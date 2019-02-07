Минимизация рабочего набора приманок: отсекаем накопительство Андрей Швец | 7 февраля 2019 г.

Несмотря на то, что многие наши спиннингисты до сих пор продолжают пребывать в уверенности, что на джерки в наших водоемах ловить практически бессмысленно, поскольку трофейной щуки у нас, дескать, мало - с каждым годом армия поклонников джеркинга множится, постоянно пополняясь. Организовываются фестивали поклонников этого способа охоты за крупной щукой, на форумах идет живое обсуждение моделей, техники подачи приманок и самой ловли - одним словом, джерковое движение год от года набирает обороты.

С самими джерками - как, впрочем, и со снастями для ловли на них - сейчас нет никаких проблем: в магазинах и Интернете полно самых разных предложений, от весьма бюджетных до дорогих топовых позиций.

Часть спиннингистов предпочитает ловить на джерки заводского изготовления, особо не заморачиваясь - в ассортименте, скажем, «Салмо» или некоторых американских джерк-контор, ставших уже культовыми, отличных моделей более чем достаточно. Но многие предпочитают самодельные джерки, благо мастеров хэнд-мэйда у нас хватает, а качество и уловистость изготавливаемых ими приманок - на самом высоком уровне. К тому же самодельные джерки имеют перед заводскими несколько неоспоримых преимуществ.

Например, одну и ту же понравившуюся модель можно заказать мастеру в разных степенях плавучести или в меньшем или большем размере. Или выбрать цвет, какой душе угодно - под себя, т.е. под свои условия ловли.

Но какими бы джерками ни ловил рыболов, со временем его набор приманок разрастается, пополняясь всё новыми и новыми, а их количество начинает превышать всякие пределы разумного.

Приходится таскать с собой на рыбалку большой и тяжелый ящик с десятками джерков, и день проходит в перебирании и поочередном макании в воду всех моделей, имеющихся в арсенале. Конечно, щуку мы всё равно более или менее благополучно поймаем, но на это самое перебирание приманок теряется масса полезного времени, которое можно было бы использовать непосредственно для процесса ловли. Особенно такая проблема актуальна для тех сезонов года, когда световой день невероятно короток - не успеешь и оглянуться, как уже начинает темнеть.

Помочь тут себе можно разными путями: или ограничить количество джерков, которое мы берем сегодня на рыбалку (особенно если едем на знакомый водоем), или просто сократить свою джерковую коробку до разумного минимума. Но тут нужно признать, что грань этого «разумного минимума» очень тонка и призрачна: незначительное сокращение количества приманок в коробке к особому прогрессу не приведет, как не пойдет на пользу и чрезмерное уменьшение количества приманок, не позволяющее приспособиться подо все встречающиеся на водоеме условия. И легче всего минимизировать свой арсенал, если используются хэндмэйд-приманки - тут простор для комбинирования побогаче.

Я в свое время тоже порядком устал от коробок с бесчисленными моделями и от возни с чередованием множества приманок на воде: тебя постоянно гложет сидящий где-то глубоко внутри предательский червячок - а вдруг на этот джерк как раз сейчас клюнет? Или на этот? Так я потыкался-помыкался некоторое время в поисках какого-то решения, а затем просто волевым усилием сократил количество моделей в своем рабочем наборе. Причем сократил не мизерно, а оставив всего 7 – 8 джерков, а десятка три приманок покинули мои коробки навсегда и безвозвратно.

Однако в процессе избавления от накопившегося нужно не рубить с плеча, а действовать осознанно, только тогда сокращение арсенала имеет какой-то смысл. Поясню на своем примере - так будет нагляднее: сейчас уже можно сказать, что мне было довольно легко это делать, т.к. я использую только хэндмэйд-джерки, из которых значительно легче сформировать правильный набор, зная, что тебе нужно.

Почему из джерков работы мастеров-самодельщиков легче составить оптимальный по количеству рабочих моделей комплект, причем такой, чтобы были перекрыты все возможные ситуации, могущие встретиться на водоеме? Я уже выше говорил об отличии таких приманок от джерков фабричного изготовления: уловистость приманок нас в данном случае не интересует - сейчас мы говорим о возможности облова одним и тем же джерком разных глубин.

