Мутное дело. Малые речки Алексей Коломиец, Волгоград

Продолжая тему рыбалки в мутной воде, начатую в предыдущем номере, честно скажу, что лично меня в первую очередь интересует, насколько локален этот самый мутный участок. Можно ли сменить место и найти более прозрачную водичку?

И когда вода уже потеплела, а паводок позади, то при виде мутной воды не надо опускать руки - надо включать ноги! В этом случае я получаю двойной эффект - разведываю новые места, а если нахожу-таки более чистую воду, то остаюсь еще и с рыбой. Ну, а если «чистину» так и не отыщу, то, как минимум, обязательно в это место еще раз приеду, но уже с чуть большими знаниями географии, с большим количеством треков на своем навигаторе - и рыбалка станет еще более интересной.

Три мутные ситуации

Помню, как однажды приехал я на свою любимую малую речку половить голавля. Проезжаю мост через перекат и вижу, что вода достаточно прозрачная. Но стоило мне продвинуться чуть дальше на свои «секретные» точки, как понимаю - что-то не так. Речка эта делает большую петлю, которую я и облавливал то с одного берега, то со второго. И именно в районе петли я везде обнаруживаю мутную воду. Забираться выше по течению – нет большого смысла, поскольку прозрачную воду я видел с моста (ниже по течению).

Тем не менее, я объехал всю петлю. Разведал различные проезды и, наоборот, «засады» в виде мокрых низин. А еще я понял, почему появилась эта самая мутная вода именно в том месте. Оказывается, фермеры распахали половину большого луга - и прошедший небольшой дождь добавил в речку грязи из этой пашни. Ясно, что это не смертельно, но, тем не менее, мне пришлось вернуться вниз и ловить голавля, как обычно.

Вторая история с мутной водой случилась на той же речке. Мы с товарищем обычно тут ловим не спеша нахлыстом, поднимаясь все выше и выше по течению. В тот раз было все наоборот. Сначала мы столкнулись с мутной водой. Решили, что нам не повезло, ибо на прошлой неделе прошли хорошие ливни. Однако выше по течению мы таки встретили абсолютно нормальную воду. Только на обратном пути мы поняли причину помутнения воды в нижнем течении - один из притоков нес исключительно грязную струю, которая смешивалась с основной речкой. Теперь я знаю о таком фокусе - и прежде чем огорчаться, проверяю любимую речку чуть выше впадения этого «грязного» притока.

Ну и еще про один случай мне рассказал мой приятель, который ездил на рыбалку в Саяны. Там образовался в то время какой-то циклон, который прошел сильно восточней. Приезжих рыбаков чуть помочило дождем, только и всего, а вот речка вспучилась и стала мутной. И как рыбу в такой воде ловить – непонятно. Но оказалось, что грязная вода стекает с восточных склонов, а с западных – чистая. Именно на слиянии этих струй рыба и ловилась весь их непростой сплав.

Но о ловле в подобных местах я уже рассказывал в предыдущем номере журнала. Тем не менее, я просто обязан привести эти примеры для того, чтобы рыболовы не опускали руки при виде «кофе с молоком» и попытались предпринять какую-нибудь смену «геолокации», как сейчас модно говорить. А уж если смена места ничего не дает – значит, пора уже начинать говорить именно про ловлю в самой мутной воде.

Голавль – тоже человек!

Я где-то читал на рыболовных форумах в сети, что голавль ловится и в мутной воде. Не так хорошо, как в прозрачной, но все ж рассчитывать на поклевки можно. Однако ж одно дело – интернет, другое – вы сами наедине с речкой. Вот и я, однажды оказавшись на реке с мутной водой, решил доказать всему интернету, что голавль тут ловиться не должен. Про вездесущих окуньков и щучек я вообще говорить не буду. Для кого-то это палочки-выручалочки в бесклевый день. А я такие поимки списываю, как «жертвы статистики». Не за ними приезжал, но поймал нечаянно. А вот голавль, жерех – другое дело. Ловлю их целенаправленно, поэтому интересно.

