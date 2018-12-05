Метеозависимость щуки на водохранилище в зимний период Сергей Акулич | 5 декабря 2018 г.

Успех жерличной рыбалки зависит не только от величины щучьего стада в конкретном водохранилище и правильного выбора мест расстановки жерлиц, но и от того, в какой период зимы (перволедье, глухозимье или последний лед) происходит ловля. А всё из-за того, что баланс атмосферного давления, силы и направления ветра, температуры окружающего воздуха и некоторых других климатических показателей оказывают существенное влияние на аппетит зубастой хищницы. Поэтому при планировании жерличных рыбалок я тщательно изучаю динамику прогноза погодных условий на время предполагаемого выезда, а также за несколько дней - до и после.

Выходы главной героини

Зубастую хищницу в зимний период можно обнаружить в одно и то же время практически в любой части водохранилища. Мне доводилось её встречать и на обширных мелководных, не глубже полуметра, участках, и в локальных русловых ямах, где глубины порой достигают 10 - 12 м. Однако питается щука нерегулярно, а её пищевая активность проявляется в виде так называемых «выходов». Количество этих выходов и их продолжительность зависит от многих факторов, но, по моему опыту, прежде всего от погодных условий.

Прежде чем анализировать взаимосвязь погодных условий и выходов хищницы, обозначим в принципе временные интервалы, когда зубастая наиболее активна и хорошо кушает. Щуку в наименьшей степени можно отнести к ночным хищникам. Поэтому первый период её активности начинается за полчаса до рассвета и продолжается до 9.30 - 10 часов. После продолжительной зимней ночи зубастая проголодалась - и начинает активно питаться, поэтому можно рассчитывать, как правило, на довольно приличное количество поклевок. Так что, к слову, необходимо быть в перспективном месте ловли еще по темному времени, чтобы успеть выставить жерлицы и подготовиться к рыбалке.

А с 10 - 10.30 и до 11.30 - 12.30 поклевки щуки становятся в основном единичными, т.е. активность хищницы после первого выхода заметно снижается. Затем же вообще может наступить перерыв (правда, продолжительностью не более часа), во время которого вероятность «загорания» флажков минимальна.

Ориентировочно после часа дня начинается уже дневной выход щуки, когда её поклевки могут носить массовый характер. Но пищевая активность зубастой в это время очень краткосрочная, и продолжается не более часа, а затем снова наступает относительное затишье в клёве.

Интервал с 15.30 - 16.00 и до 17.00 (в начале зимы) или до 18.30 – 19.00 (со второй половины февраля) заслуживает особого внимания. На этот наиболее продолжительный из всех суточных выходов период приходится последний, вечерний пик пищевой активности щуки. И при благоприятно сложившихся факторах (о чём ниже) он довольно часто оказывается самым результативным за весь день.

Реальные примеры удачных и неудачных сочетаний

Постараюсь смоделировать и описать некоторые ситуации с динамикой наиболее значимых, на мой взгляд, климатических факторов, когда мне удавалось добиться положительных результатов в жерличной ловле - или же когда она была практически «пролетной».

1. В своей успешной практике ловли щуки на жерлицы могу вспомнить не один десяток рыбалок, когда несколько дней (а то и неделю) до выезда держалась довольно морозная погода без осадков, с безоблачным небом и слабой ветровой обстановкой (ветры северного, северо-восточного и восточного направлений). Господствующий в это время антициклон сопровождался высоким атмосферным давлением - порой даже выше 760 мм рт.ст. А за день до выезда или во время него погодные условия начинали кардинально меняться.

При прохождении более теплого циклона резко падало атмосферное давление, а температура воздуха уверенно стремилась вверх, к нулевой отметке. Направления ветров менялись на прямо противоположные, преобладающими становились южные, юго-западные или западные. Наличие же осадков, снега или дождя, существенно увеличивало шансы на успешную ловлю. И при такой кардинальной ломке погоды зубастая хищница в течение всего светового дня отличалась ну очень высокой пищевой активностью. А количество её поклевок в это время зашкаливало, и это на пригородных водохранилищах, подверженных колоссальному прессингу со стороны многочисленной рыболовной братии.

2. Теперь вспомню ситуации, когда щука отличалась минимальной активностью, либо её поклевки полностью отсутствовали. Один – три дня до выезда или стояла оттепель, или наблюдалась температура воздуха с небольшим минусовым значением. Атмосферное давление - довольно низкое, ветра - юго-западного или западного направлений, периодически шли осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. В день же выезда или даже на следующие после него сутки происходило довольно резкое похолодание.

