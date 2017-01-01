Моя практика: поплавок Николай Линник

Современный поплавок – это больше чем сигнализатор поклевки. Сигнализировать о поклевке – его основная, но далеко не единственная задача. Хороший поплавок играет еще и управляющую функцию. Его форма и грузоподъемность влияют на то, насколько естественно движется в воде приманка. Так что рыбачим мы хоть на реке, хоть на озере или маленьком пруду - для достижения успеха к выбору поплавка нужно отнестись очень тщательно.

Рассказать в одной статье обо всех нюансах выбора поплавка для каждого конкретного места ловли нереально, да и не нужно. Эта информация вряд ли будет иметь практическую ценность. Ведь подгонка снасти «под себя» - процесс настолько индивидуальный, что каждый из нас может привести несколько самых удачных моделей поплавков и будет абсолютно прав. Поэтому в этот раз я остановлюсь только на тех поплавках, с которыми я рыбачил сам и работу которых изучил. А поскольку девять из десяти моих рыбалок проходит на различных реках, их старицах или больших, относительно чистых и глубоких закрытых водоемах, рассказывать я буду о поплавках, наилучшим образом подходящих именно под эти условия ловли. А основными снастями, под которые подбирались эти поплавки, будут маховая и болонская удочки.

Непростой выбор

Когда я впервые занялся целенаправленным подбором спортивного поплавка под маховую удочку, не очень приятным сюрпризом для меня стал тот факт, что специальных «маховых» поплавков в продаже практически не существует.

В основной своей массе на прилавках магазинов были представлены, так называемые «штекерные» поплавки, адаптированные под ловлю спортивным «штекером». И начиная с грузоподъемности в 2 г все приличные фирменные поплавки - практически только штекерные. А это самые ходовые размеры поплавков под длинные 7- и – 8-метровые «махи». Внешним видом они мало чем отличались от нужных мне моделей, разве что антенка и киль у этих поплавков были намного длиннее, да еще колечко для пропуска лески (не понятно - зачем) у этих поплавков располагалось под самым основанием антенки.

И если длину антенны и киля можно было легко подкорректировать с помощью обычного ножа (антенна укорачивалась на 2 см, киль - на 3 - 4 см), то с колечком сложнее. Его нужно было переклеивать на несколько миллиметров ниже. Если же оставить все без изменений, то поплавка надолго не хватало. Через одну-две активных рыбалки (чаще всего - во время очередной подсечки) колечко, как правило, выпадало. Поплавок начинал «пить» воду - и становился не пригодным к дальнейшему использованию.

Чтобы не травмировать тело поплавка, я начал надевать на антенну поплавка дополнительный силиконовый кембрик (фото 1). На чувствительность поплавка это никак не влияло, а вот колечко для пропуска лески при этом разгружалось.

Поплавки для ловли на течении

Независимо от того, с какой снастью, маховой или болонской удочкой, вы привыкли рыбачить на реке, лучшей формой тела поплавков для ловли рыбы на течении, безусловно, является шар или капля (фото 2). На быстром течении шаровидные и каплевидные поплавки не заваливаются набок и не ныряют под воду при попытке рыболова придержать оснастку на одном месте.

Среди прочих моделей у поплавков для ловли на течении - самый длинный киль. Он дополнительно стабилизирует поплавок в быстротекущей воде.

Материал, из которого выполнен киль поплавка, также сильно влияет на комфортность рыбалки. На реках больше всего мне нравится ловить рыбу с поплавками, киль которых выполнен из пластика. Такой киль прочный и гибкий. Благодаря этому поплавок может испытывать большие нагрузки. Кроме удивительной упругости, кили из пластика обладают практически нулевой плавучестью, что благоприятно сказывается на устойчивости поплавка.

Металлические кили, как мне кажется, несколько тяжеловаты и на придержках оснастки дополнительно раскачивают поплавок. При выборе поплавка для течения не бойтесь толстых антенн. Антенна толщиной в 4 - 5 мм (фото 3) не только хорошо заметна на значительном удалении от рыболова, но и дополнительно стабилизирует поплавок.

Благодаря собственной плавучести толстой антенны поплавок становится нечувствительным к незначительным подцепкам крючка за дно. И тем самым позволяет рыболову избегать множества ложных подсечек. А ловля рыбы методом «паровоз», когда приманка волочится по дну вслед за поплавком, без толстой антенны вообще невозможна.

А еще в моем арсенале речных поплавков всегда имеются модели со сменными антенками, диаметр которых подходит под диаметр каталитических «светлячков» (фото 4). Эти поплавки я использую для ночных рыбалок.

Слабыми местами поплавков для течения следует считать недостаточно прочное лаковое покрытие и всё то же колечко для пропуска лески. В жестких условиях эксплуатации леска постепенно прорезает лак, поплавок начинает «пить» воду - и теряет свои рабочие качества. Причем испарить влагу из такого поплавка практически невозможно. А вот колечко в речных поплавках постоянно выпадает.

