Мои снасти для «дорожки» и для троллинга Владимир Соколов

Обсуждая с коллегами – вживую или в интернете - работу различных приманок на каких-то конкретных акваториях, иногда узнаю необычные для себя вещи. Например, что с каким-то воблером ловля у кого-то ну никак не получается, хотя в этом сезоне именно на него у меня случилась чуть не половина всех поклевок судака. Причем этот мой воблер стабильно работает и ловит на протяжении двух – трех последних сезонов практически без перерыва «на отдых».

Пытаясь уяснить, чем это явление может вызвано, начинаю задавать вопросы. И по результатам таких бесед удается сделать много интересных выводов о причинах подобных неудач коллег. А прояснив для себя детали, можно выстроить свой алгоритм рыбалки так, чтобы максимально убрать субъективную ее составляющую.

Во-первых, начнем со скорости проводки. (К слову, некоторые ее просто не контролируют, рыбалка ведется «на глазок» - по ощущениям, а GPS-навигатор или иной прибор, измеряющий скорость, на борту отсутствует, хотя как без него можно рыбачить и вообще появляться на просторах Ладоги - я себе уже не представляю). Далеко не у всех суда могут физически поддерживать комфортную троллинговую скорость - от 2 максимум до 6 - 7 км/ч. Но если мотор даже на спокойной воде задает минимальную скорость движения в 5 - 6 км/ч (а это, в первую очередь, касается двухтактников средней мощности, установленных на легких корпусах), то результирующая скорость еще возрастет, если в корму задует свежий ветер.

И тут надо иметь в виду, что далеко не всякий воблер может устойчиво работать на повышенной скорости, да и не любой рыбе интересно бегать за подобными «торпедами», особенно если вода еще не очень хорошо прогрелась. Ну а если еще на эти условия наложится и некорректная работа спиннинга, то положительного результата и вовсе не дождешься. Частенько не удается заинтересовать хищника и когда движение очень медленное - это если приходится идти против ветра и волны. Делаем вывод, что технические особенности лодки для троллинга должны обеспечивать приемлемый диапазон скоростей приманок вне зависимости от курса, ветра и волны.

А вот выбор той скорости, которая наиболее понравится хищнику, определяется уже целиком уровнем профессионализма шкипера судна. И лишь экспериментируя с разными приманками и со скоростями их проводок можно наиболее быстро подобрать ключик к рыбе. Скажем, при ловле с большой планерной системой или с помощью мини-планеров одним из приемов подачи приманки на разных скоростях является движение с постоянным изменением курса (траектории) судна.

На экране GPS-навигатора при этом появляется трек, напоминающий синусоиду. Планер, находящийся в момент поворота вдали от воображаемого центра вращения, начинает ускоряться, увлекая за собой (и тем самым разгоняя) приманки своего борта, в то время как на противоположном борту приманки замедляются в зависимости от радиуса циркуляции, вплоть до полной остановки. К слову, совершая подобные эволюции на воде, стоит иметь в виду, какие приманки применяются в этом конкретном случае – плавающие, суспендеры или тонущие, и какая под ними в этот момент глубина - чтобы не преподнести себе неприятный сюрприз в виде зацепа за дно.

При подобной траектории движения судна, оснащенного двумя спиннингами, стоящими на бортах, эффект ускорения тоже почувствуется, но он будет выражен менее ярко. Правда, при этом может проявиться один неприятный момент: редко какие приманки в процессе ловли идут по прямой, сделать-то гидродинамически идеальную ее форму – задача трудновыполнимая. И маловероятно, что приманка пойдет строго прямолинейно на дальнем отпуске, неизбежно будут уводы в сторону. В какую - предсказать сложно, поэтому при поворотах вполне возможен их перехлест.

Во-вторых, почему-то у довольно большого контингента коллег сложился такой стереотип: чем больше глубина под лодкой, тем глубже должны идти приманки, чуть ли не цепляясь за дно. Ну, такой подход может быть результативным в реках. Там обычно запускаются с бортов лодки по спиннингу – на каждом по приманке, как того требует Закон для многих акваторий. Обычно ставятся приманки, идущие на разных глубинах. И если случается зацеп, то даже на течении есть время смотать второй спиннинг - и, заякорившись, при помощи отцепа освободить застрявшую приманку. На водоемах же со стоячей водой пелагический троллинг (проводка воблеров в толще или в средних слоях) оказывается заметно предпочтительнее и результативнее. Особенно учитывая, что наилучшие результаты могут быть, когда судак выходит «париться» (или «плавиться» - кому какой термин больше нравится) и активно реагирует на приповерхностные приманки.