Как мы знаем, заводские приманки выпускаются в большинстве случаев только в двух версиях плавучести - плавающей и тонущей: имея обе приманки, можно, конечно, ловить и на мелководье, и на глубине, но насколько это будет комфортно для нас? Все плавающие джерки промышленного производства всплывают со средней скоростью, а тонущие - с такой же скоростью погружаются, т.е. у нас остается довольно большая незаполненная ниша.

Плавающим мы сможем ловить активную и среднеактивную щуку на глубинах до двух - двух с половиной метров, а тонущий немного более универсален: на небольшой глубине имеем возможность ловить проводкой практически без пауз, а на более глубоких местах - с различными по продолжительности паузами, длительность которых зависит от скорости погружения приманки. Но одного мы сделать не сможем ни при каких условиях - это выполнить сверхмедленную проводку джерка как в приповерхностном слое, так и на более глубоких горизонтах.

Для этих целей нужен джерк с еле заметной отрицательной плавучестью, т.е. практически суспендер, позволяющий вести его в толще воды с поистине черепашьей скоростью, да еще и, при необходимости, с длительными паузами. Ведь не секрет, что бывают такие дни, когда щука на проводимые по поверхности джерки совершенно не реагирует, максимум - обозначает свое присутствие холостым выходом. Зато на приманку, при проводке хоть немного заглубляющуюся, откликается очень охотно, без тени сомнения атакуя её.

Вот тут-то и проявляются преимущества «гаражного» джеркостроения: мастер может на заказ изготовить нужную вам модель практически любой плавучести, и именно «подповерхностники» очень популярны у понимающих толк в джерковой ловле спиннингистов. То же самое происходит и с ловлей на больших глубинах: чтобы доставить туда среднестатистический джерк заводского изготовления, понадобится слишком много времени.

Более того, приманку, имеющая недостаточную отрицательную плавучесть, будет очень трудно удержать в нужном горизонте. Как и всякий безлопастник, такой джерк во время проводки постоянно стремится подняться по наклонной к поверхности, а малая скорость погружения вынудит нас давать очень долгие и частые паузы, чтобы вернуть его на первоначальный горизонт.

Теперь на примере своей рабочей джерковой коробки я хочу показать, как можно максимально сократить количество приманок в своем арсенале, причем абсолютно без ущерба для самого процесса ловли щуки. Конечно, в каждом случае подход может быть строго индивидуальным, учитывающим личные пристрастия и приманки-фавориты, которые у всех рыболовов разные, но для нас в данном случае целью является уяснить сам основной принцип.

Итак, сокращаем количество джерков в коробке до возможного минимума, но стараемся делать это так, чтобы в результате мы были подготовлены ко всем условиям ловли, т.е. смогли облавливать мелководья, средние и большие глубины, а также охотиться как за среднеактивной, так и за находящейся в пассиве щукой.

Несомненным плюсом небольшого количества приманок является то, что мы имеем возможность освоить каждую в совершенстве и, если говорить образно, извлекать из инструмента звук необходимой нам тональности - с большим количеством приманок такого никогда не получится. Для этого нам понадобятся приманки с разными свойствами и рабочими характеристиками - об этом мы сейчас и поговорим на примере моего рабочего джерк-набора.

Я оставил не более десятка моделей, но практически все они имеются в двух версиях плавучести: очень медленно тонущие и погружающиеся со скоростью, немного выше средней. Модели отбирались по принципу простоты в использовании и соединении в одной приманке нескольких качеств, благодаря которым она и становится уловистой и превращается в эффективную рабочую лошадку.

Во-первых, это возможность выполнять проводку в нескольких вариантах, что всегда очень полезно.

Во-вторых, способность широко и стабильно «глайдить» плюс активная «игра» на падении. И, в-третьих, при увеличении силы рывка все мои модели дают завал на бок, тем самым пуская отчетливый блик и создавая сильную ударную волну, действующую как раздражитель на боковую линию щуки. Набор уже прошел обкатку и показал свою высокую эффективность, позволяя вместо бесконечного ковыряния в коробках в поисках подходящей в данный момент приманки просто и эффективно ловить щуку, полностью сосредотачиваясь на процессе ловли и ни на что постороннее не отвлекаясь.

