Минноу с отрицательной плавучестью: изгои воблерного мира Андрей Швец | 9 октября 2018 г.

Любой продавец рыболовного магазина с уверенностью скажет, какие воблеры-минноу продаются хуже всего и годами пылятся на прилавках: это тонущие модели. И по популярности у наших любителей спиннинга первое и безоговорочное место занимают суспендеры, второе - плавающие минноу, а на последнем находятся именно тонущие, являясь как бы своеобразными изгоями среди воблеров этой геометрии.

Во всем-то мире тонущие воблеры очень популярны, но наши рыболовы просто-напросто боятся их применять – из-за боязни потерять на зацепе недешевую приманку, особенно, если ловля ведется с берега, да еще и на малознакомом месте, где дно может быть закоряжено или захламлено.

Между тем шансы потерять на зацепе тонущий воблер ничуть не выше, чем оторвать, допустим, на той же коряге плавающий минноу или суспендер, т.к. все многокрючковые приманки подвержены этому риску практически в одинаковой степени. Как правильно применять тонущие воблеры и как вообще с ними нужно работать, какую технику использовать – в этом мы и постараемся разобраться.

Все минноу с отрицательной плавучестью погружаются в воду с разной скоростью. И подразделяются на медленнотонущие (slow sinking) и быстротонущие (fast sinking) первые со скоростью приблизительно 30 – 35 см в секунду, а вторые так быстро, что сразу же после приводнения камнем идут на дно. И медленно погружающиеся, и тонущие со скоростью топора минноу имеют неодинаковые области применения, а также по-разному подаются хищнику.

Психологически медленнотонущие минноу применять легче, т.к. они ближе всего к минноу-суспендерам, тогда как от быстротонущих рыболовы зачастую шарахаются как от чумы: им кажется, что засадить такой воблер в корягу - дело пары-тройки забросов. Медленнотонущие лопастные минноу применяются в подавляющем большинстве случаев для ловли в водоемах без течения или же со слабым течением на средних глубинах; область применения быстротонущих - это ловля на большой глубине и/или на среднем и сильном течении.

Для начала нужно прояснить одну немаловажную деталь: ошибкой будет считать, что тонущим лопастным минноу можно ловить, как, допустим, обычной «колебалкой» - на какой горизонт его опустишь, в нём он и будет идти на всем протяжении проводки.

На самом деле всё обстоит по-другому, и причиной этому - заглубляющая лопасть, которая установлена под тем или иным углом: мало того, что она при проводке создает сопротивление водному потоку и раскачивает тело воблера, так она еще и задает приманке определенный горизонт проводки. Например, мы забросили тонущий 20-граммовый минноу длиной 10 см и дали ему опуститься на дно на глубине 5 м: с началом проводки наша приманка постепенно будет подниматься к поверхности по наклонной, выходя на свой рабочий горизонт, который определяет угол установки и площадь заглубляющей лопасти.

Минноу slow sinking

Рассмотрим метод подачи хищнику медленнотонущих минноу. По большому счету, ничего сверхнеобычного в технике ловли на такие воблеры нет, надо запомнить лишь два основных момента: на паузе в проводке slow sinking медленно тонет, а при непрерывной проводке - постоянно стремится вылезти на поверхность.

По первому моменту: если под двигающимся воблером имеется слой чистой воды достаточной толщины, то длина пауз нас не особо волнует, т.к. если на паузе воблер опустится ниже горизонта проводки на 20 – 30 см, большого горя не будет. Совсем другое дело, если мы ловим на небольшой глубине, плюс дно покрывают более или менее густо растущие водоросли или оно закоряжено - в этом случае мы вынуждены делать минимальные паузы в проводке, чтобы избежать возможных зацепов.

Тут есть еще один нюанс: из двух погружающихся slow sinking воблеров медленнее тонуть будет тот, чей объем больше, и это всегда нужно учитывать при работе с такими приманками.