В-третьих, речь пойдет о снастях и о значении их оптимального подбора. Я сразу же хочу внести некоторую ясность: когда рыбы, что называется, палкой не размешать, то все вопросы, связанные с приманками и снастями, отходят на второй план – клюет на всё, что опущено в воду, и спиннинг с его работой в подобной ситуации не играет никакой роли. Но обычно в такие условия, особенно в наших краях, удается попасть крайне редко - и ловля, по большей части, всё-таки «трудовая». А вот при этих условиях нюансы, обозначенные ниже, обычно играют если не самые главные, то далеко и не второстепенные роли. Итак, перечислим составляющие нашего арсенала: спиннинг, катушка, леска/шнур, поводок, застежка. Именно этому третьему пункту – рациональному подбору снастей - я и хочу уделить максимум внимания, потому как ни в печатных, ни в визуальных СМИ этот аспект народ явно обходит стороной, что, на мой взгляд, неправильно.

Итак, что я вкладываю в понятие «сбалансированная снасть». Естественно, что разговор идет совсем не о том балансе, к которому стремятся все спиннингисты. Здесь, в троллинге, всё иначе. Но прежде чем перейти непосредственно к теме, сделаю небольшое отступление - разграничу термины «троллинг» и «дорожка». Если понятие «дорожка» еще с позапрошлого века трактовалось однозначно в работах наших рыболовных классиков, то под словом «троллинг» во многих работах зарубежных авторов понималось всё, что угодно, но только не то, чем занимается мы.

И лишь с 70-х годов прошлого века начала доходить информация, описывающая именно этот процесс. Я эти понятия условно разделю, но лишь для того, чтобы внести некоторую ясность в применяемое оснащение и в то, как взаимодействуют между собой все элементы в этих комплексах – которые я и определяю, как «снасть».

Когда разговор идет о «дорожке», то под этим действом будем понимать следующее: самое простое использование снастей, т.е. один - два спиннинга, отпущенные с бортов лодки. Казалось бы, при такой схеме ловли нет и не может быть никаких нюансов - ан нет, их довольно много.

Начнем с глубины ловли. Для кого-то важно, чтобы воблер «пахал» дно, постоянно по нему чиркая. В зависимости от того, какая глубина под кормой лодки в данный момент, могут применяться приманки с заглублением от 1 - 3 и до 10 - 15 м, а может - и еще больше. Если сюда добавить и размер, то это могут быть как 5 – 7-сантиметровые воблеры, так и длиной 15 – 25 см. Размеры тела воблера в совокупности с размером лопасти дают заметно отличающиеся по значению величины сопротивления – как правило, чем глубже идет воблер, тем он более упористый. И вот здесь хочу переключить внимание на то, как будет работать удилище с такими разнообразными по характеристикам приманками.

Многие коллеги, стремясь сэкономить, для «дорожки» применяют удилища, которые у них выполняют функции спиннинга для ловли взаброс. Идея по своей сути хорошая, но эти модели имеют неширокий диапазон допустимых нагрузок, а тест, обозначенный на бланке, определяет лишь массу приманок, которые этим спиннингом можно закидывать. Но эта характеристика никоим образом не учитывает, насколько эта приманка будет упориста. Поэтому такие спиннинги обычно имеют довольно узкий спектр применения, если смотреть с позиции проводок упористых приманок.

Вот, скажем, я под подобную ловлю приспособил забросный спиннинг Maximus High Energy-X MSHEX24H, который, имея тест 20 - 60 г, позволяет чувствовать во всех деталях и «игру» небольших приповерхностных воблеров, и отлично справляется с проводкой упористых приманок среднего горизонта, идущих на четырех-пяти метрах – например, 7-сантиметрового Nils Master Haka DD. Несколько достаточно крупных хищников, включая щук за «пятерку» и даже сомика почти на 8 кг (фото 1), на него удалось поднять.

И это всё, не тормозя лодку - нагрузку данный «Максимус» перенес весьма приличную. Меня, с учетом применяемых для ловли на Балтике и на Ладоге приманок, такой спиннинг полностью устраивает, спокойно перекрывая весь применяемый набор приманок, а его сверхбыстрый строй отлично всё отрабатывает без провалов. На фото 2 видно, какую он принимает форму под максимальной нагрузкой, которую я ему задаю на Ладоге. Но если мне придется «заряжать» что-то типа Tail Dancer длиной 9 - 11 см от Rapala, то этот спиннинг его уже «не потянет» - и начнет, что назывется, проваливаться. Конечно, если судак суперактивен, что бывает крайне редко, всё работать будет и ловиться тоже.