Атмосферное давление начинало подниматься, а количество осадков значительно сокращалось, устанавливалась облачная с прояснениями либо ясная погода. Ветра также менялись, преобладающими становились северное и северо-западное направления. Температура воздуха стремительно опускалась ниже нулевой отметки. При таких климатических изменениях на одну-две поклевки можно было рассчитывать лишь ранним утром или в вечерних сумерках, а то зубастая и вообще никак себя не проявляла.

3. Очередные интересные ситуации, заслуживающие, чтобы о них рассказать. Если господствует пришедший неделю-две назад холодный антициклон, установилась ясная морозная погода с высоким атмосферным давлением, ветровая обстановка - минимальна, а влажность воздуха упала до значений в 50 - 60% (рекордных для нашей местности), то при такой погоде удается увидеть в лучшем случае разовую поклевку на жерлицы, обычно - в дневное время.

Но если погодные условия едва заметно поменялись, давление понизилось всего на несколько миллиметров ртутного столба, ветровая обстановка (самыми распространенными в таких условиях у нас являются юго-восточные или восточные ветра) чуть усилилась и влажность воздуха постепенно выросла - эти едва ощутимые человеком климатические колебания для щуки служат ясным сигналом к пищевой активизации. При такой динамике погодных факторов мне не раз удавалось добиться превосходного результата, когда зубастая красавица в течение всего дня радовала уверенными поклевками. В подтверждение приведу один яркий пример из своей практики.

Несколько лет назад во второй половине января я на пару дней приехал на Вилейское водохранилище, находящееся в сотне километров от Минска. На русловых поливах, которые я выбрал для расстановки жерлиц, глубины составляли 4 – 4,8 м, а рельеф дна был довольно изрезанным. В первый день выезда погодные условия были следующими: давление - 758 мм рт.ст., восточный ветер - силой не более 3 м/с. Солнечная, без осадков погода с температурой воздуха минус 15 - 17 градусов (а ночью – мороз в 29 градусов). Формировавший такую студеную погоду антициклон господствовал в нашем регионе уже около недели.

Жерлицы, как и положено, заняли свои боевые позиции за час до рассвета. Но за весь день у меня случились лишь две поклевки - одна в 8.15, еще в темноте, другая - в 12.40, причем щучки были небольшие, до килограмма. На второй день я также выставил жерлицы на русловых поливах. Но вот погода-то малость изменилась. Давление немного упало - до 755 мм рт.ст., ветер чуть усилился - до 3 - 8 м/с, сменив направление на юго-восточное.

Температура воздуха практически осталась неизменной. И всё то же безоблачное небо. Но щука, явно что-то почувствовав, стала куда более активна. Уже на рассвете произошел её краткосрочный выход, в ходе которого мне удалось реализовать две поклевки из трех. Днем, в интервале с 12.50 до 13.30, мне посчастливилось увидеть еще три поднятия флажков – и я поймал двух зачетных щук. После 15.40, с появлением небольшой облачности на небосводе, произошел вечерний выход пятнистой красавицы, который продлился чуть более часа.

Я увидел четыре её поклевки, а реализовал - три. Одна из пойманных щук чуть не дотягивала до трех килограммов. Налицо вот такая существенная активизация зубастой хищницы при едва заметных изменениях погодных условий. Здесь уместно будет отметить, что после этого выезда кардинальная смена погодных условий случилась лишь через три дня – пришло долгожданное потепление.

4. Теперь о погодных ситуациях, которые раньше были довольно редкими, но в последние 2 - 3 сезона твердой воды стали наблюдаться чаще. Я называю такие условиями «качелями». День-два стоит оттепель либо температура воздуха имеет небольшое минусовое значение. Преобладает ветер южного или юго-западного направлений. Давление - невысокое или его значение находится на уровне нормального для региона в зимний период. Небольшое количество осадков также характерно для этого времени. А после нескольких таких дней происходит резкая смена погодных условий, давление существенно прыгает вверх, ветер усиливается, а его направление меняется (обычно дует северный или северо-западный ветер).

Температура воздуха понижается, особенно в ночные часы, количество же осадков заметно сокращается, либо они практически отсутствуют в этот период. Такие погодные условия наблюдаются в течение нескольких дней, а затем снова приходит циклон, приносящий потепление и увеличение облачности – происходит очередная ломка погоды. И такое краткосрочное изменение климатических условий происходит на протяжении одной-двух недель.