По второму моменту, т.е. по стремлению тонущего воблера вылезти наверх: если хотите добиться, чтобы ваша приманка двигалась постоянно в одном горизонте плюс-минус 10 см, нужно обязательно перемежать проводку периодическими паузами. Выглядит это так: воблер приводнился, даем ему погрузиться на требуемую глубину - и начинаем проводку, равномерную или рывковую - кому что нравится.

Идущий под углом от приманки шнур постепенно вытягивает воблер к поверхности, тем самым заставляя его покинуть свой рабочий горизонт – тогда выдерживаем паузу, достаточную, чтобы воблер снова опустился на первоначальный уровень - и продолжаем проводку. Общее правило таково: чем длиннее отрезок непрерывной проводки (следовательно, чем выше воблер поднимется по наклонной наверх), тем длительнее должна быть пауза, за время которой приманка вернется на свой первоначальный горизонт.

Также длительность пауз зависит от расстояния, на котором приманка находится от рыболова, особенно это касается ловли с лодки - при ужении с берега такая зависимость проявляется в значительно меньшей степени. При лодочной же ловле чем ближе к нам находится тонущий воблер, который мы ведем, тем сильнее и под более тупым углом шнур тянет приманку к поверхности.

Следовательно, если мы хотим постоянно вести воблер в одном горизонте, то чем ближе приманка к лодке, тем более длинные паузы нужно делать, опуская его - всё довольно просто.

Тонущие минноу привлекают хищника «игрой» не только на поступательной проводке, будь то равномерная или рывковая, но и на падении - в этой фазе многие модели с той или иной частотой покачивают боками. Иногда это колыхание ярко выражено, если совершается с большой частотой, и напоминает своеобразную дрожь.

Особенно отличаются этим тонущие минноу с плоскими боковыми поверхностями и низко расположенным центром тяжести - такие приманки, особенно небольшого размера, буквально выкашивают, например, окуня, да и другие хищники от них тоже не отказываются. Мало того, что такой минноу создает привлекающие рыбу колебания, он еще и бликует боками, воздействуя на зрение хищника.

Особенно ярко проявляют себя медленнотонущие минноу в период холодной воды, скажем - по осени, когда хищную рыбу больше привлекает «игра» воблера не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. небыстрое погружение на паузе в проводке. И эта зависимость проявляется не только по осени, но и в любой другой период сезона ловли по открытой воде, и если, допустим, рыба отказывается брать суспендер, зависающий на паузе, то всегда нужно попробовать половить на тонущий воблер - это может дать неплохой результат.

Причем поклевка хищника может произойти в любой фазе проводки - при горизонтальном движении, на падении, после выполненного «твича» и т.д. - каких-либо закономерностей в этом проследить не удастся даже при большом желании.

Также в водоемах со стоячей водой воблеры slow sinking могут быть полезны в тех ситуациях, если требуется дальний заброс, особенно когда ловля ведется с берега - например, если мы хотим положить нашу приманку под нависающие ветки дерева на противоположном берегу небольшой речушки или залива или добросить до места «боя» окуня. По сравнению с точно таким же минноу-суспендером, slow sinking будет тяжелее всего на пару-тройку граммов, но, как минимум, прибавку в лишних метров пять к дальности заброса эти граммы как раз и дадут, а иногда именно пяти-шести метров и не хватает, чтобы добросить до рыбы.

Также медленнотонущие минноу хороши, когда ловля ведется в ветреную погоду, особенно если приходится забрасывать при сильном боковом или встречном ветрах, т.к. за благодаря «лишним» граммам ими легче пробить воздушный поток сильным и хлестким забросом по настильной траектории.

Следует отметить еще одно очень полезное качество лопастных slow sinking минноу, которое делает их в некотором роде универсальными по такому параметру, как горизонт проводки на мелководье: практически все воблеры такого типа, даже обладающие довольно значительной массой, очень хорошо этот самый горизонт держат. Скажем, медленнотонущую 15-граммовую приманку легко можно провести всего-то на полуметровой глубине.