И первое, что я заметил – голавлю нравятся яркие воблеры. Если зеленый, то ярко-зеленый. Если упор в сторону красного, то либо оранжевый, либо розовый. В любом случае цвета должны быть насыщенными. Раньше я думал, что работают исключительно фирменные воблеры. И сам был убежден, что только японские воблеры способны привлечь к себе внимание и соблазнить голавля на атаку в мутной воде. Но с годами копилась статистика. Я уже не помню, на какие модели у меня клевало, одно скажу - на весенних моих фотографиях в большинстве случаев красуются яркие воблеры.

Было время, когда я ломал голову, что же голавлю яркие приманки напоминают? Ну не водятся в наших водах вуалехвосты или какие-нибудь тернеции в брачном наряде. Решил, что яркий цвет просто более заметен в воде. Возможно, он просто сильнее раздражает лобастого...

А потом поймал себя на мысли, когда переходил на новое место, что мне хочется сорвать луговой дикий тюльпанчик и вдоволь полюбоваться им. Зима закончилась - весной просыпается лето… Так ведь и голавль просыпается весной! Ничто красивое этим холоднокровным не чуждо. Может, на этом и остановиться? Ставить весной всё самое красивое из приманок, да и не париться! Красота – спасет мир, а рыболова весной – от бесклевья!

Хлюпанье и прочие топ-вотеры

Второй неоспоримый факт в моей практике – это ловля в мутной воде на все, что падает, хлюпает или пускает волну. Я имею в виду всякие уокеры, кроулеры, воблеры Fat с заглублением SSR. Мутная вода ведь не только весной случается, но и летом.

От того, что вода стала мутной – не значит, что в нее перестали падать всякие букашки и кузнечики с бабочками, гусеницами и «стрекозлами». И хоть я изо всех сил стараюсь не думать как рыба (я ведь тогда совсем говорить разучусь), мне кажется, что, например, голавлю гораздо удобнее находиться в непосредственной близости от поверхности воды, чтобы чмокнуть упавшее в воду насекомое как можно быстрее. Ведь из глубины букашку не увидишь. А вот от упавшего в воду майского жука, гусеницы волосатой или даже лягушонка – бульк раздастся громкий, да и волнение на поверхности воды произойдет заметное.

Ну как тут хищнику не отреагировать?! Еще мне кажется, что питаться насекомыми в мутной воде хищникам проще. Малёк, тот вильнет в сторону - и Митькой звали. А «сухое» насекомое по всем законам физики должно остаться на поверхности воды и поплыть по течению, т.е. по заведомо вычисленной рыбой траектории. Я бы сказал, что мутная вода способствует голавлю тщательнее сосредотачиваться на такой охоте, потому как внешние раздражители уходят на второй план все из-за той же мутной воды. То есть, рыболову можно вовсе не маскироваться.

Моя практика показывает, что в условиях мутной воды больше поклевок случается, когда ведешь приманку вдоль подмытых течением берегов, особенно под нависшими кустами. И практически никогда - на чистых местах, на фарватере. Более того, скажу, что никогда у меня не получалось поймать голавля сплавом. Места все знакомые, воблеры заведомо уловистые, где обитает голавль – знаю. Но вот если сплавляю под нависший куст уловистый крэнк SSR – поклевок нет. Но стоит мне рискнуть и плюхнуть этим же воблером сантиметрах в пяти от ветки – вероятность поклевки сразу летит в гору.

Я для себя решил, что первый «хлюп» очень важен. Именно таким способом мы заработали первые свои 10 баллов на Кубке «Трофеи Дайвы 2014». В первый и второй день соревнований уровень воды падал, сама она была мутной - и нам удалось поймать зачетного жереха только таким способом. В подтверждение нашему успеху Константин Кузьмин в этот же день ловил в тех местах на своих любимых «тараканов» - и у него тоже были выходы и поклевки. Повторяю, это происходило в период мутной воды, когда множество участников соревнований приезжали на базу с нулем.