Приманки какого из мастеров будут составлять наш минимальный набор – абсолютно неважно: умельцев, делающих высококлассные джерки, предостаточно по всему миру: тут важна сама идея. Это могут быть работы авторства российских, польских, белорусских, сербских, украинских, финских мастеров: со многими из них я поддерживаю личный контакт. Чем для нас ценно личное общение с мастером?

Такие люди всегда идут навстречу пожеланиям заказчика и делают каждую модель джерка именно под тебя: с необходимой степенью плавучести и нюансами «игры», а также с любым вариантом окраски приманки. Кастомный (т.е. сделанный на заказ) джерк для нашего мини-набора должен отвечать нескольким критериям: иметь отшлифованную «игру» и скорость погружения, быть очень простым в управлении, иметь прочнейшее защитное покрытие, которое минимально повреждается острыми щучьими зубами даже после долгого пользования.

Самая моя любимая и наиболее универсальная модель джерка – «Немо» украинского мастера Макса Арабханова - имеет длину 12,5 см и массу 65 г. Но прежде чем продолжить разговор, сделаю небольшое отступление: джерк с такими или очень похожими рабочими характеристиками можно подобрать и в ассортименте изделий любого более-менее известного автора хендмэйд-джерков.

Например, очень уловистые джерки делает мастер из Новосибирска Pavel NSK – его работы очень хорошо знакомы не только российским спиннингистам, но и во многих других странах. В Беларуси и по всему бывшему СНГ широко известны просто шедевральные приманки авторства Петра Михайлова – они не только уловисты, но и уникальны в своем роде.

Автор кропотливо, вручную, вырезает на теле приманки каждую чешуйку, каждую деталь плавника – многие из рыболовов, с трепетом разловив работы Петра, откладывают их на почетное место в запасники, т.к. рука больше не поднимается отдавать такую красоту на растерзание щукам. В Сербии отличные джерки делает Маркус Лукич – с автором очень приятно общаться, и он всегда при изготовлении приманки учтет все ваши пожелания.

Возвращаясь к нашей теме - на джерковых рыбалках в прошедшем сезоне верткий глайдер «Немо» использовался мной наиболее часто, настолько он нравится и мне, и, что важнее, щуке: не было такого выезда, чтобы он не поймал мне рыбы. Эту модель можно проводить по-разному, поскольку она имеет в «игре» дартерную составляющую, т.е. «глайдит» приманка по горизонтали, но с внезапными выходами на вертикаль.

На легких потяжках совершает плавные широкие проходы по сторонам, но если мы чуть увеличим их силу, длину и резкость, как бы дожимая джерк в конце кончиком удилища, то тут же появляются завалы на бока, которые тем сильнее, чем резче потяжка, и заходы на вертикаль. Тонет «Немо» с точно угаданной автором приманки скоростью - и не медленно, но и не слишком быстро - как раз так, как нужно: им комфортно ловить на глубинах от полутора-двух метров вплоть до семи-восьми.

При ловле на средних и больших глубинах следует делать паузы от трех до пяти секунд, во время которых приманка тонет с очень сильным «роллингом» - именно на этом этапе проводки случается подавляющее большинство поклевок. Для облова же мелководных участков имеется «Немо» в подповерхностной версии, т.е. тонущий с очень малой скоростью - с его помощью можно облавливать участки вообще с полуметровой глубиной.

При этом только нужно четко контролировать момент приводнения тяжелой приманки, не давая ей погрузиться глубоко в воду и набрать на крючки травы. Ловит «Немо» щуку и, как ни странно, окуня, причем такую габаритную высокотелую приманку бесстрашно атакует даже некрупный полосатый, размером немногим больше самого джерка. В обращении приманка очень простая и послушная, а ловить ей - просто одно удовольствие.

Вышеописанный джерк - небольшой по размеру и очень верткий, но нам непременно понадобится и большой глайдер длиной 17 – 18 см – приманка подобных габаритов будет весить ни много ни мало 90 – 100 г. Такой моделью будет комфортно работать по глубинам от двух до шести-семи метров: в идеале тонуть она должна со скоростью чуть выше средней, что и требуется для облова таких горизонтов.