Единственное, что паузы в проводке нужно будет делать самые минимальные или вообще работать воблером в непрерывном темпе, удерживая его в требуемом горизонте. Правда, нужно учитывать еще и объем приманки - при одинаковой массе тонкий минноу с узким профилем станет погружаться с большей скоростью - следовательно, и паузы в проводке нужно делать самые минимальные, буквально в доли секунды. И, наоборот, объемный воблер, имеющий такую же массу, будет тонуть медленнее из-за того, что на него будет сильнее действовать выталкивающая сила.

Минноу fast sinking

Это или воблеры морских серий, а морская ловля подразумевает дальний заброс и в большинстве случаев скоростную равномерную проводку в верхних слоях воды. Или это форелево-лососевые воблеры. Про полетные качества быстротонущих минноу даже не стоит говорить, поскольку они забрасываются при их немалой массе практически за горизонт, причем с легкостью пробивают любой ветер. Модели минноу fast sinking тяжелее slow sinking в среднем на 3 – 4 г, что улучшает их баллистические качества.

Большинство таких приманок включается в игру только на скорости проводки от средней и выше, т.к. сначала нам нужно преодолеть силу тяжести, тянущую воблер ко дну, и лишь после этого он «заведется».

Минноу fast sinking идеально подходят для ловли в реках со средним и быстрым течением - это их первая сфера применения. И если на некоторые плавающие воблеры и суспендеры, более-менее сносно держащие струю, ловля на среднем течении еще возможна, то на сильном такие приманки, быстро включающиеся в собственную «игру», станет попросту выворачивать кверху брюхом. А вот быстротонущие тут подойдут как нельзя лучше: с трудом заводящиеся в тиховодье, на быстром течении они буквально оживают, при этом не теряя устойчивости и управляемости.

Однако гораздо чаще быстротонущие минноу находят применение при облове глубоководных участков в водоемах со стоячей водой, как вариант - при наличии незначительного течения. Как же работать с такими приманками на больших глубинах - ведь при непрерывной проводке они по наклонной стремятся подняться наверх?

Коснемся некоторых тонкостей, на которые многие совершенно напрасно не обращают внимания. Самая первая стадия работы с любой приманкой - это заброс, которым мы доставляем её в нужную нам точку: что касается приманок именно с отрицательной плавучестью, то тут есть некоторые нюансы.

Если наша приманка опускается на натянутом шнуре, то она будет тонуть не строго горизонтально, а по наклонной, приближаясь к рыболову, и достигнет дна на 3 – 5 м ближе к берегу или к лодке, тем самым сокращая расстояние полезной проводки. Поэтому лучше открыть лесоукладыватель, если это безынерционная катушка, или растормозить шпулю, если это мультипликатор, тем самым позволяя тонущей приманке забирать шнур - в таком случае воблер упадет на дно практически в месте своего приводнения.

На первый взгляд, прибавление лишних трех-четырех метров к расстоянию проводки кажется несущественным и ничего нам не дает, но бывают ситуации, когда именно эти несколько лишних метров играют большую роль.

Второй немаловажный нюанс работы с тонущими минноу, знание которого позволяет уменьшить время достижения приманкой дна, т.е. увеличивает скорость её погружения, заключается в следующем. Подавляющее большинство быстротонущих минноу имеет систему дальнего заброса той или иной конструкции, т.е. при забросе в хвост приманки по специальному каналу перемещаются или шары, или цилиндрик, перенося центр тяжести воблера назад, улучшая его полетные качества Казалось бы - эка невидаль, к тому же какая может быть взаимосвязь между системами дальнего заброса и увеличением скорости погружения воблера?

Всё очень просто: воблер с шарами или цилиндриком в хвосте погружается в вертикальном положении с большей скоростью, чем тонущий горизонтально, т.к. на него меньше действует выталкивающая сила. Достигается это просто: заброс выполняем слегка по навесной траектории, а перед приводнением приманки деликатно притормаживаем сход шнура со шпули, тогда она войдет в воду четко хвостом вперед. А чтобы шары во время погружения оставались в хвосте и не занимали свое рабочее положение в теле приманки, придавая ей горизонтальное положение, даем тонуть воблеру на ослабленном шнуре - вот и вся хитрость.

