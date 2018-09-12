Мирная рыба на «силикон» Сергей Акулич | 12 сентября 2018 г.

Речь не пойдет о целенаправленной охоте с джигом за сазаном, лещом, плотвой или карасем. Но возрастающее с каждым сезоном количество выловленных мной спиннингом различных видов условно мирных рыб позволяет сделать кое-какие выводы о хищническом поведении этих подводных обитателей. Добавлю, что мои рыбалки, исключительно джиговые, проходили на нескольких городских и пригородных водохранилищах, а также на одной небольшой речке, протекающей в черте города.

Лещ

Как только на водохранилищах нашего региона в конце февраля – начале марта (в зависимости от погодных условий) ото льда освобождаются устья рек и ручьев, а также участки возле различных плотин и водосбросов, я открываю долгожданный джиговый сезон. Вот здесь-то наряду со щукой, судаком и окунем мне изредка и попадается лещ.

Я стараюсь ловить там, где русло проходит непосредственно у самой кромки воды (доступна береговая ловля) и где сходу ледяного панциря способствует приличное по силе течение, благо тут наиболее приемлемый для рыбы кислородный и температурный режимы. Благодаря таким комфортным условиям в подобных местах концентрируется большое количество «бели», в том числе и леща. Да еще на самом русле или вблизи от него находятся, как правило, большие колонии ракушки-дрейссены, являющейся кормовым объектом для крупного леща в это время.

Ранней весной во время охоты за судаком и щукой на участках открытой воды я применяю силиконовые приманки размером 3 – 4 дюйма. И поклевок леща на такой крупный для него «силикон» в это время практически нет.

При целенаправленной же ловле окуня, который из-за низкой температуры воды еще пассивен в этот период времени, я ставлю относительно мелкие приманки размера 1,5 – 2,5 дюйма. И вот уже на такой некрупный «силикон» поклевки златобоких красавцев-лещей происходят. В такой ловле мои фавориты - твистеры J.I.B Tail 1.5 от Lucky John, а также мелкие виброхвостики из «съедобной резины» - 2” Rockvibe Shad от Reins, Gusenica 1.6 от ToirTAP. Возможно, эти некрупные приманки напоминают лещу различных червей, гусениц и всевозможных личинок, которыми он тоже питается в это время.

К следующему периоду, когда мне во время спиннинговых рыбалок попадается крупный подлещик и лещ, можно отнести вторую половину лета. Тогда я часто практикую джиговую ловлю окуня на подводных буграх и горках водохранилищ, используя при этом приманки в размере 2,5 – 3 дюйма. Но бывают дни, когда уже порядком сбившийся в различные по численности стаи полосатый разбойник становится очень капризным и разборчивым.

Или еще хуже, в перспективные места ловли подходит иной хищник. Тогда приходится уменьшать размер приманок, чтобы добиться хоть какого-то положительного результата. И на более мелкий «силикон» вместе с окунем (в основном - на вершинах донных аномалий, либо на их относительно пологих склонах) начинает изредка попадаться и златобокий красавец.

В подтверждение своих слов приведу яркий пример из своей практики. В конце июля 2017 года мы с товарищем на одном из пригородных водохранилищ упражнялись в микроджиговой ловле полосатого с лодок. Но из-за постоянно меняющихся на протяжении нескольких недель погодных условий, когда через территорию республики постоянно проходили активные циклоны с осадками и холодными воздушными массами, хищник впал в настоящий ступор.

После полудня мы решили обловить несколько небольших по размеру локальных горок с глубинами на их вершинах 2 – 2,4 м. И тут выглянуло солнышко, заметно потеплело - и у нас снова возродилась надежда на пищевую активизацию полосатого разбойника. И, действительно, последующий час приличный по размеру окунь регулярно атаковал силиконовые приманки. Но тут сменивший направление ветер принес краткосрочное похолодание.

Поклевки хищника практически прекратились в этом месте. Я уменьшил приманку, поставив виброхвост Tioga 2 (Purple Plum), сместился по донной аномалии, изменив угол подачи приманки, и продолжил ловлю. Через несколько забросов кто-то довольно жестко прижал «съедобку» ко дну, я мгновенно сделал короткую подсечку – сразу сработал фрикцион катушки. Но подсеченная рыба просто прилипла ко дну, не давая сдвинуть себя с места. Вываживание я не форсировал, т.к. применял «плетенку» 0.4 по японской классификации (0,104 мм). И через несколько минут мне всё же удалось расшевелить хищника, он начал медленно подниматься.

По сопротивлению я предположил, что это крупный судак, но в данном водоеме его ну очень мало. В раздумьях, кто же всё-таки попался, через 5 - 7 минут я подвел рыбу к борту лодки – и удивлению не было предела: «съедобным» виброхвостом соблазнился лещ-исполин! Товарищ помог принять «хищника» в лодку, рыбу взвесили – 2.960 г, сфотографировали и отпустили в родную стихию.

В последующие несколько часов мне посчастливилось поймать еще двух крупных лещей – на 1,6 и 2,4 кг. А товарищ уговорил на поклевку серебряного карася под килограмм. Полосатого же разбойника за это время удалось «наковырять» не более десятка, да и тот был очень мелкий. Вот такая интересная рыбалка у нас получилась.

