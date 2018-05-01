На раздольях наших северных морей Спортивное рыболовство | 1 мая 2018 г.

Если вы любитель романтики, если вас прельщают бескрайние морские просторы, если вы не боитесь больших глубин, эта статья - для вас! Трудно себе представить ощущение большей свободы, большего пространства, чем на тресковой морской рыбалке. Ты осознаешь, что ты не просто в море – ты в Северном Ледовитом океане, неотъемлемой частью которого и являются Баренцево и Белое моря.

В последние годы в СМИ и интернете много рассказов о рыболовных вояжах за треской в Норвегию, в её моря и фьорды. Жители Северной столицы отправляются в эту страну на своих авто, благо не так далеко ехать. Москвичи и жители других регионов тоже не отстают – всё-таки экзотика, да и активная реклама тех мест делает своё дело. Однако у таких поездок есть несколько минусов. Первый - это необходимость загранпаспорта и визы.

И хоть получить их не так уж и сложно, но всё равно это отнимает определенное количество времени и денег. Следующий минус – такой вопрос: а как привезти улов? Легально сделать невозможно - правила у скандинавов жесткие. На таможне обыскивают автомобили - и при наличии свежего улова вас ожидает изъятие рыбы и внушительный штраф. Получается, всё, что поймаешь за несколько дней, приходится или съедать тут же, на здешней базе, или в море выпускать, несмотря на то, что далеко не каждая пойманная рыба выживет после подъема, скажем, с 70-метровой глубины.

Денежный вопрос поездки тоже не оставим в стороне: бензин в Норвегии - в два с половиной раза дороже нашего, плюс аренда местного катера, плюс проживание, а уж если захотите гида, то расходы значительно возрастут. А есть ли альтернатива норвежскому варианту, чтобы и треску половить, и домой привезти ящик вкуснейшего филе? Есть – это рыбалка на российских северных морях. Вот что рассказывают наши авторы Федор Мухарев, не раз бывавший на Белом море, и Геннадий Шеляг, неоднократно ловивший на море Баренцевом.

Белое море

Считаю, стоит обратить внимание на наш Север - Баренцево и Белые моря. И там, и там трески достаточно. Правда, в Баренцевом море она крупнее, но туда и добираться дальше, и на небольшой лодке опасно выходить - просторы огромные. А вот Белое море к Питеру ближе, там много различных бухт, где можно укрыться от непогоды, есть стоянки, пусть и дикие, где можно удобно разместиться, а в последние годы открываются различные базы и гостевые домики для рыбаков.

И пускай в среднем выловленная треска будет не так уж и крупна, но вполне можно рассчитывать и на трофей килограммов до 7 - 8. Плюс в прилове могут попасться морской окунь с зубаткой, а они по гастрономическим показателям ничем не уступают.

Вот о рыбалке на Белом море я и хотел поговорить - к чему готовиться и что нас может ожидать. Наиболее популярные и доступные места - на западном берегу, благо там довольно близко проходит трасса «Кола» Р-21 (часть европейского маршрута Е-105) СПб – Петрозаводск - Мурманск – Борисоглебский (граница с Норвегией), хорошо развиты дороги между населенными пунктами, да и просто туда ближе ехать. Понятно, что рыболовный вояж надо начинать с выбора конкретного места, где удастся поймать рыбу.

Их там много, этих мест, в интернете достаточно информации, но могу назвать те, где я был - это Чупская и Кемская губа (пос. Чупа и г. Кемь, соответственно), порыбачил я там удачно, но сами решайте, куда вам удобнее добираться.

Северная природа красива в любое время года. Величественные скалы, сосновые леса, а главное - тишина и покой (кое-где даже сотовой связи нет). Рыболовных баз пока немного – туристический бизнес развивается, но медленными темпами. С другой стороны - это и привлекает, ведь в густонаселенных районах страны, бывает, и к берегу не подойти, всё огорожено заборами. Здесь же много мест для так называемых «диких стоянок».

Многие приезжают не на одну неделю и живут там в палатках.

Главное - быть готовым, что в Карелии, а уж тем более на берегу моря, погода может разительно отличаться даже от погоды в том же Петербурге - холоднее на несколько градусов, постоянные ветра, а летом часты дожди.

А уж заморозком в июне никого не удивишь. Недаром раньше это море называлось Студёным. При самостоятельной поездке надо озаботиться наличием продуктов.

