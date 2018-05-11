На реку с пареными злаками Николай Линник | 11 мая 2018 г.

Как великолепная насадка для ловли «белой» рыбы пареные злаки известны очень давно. На юге Беларуси еще лет 30 назад восемь из десяти язей, лещей и подустов были пойманы на пареный горох или пшеницу. Но потом ситуация быстро изменилась. Моду в выборе рыболовных приманок стали задавать спортсмены - и теперь всё больше людей рыбачат с мотылями, опарышами, кастерами и прочими наживками, которые можно купить в магазине.

А вот про пареные злаки все как-то позабыли. Более того, многие коллеги, с которыми я пытался поговорить на эту тему, относят пареные злаки к этаким анахронизмам - насадкам вчерашнего дня, время которых ушло безвозвратно. А что, ведь приманки эти нежные и узкоспециализированные. Да и возни с тем же горохом намного больше, чем с опарышем или червем. Чего только стоит один ритуал его приготовления.

Но я так не считаю. При умелом их использовании пареные злаки и сегодня легко дадут фору любой, из перечисленных выше животных насадок. Да и достоинств у пареных злаков предостаточно.

- Начнем с того, что они дешевы. На рынке цена одного килограмма сухого нелущёного гороха соизмерима с ценой двух порций опарыша.

- Следующее: любые зерна можно хранить до двух лет в сухом, прохладном и защищенном от плесени месте. Неиспользованное на рыбалке зерно можно замораживать и применять повторно. С опарышем или мотылем такой фокус вряд ли пройдет.

- Вкус и аромат зерна улучшать не требуется - рыба охотно поедает их в чистом виде.

- Пареные злаки не требуют дополнительного использования дорогостоящей прикормки. Литровой банки гороха или пшеницы вполне хватает и на прикормку, и на насадку на одной рыбалке.

- Ну и, наконец, на пареные злаки можно ловить любую нехищную рыбу - язя, леща, голавля, плотву, густеру и сазана.

Всё новое – это хорошо забытое старое?

С приготовлением и использованием пареных пшеницы и перловки особых проблем у меня не возникало. Это были привычные насадки, с которыми я регулярно ловил различную «белую» рыбу. А вот с горохом всё вышло намного сложнее. Я впервые попробовал рыбачить на горох где-то в конце 90-х годов. Причем опыт этот никак нельзя было назвать положительным. Несколько совершенно провальных рыбалок, когда за несколько часов непрерывного махания удочкой мне не удалось увидеть и намека на поклевку, повлияли на мнение о горохе как о первоклассной речной приманке. Банальный земляной червь показался мне в ту пору более надежным.

Снова вернуться к гороху мне довелось года через три. Товарищ как-то пригласил меня на совместную рыбалку - и тогда я впервые своими глазами увидел, какие возможности дает рыболову эта приманка при умелом её использовании.

Оказалось, что и опарыш, и битая ракушка, которые до того времени считались у меня лучшими речными приманками, по результативности не шли ни в какое сравнение с пареным горохом! На той рыбалке мы поймали несколько язей. Каждый из них весил от одного до полутора килограммов. Но самым удивительным было, что рыбачили мы на участке реки, где на того же опарыша клевали только лишь плотва и густера.

Вторая попытка освоения пареного гороха проходила уже более осознанно. Обогащенный некоторым запасом теоретических знаний, за дело я принялся с большим энтузиазмом. Однако поначалу всё складывалось довольно прозаично. Особого фурора ни на первой, ни на второй, ни на десятой рыбалке пареный горох не произвел.

Да, рыба на него клевала. Но поклевки эти в большинстве своём носили случайный характер. Часто мне приходилось буквально одергивать себя от соблазна снова взять в руки «народную приманку» - опарыша. Прошло еще несколько сезонов. В списке моих приманок пареный горох всё так же продолжал оставаться на вторых ролях. Время от времени я на него рыбачил, но, всё равно чаще пользовался опарышем.