Щука в это время отличается невысокой пищевой активностью, происходят лишь краткосрочные её выходы, да и те нерегулярны - и лишь в утренние часы, либо в вечерних сумерках.

Смоделированные мной погодные ситуации носят лишь ознакомительный характер, для разных регионов со своим климатом они могут быть другими. Да и на рыбалку приходится выезжать, когда получается, а не подстраиваться под определенно лучшие погодные условия. И любой, пусть даже отрицательный – это всё же результат, который является бесценной крупицей многолетнего рыболовного опыта.

Какие еще факторы влияют на успех жерличной рыбалки

Анализируя свои многочисленные выезды с жерлицами за щукой, я постоянно подмечаю и систематизирую интересные, по моему мнению, природные явления, которые порой существенно влияют на результативность каждого отдельно взятого выезда, о них и расскажу ниже.

Лучших результатов удается добиться в дни с приличной ветровой обстановкой. Мне кажется, усиление ветровой обстановки в большинстве случаев служит предвестником скорого изменения погодных условий в целом. Что в свою очередь, и довольно часто, провоцирует зубастую на более активный поиск пищи. Когда же во время конкретного выезда на водоеме устанавливается штиль, активность щуки минимальна и возможны лишь единичные её поклевки. В подтверждение этого вывода приведу один из примеров из своей практики.

В начале февраля мы компанией из трех рыболовов приехали на пригородное водохранилище с интереснейшим донным рельефом и с приличной по численности популяцией щуки. Накануне выезда, посмотрев прогноз погоды на завтра, мы сомневались, ехать или нет - на первую половину дня имелось штормовое предупреждение, и это при температуре воздуха до минус 17 °С. Но охота пуще неволи, решили – поедем. Прибыли на водоем в 6.30. Несмотря на выходной день, на льду виднелся лишь один жерличник.

Думаю, другие испугались ураганного северного ветра с порывами 15 - 20 м/с и приличного морозца, недаром расстановка жерлиц заняла у нас почти в два раза больше времени, чем обычно. Но к рассвету ставки всё же были сделаны. Только присели попить чаю, как у меня произошло две сработки одновременно. Благодаря применению в оснастке крючков-двойников, события я не форсировал - наградой мне стали две приличные щучки.

Между тем после девяти утра произошло дальнейшее краткосрочное усиление ветра. Ни о какой ловле на блесну или мормышку не могло идти и речи, так что мы спрятались за лесистым обрывистым берегом в ожидании поклевок на жерлицы. И они не заставили себя ждать - до обеда у меня произошло еще 9 сработок, а 7 я реализовал. Не обошлось и без трофейного экземпляра - одна из зубастых весила чуть более шести килограммов. Товарищи также добились хорошего результата, поймав за день (в основном в первой половине дня) восемь зачетных щук и крупного окуня.

А после 14 часов ветер довольно быстро стал стихать, да и температура воздуха повысилась на несколько градусов. Такая динамика погодных условий в сторону большей комфортности для рыболова очень негативно сказалась на активности зубастой хищницы. До вечера у меня произошло лишь одно «загорание» флажка - упитанной плотвой соблазнилась щучка не более полукилограмма.

Негативное воздействие в зимний период (да и летом тоже) на щуку оказывает туман. И рассчитывать, что зубастая при нём будет отличаться повышенной пищевой активностью - не приходится. Иногда при опускании тумана на водоем её поклевки полностью прекращаются. Как правило, такое атмосферное явление наблюдается при длительных оттепелях со спокойной ветровой обстановкой.

Существенно активизировать зубастую хищницу в ходе одного конкретного выезда может проходящий в это время над водоемом циклон с осадками. Очень часто происходит, что разыгравшаяся во время ловли метель или приличной силы снежный заряд способны ввести щуку в пищевое неистовство - и та начинает радовать рыболова частыми и уверенными поклевками. А как только осадки прекращаются, активность пятнистой красавицы заметно снижается.

В заключение хочу привести одну довольно важную закономерность, которую мне удалось вывести за много лет. Если во время очередного выезда щука уже с самого утра радует своей активностью в виде нескольких уверенных поклевок, происходящих обычно до десяти утра, то практически всегда в этот день жерличник может рассчитывать на её вечерний выход. И тот, как правило, будет самым продолжительным из всех суточных выходов зубастой хищницы.

Но здесь стоит оговориться: это возможно лишь при условии, что изменение погодных условий в сторону похолодания и резкого роста атмосферного давления не будут происходить в течение двух - трех дней после конкретного выезда.

До встречи на водоемах, берегите природу!