Магазины сейчас есть практически в каждом населенном пункте, но они работают не всегда.

А если забираться на острова, то там негде будет взять еды, кроме как у природы. Во второй половине лета можно грибы пособирать или ягоды, благо черника и морошка растет практически везде.

Но лучше всего постоянно питаться рыбой, благо море еще ею богато.

Готовлюсь к поездке

Что с собою брать, к какой рыбалке готовиться? О снастях для ловли трески немало пишут в рыболовных журналах, но зачастую о тех, что для морей, где глубины доходят до 100 м, а рыба попадается под 20 кг.

Используют там крупные пилкеры, очень мощные удилища с мультипликаторами и толстыми лесками. Если посмотреть со стороны, ловля с такими снастями больше напоминает тяжелую работу, а не радостную рыбалку.

Как будто весь день потеешь в фитнесс-зале, причём на одном и том же жутком тренажере.

Конечно, фотографии с крупной рыбой получаются более красивыми, но разве мы за ними туда едем? Вот и я перед поездкой на Белое море поговорил с людьми, которые там бывают постоянно, и хотя далеко не все советы мне помогли, зато уберегли от лишних трат.

Что же мне посоветовали и как описали рыбалку? Сказали, что ловля проходит в различных бухтах, никто не выходит в открытое море. Как правило, становишься на якоре - и стучишь по дну джиг-головкой с твистером или подсадкой натуральной приманки (это морской червь или кусок рыбы). Причем «резину» посоветовали ярких цветов, белого или желтого, а еще лучше - которая светится в темноте, как мормышки для корюшки. Рабочие глубины - не более 20 м, а чаще - всего 10.

Леска нужна довольно толстая - около 20 - 30 кг на разрыв. Джиг-головки - примерно по 30 - 40 г. Стучишь приманкой по дну и трясешь ею около него, тут треска и попадается. Дно в основном – камни, так что обрывы приманок случаются регулярно.

Исходя из таких данных, я и стал готовиться к беломорской рыбалке. Накупил джиг-головок несколько десятков - от 28 до 45 г. Взял крупные виброхвосты и твистеры, как на трофейную щуку. Правда, положил в коробку и пару пачек обычной 3 – 4-дюймовой «резины» на судака. Намотал недорогой шнур с разрывной нагрузкой 26 кг, чтоб не жалко было потом выбросить - всё же море, вода там соленая.

Катушку размером 4000 и пару спиннингов с наибольшим тестом 50 – 70 г и хоть с какой-то чувствительностью (в смысле, не как для джерков или для морской ловли, так называемой Big Game). Затраты вышли не такими уж и большими, но чёрт его знает, что еще может понадобиться на месте.

Разбираюсь на месте

Приехал на место, разговорился с местными рыбаками - и картина нарисовалась немного иная. Если насчёт спиннингов, катушек и шнуров, в общем-то, я не ошибся, да и приманки взял более-менее верные, но вот сама ловля - другая. По сути, ловим классическим джигом, заброс – проводка, и желательно подсадка червей, рыбы или, самое лучшее, креветок. Можно стоять на якоре, а можно медленно сплавляться.

К тому же треска - не ожидаемая 1 – 2-килограммовая, а в среднем меньше килограмма. Если забежать вперёд, то рыба попадалась от 200 г до 4 кг, но, сами понимаете, мелкой всегда больше. Треска менее 500 г мной отпускалась (в правилах рыболовства Карелии установлены минимальные её размеры в 23 см).

Тактика поиска такая: если не знаем конкретных мест, ищем скалы, которые отвесно уходят в воду. Желательна глубина не менее 4 м, но оптимально – 6 – 8 м, и чем ближе к открытому морю, тем лучше. Но это коротко, чтобы понимать, что в снастях я чуток ошибся. Итак, разберемся, что нужно.

Спиннинг

Желателен хороший джиговый, раз ловля с лодки – значит, 2,4 – 2,7 м длиной. Оптимально - с верхним тестом до 40 – 50 г, а лучше даже две спиннинга - один граммов до 35, второй - до 50. Главное - чувствительность и хорошие бросковые свойства. Чувствительность не так важна для поклевки, как для понимания дна. Это не как на реке: вот глубина — вот бровка, заброс, проводка — вот тут на бровке рыба, поклевка - и вытаскиваем.