Перелом в сознании наступил лишь после того, как судьба свела меня на рыбалке с еще одним ценителем «гороховой» ловли. Взглянув на мою приманку, он произнес: «А горох-то у тебя недоваренный». Оказалось, что в своем стремлении сделать приманку удобной для себя, я всё это время пытался предложить рыбе некачественный продукт, который она просто игнорировала. Я нарушил один из основных законов рыбалки: чтобы насадка на крючке удочки оказалась уловистой, рыболову необходимо соблюдать определенный алгоритм её подачи, который состоит из правильной техники приготовления, прикармливания и анимации. Оказалось, что добиться этого с пареным горохом не так уж и сложно.

Кулинарные изыски

Литровая банка сухого гороха (повторюсь, на рыбалке такого количества хватает и на приманку, и на прикормку) заливается холодной водой и оставляется часов на 6 для набухания. Затем набухший горох помещается в женский капроновый чулок, носок или что-то подобное - так, чтобы материал плотно облегал содержимое. Дальнейшее приготовление гороха в носке происходит в кастрюле-скороварке. Как только из-под сапуна кастрюли начнет выделяться пар, я засекаю 45 - 50 минут.

После немного остывший горох проверяется на степень готовности. Правильно приготовленная горошина (фото 1) легко раздавливается между пальцами в бесформенную массу. Если горошина недоваренная, при сжатии пальцами она разламывается на две половинки. Недоваренный горох можно поварить еще минут 10 (от момента появления пара из-под сапуна). На конечном этапе приготовления горошины рассыпаются на газете или куске материи (холста) для просушивания. Так же готовится и люпин.

С пшеницей всё намного проще. Зерна заливаются холодной водой (уровень воды должен быть приблизительно на 4 пальца выше уровня зерна), и варятся до тех пор, пока пшеница не станет лопаться. Потом кастрюля заворачивается в бумагу, накрывается подушкой и оставляется на несколько часов дозревать. Правильно приготовленные зерна пшеницы по внешнему виду очень похожи на молодых ракушек-перловиц (фото 2).

Перловку я готовлю в термосе. Крупы засыпаю чуть меньше половины объема термоса. Оставшийся объем заполняю крутым кипятком, закрываю пробку и оставляю на час. Чтобы распаренные зерна не липли к рукам, их можно промыть холодной водой. Но чаще всего я этого не делаю.

Предварительное прикармливание обязательно

Важной деталью рыбалки на пареные злаки является предварительное, хотя бы троекратное приваживание рыбы к точке ловли. Если попытаться рыбачить там, где до этого пареные злаки ранее не использовались, то с первого раза у вас вряд ли что получится. Обычно проходит две, а то и три рыбалки прежде чем появятся какие-либо результаты.

Если нет желания впустую махать удочкой, можно просто покормить рыбу пареными злаками. Для этого на протяжении нескольких дней (желательно в определенное время) я забрасываю в понравившуюся мне точку по две-три пригоршни пареных злаков. Иногда рыба настолько привыкает к этому высококалорийному корму, что почти не реагирует на другие приманки.

Правильная снасть – это очень важно

Рыбалка на пареные злаки очень динамична. Чтобы привлечь внимание рыбы, приманка на крючке должна находиться в постоянном движении. Как-то я подсчитал, что за час ловли мне приходится совершать по 70 - 80 перезабросов оснастки. Выдержать столь высокий темп на протяжении всей рыбалки можно только с легкой, но достаточно мощной снастью. Перепробовав множество вариантов, я остановил свой выбор на 6 - 7-метровых маховых удочках (фото 3). Для ловли на пареные злаки это очень удачный вариант.

При всей своей простоте в использовании и минимальным требованиям к дополнительному снаряжению, маховые удилища достаточно длинные, что позволяет использовать короткие, почти как у спортивного «штекера», оснастки. С короткой оснасткой, когда расстояние от кончика удилища до поплавка составляет всего 2 - 3 м, можно очень точно контролировать движение приманки и моментально реагировать на молниеносные поклевки рыбы.

Поскольку рыбалка с пареными злаками – это, в первую очередь, ловля крупной рыбы, при покупке удилища я бы советовал обращать внимание на модели с некоторым запасом мощности и с быстрым строем. Сам я уже много лет рыбачу с удилищем Team Salmo Tournament Pole. Это очень неприхотливое в эксплуатации и достаточно мощное маховое удилище, которое еще ни разу меня не подвело.

