На чехонь с бомбардой Николай Линник

Август – лучшее время для ловли чехони. К концу лета эта рыба собирается в огромные стаи на русле реки и до первых холодных дней активно кормится в толще воды. Рыбалка эта очень интересная. Рыба клюет азартно, сопротивляется ожесточенно. В общем, отбросив в сторону все другие снасти, несколько рыбалок в августе я обязательно посвящаю ловле чехони.

Долгое время я считал чехонь рыбой, так сказать, экзотической. Ловилась она только весной, в апреле – мае, и только на снасть, назвать которую спортивной язык не поворачивается. Я имею в виду донку-резинку, на которую привязывается не менее десяти крючков. Потом, приблизительно через две недели после нереста, чехонь до следующей весны из уловов исчезает.

Но время идет. Несколько лет назад эта рыба осталась в реке на всё лето - и начала клевать на поплавочную, и донную удочки. Некоторые наиболее продвинутые рыболовы научились ловить чехонь спиннингом на маленькие «вертушки» и даже Кастмастер. Мне же она изредка попадалась на поплавочную удочку после заката, когда я оставался ночью на реке порыбачить в проводку со «светлячком». Стоило сделать более жесткую, чем обычно, придержку оснастки - и крылатая рыба активно атаковала приманку, будь то опарыш, пареная пшеница или горох. Поклевки продолжались недолго, каких-то 15 - 20 минут, так что думать о том, чтобы посвятить ловле чехони отдельную рыбалку, не приходилось.

Заняться целенаправленной ловлей чехони меня подтолкнула всё та же донная удочка, когда я увлекся ловлей леща на речных «трубах». Чтобы уменьшить риск зацепов кормушки о крутую бровку, после приводнения оснастки я обычно убираю образовавшуюся при забросе петлю и держу леску натянутой до тех пор, пока кормушка не ляжет на грунт. Так вот, когда поводок с приманкой еще находился в толще воды, в руку часто отдавались осторожные поклевки, словно кто-то щипал приманку на лету. Если же удавалось подсечь, на крючке оказывалась чехонь.

Однажды за рыбалку мне удалось поймать сразу 18 рыбин. В пылу азарта, желая уменьшить скорость падения приманки, я даже снарядил для этой цели пикер и оснастил его 15-граммовой кормушкой. Но расчет оказался неверным. Медленно тонущая и «пылящая» в воде кормушка вместо чехони привлекала к себе уклейку. Так что, поймав подряд с десяток уклеек, эксперимент я решил прекратить.

Нереализованное желание целенаправленно половить эту красивую рыбу не давало мне покоя - и я занялся сбором информации. К моему великому разочарованию ни в интернете, ни в печатных изданиях никаких сведений о подобной рыбалке я не нашел. Даже на Волге и на Дону, где чехони действительно много, рыболовы рассматривают ее лишь как прилов во время ловли другой рыбы. Как-то, просмотрев в интернете видеоролик о ловле форели методом Сбирулино, я понял, что нашел то, что искал. Особых премудростей в устройстве снасти вроде бы не намечалось. Бомбарда, бусинка-стопор, сдвоенный (или строенный) вертлюжок и крючок на длинном поводке с пучком личинок моли, выползком или силиконовым «червем» - вот и всё. Оказалось - не всё.

Тонкости монтажа

Первый же выход на реку с новой снастью оставил после себя много вопросов. Например, во время заброса оснастки случались частые перехлесты поводка. Несколько проводок все проходило гладко. Но потом леска поводка скручивалась в косичку - и крючок начинал цепляться за поплавок. Причиной этому явилось довольно сильное вращение крючка с приманкой во время проводки. От этой напасти не спасал сдвоенный вертлюжок, который я привязывал на леску перед поводком. Выход нашелся после того, как я начал вешать на крючок нечётное количество личинок - 5 или 7. Они не так сильно вращались в воде - и менять поводок мне приходилось намного реже.

