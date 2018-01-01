Минога Архангельской области. Как её поймать и приготовить из неё уху Ирина Орлова

В этой статье я расскажу о миноге, её биологии. Также, прочитав мою статью, вы узнаете о том, как ловили миногу в царские времена - и как ловят её в наше время, каким образом и для чего бывалые рыбаки используют мясо миноги, и, конечно же, как приготовить вкусную уху из неё. А теперь усаживайтесь поудобнее, я приступаю.

Идея этой статьи появилась случайно. Я вдруг поняла, что минога – это такой же объект ловли, как рыба, и объединяет эти два класса одно: они обитают в водоемах Архангельской области. Активность и жизненный цикл объектов рыболовства в регионе зависит от погодных и естественных условий. Природные условия влияют и на поведение миноги. На нерест она поднимается с августа по февраль по рекам Северная Двина, Мезень, Онега, Вага.

Выявить миграционных нерестовых миног несложно: реку, в которой они нерестятся, летом населяют пескоройки, личинки миноги. Известны случаи вылова миноги в реке Пинеге, хотя миножий промысел здесь никогда не был развит. Во время нерестовой миграции минога не питается, поскольку усиленным питанием занята в конце лета, паразитируя на теле рыб, поглощает их кровь и мышечную массу. На нерест поднимается в темное время суток, при отсутствии лунного света, а в остальное время, также и днем, присасывается к камням и стоит против течения или прячется в укромные места до наступления благоприятных суточных условий.

После нереста взрослая особь погибает, а личинки живут в пресной воде не один год, питаясь водными микроскопическими организмами. Фильтруют воду, тем самым добывая себе пропитание. Затем скатываются в море и, нагуляв икру, поднимаются к местам своего вылупления для размножения и последующей гибели.

Минога являлась объектом массового промысла в начале двадцатого века. Вылов осуществлялся ловушками-рюжами и миножницами (или вьюнницами, как их называют на Онеге). Выловленных особей мариновали, коптили и консервировали. Готовый продукт реализовывали даже за пределами региона. В настоящее время промысел миноги, как и её любительский лов, практически забыт, но заинтересованные люди могут получить разрешение на ловлю: три ловушки на одного человека.

Это разрешение могут использовать коренные жители местности, на которой возможен данный вид лова. Государством разрешается осуществлять вылов особей, имеющих длину тела не менее тридцати сантиметров. Но любой «вьюн», идущий на нерест, считается половозрелым, а что с ним происходит после размножения нам уже известно. Длина тела половозрелой особи зависит от качества питания: чем лучше минога кормилась, тем она будет длиннее и тяжелее.

Я сама видела, как на Онеге миногу ловят вьюнницами, имеющими форму усеченного конуса, диаметр верхней части которого 30 см, а нижней - 60 см. Вьюнницы эти составлены из 120-сантиметровой длины деревянных планок. Планки скрепляются между собою в трех местах проволокой, затем на них набиваются еще три металлических обруча или толстых проволочных кольца. В нижний конец конуса вставляется горло (по-другому – ятынец, или воронка) в 40 см длиною и тоже составленное из планочек, скрепленных между собой проволокой.

Основание этого горла закрепляется к самому устью бочки, узкое отверстие имеет диаметр не более 10 см. Самая узкая часть ловушки служит для извлечения добычи. Она плотно закрыта двумя полукруглыми досками, имеющими разный размер. К малому полукругу прикреплена деревянная прямоугольная ручка, которая, в свою очередь, привязывается веревочками к большому полукругу для надежности.

Лов миноги начинается у нас с середины августа и продолжается до середины февраля. Обыкновенно вьюнницы ставятся по три вдоль берега, преимущественно около камней и в прогалах между крупными камнями. При удачном лове во вьюнницу попадает такое количество миног, что один человек не в силах вынуть её из воды, что, впрочем, определяется малочисленностью рыбаков, увлекающихся этим способом ловли.

Установка ловушек осуществляется при любой температуре воздуха, в оттепель и даже в сорокаградусный мороз, это делает данный вид рыболовства очень трудоемким и опасным. Чтобы грамотно поставить ловушку, рыболов заблаговременно готовит место, выдалбливая лед зимой и убирая мешающие камни в теплый безлёдный период. Зимой некоторые участки реки не покрываются льдом из-за быстрого течения, частично облегчая установку вьюнниц.

Выловленную миногу используют для наживки, нарезая на мелкие кусочки и насаживая на крючки донки. С берега таким способом можно выловить налима и любого другого хищника. Крючки для этого способа ловли рекомендую использовать острые и разгибающиеся, тогда при зацепе за камень или корягу улов и саму снасть можно будет отцепить.

Лов хищника на донку во многом зависит от погодных условий: в полнолуние налим прячется в укрытие, что уменьшает вероятность его поимки. Но на приманку из миноги могут позариться и другие хищники – например, кумжа. Порой хищная рыба так глубоко заглатывает крючок с наживкой, что без специального инструмента его не извлечь. Я для таких случаев всегда ношу с собой корнцанг, ножницы-зажим.

