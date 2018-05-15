Моя практика: любимые оснастки. Схемы и нюансы построения Николай Линник | 15 мая 2018 г.

(Начало в СР №2)

Перед каждым поплавочником рано или поздно встает проблема выбора наиболее оптимальной оснастки. Той, которая заменит комплект начального уровня, уже имеющийся в наличии. И если раньше проблемой было вообще что-нибудь раздобыть, а самым чувствительным вариантом оказывалась оснастка на основе гусиного пера, то теперь проблема заключается в выборе нужной оснастки из бесконечного списка претендентов, которые предлагаются, скажем, в интернете.

Выбор усложняется тем, что оснастка – это вещь узкоспециализированная, и нужна она под конкретные условия ловли. Если пытаться подобрать её простым исключением из списка неподходящих вариантов, времени уйдет очень много.

Но, оказывается, всё не так уж и сложно. За годы увлечения поплавочной удочкой я подобрал себе комплект из нескольких, наиболее универсальных вариантов оснасток, с которыми и хочу вас сейчас познакомить. А узкая специализация, о которой говорилось выше, достигается за счет умения рыболова правильно распределять грузила на леске. Научиться этому несложно. Нужно только знать базовые принципы построения оснастки, о которых я рассказывал в первой части статьи, и четко представлять себе, как в результате ваших действий изменится презентация насадки. Все имеющиеся у меня оснастки я делю на два больших класса: для ловли в водоемах без течения и для ловли на реках.

Оснастки для водоемов без течения и каналов

Классическое распределение грузил для спокойной воды – это цепочка из убывающих по массе дробинок. Причем по мере убывания массы дробинок уменьшается и расстояние между ними. Самая маленькая дробинка – сигнализатор поклевки, или «подпасок», располагается непосредственно возле поводка. Этот вариант оснастки (на фото 1 – рис. 2) достаточно универсален.

Путем перемещения грузил по леске такую оснастку можно легко настраивать под различные условия ловли. Например, если одолевает уклейка или ловля ведется в ветер и нужно чтобы крючок с насадкой быстрее опускался ко дну - большинство грузил сдвигается в одну точку. Возле крючка остается только одно или два самых маленьких грузила, которые и будут сигнализировать о поклевке.

Так же я поступаю, если в водоеме (например – канале) имеется небольшое течение, а насадку нужно презентовать у самого дна (на фото 1 – рис. 4). А если раздвинуть грузила по леске, мы получаем плавное падение насадки по всей толще воды. Однако имеется и несколько специфических вариантов.

Оснастки для ловли рыбы на мели

(на фото 1 – рис. 1). В мелководных, сильно заросших травой водоемах обитает множество интересной для ужения рыбы - линь, карп, карась. Но специфика ловли здесь такова, что классический для спокойной воды вариант распределения грузил оказывается не совсем корректным. Из-за малой глубины грузила приходится сбивать в одну точку, что значительно уменьшает общую чувствительность оснастки.

Кроме того, умудренная опытом крупная рыба очень настороженно относится к насадкам, которые выглядят в воде неестественно. Лучший вариант презентации для мелких, заросших травой водоемов – когда насадка медленно опускается на ковер из водорослей. Добиться этого можно, если основной груз (приблизительно 90% от общей массы оснастки) закрепить на леске в 5 - 7 см ниже поплавка, а возле крючка оставить лишь небольшой «подпасок». Поводок в этом случае также делается коротким – 7 - 10 см. С длинным поводком поклевку того же линя можно и не заметить. Да и вываживать рыбу в траве с коротким поводком намного удобнее.

И еще одна очень полезная мелочь. В травянистых мелководных водоемах удобнее всего использовать короткие подгруженные поплавки с одной точкой крепления их к леске (фото 2). Так убивается сразу два зайца: сохраняется достаточная для качественного управления снастью общая масса оснастки и значительно облегчается процесс протаскивания поплавка через заросли травы.

Оснастки для ловли на пареные злаки

(на фото 1 – рис. 3). Это очень увлекательный вид трофейной рыбалки. На пареные злаки клюет любая «белая» рыба. Причем мелочь этой насадкой вообще не интересуется. Лично мне особи массой меньше 300 г не попадались. Специфика ловли (поплавочной удочкой на пареные злаки рыбу удят исключительно в толще воды) и техника прикармливания (чаще всего рыбу прикармливают пареными злаками же) предопределяют и общее строение оснастки.