Поэтому я предпочитаю рыбачить с моделями поплавков, у которых вместо колечка в тело вмонтирована трубка. Это значительно повышает срок его эксплуатации. А в поплавках венгерской фирмы Cralusso леска вообще пропускается между не жестко скрепленными телом поплавка и килем (фото 5). Но здесь имеется один нюанс: при использовании лески диаметром больше 0,18 мм поплавок начинает подклинивать. И чтобы леска не лопнула, поплавок следует передвигать по ней очень осторожно.

Для рыбалок на малых реках, наилучшим образом зарекомендовали себя два вида поплавков: так называемые «стики» (stick по-английски «палочка» - фото 6) и поплавки, выполненные из прозрачного пластика (фото 7). Благодаря наличию короткого киля и толстой антенны, которая, по сути, является продолжением тела поплавка, стики очень устойчивы на течении (но только до глубины 2 – 2,5 м) и практически не реагируют на подцепки крючка за дно.

С этими поплавками я очень люблю ловить рыбу на ровных участках малых рек с песчаным, или галечным дном. Лучше всего со стиками получается проводка оснастки по линии вершинки удилища на расстояние до 15 метров. А вот прозрачные поплавки незаменимы при ловле таких осторожных рыб, как язь и голавль. Полое тело этих поплавков такое же плавучее, как и из бальзы, но намного прочнее. У них нет колечка для пропуска лески - и поплавок не повреждается при жестких подсечках на расстоянии. Они актуально потому, что малая глубина, светлое песчаное дно и прозрачная вода заставляют местных обитателей с недоверием относиться ко всему, что попадает в поле их зрения, особенно, если это большой темный предмет, плывущий поверху.

Поплавки для ловли в стоячей воде

При ловле рыбы на «мах» в водоемах со стоячей водой наиболее оптимальным решением будут поплавки с вытянутой формой тела. В зависимости от условий рыбалки чаще всего я пользуюсь «оливкой», «грушей» или «веретеном со смещенным вниз центром тяжести» (фото 8). Так, в теплое время года, когда в устьях больших стариц хорошо клюют плотва, густера и лещ, наиболее удачным выбором оказывается поплавок с формой тела «оливка». Эта модель хорошо работает как в стоячей, так и в медленно текущей воде. Из всех перечисленных в этом разделе моделей поплавков «оливка» считается самой крепкой. Особенно, когда леска пропускается через тело поплавка.

Единственный недостаток «оливки» заключается в том, что эти поплавки слабо держат ветровое течение. В ветреные дни на максимальной дистанции заброса с «оливкой» практически невозможно удержать приманку на закормленной точке. Однако когда рыба активна, и поклевки происходят едва ли не на каждом забросе снасти, на этот недостаток можно не обращать внимания.

Немного лучше борются с ветровым течением поплавки с грушевидной формой тела. Они являются бесспорными фаворитами, когда приходится рыбачить на свободных от растительности участках водоемов с глубиной более трёх метров. Слабым местом этой модели является колечко для пропуска лески. При вываживании рыбы оно чаще, чем у других моделей, вырывается из тела поплавка. Самым действенным способом устранения этой неприятности является все тот же надетый на антенну дополнительный кембрик.

А вот для рыбалок в прозрачной холодной воде, когда поймать рыбу удается только при наличии волны, а приманку нужно удерживать точно на кормовом «пятне», я пользуюсь поплавками с формой тела «веретено». Неоспоримым достоинством этих поплавков является то, что благодаря низко расположенному центру тяжести они позволяют спрятать под воду свисающую часть лески, что значительно уменьшает действие ветрового течения.

При правильной огрузке, когда над поверхностью воды выступает только часть антенки, веретенообразные поплавки одинаково хорошо показывают поклевки как «на утоп», так и «на подъем». Однако из всего моего арсенала эти поплавки являются самыми нежными. При вываживании рыбы у них часто выламываются антенки. Причем из-за их конструктивных особенностей бороться с этим недостатком практически невозможно.

В заключении хочу дать совет по выбору грузоподъемности поплавков. Так, в теплой воде, когда ловля ведется на течении в толще воды, а приманкой на крючке является хлебное тесто или пареные злаки (горох, пшеница) поплавками с грузоподъемностью более 1,5 г я не пользуюсь. Для приманок животного происхождения (опарыш, червь, мотыль) грузоподъемность моих поплавков колеблется от двух до четырех граммов. А вот весной и осенью, когда особенно актуальна точность подачи приманки, я ставлю поплавки грузоподъемностью 2 - 3 г.

Не бойтесь покупать спортивные модели поплавков, они того стоят. Почувствовав разницу между хорошим поплавком и дешевым ширпотребом, вы уже никогда не вернетесь к старому. Это однозначно.