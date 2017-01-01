Малая река и воблеры: что положим в рабочую коробку Андрей Швец, Киев

Не ошибусь, если скажу, что у каждого второго спиннингиста найдется своя малая речка, которая ему особенно дорога и где он отдыхает душой. Рыбалка на бескрайних просторах глубоких водохранилищ - без сомнения, увлекательна и добычлива, но иногда хочется немного побыть в тишине, вдали от людского столпотворения. Плывя на лодке, просто слушать пенье птиц и неспешно ловить рыбку, наслаждаясь красотами природы.

Так получилось, что лет десять назад встретил речку «для души» и я. И с тех пор постоянно приезжаю туда, хоть это и не близко - в паре сотен километров от города. Нашли мы ту речушку с напарником по наводке моего хорошего товарища, но ехали фактически в неизвестность - всё нужно было начинать с нуля, ведь каждый водоем имеет свой характер, подчас довольно капризный. И рыба, населяющая его, может иметь совершенно иные вкусы и предпочтения, чем такая же, но живущая в соседнем водоеме, однако с другими условиями.

Первая наша вылазка в новое место получилась просто триумфальной, хотя сейчас я понимаю, что нам просто сильно повезло - видимо, речка просто решила привязать нас к себе. Так красивая барышня сначала одаривает кавалера вниманием, а потом, когда тот уже попадет в расставленные ею сети, показывает ему свой взбалмошный и своенравный характер. В тот выезд осенняя погода не особо баловала - целый день с небольшими перерывами шел мелкий надоедливый дождик, но мы попали на самый настоящий жор! Щука атаковала наши приманки жадно, и сходов почти не случалось - можно было ловить и ловить. Слава Богу, что мы сумели вовремя остановиться.

Когда возвращались домой, настроение было бравурно-счастливым: вот оно, рыболовное Эльдорадо в малодоступном месте, о котором почти никто не знает! Однако дальнейшие события показали, что мы переоценили ситуацию: приехав на эту речку спустя неделю, мы с трудом смогли поймать по 3 - 4 позорно мелких щучки. Но погода в тот день стояла совсем другая: полный штиль, солнышко припекало, а вода была чистой, как горный хрусталь. Захотелось серьезнее изучить эту речку-невеличку, ведь опыт говорит, что ни один водоем с наскока не раскусить - для этого нужен долгий и кропотливый труд. И через несколько рыбалок мы уловили взаимосвязь между освещенностью и интенсивностью клева местной щуки, а позже оценили и такой фактор, как колебания уровня воды в течение дня.

В один прекрасный момент я отчетливо понял, что меня как магнитом тянет на эту небольшую красивую речушку - так простое увлечение со временем перерастает в страстную любовь. С каждой поездкой я всё лучше понимал характер реки – и со временем она стала для меня достаточно легко читаема. Но все равно здешняя рыба иногда задавала загадки, отгадывать которые всегда было безумно интересно. Определились и рабочие приманки, порой весьма специфические, которые в здешних условиях работали по щуке наиболее эффективно. И если поначалу приходилось возить с собой немалый арсенал самых разных приманок, то теперь я мог обходиться небольшой двусторонней коробочкой.

В этом материале я, основываясь на своем многолетнем опыте, попробую проанализировать специфику ловли щуки на небольших речках подобного типа и расскажу о приманках, которые лучше подходят под условия таких водоемов. Из всего многообразия искусственных приманок я больше люблю воблеры, о них и пойдет ниже речь.

Упомяну также и о тактике облова акватории, хотя выкладки относительно всякого рода тактических схем ловли уже изрядно приелись читающим рыболовам. Тем не менее, от того, как мы будем облавливать малую речку, какими приманками и на что сделаем упор, во многом зависит, сколько мы поймаем щуки, да и поймаем ли вообще.

Прозрачна как кристалл, петляет как змея

Как сейчас помню, первое, что поразило меня на этой речке - это удивительная, просто нереальная прозрачность воды. Причем даже в летнюю испепеляющую жару, когда в других водоемах, в том числе и проточных, вода начинала цвести, здесь дно было видно на глубине трех метров. Такую кристально-чистую воду я видел, пожалуй, только на днепровских плавнях поздней осенью, когда отмирают и опускаются на дно водоросли. Наблюдался очень интересный эффект: высокая прозрачность воды скрадывала ощущение глубины – и когда плывешь на лодке над глубоким местом, то трудно даже приблизительно определить, сколько метров воды под тобой.

Речка петляет среди многометровой стены высоченного тростника, заменяющего ей берега, и представляет собой чередование более-менее прямых мелких участков («труб») с приямками и полноценными ямами. А местами встречаются перекаты с твердым хрящеватым дном и быстрым течением. Приямки могут быть как небольшими, площадью 3 – 5 м², так и довольно обширными. А ямы так и вообще встречаются очень серьезные - большие по площади, с глубинами от трех до семи метров. Поражают воображение большие ямины, свалы которых почти всегда зарастают полосой листьев кувшинки: вода прозрачная, дно темное, илистое – и кажется, что ты паришь на лодке над самой настоящей бездной.