А вот если хищник окажется капризен, то спиннинг, нарушающий «игру» приманки, сделает свое черное дело - поклевки на такую снасть, скорее всего, прекратятся. В лучшем случае будут крайне редкими. И чтобы упористая приманка снова нормально заработала, необходимо просто поменять спиннинг на более мощный, с более высоким тестом. Желательно, чтобы его строй был экстрафаст или, в крайнем случае – фаст. Кстати, для такого спиннинга подходит безынерционная катушка, начиная примерно с 3000-го размера по классификации «Шимано» и больше. Нагрузки при вываживании возникают большие - и запас мощности лишним никогда не будет. Для более точно выставления приманок за кормой лодки я использую маркированный разными цветами Power Phantom Multicolor 0,22 мм в размотке 150 м (фото 3).

Если на спиннинг устанавливаю небольшой воблер для ловли в местах, где вероятность щучьей атаки невысока, обычно металлический поводок не применяю - он заметно уменьшает число поклевок на небольшие приманки. А если выходишь в «точку», где всё возможно, то уже без поводка не обойтись. При ловле без поводка я просто вяжу застежку так, чтобы оставался длинный хвост, которым, в свою очередь, формирую что-то типа двойного шок-лидера длиной около 30 см. Свойство любого шнура позволяет это выполнить, причем нити оказываются натянутыми неодинаково, что делает такую фиксацию приманки «долгоиграющей».

Но если на одной из нитей я заметил небольшое замохрение, то просто перевязываю застежку. На самих застежках особо останавливаться не буду. Обычно исхожу из того, что ее конструкция должна позволять без напряжения надевать и снимать приманки, как бы ни была расположена петля у приманки. Ну и все купленные застежки я обычно испытываю на разрыв/разгиб при помощи 6-килограммовой гантели.

К подобным заключениям касательно спиннингов, предназначенных под заброс, я пришел после многочисленных рыбалок, когда мы с приятелями использовали одинаковые приманки, но гоняли их на разных по мощности спиннингах. И, как выяснилось на воде, плохо не только когда спиннинг «проваливается» из-за чрезмерно упористой приманки, но и когда он совершенно «дубовый». Особенно негативно это явление проявляется в волну, когда лодка идет неравномерно, а спиннинг не успевает отрабатывать эти ускорения.

Более того, максимальная скорость проводок для некоторых приманок ограничена величиной в 5 - 6 км/ч, а дальше идет сбой в «игре» – приманка ложится набок, а то и просто выпрыгивает из воды. Однако если бы спиннинг сгибался при ускорении и мягко действовал на приманку, то такого явления в большинстве случаев вполне реально можно было бы избежать.

Почему я сделал акцент на строе спиннингов, которые мы приспосабливаем под «дорожку»? Спиннингом медленного строя, конечно, тоже можно ловить, но диапазон приманок, если исходить из их «упора», с которыми справится эта модель в силу ее конструктивных особенностей, значительно уже. Под небольшой нагрузкой всё будет нормально. Но с повышением нагрузки бланк чуть больше сгибается – и, переходя некий рубеж, у него прекращает работать кончик, который должен рассказывать всё о состоянии и характере работы приманки, и начинает работать уже средняя часть, входя в резонанс и тем самым создавая паразитные колебания.

При ловле взаброс такого явления не получить в принципе, а «дорожка» с постоянно-переменной загрузкой к такому приводит. Что, в свою очередь, уже негативно отзывается на работе и результативности приманки. То же самое явление может возникнуть и при ускорении, скажем, на волне. Поэтому, проведя с подобными спиннингами несколько рыбалок и посмотрев особенности их работы в разных условиях, я их оставил для других задач.

Здесь напрашивается некое обобщение по тем спиннингами, на которые мы ловим взаброс и приспосабливаем под ловлю на «дорожку». С ними может работать относительно небольшой круг приманок. И если готовиться к рыбалке, на которой могут быть востребованы и небольшие приповерхностные воблеры, и различные по размерам и по форме лопасти глубинные модели, то для эффективной рыбалки необходимо иметь два, а то и три спиннинга разной мощности, вплоть до модели с верхней границы теста в 150 - 200 г. Всегда ли это удобно? Думаю, каждый должен сам проанализировать работу приманок и оценить свои возможности.