Преимущество донной ловли в том, что, забросив снасть, её можно оставить в покое и половить на поплавок. К недостаткам этого способа лова отношу момент заброса грузила в воду - оно издает всплеск. Это может испугать и выгнать со стоянки крупную рыбу, затаившуюся на дне или неподалеку.

Устройство этой снасти достаточно простое: донная часть удочки состоит из грузила, двух крючков и карабина, всё это крепится на основной поводок длиной около метра таким образом, чтобы карабин и грузило были закреплены по разные его концы. Крючки привязываем на отдельные 25-сантиметровые поводки, затем свободные концы этих поводков крепим к основному поводку так, чтобы при вертикальном расположении снасти верхний крючок был на несколько сантиметров выше, чем крепление нижнего крючка, а нижний крючок не касался грузила. Рекомендую в качестве материала для изготовления использовать шнур, он гораздо крепче монофильной лески, так что при вываживании крупной рыбы более предпочтителен.

Выбор грузила для снасти зависит от характера и скорости течения воды в месте лова, а также от особенностей рельефа дна в водоеме - при быстром течении лучше использовать плоские и тяжелые грузила, а при ловле в спокойной воде со сложным дном можно ставить удлиненные грузила – «Тирольские палочки». Последние были придуманы для лова лососевых в быстрых, каменистых горных реках Австрии. Я же использую эти грузила по одной причине – из-за уменьшения количества зацепов за камни и коряги, но на быстром течении «Тирольскую палочку» уносит.

Донная ловля зимой более успешна, т.к. в летний период рыба наедается насекомыми, летающими над поверхностью воды, и мелкими многоклеточными, живущими в водной среде. В зимний же период голодный хищник ограничен в выборе объектов питания, что и увеличивает шансы его поимки.

Специфика ловли налима заключается в том, что он ищет добычу на мелководье, преимущественно ночью. Поэтому можно прийти на предполагаемую территорию его охоты (как правило, это заводь на быстром течении), забросить донку с насаженными кусочками миноги, закрепить противоположный конец доночной «плетенки» на суше и оставить её на ночь, а под утро проверить. Второй способ лова налима на миногу в темное время суток - с помощью удилища: приходим на водоем, закидываем снасть в воду. Ждем клёва, иногда подёргивая снасть для создания вибраций в толще воды.

Рыбалка на кумжу ведется на быстром течении, т.к. кумжа питается в речных порогах, но может заскочить и туда, где вода поспокойнее. Забрасываем снасть с удочки и ожидаем поклевки. Не забываем контролировать снасть, чтобы её не унесло течением или не нанесло на камни.

Приманкой для лова хищной рыбы зимой служат взрослые особи миноги, которых вылавливают во время миграции на нерест. Для сохранности приманки миногу чистят, моют и замораживают, а по необходимости достают из морозильной камеры, затем нарезая на небольшие кусочки. Приманку из кусочков миноги необходимо насаживать на крючки так, чтобы жало чуть-чуть торчало из мякоти, но бородка крючка оставалась скрытой и не могла уколоть подошедшую за приманкой рыбу.

Также отмечу, что рыболовы активно используют личинок-пескороек для лова крупной хищной рыбы летом, наживляя их на крючок донки или поплавочной удочки. Ищут их в илистом берегу с травой, перекапывая дно садовыми вилами или лопатой. Широкое применение минога получила на морской рыбалке. Её используют в качестве приманки для лова наваги и корюшки.

Главными ценителями миноги являются страны Прибалтики. У них вьюна можно встретить в любом супермаркете копченым, жареным и в желе. В России минога ценится в регионах её вылова, там же готовятся из неё вкусные вьюники (пироги из миноги) и сытная уха. Рецепт, которым я сейчас поделюсь, существовал еще до моего рождения, но популярен и в наши дни в семьях рыбаков и ценителей блюд из миноги как ценного пищевого продукта.

Приступим! На семью из четырех человек необходима двухлитровая кастрюля, 600 г миноги в сыром виде, три средних или две крупных картофелины, поваренная соль, перец черный горошком и лавровый лист.

Миногу чистим, отрезав голову и сделав надрез в сантиметре от анального отверстия для извлечения внутренностей. Затем извлекаем кишку через надрез головы. После этого рыбу нарезаем на кусочки, примерно через полтора сантиметра.

Почищенную и нарезанную на кусочки миногу хорошенько промываем холодной водой 2 - 3 раза в тазике либо в дуршлаге под проточной водой. Промывать необходимо до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Помещаем промытую миногу в крутой кипяток и варим 30 минут. Во время варки не забываем отчерпывать жир и пену, появляющиеся на поверхности готовящегося блюда.

По истечении получаса бросаем в кастрюльку картофель, соль и черный перец. Продолжаем варить блюдо, проверяя картофель на готовность. Не забываем снимать накипь. По готовности картофеля пробуем на вкус и миногу. Она не должна хрустеть на зубах, а быть мягкой и нежной. Последний штрихом является бросание в кастрюлю с ухой лаврового листа, разумеется - промытого.

Уха готова! Кушать рекомендую с хлебушком и репчатым луком. Приятного аппетита!