Практически все входы в ямы имеют очень крутые, почти отвесные стены. А выходы из них всегда бывают пологими, часто свалы сплошняком зарастают крупными листьями водяного салата, обеспечивающими щуке множество удобных мест для засад. На входах в ямы течение наносит много всякого мусора, который задерживается вертикально ориентированными жесткими водорослями типа осоки или стрелолиста. Со временем эти наносы образуют как бы отвесную стену, под которой любит стоять здешняя щука - очень много атак происходит именно из-под такой стены.

Между ямами обычно тянутся сравнительно неглубокие, чаще всего - прямые «трубы», глубины на этих участках составляют от полутора до двух с половиной метров, причем дно в «трубах» может быть неровными и изобиловать приямками. На таких участках щуки обычно много, особенно в приямках. Правда, её размер чаще всего оставляет желать лучшего. Бывает, такой приямок имеет площадь всего в пару квадратных метров, но щука, а то и две, там обязательно живут.

Тут ловятся в основном некрупные особи, но их отчаянное сопротивление заставляет забыть о малом размере трофея. Самые перспективные участки, по моему опыту - это входы и особенно пологие выходы из крупных ям, затем идут их боковые свалы. Правда, полутора - двухкилограммовая щука вполне может клюнуть и в малюсеньком приямке. И задаст такого жару, что мало не покажется. Жизнь на течении делает местную щуку чрезвычайно сильной, она сопротивляется гораздо упорнее, чем её товарки одинакового размера, но живущие в тиховодье.

Факторы, влияющие на клёв

Чем мне особенно нравится эта небольшая речушка, так это тем, что и в летнюю жару, и весной, и осенью клёв щуки на ней более-менее ровный. При наличии определенных навыков без улова точно не останешься, в то время как на других водоемах в тот же день можно пролететь по полной программе. Летом (да и в осенью тоже) самое продуктивное время приходится на первые час-полтора после рассвета - во время такого утреннего выхода клёв иногда бывает «как из пулемета» - скажем, из одного маленького приямка порой удается поймать две-три щучки. Затем активность зубастой постепенно сходит «на нет» - поклевки делаются редкими, рыба атакует приманки менее активно, становятся частыми сходы и холостые поклевки.

Однако оптимизма терять нельзя - позже, в течение дня, можно попасть ещё на 2 - 3 кратковременных выхода. Однако те могут быть столь короткими, что если в это время плыть от ямы к яме по протяженной «трубе», то всплеск активности можно и не заметить. И заканчивается всё обычно предзакатным клёвом, а частенько щука берет даже в сумерках.

Чем чаще я посещал речку, тем больше у меня появлялось наработанных точек, где с завидным постоянством ловились минимум одна-две щуки. Причем на одних ямах неплохо клевало всегда, другие - вообще молчали, не подарив за все поездки ни одной рыбы.

Маленькие же приямки работали постоянно. Конечно, щучка их населяла, в основном, некрупная, но ловить ее было несказанно приятно - из-за высокой прозрачности воды как минимум треть поклевок можно было увидеть своими глазами, причем в разных фазах. Этого интересного момента я коснусь позже, когда буду рассказывать о тактике облова разных мест и о приманках для этих условий, пока же приведу один интересный пример реакции щуки на проводку воблера.

Якорюсь как раз над крутым свалом на входе в яму, прямо над козырьком из спрессованной течением травы. Забрасываю тонущий минноу и начинаю неторопливую, с частыми паузами, проводку. Воблер уже подходит к лодке, остается 5 – 7 м, когда после очередной пары «твичей» замечаю выдвинувшуюся из-под травяного козырька щучью морду. Делаю паузу, опять пара «твичей» - и морда выдвигается из травы ещё дальше, ещё «твич» - всё, больше щука не выдерживает, стрелой вылетает из укрытия и хватает воблер.

Обычно именно этот момент рассмотреть не получается, т.к. всё происходит слишком молниеносно - только замечаешь крутнувшийся возле приманки белый щучий бок. А в следующий миг попавшаяся хищница уже неистово бьется на тройниках, стараясь освободиться от внезапной помехи...

В самом начале, проанализировав пару неудачных рыбалок, я понял, что активность местной щуки в условиях очень высокой прозрачности воды сильно зависит от такого фактора, как освещенность, т.е. чем та слабее (в разумных пределах), тем выше щучья активность. Обычно её пики приходятся на восход солнца и первые послерассветные часы или на дни с пасмурной погодой, идеально - с мелким моросящим дождиком.

