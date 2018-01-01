Моя практика: рыболовные крючки Николай Линник

В современной удочке, донная она или поплавочная, все детали имеют свое, уникальное предназначение. Но крючок – это элемент оснастки, значение которого трудно недооценить. С крючка, собственно, начинается любая снасть. И его нужно уметь правильно выбирать. Я не ошибусь, если скажу, что от правильности этого выбора зависит успех всей рыбалки. Ведь прежде чем рыба окажется на крючке, она должна захотеть попробовать нашу приманку.

Выбор крючка, как это может показаться с первого раза, совсем непрост. Готовясь к написанию этой статьи, я опросил не один десяток рыболовов, пытаясь выяснить, какие качества крючка они ставят на первое место. По мнению большинства моих коллег, крючок обязательно должен иметь правильные формы, острота его жала не должна вызывать подозрений (такие деликатные приманки, как мотыль, не должны повреждаться) и казаться рыбе максимально привлекательным.

А еще крючок должен выступать из приманки ровно настолько, чтобы рыба надежно засекалась. При вываживании рыбы сталь крючка также должна оказаться на высоте, и не разогнуться под её рывками. Качества, которые мы хотим увидеть, покупая крючок, можно перечислять и перечислять, но всё-таки каждый рыболов, в конце концов, останавливается на какой-то определенной марке крючка, менять которую впоследствии соглашается очень и очень неохотно.

Однако делать это нужно, ведь каждая модель крючка разрабатывалась для каких-то особых условий рыбалки. И то, что хорошо для поплавочной удочки, может оказаться «не очень» для донки, и наоборот.

Классификация крючков

Кроме того, что крючки бывают одинарными, двойными и тройными, все они классифицируются по размерам, форме и материалу. Существует также дополнительная классификация крючков по назначению - например, уклеечные или карповые крючки.

Главным размером крючка считается расстояние между жалом и цевьем - ширина. Более полно названия частей крючка на русском и английском – на фото 1. В большинстве стран (в основном – европейских) все крючки нумеруются от самых больших (№ 10/0) до самых маленьких (№ 28 - и даже № 32). Для ориентира, крючок № 16 имеет ширину приблизительно 3 мм, а № 10 – 5 мм (фото 2). Но ширина крючков, взятых у различных поставщиков, может существенно отличаться.

Наиболее распространенные формы крючков получили свои собственные имена: «Кирби», «Кристалл» (фото 3), «Лимерик» и т.д. Длина цевья у каждой модели крючка стандартная, полученная эмпирическим путем. Однако, кроме устоявшихся стандартов, каждый производитель имеет в ассортименте крючки с удлиненным или, наоборот, укороченным цевьем (фото 4).

Например, удлиненное цевье уклеечных крючков служит для удобства его захвата пальцами. А укороченное цевье на некоторых моделях крючков указывает на их предназначение для ловли сильных рыб на небольшие насадки - например, леща на червя или карпа на кукурузу.

Если есть сомнение, какого размера крючок привязать – берите крючок поменьше. Мой опыт говорит о том, что в первую очередь крючок подбирается под размер приманки. Маленькие крючки тоже очень хорошо справляются с вываживанием крупной рыбы.

Колечко или лопаточка? На первый взгляд кажется, что это вопрос привычки. Но не всё так просто. Колечко имеет преимущество в том, что леска всегда правильно располагается на крючке. Правильно – это значит, что выход лески из узла находится со стороны изгиба (фото 5). Крючки же с колечком (eye) незаменимы при использовании толстых монофильных лесок, шнуров и металлических поводков.

Лопаточка (flat) хороша во всех случаях, когда используется нежесткая монофильная леска диаметром до 0,16 мм. Поэтому для ловли мирной рыбы на тонкие монофильные лески всегда предпочтительнее использовать крючки с лопаточкой. Если вы всё же предпочитаете крючки с колечком, то следует помнить о том, что диаметр лески поводка непременно должен быть больше ширины щели, которая остается после формирования колечка. В противном случае леска будет непременно обрезаться об острые края проволоки или просто выскакивать из колечка.

