«Мушки», имитирующие личинку веснянки Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург

В пору, когда многие реки ещё во льду, нахлыстовику только и остается, что вязать для грядущих рыбалок новые приманки. В этой статье я хочу рассказать о «мушке», которая понадобится вам весной одной из первых. «Мушке», имитирующей нимфу веснянки.

Для начала нужно немного рассказать, кто же такая веснянка (лат. Plecoptera, по-английски – Stonefly, каменная муха). Это примитивное насекомое не сильно большого размера и не очень хорошо летающее. Имеет в течение своей жизни всего две стадии развития - нимфы (фото 1 и 2) и взрослого насекомого (фото 3). Причем от одной стадии до другой иногда проходит до трёх лет. Обитает она в чистых холодных речках, являясь для нас как бы индикатором чистоты воды.

Нимфа веснянки первой появляется в водоеме, когда других насекомых ещё нет. Именно поэтому на неё так хорошо ловить ранней весной. В Сибири веснянку кое-где называют «ледянка», потому как появляется она в воде, когда ещё не весь лед сошел. И в это время есть отличная возможность удачно половить на имитацию данного насекомого.

К тому же там, где обитает веснянка, личинки её являются немаловажной кормовой базой многих рыб. К примеру, её очень уважает хариус, ленок и семга. В наших широтах можно попробовать весной половить на нее голавля.

Длина тела веснянки от 5 до 30 мм. Бывают экземпляры крупнее. Это на руку мастеру, который вознамерился связать имитацию данного насекомого. Вяжут «нимфу веснянки» преимущественно на крючках от 10-го до 6-го размера. Крылья у насекомого выглядят в течение её развития по-разному, но всегда ярко очерчены ножки (которые при имитации можно изображать из гусиных биотов или петушиного пера) и сегментация спинки (её чаще всего вяжут из силиконовой ленты или искусственной рафии). Цвета данной «нимфы» варьируются, однако предпочтение стоит оказать коричневым, иногда с добавлением рыжего. Взрослая же особь - темного, почти черного цвета.

В названии «мухи», имитирующей веснянку, принято использовать англоязычное название – Stonefly (или сокращенно Stone). В настоящее время продаются даже крючки, носящие такое же название и, соответственно, идеально подходящие для изготовления данной модели.

Разновидностей этой «мушки» существует бесчисленное множество (что уж говорить, если только учёными описано более 3.800 видов натуральной веснянки), в различных цветовых вариантах (фото 4 – 6). Есть даже силиконовые и пластиковые версии, а также лососевые модели «веснянки» на длинных стримерных крючках.

При ловле на «мушку» данного типа стоит учитывать, что нимфа веснянки не умеет плавать, а жизнь свою проводит, ползая между камней. Периодически течение сносит её и тащит по дну, поэтому проводка данной «мушки» называется «катящаяся нимфа» и проходит у самого дна.

Если вы ловите на реке с сильным течением - не лишним будет подгрузить вашу «нимфу» вольфрамовой или латунной головкой – обычной сферической или глазами-гантелькой (фото 7). Можно даже подмотать под тельце свинцовую проволоку. Я расскажу пошаговку моей любимой «мушки» GH stonefly nymph.

За основу берем нимфовый крючок размера 8. Подгружаем его головкой диаметром 3,5 мм (фото 8). Закрепляем в станке, крепим монтажную нить и берем немного даббинга. Монтажную нить уводим на загиб крючка и даббингом формируем небольшой комочек на загибе (фото 9). Следом поверх этого комочка укладываем пару гусиных биотов, оставляя торчать не очень длинные кончики (фото 10). Хотя все зависит от вашего вкуса. Закрепляем.

Прикрепляем монтажной нитью отрезок медной тонкой проволоки (если у вас «мушка» не коричневая - проволоку желательно подобрать под цвет). Следом закрепляем будущую спинку, для неё я использую shell back коричневого цвета. Потом прикрепляем основу тельца, у меня это шерстяная нить коричневого цвета. Формируем данной шерстью тело на две трети «мушки» (фото 11). Закрепляем. Укладываем сверху спинку, фиксируя её в той же точке. И делаем сегментацию проволокой (фото 12). Половина «мушки» готова. Затем отрезаем проволоку, она нам больше не понадобится.

Отгибаем спинку назад и прикладываем по сторонам «мушки» следующую пару биотов. Поверх наматываем даббинг, у меня он черного цвета (фото 13). Даббинг закрывает половину оставшегося на «мушке» пустого места (фото 14). Потом всё это сверху накрываем спинкой, фиксируем её в этой точке (фото 15). И снова отгибаем назад (фото 16). Повторяем ту же операцию со следующей парой биотов (фото 17). Снова даббинг, уже до головки «мушки» (фото 18). И снова накрываем, крепим и отгибаем (фото 19). Монтируем третью, последнюю пару биотов. Из спинки формируем небольшой отступ назад (фото 20).

Потом сгибаем и кладем в ту же точку. Этот материал хорошо ложится, не создавая бугра. Формируем рабочей ниткой шею «мушки» (фото 21). Вяжем финальный узел и отрезаем нитку. Далее три пары биотов изгибаем как ножки горячей иглой или пинцетом. Всё, «мушка» готова (фото 22).

За окном уже весна. Лед на речках сходит. Самое время опробовать нашу «веснянку» в деле. НХНЧ!