Для этих целей, например, можно взять безымянную модель мастера Петра из Беларуси длиной 18 см – она полностью подходит под эти требования и, главное, прекрасно ловит щуку. Несмотря на приличные габариты, этот джерк очень живой и послушный - такое нечасто встретишь у крупных глайдеров, которые из-за своей немалой массы становятся немного неуклюжими. «Игра» - очень мощная, да и сам высокотелый джерк заметен в воде издалека - и визуально, и благодаря создаваемым им при проводке мощным колебаниям.

Что немаловажно – такой крупный глайдер очень непритязателен к качеству проводки и чрезвычайно прост в обращении: наш набор должен состоять только из послушных приманок, т.к. постоянный контроль над нюансами проводки всегда немного напрягает. Щука замечает его с большого расстояния: я раз наблюдал, как она на меляке стартанула за ним с расстояния порядка десяти метров, раздвигая своим телом водоросли - поклевка, правда, получилась нереализованная, но адреналина тогда я хватанул порядком. К сожалению, эту красивейшую уловистую приманку я потерял пару лет назад – щука срезала, ударив выше полуметрового поводка, а восстановить джерк пока не удалось.

Остались в наборе и два «Непоседы» работы харьковчанина Сергея «Пасечника» - меньший длиной 13 см и массой под 60 г, и больший - 15 см и 90 г. Это тот самый случай, когда приманка отшлифована мастером до совершенства: и джерки вроде самой простецкой формы, и выглядят довольно неуклюже, но в воде мгновенно преображаются, становясь подвижными и верткими.

Оба джерка очень послушны и непритязательны в плане качества проводки, тонут со средней скоростью и, как и у всех приманок высокого класса, имеют несколько вариантов «игры» - это позволяет при необходимости менять или комбинировать проводку. На несильных потяжках - обыкновенный четкий «глайд» влево-вправо, а при увеличении их силы и длины в «игре» появляется дартерная составляющая и крутые завалы на бока. К слову, Сергей очень хорошо известен российским любителям джерка, и даже два раза участвовал в российских джерк-фестивалях.

Не обойтись нам и без джерка для облова небольших глубин: для подповерхностной и мелководной ловли лучше поискать у мастеров приманку определенного типажа – плоскую и высокотелую. Джеркбейты такого типажа всегда выдают короткий «глайд» и их можно крутить буквально на одном месте, к тому же из-за высокого и плоского тела они очень неустойчивы на рывке.

Этим и нужно вовсю пользоваться – здесь и раскрывается полностью фишка джерков подобной геометрии: мы выполняем рывок или потяжку чуть сильней, чем это необходимо, передозируя прилагаемое усилие – и приманка тут же заваливается набок. На небольших глубинах полно локальных участков типа более или менее протяженных «окон» среди водорослей, где необходимо подержать приманку в поле зрения хищницы подольше.

Именно здесь в выигрыше будет такой высокотелый короткоход – мало того, что он очень компактно «глайдит», так еще и при каждом завале на бок пускает своими плоскими боками отчетливый и очень сильный блик, делая приманку заметной для стоящей в засаде щуки с большого расстояния. Анимируем короткими и легкими потяжечками - как только их сила или резкость превысят какой-то незримый порог, приманка сразу начинает порхать в трехмерной плоскости, да еще и практически ложась при этом набок - такого представления не выдержит даже самая пассивная щука. Очень хорошо, если такой джерк будет тонуть с заметным покачиванием боками – подобная «игра» джерка на падении всегда значительно повышает количество щучьих поклевок.

Вот, пожалуй, и всё - как видите, джерков в наборе осталось ограниченное количество, но поверьте на слово, что на уловах это абсолютно никак не отразилось: исчезла только головная боль - какую же приманку пристегнуть в данный момент к поводку. И наконец-то свалилась гора с плеч: теперь можно заниматься только ловлей, а не копанием в коробке и бесконечной сменой моделей в надежде вытянуть джокера, а козырь в руки мы скорее получим с малым количеством приманок, но досконально изученных.