Ну и, возвращаясь к теме топ-вотеров, если была неудачная атака или я зацепился за ветку и что-то там распугал, отцепляя воблер – ничего страшного. Никуда голавль из этого места не уйдет. Меня он не видит и не боится, а такую же «столовую» ему еще поискать надо. Собственно, именно по этой причине я и выяснил, что в мутной воде голавль может легко долавливаться на подобные «хлюпы» - надо лишь проявить чуточку терпения и меткости.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка

Зачем нужна закалка, спросите вы? Да все потому, что воблеры при такой прицельной стрельбе по кустам очень любят «вить гнезда». Частенько приходится раздеваться и лезть в воду. Весной и осенью – прохладно, летом – сразу жрут комары и слепни с оводами.

В мутной воде даже давно изученной коряги не видно, поэтому вероятность зацепов возрастает в разы. У меня три метода борьбы с этим побочным недугом. Первый – это тренировка. Меткость никогда не помешает. Но тренируюсь я исключительно летом. Вот уж где толком не понимаешь, чему радуешься - долгожданной поклевке или тому, как четко положил воблер в двух сантиметрах от камыша или ветки дерева. Ну а уж если случается шумная атака после такого ювелирного заброса – вообще адреналин, как говорится, из ушей капает. Правда, есть одно существенное «но».

Дорогой воблер бросать в кусты страшно. Врачи называют это амфибийной асфикцией, ну а попросту говоря – «жаба душит». И вот тут в дело идут клоны, реплики и прочая рота приманок из разряда бюджетных. Как бы я не кичился своей меткостью, китайский пузатый фэт у меня полетит под куст противоположного берега более смело и прицельно, нежели дорогой японский оригинал. Из ярких крэнков в моей «роте разведчиков» главные персонажи - San-Crank Malvina 38SP (от SanSan), Usami Purin, Mottomo Barril F75, а также кроулер Tiemco.

Malvina 38SP. «Мальвиной» я ловлю уже больше двух лет. Этот крэнк хорошо работает в стоячей воде или на слабом течении. Сильную струю не держит, но в тех случаях, что я сейчас описываю, важен исключительно яркий цвет и малая стоимость. Ну и приспособился я к нему так, что летает он у меня очень точно. Ловил на него и жереха по весне, и голавля с весны по осень. Разумеется, щучка с окунем его так же кушают за милую душу. А недавно у SanSan появились еще два голавлевых воблера - San-Crank PIPS 48F и PUPS 45F, которые должны работать не хуже «Мальвины».

Usami Purin появился у меня всего лишь год назад - и сразу выстрелил на трех речках: Ахтуба, Дон, Чир - у линейки воблеров торговой марки Usami очень широкая палитра. И, что очень ценно, Usami Purin существует в ипостасях SSR, SR и DR. Если этот воблер взять на вооружение и пристреляться им по голавлевым «козырькам» - можно еще и глубиной проводки варьировать. Не только на первом падении ждать поклевку, но и делать полноценную проводку на интересующей нас глубине.

Mottomo Barril F75 – самый пузатый из моих разведчиков. От него «плюх» получается, какой нужно. Ну и плюс ко всему он неплохо справляется с сильным течением. Я приобретал его для голавля Ахтубы и Дона, но на первой же рыбалке Barril F75 хорошо показал себя на малой речке по мутной воде. Расцветка – под жука, т.е. темная, но «плюх» – очень вкусный!

Кроулеры Tiemco в моей практике редко используются. Но вот по мутной воде, когда нужно добросить, плюхнуть ну и вообще пошуметь на поверхности воды – кроулер с мягкими «ушами» очень хорош.

Получается очень занимательный эффект. Бюджетные воблеры летят в воду первыми, я ими чаще рискую - и, разумеется, рыба на них ловится чаще. Ведь при первом хлюпе и начале проводки голавлю некогда рассматривать, написано на брюхе «Made in China» или что-то другое. В стане моих «разведчиков», которых я перечислил, постоянно происходят неизбежные потери. Иногда любимого «китайца» жальче остальных. Поэтому я озадачился приобретением добротного отцепа.

Перерыл кучу литературы, задал море вопросов в профильных ветках на рыболовных форумах - и остановился на береговом отцепе для воблеров «Омут». Конструкция достаточно простая, сам он вполне компактный и обтекаемый - легко проскальзывает через ветки к приманке и цепко фиксирует первый встретившийся на его пути карабинчик.