Правда, из этой ситуации есть весьма элегантный выход, который заключается в приобретении универсального спиннинга. Не исключаю, что могут раздаться голоса, что, мол, ничего универсального не бывает, всегда специально заточенное лучше универсального! И они будут по-своему правы. Потому-то в качестве универсального я предлагаю именно специальный троллинговый спиннинг. Правда, этой снастью заброс сделать крайне проблематично, ведь, оснащенный специальным троллинговым «мультом», он под это дело не предназначен.

Так в чем же его универсальность? В силу особенностей своей конструкции – а это достаточно мягкий бланк (в большинстве случаев из стеклопластика) и большое (до 15) количество пропускных колец - он позволяет отлично проводить и совершенно не упористые приповерхностные приманки, и любые дип-дайверы, и большие динамические заглубители, и мини-планеры. Корректная работа с таким большим диапазоном нагрузок объясняется особым строем подобных спиннингов - в среде троллингистов он определяется, как строй «J». Этот строй предполагает постепенное подключение всех участков спиннинга по мере увеличения нагрузки. Что и позволяет использовать любые приманки, не боясь его «дубовости».

Наиболее ярким представителем этого ряда был у меня Daiwa Strikeforse, а сейчас эстафету у того спиннинга принял Stinger ElFish Trolling SRD ELF70 OPB длиной 2,13 м (фото 4). У меня на нескольких рыбалках была возможность сравнить работу этих двух моделей в самых разных условиях. И, надо честно признаться, что работа, чувствительность и мощность при ловле крупной рыбы мне понравилась больше у SRD ELF70 OPB. В руке при вываживании он лежит заметно лучше, колец - чуть больше, поэтому и нагрузка на бланк распределяется равномернее. Мне, правда, достался тестовый экземпляр «Эльфиша», но при пополнении арсенал в будущем, скорее всего, буду ориентироваться именно на этот спиннинг.

К слову, я его использовал с катушкой Stinger 40 LTSR (фото 5) и монолеской Berkley Trilene 25 lb 0,4570 мм в размотке 600 м (фото 6), что, на мой взгляд, оказалось очень удобным – по 200 м на каждый из моих трех «мультов». И чуть забегая вперед - про лески: прошло уже 10 выездов на рыбалки с ними - и пока самые положительные ощущения. Лески и прочные, и мягкие, отлично сходят с катушек под нагрузкой любых воблеров.

Следующий спиннинг, который в моём ряду троллинговых моделей в последние годы также выдвинулся на первые роли и также в самой недорогой категории - это Trolling Master (фото 7). Он выпускается в двух размерах - 7 и 8 футов, в каждом из которых также имеются по две разных модели, отличающихся по мощности. Причем хочется отметить, что разработчики и производители корректно эту разницу обозначили различным диапазоном рекомендованных к применению лесок: в одном случае - 10 - 25 lbs, в другом - 15 – 40 lbs.

Эти спиннинги несколько жестче, чем SRD ELF70 OPB и поэтому арсенал приманок, которые могут с ними применяться, несколько сдвинут в сторону более упористых. Для своей лодки я выбрал модель TMS 702Н, которую укомплектовал одноименными катушками Trolling Master TMR 300 (фото 8). Такой выбор объясняется сразу несколькими причинами. При ловле на небольшой лодке они успешно работают с мини-планерами типа ТХ-24 (фото 9) или Stinger. Подобный комплект смотрится очень гармонично, позволяя ловить, огибая планером прибрежный тростник (фото 10), применяя при этом либо небольшие приманки, либо большие, но на совсем коротком отпуске, а также на глубине по банкам. В последнем случае на планеры заряжаю уже самые крупные из арсенала приманки в расчете, естественно, на крупную добычу.

В конструкции мини-планеров Stinger хочу особо выделить одну особенность, которая их выгодно отличает от большинства аналогов. Леска имеет три точки крепления, две – это прижимные клипсы, срабатывающие на рывок, и одна (условно - «проушина»), благодаря которой при сработке двух клипс при поклевке и удерживается на снасти мини- планер (фото 11). Первая клипса фиксирует планер на требуемом расстоянии от лодки, а вторая, будучи жестко соединенной с сигнальным флажком, удерживает приманку. Сигнальный флажок подпружинен (пружина требует индивидуальной настройки под приманку) - и благодаря этому по взмаху флажка можно видеть поклевку даже некрупного хищника. Чего не видно на моделях других производителей, на которых можно небольшой улов катать часами, удивляясь, почему же не клюет.