В море выглядит всё по-другому, потому как глубина непостоянна: может быть сначала мелко, потом провал, потом снова мелко, потом зацеп - и каждый раз нужно проконтролировать приманку. Поклевки могут случиться в небольшом приямке, в котором отдыхает стайка трески. При этом по дну стучать приманкой приходится регулярно. Очень редко, когда рыба бывала не у дна, а к лодке во время моих рыбалок она вообще не поднималась.

Катушка и шнур

В принципе, катушка достаточна размером 3000, на неё как раз влезет стандартная бобина шнура. Можно и крупнее, но, сами понимаете, это только утяжеляет снасть. Шнур - с прочностью 15 - 25 кг на разрыв, хотя более тонкий удобен для заброса - приманка явно дальше летит. Но не забываем, что морская рыба, даже небольшая, сопротивляется намного сильнее речной. Поэтому и шнур у нас с запасом.

Поводок не нужен, рыба его не перекусит, но шнур регулярно перетирается об камни. Как вариант можно использовать толстый поводок из флуорокарбона не меньше метра длиной - всё ж леска перетирается меньше, правда это немного удорожит нашу снасть.

Приманки

Основа - однозначно джиговая, в любом своём проявлении, будь то классическая джиг-головка, «чебурашка» или различные джиговые монтажи. Вопрос только в величине, поскольку много зависит от места и глубины.

Но в среднем у меня выходило 28 - 32 г, где-то можно было и полегче ставить, но шнур довольно прилично парусил, особенно при сильном ветре. А вот с «резиной» оказалось не всё так просто.

Мне показалось, что актуальна «съедобная» в виде червячков - к примеру, Lucky John Ballist или того же типа. Явно такие «червяки» больше привлекали рыбу - и она активно их пожирала.

По окраскам - не обязательно яркие, вполне работает популярное на окуне «машинное масло», да и другие цвета тоже ловили, так что зацикливаться на одном цвете не имеет смысла. А вот стоит ли еще подсаживать на джиг-головку натуральную насадку?

Тут всё зависит от того, хотите вы поймать больше по количеству или нет. Да, результативных поклевок с подсадкой больше, но и каждый раз её подсаживать или поправлять - это занимает уйму времени.

Лучшая подсадка - хвост креветки, отлично держится несколько поклевок. На втором месте поставил бы морского червя, но его еще нужно накопать, а это не такое и легкое занятие, зато срывает его рыба в один момент.

Также можно использовать куски рыбы или даже её кишки, но на них клюет явно хуже. В первую поездку у меня был дефицит именно «съедобной резины» - какую-то рыбы поотрывали, а какую-то оставил зацепами на дне. Поэтому часто приходилось ловить с натуральными подсадками.

Как происходит сама рыбалка

Вставать в пять утра, чтобы «успеть на утренний клев», не имеет смысла. Не забываем, мы практически у Северного Полярного круга, а там ночью светло, как и днем. Поэтому привычных в Средней полосе России закатов и рассветов не бывает. К тому же разницу в клеве по времени дня вообще не ощущаешь, днем даже комфортнее себя чувствуешь – редко появляющееся летнее солнце согревает.

Выпиваем чашечку, а лучше две горячего кофе, сваренного на костре, потихоньку одеваемся - примерно как на зимнюю рыбалку где-нибудь на Финском заливе - и садимся в лодку. Когда в первую поездку я взял туда зимний костюм до минус сорока градусов – думал, он мне не понадобится, а в итоге только в нём и ловил.

Море - это не Залив и даже не Ладожского озеро - с маломощным мотором и мелкой лодкой там делать нечего. Можно отойти от берега на 100 м и там ловить, но к самым интересным и рыбным местам вы не подберетесь или это будет просто опасно. Тем более что акватория не просто большая - она огромная. По моим прикидкам, минимальный комплект (именно минимальный!) - мотор 10 л.с. и размер лодки от 350 см, хотя в каких-то бухтах я видел людей даже на весельных «Пеллах», но экстремалов, назовём их так, везде хватает.

Хорошо, если вы остановились на специализированной рыболовной базе. Там и лодки есть с мощными моторами, и опытные гиды, готовые вас доставить на точки с рыбой. Гиды смогут объяснить, как происходит ловля, помогут вытаскивать рыбу и сохранить улов. Но большинство рыбаков в те края едут всё же дикарями, тем более цены на некоторых базах кусаются.