Оснастки вяжу из основной лески диаметром 0,18 – 0,2 мм. Самые ходовые поводки – диаметром 0,12 – 0,14 мм. Длина самого поводка находится в пределах 15 - 20 см. Если делать поводки более длинными, то половины поклевок можно и не увидеть.

К основной леске поводок крепится через вертлюжок. Пареные злаки - насадки объемные, в процессе ловли они склонны к вращению вокруг своей оси, а вертлюжок предохраняет тонкую леску поводка от перекручивания. Особое внимание следует уделить подбору крючка.

Крючки из тонкой проволоки не годятся: при насаживании злаков они их просто прорезают. Постепенно, со временем, среди прочих моделей у меня образовалось трио самых удачных крючков. Это Kamasan B512, В520 и Colmic B957 (фото 4). Общая длина оснастки приблизительно на 50 см короче длины удилища. На мой взгляд – это оптимально. Схема огрузки поплавка обязательно многоточечная.

Даже легкий, грузоподъемностью в 1 г поплавок нужно стараться огрузить цепочкой из трех грузил, а общая масса оснастки для ловли на пареные злаки не должна превышать двух граммов. С более тяжелыми оснастками очень тяжело добиться правильной анимации насадки.

О поплавках

При ловле на пареные злаки годятся только болонские классические поплавки с округлой формой тела и не слишком толстой, не более 2 мм, антенной. Больше всего мне понравилось рыбачить с поплавками Cralusso (фото 5). От других поплавков их отличает прочный пластиковый корпус и отсутствие колечка для пропуска лески, последняя проходит внутри тела поплавка.

Это значительно удлиняет срок службы самого поплавка. Кроме того, модели Cralusso имеют в комплекте набор разных по цвету вершинок. Это позволяет, не меняя поплавок, рыбачить при различных условиях освещения.

Молниеносные поклевки

В начале рыбалки я прикармливаю рыбу несколькими пригоршнями запаренных зерен злаков без каких-либо добавок. Потом, после каждой проводки, подбрасываю в зону ловли еще по щепотке прикормки.

В то время как зерна сносит по течению, подбрасываю к ним крючок с насадкой. Такая анимация приманки является наиболее привлекательной для рыбы. Как только поплавок примет рабочее положение, оснастку притормаживаю.

Затем даю поплавку немного проплыть по течению.

В это время крючок с насадкой опускается вниз. Снова придерживаю поплавок – насадка приподнимается. И так далее. Поклевка на пареные злаки чаще всего бывает молниеносной и может произойти в любой фазе проводки.

Так что оснастку нужно держать под постоянным контролем.

Рыбачить на мели

Наилучших результатов с пареными злаками можно добиться, если рыбачить на глубинах до двух метров. Связано это с тем, что с середины весны и до поздней осени крупная речная рыба предпочитает кормиться на мели. Весной - это подтопленные речные косы, летом и осенью – коренные перекаты и неглубокие речные плесы. Мой любимый диапазон глубин для ловли на эту приманку колеблется от метра до полутора.

Эпилог

Однако мне бы не хотелось, чтобы, прочитав эту статью, вы уверовали в пареные злаки настолько, что все остальные приманки отошли бы на второй план. Да, правильно приготовленные зерна гороха, пшеницы, люпина или перловки очень часто оказываются эффективнее других приманок. Но не всегда. Одним словом, не стоит бросаться в крайности и перечеркивать весь прошлый опыт. Обратная картина, когда тот же опарыш или тесто из ржаного хлеба оказываются эффективнее пареных злаков - не такая уж и редкость.

Вывод напрашивается такой: пареные злаки хоть и сильно потеснены в наше время другими приманками, но нишу занимают прочную. Это место равных среди равных. А как поведет себя тот же пареный горох в конкретных условиях и займет ли он достойное место в списке самых используемых приманок, зависит только от вас и от настроения рыбы, которую вы собираетесь им соблазнить. Для себя же я определил пареные злаки как первоклассную приманку исключительно для ловли крупной речной рыбы в период с середины мая до конца октября.