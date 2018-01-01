Международная выставка Ohota&Rybalka Kazakhstan-2018

Друзья!

С 15 по 18 ноября 2018 в Алматы, ВЦ «Атакент» состоится Международная выставка Ohota&Rybalka Kazakhstan. В выставке примут участие более 100 казахстанских и зарубежных компаний, которые продемонстрируют лучшие образцы своих товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции.

Ohota&Rybalka Kazakhstan - единственная международная выставка «Охота и Рыбалка» в Казахстане, лучшее место для рекламы и продвижения новых товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых поставщиков на перспективный рынок Казахстана. Динамично развивающийся рынок дает возможность каждой компании занять свою нишу и утвердить свои позиции. Так же Ohota&Rybalka Kazakhstan является хорошей возможностью для продвижения товаров и услуг во все регионы Центральной Азии через представителей надежных оптовых компаний и торговых сетей.

Цель тематической выставки – создать универсальную платформу для бизнеса профессионалам, работающим в сфере Охоты и Рыбалки. Если Вы планируете приобрести новых партнеров, оптовых покупателей, утвердиться на своем рынке, показав полную конкурентоспособность, либо хотите продемонстрировать новые разработки и технологии, то участие в выставке - наиболее эффективный способ достижения этих целей. Для заключения долговременного и взаимовыгодного сотрудничества, достижения многих маркетинговых задач в течении короткого срока и дальнейшего развития компаний организовывается престижная выставка-шоу. Участники смогут провести дегустацию блюд полевой кухни, показательные выступления, соревнования, семинары, мастер-классы и презентации.

Выставка Ohota&Rybalka Kazakhstan призвана содействовать компаниям в расширении горизонтов их деятельности по всей территории Центральной Азии:

Наладить контакты с новыми клиентами, изучить их спрос

Изучить рынок и свою конкурентоспособность, оценить маркетинговый потенциал предприятия

Получить немедленный отклик о своей продукции

Укрепить свои позиции в сотрудничестве с нынешними партнёрами

Вывести на рынок новые товары или услуги

Продемонстрировать весь спектр продукции и услуг

Создать положительный имидж своей фирмы и брэнда

Заявить о себе как об успешной компании

Идти в ногу с инновациями и новыми технологиями

Международная выставка является наиболее эффективным механизмом делового общения, свидетельством растущего интереса нашего общества к активному отдыху, профессиональной охоте и рыбалке. Благодаря широкой рекламной кампании выставку посетят более 15000 посетителей: руководители и представители сетей, специализированных магазинов, ассоциаций, оптовые закупщики, дистрибьюторы, профессионалы и любители из городов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

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