Правда, рыбу я ловил и у самого берега - в местах подъезда к нему на авто. Но это была мелкая треска, бычки и даже камбала. За крупной треской приходилось плыть не менее пяти километров. Опять же, всё зависит от расположения выбранной стоянки - какие-то места ближе к отрытому морю и косякам рыбы, а от других нужно проплыть не один десяток километров. Обычно в день тратится бак бензина, нужно быть к этому готовым и заправляться заранее.

Бензоколонок по пути не так уж и много, даже на трассе «Кола» они у совсем уж крупных населенных пунктов. Лично по мне, так самая приличная из заправок была в Медвежьегорске, а это более сотни верст до места ловли. Поэтому несколько канистр с бензином для лодки и одну для автомобиля приходится брать с собой.

Выплываем на акваторию, идём - в зависимости от погоды - к наиболее перспективным местам. Как я писал выше, это близость к открытому морю и скалы, которые резко уходят в воду. Лучше выбирать подветренный берег - и рыбачить комфортнее, и лодку не бросит на скалы, если в процессе ловли сорвёт с якоря. Вначале можно даже не бросать якорь, а сделать буквально 2 - 3 заброса на наличие рыбы. Сколько мест ни менял, треска, как правило, попадалась с первых двух забросов.

А если нет, то начинал искать новое место, переплывал на пару десятков метров в сторону. По тактике есть варианты - например, найти стаю, снять с неё самых активных рыб, это обычно 5 - 10 поклевок, и далее перемещаться на новую точку. Или другой вариант: ждать подхода стаи в перспективном месте. Даже если вы не слишком знаете водоем, после пары рыбалок такие заветные места появляются.

Как я и говорил, случаются зацепы за камни, и если они постоянны, я сразу же менял место, но ни разу не плавал отцеплять приманку, обычно - обрывал. Не так жалко приманок, как большой потери времени при отцепе, к тому же можно стаю рыбы спугнуть. Кстати, на дне кроме камней присутствуют водоросли и морская капуста, они тоже мешают ловле, но из них приманки вытаскиваются спокойно – шнур-то у нас довольно толстый. Иногда треска и стоит в этих водорослях, так что пугать их наличие нас не должно.

Клюет треска довольно жестко - тычок не менее заметный, чем у судака, а вот сопротивляется активнее. И если мелкая рыба быстро выдыхается, то крупная норовит зайти за камень и перетереть шнур. Довольно регулярно при ловле трески попадаются морские бычки, страшные и совершенно бесполезные в гастрономическом плане. Говорят, варят из них уху, но уж лучше суп из трески. Также попадется зубатка и морской окунь, это приятный прилов.

И самое главное - будем ли мы ловить на «резину» с подсадкой или без. Каждый выбирает сам, и хорошо, если захватили из дома пару килограммов креветок, т.к. на месте в магазинах вряд ли вы их купите.

А вот если собрались ловить на морских червей - без лопаты не обойтись. Да и физических усилий придется приложить немало. На отливе ищем грунтовые бугорки у берега. Почти в каждом бугорке живет по червяку, редко по два. Пару взмахов лопатой - и червь в банке. А таких для рыбалки надо штук 50, вот и представьте затраты своих сил – и это на отдыхе! Для себя я уж точно решил: лучше кишки свежей рыбы насадить, чем накапывать банку червяков.

Вот так и происходит морская рыбалка на самом ближнем для нас Севере. По меркам Ленинградской области, да и большей части Европейской России - довольно экзотично. А главное - добираться недалеко, и улов можно привезти домой.

Баренцево море

Я расскажу о спортивной рыбалке в море у побережья Кольского полуострова. Сперва перечислю рыб, на которых нацелены здесь морские спиннингисты. Прежде всего - это треска, пикша, сайда, селедка, морской ерш, зубатка и палтус. Ловят как с берега - береговых скал, причалов и других инженерных сооружений, так и с лодок, с мотором или без него, эти лодки бывают самых разных размеров. С моторных лодок и катеров охотятся за крупной рыбой - у берега её не поймаешь. Чаще всего применяют отвесное блеснение, но с берега, например, практикуют и дальние забросы с последующей проводкой.