Именно такими спиннингами я оснастил катер с таргой и большой планерной системой. Но об этом чуть позднее, а пока опять к ловле на «дорожку».

Обычно, исходя из разрешения использовать два спиннинга при ловли на «дорожку», на один ставится что-то приповерхностное, а на другой – с большим заглублением. Когда я впервые попал с «дорожкой» на реку (а это была Свирь в среднем течении в районе Ивинского разлива), я тоже действовал по такому же алгоритму. Но оставив при глухих зацепах на дне пару самых уловистых воблеров, в следующий приезд решил сменить тактику.

Приповерхностный воблер оставил в неприкосновенности, а вот от глубинного, с большой лопатой, решил ради эксперимента временно отказаться. А в придонный слой опустил недорогой мелководник, который по внешним признакам мало отличался от тех, что канули в Лету на прошлой рыбалке. Но чтобы его «прижать ко дну», использовал вот такую схему (фото 12). В качестве огрузки заготовил несколько свинцовых отливок в форме короткого веретена с ушком и некое подобие «Тирольской палочки», для изготовления которой использовал силиконовую трубку с набитыми туда свинцовыми цилиндриками. Приманку крепил на основном шнуре, а огрузку - на леске 0,2 мм - из расчета, что если зацепится за дно, то можно достаточно легко оторвать. «Палочек» заготовил несколько и разной массы, чтобы уже на месте, с учетом течения и глубины, выбрать оптимальную.

И оказалось, что хищник активнее отзывается на приманку на таком монтаже, чем просто на глубинный воблер. «Палочка» чиркала по дну, поднимая муть и активизируя рыбу, а бежавший в метре от этого провокатора и примерно в 30 - 40 см над дном воблер и служил тем самым объектом атаки. После нескольких поклевок крупной рыбы я продолжил эксперимент с легкими блеснами. Оказалось, что и такой вариант оснащения хищнику нравится. В итоге - ни одной потери приманок, хотя 5 или 6 «Тиролек» всё же оставил на дне. Но цена потерь оказалась просто несопоставима.

В дальнейшем подобный метод опробовал и на Ладоге, но в целом его эффективность оказалась заметно ниже, чем на реке. Поэтому на ладожской рыбалке от придонных проводок воблеров я отказался и практикую только ловлю пелагическую. Что касается конкретных приманок, я достаточно подробно прошелся по ним в августовском номере журнала, а по приспособлениям - лишь вскользь, поэтому дальше о них.

Все эксперименты с ними начинались еще с появлением первых Куусамовских и Биг-Джоновских дипси-дайверов. Хоть я и посвятил их освоению не одну рыбалку, но назвать этот опыт успешными, скорее всего, не могу. Они потребовали очень мощных спиннингов - и здесь как нельзя кстати помогли подвернувшиеся Шекспировские «Аглистики» - первые специальные троллинговые удилища, которые появились у меня вначале освоения этого вида ловли. Неудобство же обращения с теми заглубителями было вызвано их конструкцией, а точнее - очень частыми ложными сработками, несмотря на то, что пытался их настроить точно и корректно. В дальнейшем из динамических заглубителей мне понравился лишь один, выпущенный под брендом Stinger - с ним, можно сказать, дружба в целом получилась.

Но значительно чаще я использовал все-таки огрузки, можно сказать, статические, которые заглублялись благодаря своему весу. Вроде бы и имеют они кучу недостатков: нет точного понимания, на какой глубине идет приманка, всё довольно приблизительно; сильно зависят от скорости проводки, а при остановке могут и совсем на дно опуститься. Но поскольку ими я пользуюсь на глубинах не менее 8 - 10 м, всё же предпочитаю их, учитывая, что ставятся или снимаются они легко, одной рукой, практически не задерживая вываживание - и при этом никаких ложных сработок. Их обычно размещаю в 3 - 10 м от приманки - в зависимости от глубины лова. Иногда после огрузки ближе к приманке ставлю аттрактант типа какого-нибудь флэшера (фото 14), проверяя активность хищника. За последние 5 - 6 сезонов было около десятка рыбалок, когда именно они и делали всю рыбалку.

В моём арсенале есть и самоделки, и покупные синкеры. Как-то раз мы вышли на катере приятеля, а груз от даунриггера забыли - так при помощи планерной прищепки и нескольких двухунцовых «чебурашек» оперативно сделали замену, на которую даже сумели что-то и поймать.