Независимо от того, ловим мы в неподвижной воде или на течении, пареные злаки лучше воспринимаются рыбой, если они опускаются в воде под действием собственной тяжести. Оттого и общая масса оснастки на моих удочках не превышает полутора граммов. А в основном я пользуюсь оснастками массой 1 – 1,2 г. И даже тогда я стараюсь разбить огрузку на три части. Самый тяжелый груз (70 - 80% от общей массы оснастки) я загоняю почти под самый поплавок.

Этот груз отвечает за стабилизацию поплавка. Два других грузика отвечают за регистрацию поклевки, которая может происходить как «на погружение», так и «на подъем». Поводок для ловли рыбы на пареные злаки - непременно короткий. Поклевка на эту насадку молниеносная и с длинным поводком её можно и не заметить.

Оснастки для ловли рыбы на течении

Специфика ловли рыбы на реках такова, что насадка на крючке должна быстро доставляться в глубину. К тому же собственная парусность оснастки должна быть минимальной. Если течение не очень сильное, вполне подойдет и базовая оснастка для ловли рыбы в озерах и каналах.

Только основные грузы следует сдвинуть в одну точку и опустить чуть ближе к крючку (на фото 3 – рис. 1). Однако такой вариант монтажа оснастки при ловле в проводку склонен к частым перехлестам и запутываниям. Чтобы упростить себе жизнь, я рекомендую воспользоваться грузилами-оливками, съемными (фото 4) или скользящими. Такие оснастки путаются намного меньше, да и адаптировать их к условиям ловли намного проще.

Какой тип «оливок», фиксированная или скользящая, лучше – вопрос спорный. Скользящие «оливки» я люблю применять в случаях, когда требуется сильная придержка оснастки, а насадка на крючке должна тащиться по дну (на фото 3 – рис. 2). Таким способом я часто ловлю леща, подуста и ельца.

За счет того, что основное грузило свободно скользит по леске, в начальной стадии поклевки рыба практически не чувствует тяжести оснастки. Во всех остальных случаях съемные штырьковые грузила оказываются более практичными. Их можно легко передвигать по леске, оперативно менять на более тяжелые или легкие. Особенно ценным это свойство штырьковых грузил бывает при ловле рыбы с плоскими поплавками Cralusso Bolo (фото 5) или Cralusso Surf (сама оснастка - на фото 3, рис. 3).

Ближе к крючку я всегда располагаю не менее двух дробинок. Их назначение – уменьшить инерцию основного груза при поклевке. В процессе ловли я часто передвигаю их вверх-вниз по леске, тем самым настраивая снасть под изменившиеся условия рыбалки.

Огрузка поплавков Stick. В моем арсенале поплавков для ловли рыбы на течении имеются необычные поплавки, которые идеально подходят для легкой рыбалки с короткой, до 15 м, проводкой на реках с равномерным умеренным течением. Особенность этих поплавков заключается в том, что их тело состоит из двух, разных по плотности материалов: верх поплавка выполнен из легкой бальзы, а киль - из пластика (фото 6).

Благодаря такому сочетанию поплавки Stick получаются очень чувствительными к поклевке. Но главное их достоинство заключается в том, что при правильной огрузке движения насадки на крючке выглядят необычайно правдоподобно.

Для огрузки поплавков Stick чаще всего я применяю так называемую «пуговичную схему» расположения грузил на леске (на фото 3 – рис. 4). Грузила крепятся на леске с одинаковым промежутком - приблизительно 15 см. При этом масса их уменьшается по мере удаления от поплавка.

Такая схема расположения грузил оказывается очень эффективной при ловле с легкими придержками оснастки. Приманка при этом медленно приподнимается - и вновь соблазнительно падает ко дну. Если рыбачить приходится на глубине более полутора метров, я сдваиваю верхние дробинки, а в 20 - 30 см выше поплавка креплю на леске небольшую дробинку, которая немного притапливает леску, тем самым стабилизируя движение поплавка в воде.

Но есть у этих оснасток и один серьезный недостаток: при забросе через голову равномерно распределенные на леске грузила могут путаться. С этой оснасткой лучше всего рыбачить, когда проводка оснастки осуществляется по кончику удилища, а забрасывать её лучше всего боковым горизонтальным забросом. Так поплавок всегда будет направлен вверх, а крючок - вниз по течению.

Надеюсь, мои советы по монтажу поплавочных оснасток помогут вам правильно настраивать снасть под существующие условия ловли. Тугой вам лески!