На малых и средних по размеру катерах рыбачат на значительном удалении от берега. Такие суда оснащены эхолотами или морскими картплоттерами, позволяющими эффективно искать рыбу. Ловят на глубинах от 50 до 150 м. Изредка приходится опускать самые тяжелые приманки с большой скоростью погружения на 180 - 200 м, но из-за сильного подводного течения, если оно есть, даже такие могут и не достичь дна.

Продолжительность сезона

Ловят круглый год – всегда, когда позволяет температура воздуха и состояние моря. При волнении более двух-трех баллов ловить становится некомфортно, да и морская болезнь может у кого-то случиться. При температуре воздуха ниже минус пяти рыбалка превращается в борьбу с холодом - руки моментально замерзают, т.к. непросто держать их сухими даже при использования специализированных перчаток.

Самое комфортное время для ловли приходится, соответственно, на конец весны, лето и начало осени. А если в это время попадаешь еще и на штиль, то получаешь полное наслаждение от процесса рыбной ловли.

Снасти для Баренцева моря

До сих пор некоторые консервативные любители морской ловли используют здесь грубое короткое удилище и самодельную инерционную катушку с огромным барабаном, способным вместить 200 м лески диаметром 2 мм. Можете себе представить размер такого барабана? Но поговорим лучше о современных снастях. Это, прежде всего, морские спиннинги с тестом 40 - 60 lb и длиной 1,8 – 2,4 м.

Они могут быть оборудованы и стандартными пропускными кольцами, и кольцами, снабженными крутящимися роликами. Некоторые модели имеют только «тюльпан» с крутящимся роликом.

Многие ставят мультипликаторные катушки, но кое-кто - крупные «безынерционки». Чаще всего используется «плетенка» 0,3 – 0,35 мм в размотке по 270 м, шпуля должна вмещать это количество - именно такого метража достаточно, чтобы приманка достигала дна на больших глубинах при сильном течении (средняя глубина Баренцева моря – 200 м, максимальная – 548 м).

Небольшая (в сравнении с монофилом) парусность «плетенки» – очень важный фактор при морской глубоководной ловле – приманку не так сносит. В последнее время я всё чаще встречаю катушки с электрическим приводом, работающим от аккумулятора - при интенсивном клеве и подъеме с глубины более 150 м крупной рыбы традиционными снастями путем выкачивания руки действительно сильно устают.

Что такое пунда?

Когда-то на здешних морских рыбалках использовали тяжелые грузы (их и называли «пундами»), которые изготавливали из металлической трубки диаметром 2 - 3 см и длиной 20 - 30 см. Края трубки отрезали под углом 45°, а саму трубку заливали свинцом.

К пунде внизу через кольцо крепился один тройной крючок большого размера, забрасывалась она с рук на леске 1,5 – 2 мм диаметром. Леска при вытаскивании укладывалась на палубу. Несмотря на весь этот примитивизм, на большую парусность лески и на постоянные «бороды» - этой снастью удавалось ловить вполне успешно.

Изготовление оснасток и их виды

«Плетенка» - основная леска, к ней при помощи крупного карабина размером 1,5 – 2 см привязывается оснастка с приманками. Но перед привязыванием к плетеной леске карабина на неё надевается легкий, но прочный шарик диаметром 1,5 – 2 см с отверстием диаметром 1,5 – 2 мм - он предотвращает повреждение пропускных колец удилища карабином.

Для формирования самой оснастки выбирается монофильная леска с разрывной нагрузкой, меньшей, чем разрывная нагрузка «плетенки». Скажем, при «плетенке» 0,35 мм используют леску диаметром 0,6 – 0,7 мм. Делается это для того, чтобы при глухих зацепах за дно отрывалась только оснастка.

Оснастка состоит из пунды, описанной выше, пилкера или другой тяжелой приманки массой от 400 г до 1 кг, а на расстоянии 0,5 - 1 м от основной приманки привязывают поводок с морским крючком № 2/0 - 4/0. Таких поводков с крючками может быть один, два и даже три – всё дело в степени жадности рыбака. Но когда попадешь на стаю трески и на три крючка одновременно сядут три рыбины по 5 - 7 кг – ой как взвоешь! Поэтому я всё же рекомендую использовать один дополнительный крючок к основной тяжелой приманке.