Арсенал «силикона» для ловли полосатого разбойника во второй половине лета довольно разнообразный и многочисленный, но есть и ярко выраженные фавориты, которые предпочитает именно лещ. Это виброхвосты из «съедобной резины» Tioga 2 (2,4”) от Lucky John и гибридные приманки типа 2.5” G-Tail Saturn от Reins, а также их аналоги.

В позднеосенний период при джиговой ловле судака на прирусловых участках водохранилищ или в самом их русле тоже случались поимки леща. Эти два подводных обитателя наших вод – судак и лещ - практически неразрывно сосуществуют один с другим. Особенно это выражено в предзимье, когда благодаря комфортным условиям, сложившимся в наиболее глубоководной части водохранилища, там собираются огромные стаи всевозможной «бели», в том числе и леща, возле которого всегда пасется различный хищник, в особенности - судак.

Но где мне порой удается массово ловить златобокого красавца во второй половине осени, так это на некоторых локальных участках городского водотока. В этот период времени я применяю не очень крупные силиконовые приманки и относительно деликатные комплекты снастей. Такой выбор обоснован, прежде всего, очень слабым течением в местах ловли и довольно небольшой глубиной здесь, максимум до 2,5 – 3 м.

Поскольку мой арсенал позднеосенних речных точек состоит из полутора десятков перспективных мест, рыбалка выглядит следующим образом. Выдвигаюсь на водоток, нахожу локальные скопления различной «бели» и начинаю активно работать - в надежде увидеть заветную поклевку судака. При удачно сложившихся обстоятельствах (погодные условия, достаточный уровень воды на момент ловли и другие) можно рассчитывать на поимку нескольких приличных по размеру клыкастых с одного места.

И довольно часто во время оживления этого хищника существенно возрастает и активность леща, который также начинает агрессивно атаковать силиконовые приманки. В основном такие «выходы» этой условно мирной рыбы происходят во второй половине дня. Порой на реке в черте города попадаются настоящие исполины - до 2,5 кг и более. В моем активе есть несколько позднеосенних рыбалок, когда в течение одного «выхода» мне удавалось вылавливать 3 - 5 крупных лещей. Ну а самые востребованные лещом модели приманок - это твистер Mann’s длиной 55 мм и виброхвост Vibro Worm 7 см от Crazy Fish различных оттенков.

Карась

Серебряный карась встречается в моих спиннинговых уловах не так часто, как лещ.

Во второй половине апреля – начале мая (в зависимости от погодных условий конкретного сезона) окунь и щука, как правило, уже отнерестились и начали нагуливать жирок, питаясь недалеко от мест своих нерестилищ на мелководных участках водоемов. После долгой зимовки в места с небольшой глубиной направляется и карась. Здесь он питается и набирается сил, готовясь к предстоящему процессу воспроизводства.

Это связано с тем, что на мелководьях, благодаря хорошему проникновению солнечных лучей и повышенной температуре воды по сравнению с глубоководными участками водохранилищ, бурно развиваются различные микроорганизмы и водоросли, служащие кормом для многочисленной мирной рыбы. Поэтому наряду с окунем (реже - при ловле щуки), в особенности при использовании в оснастке некрупных силиконовых приманок размером 2 – 2,5 дюйма, изредка на крючок попадается и карась, иногда довольно крупный.

В августе во время джиговой ловли окуня на участках водохранилищ с небольшой глубиной, до 3 – 4 м, и там, где имеется довольно изрезанный донный рельеф, а также у зарослей подводной растительности в моей практике были случаи поимки карася. Мне удалось подметить в этот период времени одну интересную особенность: в течение нескольких сезонов все без исключения поклевки карася происходили при пасмурной погоде или сплошной облачности (небольшие осадки только приветствовались) при спокойной ветровой обстановке на водоеме.

И во второй половине сентября – начале октября (в период бабьего лета) вот уже три сезона подряд мне попадался крупный карась на «силикон». Это происходило при микроджиговой ловле полосатого разбойника на реке в черте города. Окунь в это время собирается в приличные по численности стаи и придерживается мест со слабым течением - как правило, это довольно глубокие «обратки» и участки водотока недалеко от русла.

Поскольку окунь в черте города из-за мощного рыболовного прессинга - очень капризный и привередливый, я ставлю некрупные силиконовые приманки размером 1,5 – 2 дюйма, которые иногда приходятся по нраву всевозможной мирной рыбе, в том числе и карасю. Вот несколько рабочих моделей: твистер Relax 1, виброхвосты Tioga 2 от Lucky John и Fetish 2 от Select. Более того, случалось, что крупный карась на городском водотоке полностью игнорировал насадки поплавочников и доночников, предпочитая им «силикон» небольшого размера.