Прямой или с изгибом? Некоторые модели крючков имеют загиб во второй плоскости. По моему мнению, уход жала крючка «в сторону» (фото 6) нисколько не увеличивает его зацепистости. А вот прочность крючка снижается.

Жало крючка. На многих моделях крючков встречается загиб жала внутрь (так называемый «коготь орла»). С таких крючков сходов рыбы намного меньше. Почему – не знаю. Просто исхожу из личного опыта. Иногда достаточно «завалить» внутрь лишь половину длины жала - и количество пустых поклевок уменьшится в разы.

Вспомните карповые крючки. Практически все они имеют характерный загиб жала (фото 7). Сделать загиб жала вовнутрь можно прямо на рыбалке с помощью обычного ножа. Но экспериментируя с загибом, нужно помнить о том, что при осторожном поведении рыбы появится много пустых поклевок. Поэтому я бы посоветовал загибать вовнутрь только самый кончик жала крючка.

Бородка. У большинства крючков ниже жала имеется насечка, которая получила название «бородка». Делается она для того, чтобы удерживать на крючке приманку и уменьшить количество сходов рыбы. Есть крючки, в основном - тройники, у которых бородка расположена с внешней стороны жала (фото 8). Такие крючки зарекомендовали себя очень хорошо. Но встречаются крючки и вообще без бородки (фото 9).

Применяются они в основном для скоростной ловли относительно мелкой рыбы. Почему мелкой? Да потому что крупная рыба быстро не ловится. Скажем, крючки без бородки очень хороши для скоростной ловли уклейки на опарыша.

Для чего нужна ковка? Почти все модели крючков выпускаются в подкованном и неподкованном вариантах. Утверждения некоторых рыболовов, что кованое жало способствует лучшему проникновению крючка в губу рыбы, я считаю не подтвержденной практикой фантазией. Подковка действительно полезна для увеличения жесткости лба крючка. Подкованные крючки очень хороши для ловли на опарыша и кукурузу. Некоторое расширение проволоки в месте подковки препятствует сползанию приманки на лоб и даже бородку крючка.

Кованые крючки незаменимы при ловле крупной рыбы на деликатные наживки (ручейник, мотыль - фото 10). Повышенная жесткость кованого крючка позволяет применять более тонкую проволоку и делать более миниатюрную бородку. Попытки же наживить мотыля на крючок из толстой проволоки чаще всего приводят к тому, что личинка на крючке превращается в кровавое месиво - и делается для рыбы неинтересной.

Цвет и покрытие. Многие рыболовы считают цвет крючка очень важным. Однако я считаю, что при выборе крючка следует подходить не с точки зрения цвета, а с точки зрения устойчивости цветного покрытия. Для того чтобы сталь крючка лучше противостояла агрессивной среде, его чаще всего покрывают никелем. По цвету это покрытие может быть светлым или черным. А вот красные (фото 11), зеленые или синие крючки получают путем покрытия их специальным лаком.

Но лак служит не более одной рыбалки. К концу дня крючок делается всё более золотистым, что для ловли на мотыля считается недопустимым. Да и прочность у лакированных крючков очень низкая. Почему-то производители изготавливают их из очень мягкой проволоки.

Не смотрим на торговую этикетку! Как и в случае с лесками, крючки производят всего несколько фирм в мире. Это потом поставщик готовой продукции фасует крючки в свои фирменные упаковки и продает рыболовам. Поэтому мой вам совет: не полагайтесь на красивую этикетку. Тем более что сегодня на рынке очень мало действительно качественных крючков японского производства. Они очень редко поступают к нам под различными торговыми брендами. Я всегда подбираю крючки путем проб и ошибок. Хорошим вариантом сегодня являются крючки, произведенные в Южной Корее. По качеству они немного хуже японских, но подделываются гораздо реже. Так что пригожий ярлычок никогда не должен довлеть над разумом.