Горизонт проводки таких съемных огрузок рассчитываю примерно так: на скорости 3,3 - 4 км/ч одна унция при отпуске около 30 м дает заглубление примерно 3 - 4 м, две унции – 5 - 6 м, три – 7 - 9 м. Если в систему включается еще и флэшер/доджер, то в зависимости от размера и формы аттрактанта оснастка поднимается вверх на 1 - 3 м. Один раз подобным оснащением решил заглубить 10-дюймовый флешер - так пришлось набирать груз более четырех унций. В общем, подобные вещи требуют личного эксперимента, и если они устанавливаются уже на одну из приманок в большую планерную систему, то им - особое внимание в повороте, особенно, если ловля идет на глубинах меньше двадцати метров.

Обозначенные выше троллинговые спиннинги созданы, в первую очередь, для ловли на большие троллинговые системы (конечно же, там, где это разрешено Законом). А при ловле на «дорожку» мы их просто, на мой взгляд, удачно приспосабливаем под этот вид рыбалки.

Почему я остановил свой выбор именно на размере 7 футов для этих спиннингов? На мой взгляд, это просто самая удобная длина как при вываживании, так и при обращении в лодке и хранении. 8 дюймов - тоже пробовал, но мне показалось, что спиннинг длинноват. Оставил себе лишь пару «восьмерок» для использования в качестве даунриггерных удилищ.

Насколько важен ценовой порог спиннингов, которыми мы оснащаем таргу троллингового катера? На мой взгляд, для наших условий рыбалки и наших трофеев сильно вкладываться в спиннинги и катушки к ним особого смысла нет. Спиннинги даже начального ценового уровня позволяют успешно решать все задачи. Их сенсорики хватает, чтобы увидеть и поклевку (фото 15), и траву на приманке, а их мощности вполне достаточно, чтобы поднять на борт трофей.

В самой проводке воблера при ловле с применением большой планерной системы спиннинг участия не принимает. Всё происходит как бы само собой - небольшие изменения в натяжении планерного шнура, по которому перемещаются прищепки или клипсы (фото 16). Натяжение шнура меняется при ходе по волне и в результате небольших изменений курса судна при движении по большому кругу. Варьируя радиус подобной циркуляции, можно изменять скорость движении приманок в очень большом диапазоне скоростей - вплоть до полной остановки. Правда, при таких эволюциях необходимо считаться и с глубиной, которая в данный момент под приманками. Если идет ловля на блесны, то при их замедлении можно и за дно зацепиться, что совсем нежелательно.

А вот с катушками дела обстоят несколько иначе. Если приходится ловить на два спиннинга, оснащенных мультипликаторными катушками, то при удачном раскладе на каждой рыбалке нагрузка на них ложится достаточно большая – а их всего лишь две. И поэтому уровень их качества хорошо бы, чтобы был чуть выше, чем у тех, которые помещаются со спиннингами в таргу. Там их может стоять и дюжина, и очень редко, когда работают всю рыбалку только одна-две из них. Обычно, обязанности распределяются более равномерно.

Если на безынерционные катушки я обычно наматываю шнур, то для всех «мультов» использую только леску. Она за счет своих амортизирующих свойств позволяет и с рыбой побороться, когда та совершает резкие броски, да и не так сильно портит губки клипс, которые применяются и на мини-планерах, и на больших планерных системах. Выбор клипс (прищепок) сейчас довольно большой, и попробовав, как работают с леской такие модели (фото 17), я остановился и уже третий год использую клипсы с пружиной (фото 18). Вначале были опасения, что металлические пружины начнут ржаветь и быстро выйдут из строя, но всё идеально действует, не давая ни малейшего повода усомниться в правильном выборе. Более того, прижимающие леску поверхности губок продолжают отлично работать.

Среди почитателей троллинга с применением больших планерных систем иногда дебатируется вопрос о том, что лучше мотать на планерные катушки - толстую леску от стримеров или яркий шнур из «Дайнимы». Попробовав то и другое и получив пару классных «бород» из лески, я всё же остановился на шнуре - он мягче и не устраивает подобных засад. Хоть на нем клипсы и перемещаются чуть хуже, но применив вместо металлических застежек пластиковые и смачивая шнур путем подтягивания планера к борту судна с провисом шнура в воду, можно получить отличный результат.

Вот, пожалуй, и все наблюдения, касающиеся особенностей оснащения и снастей при ловле на «дорожку» и троллингом. О своих дальнейших наработках и выводах в этом виде летней рыбалки постараюсь также рассказать на страницах журнала.