Такой прием позволяет здорово сэкономить время, которое мы тратим на ожидание того момента, когда воблер достигнет дна: вроде бы по секундам выигрыш и не очень большой, однако за день набегает порядочно.

Класть приманку непосредственно на дно или нет - зависит от того, чистое оно или покрыто водорослями, или, что еще хуже, закоряжено - в последних двух случаях лучше проводить воблер в метровом, максимум - полутораметровом коридоре над грунтом, чтобы избежать возможного мертвого зацепа. Конечно, в случае задева за топляк или другой хлам, лежащий на дне, поможет отцеп, но в некоторых случаях даже с его помощью спасти воблер не получится, особенно если глубина очень велика.

Проводить у дна быстротонущий минноу можно по-разному - нужно пробовать все варианты и останавливаться на том, который привлекает хищника в данный момент. Это может быть рывковая проводка - короткие серии, состоящие из трех-четырех быстрых «твичей» с последующей паузой, во время которой воблер, погружаясь, возвращается на свой первоначальный горизонт. Можно пробовать потяжки удилищем, чередуя их длину, силу и резкость, т.к. при капризной рыбе часто играют большую роль даже незначительные, казалось бы, нюансы ведения приманки.

Можно выполнять плавные потяжки с постоянной скоростью, можно - с ускорением в конечной фазе и/или парой подтвичиваний - рывочки можно выполнять как в конечной стадии потяжки, так и после паузы перед началом следующей. Можно пробовать ловить подобием классической джиговой проводки, но без касания дна, причем с различными вариантами: приманку поднимаем или вращением рукояти, по классике, или же серией из четырех-пяти коротких быстрых «твичей», выполняемых в вертикальной плоскости. Второй вариант лично мне нравится больше, т.к. рывки в любом виде здорово заводят хищника.

Поскольку ловля проходит на больших глубинах, и даже тонущий с высокой скоростью минноу при проводке стремится вылезти наверх, то мы должны постоянно контролировать горизонт хода приманки и не допускать, чтобы она поднималась высоко над дном, в случае необходимости корректируя её заглубление паузами. Разве что паузы могут быть более короткими, т.к. приманка тонет с высокой скоростью - следовательно, быстрее возвращается во время паузы на свой рабочий горизонт.

Единственное, как всегда, при подходе приманки к лодке продолжительность пауз необходимо увеличивать, поскольку чем ближе она к лодке, тем сильнее шнур тянет её наверх.

Проверенные бойцы

Расскажу о стабильно работающих по хищнику тонущих минноу - и первым из них будет тонущая версия Rudra OSP.

В воде тонущая «Рудра», в отличие от версии с нейтральной плавучестью, занимает положение с довольно сильным дифферентом на нос, т.к. центр тяжести этой модели здорово смещен в переднюю часть. Следовательно, и погружается она с большей скоростью, чем если бы располагалась в толще воды горизонтально - это, собственно говоря, как раз и очень хорошо, т.к. с медленно тонущим воблером на глубине, да еще если присутствует течение даже средней силы, делать просто нечего.

Нам придется ждать, пока воблер опустится в нужный горизонт слишком долго, а это снизит общий темп ловли, т.к. каждая проводка будет занимать у нас непозволительно много времени. А при темпе погружения приблизительно 2,5 - 3 секунды на метр глубины легко облавливаются даже ямы по 5 – 6 м - и нет нужды ждать чуть не по полчаса, пока приманка займет нужный горизонт.

Тут есть один момент, о котором нужно постоянно помнить: на само дно водоема воблер класть абсолютно незачем, т.к. если оно покрыто водорослями или захламлено, то нас просто замучают постоянные задевы за траву или иные донные препятствия. Правильнее будет начинать проводку примерно с середины нужного горизонта, который нам необходимо обловить, постепенно опуская приманку всё ниже и ниже при помощи длинных пауз.