На дополнительные крючки надеваются цветные кембрики или различные силиконовые приманки. На сам тройник, которым снабжена основная грузовая наживка, также можно нацепить различные добавочные соблазнители рыбы в виде цветного силикона или разноцветных кембриков. При плохом клеве можно использовать натуральные подсадки в виде кусочков рыбы, наживленных на крючки. Для этого чаще всего берут свежую или размороженную селедку, купленную в магазине. Кроме того, можно применить для этой цели и потроха или кусочки только что пойманной рыбы.

Как противостоять подводному течению

Оснастка должна быть обязательно на съемной застежке, чтобы при необходимости её можно было быстро заменить другой. Чем больше глубина лова, тем более тяжелую оснастку с высокой способностью погружения нужно использовать. Способность быстрого погружения – у оснастки с минимальным объемом при максимальной массе, всё очень просто. Скорость подводного течения усиливается во время приливов и отливов.

Впрочем, в некоторых местах сильное подводное течение присутствует всегда. Иногда для ускорения погружения стоит делать забросы против течения, но обычно приманку просто опускают ко дну, стравливая леску с катушки.

Техника и тактика ловли

Технически ловля довольно несложная, но требующая её понимания. Сначала ожидаешь, пока приманка коснется дна, а затем поддергиваешь её рывками разной силы и амплитуды. При отсутствии поклевок стоит приподнять приманку на 2 - 5 м и более, не прекращая ею играть. При сильном течении и необходимости держать приманку у дна приходится стравливать по 50 - 100 м лески, вот почему желательно, чтобы на шпуле вашей катушки было около 300 м лески.

Рыбу в море нужно искать

Если клев в каком-то выбранном вами месте отсутствует более 15 - 20 минут, надо менять точку ловли. Специфика морской рыбалки - в отличие от рыбалки на внутренних водоемах - заключается в том, что лучше не ждать подхода рыбы. Если клева нет – значит, и рыбы, в данном месте нет, её нужно искать. Конечно, успех рыбалки во многом зависит от искусства использования эхолота и от знания уловистых точек на бескрайних морских просторах. Хороший капитан или штурман вашего судна – это очень и очень важно.

Специфика подъема рыбы на борт

При поднятии на борт подведенной к поверхности рыбы берутся за поводок из толстой лески, лучше это делать в специальных перчатках. Хвататься за «плетенку» не рекомендуется, т.к. в натянутом состоянии шнур скользит и прорезает даже перчатки. Крупную рыбу более 10 кг стоит брать багориком, т.к. своей тяжестью она часто рвет себе те места в пасти, где зацепились крючки - и происходят обидные сходы уже над поверхностью воды.

Кроме того, треска при вываживании часто подбагривается разными частями тела за крючки, в таком случае тоже пригодится багорик. Поднимать рыбу на борт катера спиннингом без риска его сломать можно, но только если добыча небольшого размера, до 2 - 4 кг.

Техника безопасности

Существует чёткое правило: не делать забросы и как можно быстрее поднять оснастки на борт, когда кто-то вываживает крупную рыбу. При этом процессе, который иногда длится довольно долго, рыба описывает большие круги - и перепутает снасти всем стоящим рядом замешкавшимся рыбакам.

Следует быть очень осторожным при работе с крупными морскими крючками, способными нанести травму и вам, и вашему коллеге, стоящему рядом. Если вы используете различные медикаменты от укачивания, четко изучите инструкции и принимайте их в нужное время. Чаще всего это нужно делать до выхода в море, а не тогда, когда вас уже укачало. Очень осторожным нужно быть при освобождении от крючков зубатки – эта «морская собака» способна нанести своими челюстями травму не только рукам, но и любой части вашего тела.

Создавайте позитив вокруг себя!

Свежий морской воздух, чайки, невероятно красивые пейзажи водных просторов Баренцева моря – это то, что заставляет чувствовать себя необычайно одухотворенным и счастливым. Свежепойманная треска и другая морская рыба не идут в кулинарном плане ни в какое сравнение с такой же рыбой, купленной в рыбном магазине. А если у вас подобралась хорошая компания веселых и приветливых товарищей по увлечению – это по-настоящему здорово.

Каждый раз я возвращаюсь с таких рыбалок, полный впечатлений от увиденного и услышанного. Часто на таких выездах случаются встречи с касатками, тюленями и другими морскими животными. Эти встречи запоминаются особенно надолго. Дорогие читатели, я желаю вам всегда находиться в состоянии увлеченности любимым делом. Дарите радость и счастье всем, кто вас окружает – это всегда вернется вам в приумноженном виде.