Также вызвала нарекания и схема подгрузки приманки, которую я подсмотрел в том видеоролике о ловле форели. Несколько закрепленных на леске дробинок, как советовал автор, создавали дополнительный прецедент для захлестывания лески. Особенно если располагались на некотором расстоянии друг от друга. Кроме того, дробинки деформировали тонкую леску поводка (на поводки я ставлю леску не толще 0,12 мм.). При попытках же снять одну или несколько дробинок леска часто рвалась. Одно время я даже пробовал обойтись вообще без подгрузки, но вездесущая уклейка, которая сразу же стала брать на каждом забросе, быстро охладила мой пыл.

Тогда я решил применить свои навыки ловли рыбы в проводку - и поставил выше крючка несколько грузил-оливок со штырьковым креплением к леске. Теперь для изменения скорости падения приманки мне достаточно было снять одно грузило, а на эти же кембрики повесить другое, полегче или потяжелее.

А еще мне не совсем понравилась изначальная идея ставить длинный, не менее двух метров поводок. Чехонь - рыба пелагическая, и глубина, на которой происходят поклевки, в течение дня может меняться по нескольку раз. И чтобы всякий раз не перевязывать поводок, ниже Бомбарды я поставил составной пластиковый стопор ledger stop, который применяется для монтажа фидерных оснасток. Этот стопор легко передвигается по основной леске, не повреждая ее, а в собранном виде он надежно фиксирует оснастку. Теперь перенастройка снасти на нужную глубину решалась в течение нескольких секунд.

Удилище

Для ловли чехони методом Сбирулино лучше других себя зарекомендовали матчевые удилища длиной 4,2 – 4,5 м быстрого строя и с верхним тестом до 30 г. Такие удилища и хорошими бросковыми качествами обладают, и даже очень осторожная поклевка рыбы чувствуется на них хорошо. Пробовал я рыбачить и с фидерными удилищами, но дальность заброса оснастки у «матчевки» все-таки больше. Много лет я пользуюсь удилищем Colmic Artax XT 200. Для меня это очень удачный вариант, сочетающий в себе отличные бросковые качества и достаточный запас мощности.

О катушке

В принципе, для этого способа ловли рыбы вполне подходят и спиннинговые модели безынерционных катушек. Главное, чтобы тормоз у катушки настраивался плавно. При размашистых подсечках, которые приходится делать, когда поклевка происходит на расстоянии в 30 - 40 м от берега, тонко настроенный фрикцион дает дополнительную гарантию, что поводок при подсечке не лопнет. А в прошлом сезоне я перешел на использование катушек, оборудованных дополнительной клавишей: надавливая на нее указательным пальцем, я могу очень плавно и оперативно регулировать тормозное усилие в процессе подсечки и вываживания рыбы. Пока такие катушки я встречал только у Allux, модель Ruthenium Fight Control.

О поплавке

С самого начала я стал использовать плавающие модели поплавков массой 20 - 25 г. Они обладают хорошими полетными качествами и легко доставляют оснастку на 40 - 50 м от берега, что позволяет сделать красивую проводку приманки по большой петле. Будет поплавок матовым или прозрачным - для рыбы большого значения не имеет. Матовые модели больше понравились мне: контролировать процесс ловли с этими поплавками оказалось намного проще.

О крючке

Казалось бы, вопрос достаточно праздный: крючок подбирается исходя из размера предполагаемой насадки. Но для ловли чехони методом Сбирулино это не совсем так. Скорее даже - совсем не так. Крючки я подбираю в зависимости от желаемого размера трофея. Рот у чехони - большой, приманку она заглатывает глубоко. При активном клеве выдирать всякий раз крючок из рыбьей глотки - занятие не очень приятное. Но и слишком увеличивать размеры крючка - в случае, скажем, с опарышем - не следует: на большом крючке эта приманка выглядит неестественно.