На практике это выглядит так: допустим, глубина в месте ловли составляет где-то 5 м, а нам нужно провести нашу тонущую «Рудру» в придонном слое, где обычно и стоит хищник. Забрасываем воблер, методом отсчета даем ему опуститься примерно на 2 – 2,5 м и начинаем проводку в небыстром темпе - при охоте за хищником неторопливо продвигающаяся вперед приманка всегда имеет явное преимущество.

Здесь нужно сказать пару слов о методах анимации тонущей версии, в корне отличающихся от проводки «Рудры» суспендера, который нужно проводить только жестким злым твичингом, иначе он не будет показывать на «глайде» бока - и поклевок будет в разы меньше. Тонущую версию развернуть «твичем» гораздо легче, и для того, чтобы она исполнила «глайд», требуется выполнить лишь легкую потяжку.

Правда, проход в сторону Rudra S делает не такой широкий, как суспендер, но это тоже хорошо для неактивной щуки, не очень-то жалующей минноу-широкоходы. Во время «глайда» эта модель всего лишь пару раз явственно качает боками - сильного «роллинга» у неё нет, но, опять-таки, той же неактивной и среднеактивной щуке этого и не нужно, а активная и вовсе не обращает на подобные нюансы внимания.

Но вернемся к нашей проводке - мы остановились на том, что воблер погрузился примерно до двух с половиной метров: выполняем пару легких «твичей», вполне достаточных для того, чтобы минноу совершил проходы влево-вправо, и даем паузу. Я в большинстве случаев при ловле на Rudra S на чистом глубоком месте делаю паузы по 5 секунд, но эта величина зависит, как всегда, от конкретных условий ловли: глубины в месте ловли и активности рыбы, под настроение которой мы и стараемся подстроиться.

Вот в таком ленивом темпе и ведем воблер: две потяжки - длинная пауза, потяжки - опять пауза - во время остановок в проводке приманка постепенно опускается всё глубже и, наконец, начинает чиркать дно.

Тут можно слегка приподнять воблер повыше, парой-тройкой быстрых «твичей» поднятым вертикально удилищем выводя его немного наверх, но лично я так не делаю - просто сокращаю в таком случае немного длительность пауз. Таким образом можно пробивать глубины до шести, и даже до семи и более метров: всё зависит от того, насколько вы терпеливы, чтобы дождаться, пока воблер погрузится на заданный горизонт.

Вообще, большие глубины намного удобнее облавливать тонущим минноу, чем глубоководником с большой по площади лопастью: тонущие приманки в основной своей массе снабжены лопастью SR и намного проще поддаются рывковой проводке. Тогда как диповый минноу (плавающий или суспендер – неважно) требует отточенной техники проводки и постоянного контроля за ней, да и упористость у многих моделей настолько велика, что требует применения мощной снасти. На неглубоких местах, например, на входах или выходах из ям или на протяженных поливах с глубиной до двух-трех метров, Rudra S тоже работает безотказно, вот только длительность пауз в проводке в этом случае должна быть небольшой.

Еще одна хитовая модель - это тонущий минноу морской серии Megabass Flatbacker, снабженный магнитной системой дальнего заброса LBO с вольфрамовым цилиндром поистине гигантского размера и массы. Воблеры с LBO забрасываются на рекордные расстояния – с такой легкостью, так далеко и точно ранее забросить приманку не получалось при всем желании.

Погружается Flatbacker со средней скоростью, имеет очень активную собственную «игру» и отлично работает по щуке как на потяжках удилищем или стоп-энд-гоу, так и на рывковой проводке. На «твичах» приманка широко рыскает по сторонам, очень активно покачивая при этом боками – по «игре» и уловистости это просто эталонный тонущий минноу, позволяющий работать на глубинах от полутора и до семи-восьми метров, а в отдельных случаях и глубже.

На этом будем заканчивать зубрить теорию и переключаемся на освоение ловли тонущими минноу на практике: главное, перестать бояться кажущейся «мегаотрываемости» таких приманок на зацепах - во многих случаях минноу с отрицательной плавучестью очень выручают.