Приведу интересный пример из личной практики. В один из погожих сентябрьских дней мы с напарником прибыли на знакомый участок реки затемно и при свете уличных фонарей приступили к ловле. В утренних сумерках произошло несколько хороших поклевок судачков. Рассвело, на реку в надежде поймать осеннего карася и леща стали подтягиваться многочисленные рыболовы-кормушечники. У нас поклевки клыкастого прекратились - и я переключился на ловлю окуня, уменьшив размер силиконовой приманки.

Поскольку видимость в реке после проливных дождей была не более 30 - 40 см, в оснастку поставил «съедобный» виброхвост Tioga 2 от Luck John кислотной расцветки Lime Chartreuse. Двигаясь по берегу и полавливая мелких окуньков, добрался до очень перспективного места, где русло водотока уступами подходило к самому берегу, а илистые участки чередовались с «пупками» твердого дна, обильно поросших дрейссеной. Товарищ, увидев многочисленных рыболовов в этом месте, решил его пропустить. Я же попросив разрешения поджиговать между охотниками за «белью» и получив добро, приступил к облову этого участка.

На первой же проводке на выбросе кто-то осторожно боднул мою приманку, а затем последовал мощный прижим виброхвоста ко дну. С подсечкой я не прозевал - и вот уже рыба на том конце «плетенки» быстро пошла в сторону. Первая мысль – попалась хорошая щука. С вываживанием не спешил, т.к. в качестве поводка применял флуорокарбон диаметром 0,285 мм, и через несколько минут подвел к берегу… упитанного карася!

Фото на память – и отпускаю серебряного красавца в родную стихию. Еще через несколько забросов - аналогичная поклевка на дальней дистанции, и снова карась, но чуть крупнее первого. Удивлению находившихся рядом доночников не было предела! В последующий час я обловил участок протяженностью около 20 - 30 м и сумел добыть еще трех крупных карасей, одну приличную плотву и несколько мелких окуней. А кормушечники за всё это время довольствовались лишь десятком «матросиков» и несколькими небольшими подлещиками.

Сазан и карп

Эти гиганты наших вод в определенные периоды превращаются в хищников и становятся желанной добычей не только для охотников за «белью». Любой спиннингист, которому повезет получить поклевку карпа или сазана, сможет по-настоящему ощутить всю их мощь и силу в процессе вываживания и насладиться борьбой с достойным соперником.

В середине или второй половине мая (в зависимости от климатических условий сезона) карпы и сазаны перемещаются на мелководные и хорошо прогреваемые участки водохранилищ. Здесь благодаря отличной кормовой базе они восстанавливают силы после зимы, питаются и готовятся к нересту. Часто мне приходилось наблюдать в поляризационные очки незабываемое зрелище, когда до десятка крупных сазанов и карпов медленно дефилировали на глубине не более полутора метров вместе с многочисленными стаями различной «бели».

Поздней весной я охочусь на этих неглубоких местах за зубастой хищницей и крупным окунем, используя не очень объемные силиконовые приманки. И порой здесь «силикон» атакует сазан или карп. Накануне первого летнего месяца рассчитывать на поимку этих относительно мирных рыб можно у впадения в водохранилища различных ручьев и рек, тут приемлемый кислородный режим и богатая кормовая база.

В августе – сентябре я приезжаю на городские водохранилища поджиговать судака. Эти водоемы имеют небольшую глубину, максимум до 3 – 4 м, поэтому вода в них хорошо прогревается, а её температура, благодаря близости городских теплотрасс и централей, всегда на несколько градусов выше, чем в водохранилищах, находящихся за городом. А это способствует обилию здесь водной растительности. В силу таких комфортных условий на городских водохранилищах обитают большие по численности популяции сазана, карпа и карася. И довольно часто мирные гиганты попадаются на джиг-приманки. Самый большой из выловленных мною карпов потянул на 7 кг. Товарищу же повезло поймать здесь сазана более девяти килограммов.

Рейтинг моих рабочих приманок при ловле сазана и карпа возглавляет «съедобка» S–Shad Tail 2.8 от Lucky John, также по нраву мирным гигантам пришлись виброхвосты «Катюша» 7 см от «Русской фишки» и Asso 2,7 дюйма.

Иногда поздней осенью из-за невозможности посвятить рыбалке целый день я уделяю несколько часов городскому водотоку, где в основном делаю упор на ловлю судака легким джигом. В это время поклевки клыкастого происходят исключительно на прирусловых участках реки либо в её русле. Наряду с хищником тут же наблюдается большая концентрация всевозможной «бели», в том числе сазана и карпа.

И при благоприятно сложившихся погодных условиях, приемлемом уровне воды на момент ловли и её прозрачности, а также правильно подобранной приманке, поданной в нужное время и в нужном месте, мирные гиганты решаются на атаку силиконовой приманки. И это несмотря на довольно холодное время года. К слову, пока мой самый крупный трофей – зеркальный карп на 12.250 г - был пойман легким джигом на городском водотоке в конце очень теплого декабря 2013 года.

В заключение хотел бы отметить, что в гораздо более редких случаях мне в черте города попадались на «силикон» толстолобик, белый амур, плотва, густера и уклейка. А поклевки различной «бели» делают для джиговика процесс ловли еще более интересным и захватывающим. Берегите природу, до новых встреч на водоемах!