Перепробовав различные варианты, я остановился на двух моделях крючков: Colmic B957 №№ 10 - 12 и Kamasan B511 №№ 10 - 12.

Что бы такое повесить на крючок?

Чехонь - рыба всеядная. И, в принципе, интересуется любым, попавшим в поле ее зрения предметом. Однако попытки поставить в качестве приманки нахлыстовую «мушку» или маленький твистер не имели и десятой доли того эффекта, который давали приманки животного происхождения - опарыши, личинки короедов, мелкие навозные черви и кусочки выползков. В моем рейтинге приманок первое место занимают опарыши. Они хорошо держатся на крючке, легко выдерживают по несколько поклевок, из них легко сформировать тот размер приманки, который сегодня нравится рыбе. Относительно размера личинок могу сказать следующее: для ловли чехони методом Сбирулино лучше всего подходят опарыши среднего размера. Они очень подвижны и, что самое главное, у этих личинок самая плотная кожа. Опарышей на крючке должно быть много. Чем больше оптически будет выглядеть приманка, тем быстрее обратит на нее внимание рыба.

Тактика и техника

Как я уже отмечал выше, осваивать технику этого способа ловли мне пришлось самостоятельно, и это поначалу сильно тормозило процесс. К своей цели я продвигался маленькими неуверенными шажками, постоянно сравнивая тот или иной вариант своего поведения с другими, уже освоенными способами ловли. В результате получилась более-менее закономерная система, о которой я и попробую рассказать.

Мест, где можно половить чехонь, на реке оказалось не так уж и много: глубокие речные ямы, участки ниже коренных перекатов и речных островов, а также устья некоторых больших стариц. Хорошо, если в зоне ловли имеется обратное течение или хотя бы проходит граница двух струй.

Процесс ловли рыбы методом Сбирулино оказался довольно простым. После приводнения оснастки выдерживается пауза, пока поплавок под действием течения не «выберет» всю образовавшуюся при забросе паразитную петлю лески, а крючок с приманкой опустится в воде до рабочей глубины. После этого делается один-два оборота ручки катушки - и снова выдерживается длительная, секунд в 10, пауза. При ловле чехони правильно подобранная пауза является ключевым моментом презентации приманки. Нужно стараться максимально долго удерживать крючок с наживкой в горизонте расположения стаи. Поклевка происходит либо в момент опускания приманки в толще воды, либо в самом начале подмотки. А вообще - нужно пробовать различные варианты проводки: производить подмотку лески чуть быстрее или медленнее, делать паузы чуть короче или длиннее.

Иногда наиболее результативной оказывалась проводка, состоявшая из одной большой паузы, когда оснастка на натянутой леске просто сплавлялась по течению. Вообще, чехонь сама даст знать, что для нее сегодня более привлекательно. В большинстве случаев поклевки рыбы выглядят как серия молниеносных щипков. Но бывает и так, что рыба просто виснет на приманке. Торопиться с подсечкой не следует. Нужно выдержать паузу в одну-две секунды, а еще лучше слегка подать вперед кончик удилища - и только потом подсечь.

Погода и другие обстоятельства

Чехонь обладает очень хорошим слухом и зрением - она моментально реагирует прекращением поклевок на любой посторонний звук или резкое движение на берегу. Так что в тихую безветренную погоду надеяться на хорошие уловы не приходится. Вот хорошо, если на поверхности воды имеется небольшая рябь. А еще лучше, когда ветер дует против течения реки. По времени суток картина клева выглядит приблизительно так: днем преимущественно клюет мелкая и средняя рыба, а вот ближе к вечеру или на восходе, когда солнце находится низко над горизонтом, на охоту выходят особи длиной до полуметра.

Ну и, конечно же, главное – стараться не забывать о том, что рыбные ресурсы не безграничны и по возможности отпускать пойманную рыбу. Рыбачьте в удовольствие!