То же касается и ветра: если стоит полный штиль, то щука всегда осторожничает и плохо берет, а вот если поверхность воды морщит хотя бы легкий ветерок, клёв заметно оживляется. Также кристально чистая вода вносит свои коррективы и в расцветки применяемых здесь воблеров: они не должны создавать при движении отпугивающих щуку слишком ярких, неестественных бликов - лучше всего здесь работают полупрозрачные или приглушенно-матовые приманки.

Очень важный фактор, самым непосредственным образом влияющий на выбор такой характеристики приманки, как плавучесть - это наличие течения. В «трубах», а также на входах и выходах из ям, оно чаще всего средней силы, а в самих ямах встречаются и «обратки», и участки со стоячей водой. Однако всё же течение, пусть и слабое, всё-таки присутствует здесь везде, поэтому опытным путем было установлено, что оптимальными тут являются именно тонущие воблеры.

Скорость погружения такого воблера может быть медленной - при облове небольших приямков или неглубоких «труб», или относительно высокой - когда мы ловим в большой глубокой яме. Плавающие модели и суспендеры лучше работают на сравнительно неглубоких участках реки при отсутствии течения, которое неумолимо выносит их наверх - и даже заглубить приманку нормально не получается.

Моя тактика облова

Теперь немного относительно тактики. Начнем с такой темы, как ловля в небольших, порой крошечных приямках, в изобилии встречающихся на всем протяжении речки. Поначалу я делал ошибку, просто не обращая на них внимания и проплывая мимо. Но со временем эти микроямки всё-таки заинтересовали меня – и первая же попытка половить в таком месте увенчалась поимкой резвой щучки граммов на 800. Дальше - больше: я стал уделять внимание даже самому крохотному углублению в «трубе». И для меня это превратилось в своеобразный спорт: чем меньше был приямок, в котором удавалось поймать щуку, тем больше удовольствия я получал.

Какие же воблеры эффективны для облова таких специфических мест? Многие приямки очень компактны и имеют площадь всего два-три квадратных метра, но глубина в них приличная, порой до двух - двух с половиной метров, тогда как вокруг гораздо мельче. Понятно, что на таком коротком расстоянии проводки ни плавающий воблер, ни суспендер не успеют набрать свою рабочую глубину. Применять те же глубоко ныряющие минноу здесь тоже не выход - уже на втором-третьем «твиче» они или начнут рыть лопастью дно, или наберут на крючки травы.

А если учесть и наличие более или менее сильного течения, то вывод напрашивается сам собой - лучше всего в таких условиях покажут себя тонущие воблеры. Облавливать ими компактные места с коротким расстоянием проводки очень удобно, т.к. их можно доставить в нужный горизонт сразу после заброса.

Ловля эта точечная и требует ювелирной аккуратности забросов и полной тишины при приближении на лодке к приямку. Не опуская якорь, чтобы не шуметь, забрасываем воблер под противоположный край микроямки, выдерживаем паузу, необходимую, чтобы приманка погрузилась на нужную глубину - и начинаем проводку. В самых маленьких по размеру приямках-блюдцах обычно сразу же после первых «твичей» следует поклевка, решительная и злая, причем при такой компактности места ловли очень много щучьих атак можно наблюдать воочию.

Расстояние от лодки до идущего в толще воды воблера составляет порой всего 5 - 6 м, а прозрачная вода дает нам возможность контролировать проводку на всем её протяжении.

Обязательно нужно сказать о размере тонущих воблеров, применяемых для облова небольших приямков. Если в просторных ямах в ход идут биг-минноу, то здесь такая крупная приманка будет просто не к месту - в первую очередь тем, что тяжелый воблер своим шумным приводнением насторожит щуку. Да и вести в ямке длиной всего пару метров большой минноу - не с руки, т.к. расстояние полезной проводки и так невелико, а при применении воблера-длинномера оно окажется ещё короче.

Оптимальный размер для такой точечной ювелирной ловли составляет 6 – 8 см, а наиболее эффективными будут воблеры, обладающие активной «игрой» на стадии погружения, на падении активно покачивающие боками. Для облова приямков достаточно всего пары тонущих воблеров, которые могут отличаться только скоростью погружения. В зависимости от глубины приямка я применяю либо медленно тонущую приманку, либо погружающуюся в более быстром темпе. Можно привести просто для примера пару тонущих воблеров, которые я использую, чтобы был понятен сам типаж приманок.

По неглубоким приямкам у меня (и у щуки тоже) безусловным фаворитом является небольшой медленно тонущий шедик Zip Baits Devil Flatter 77S массой 12 г. Этот воблерок с плоскими боками на падении «игры» не имеет, зато на «твиче» широко «глайдит», очень медленно продвигаясь вперед. Модель тихая, что для таких локальных точек как раз то, что надо, т.к. приманки с гремящими при проводке шарами здесь будут только распугивать щуку.

На таких компактных точках я люблю использовать проводку, цель которой - максимально завести стоящую в приямке щуку. Даем воблеру погрузиться на нужную глубину, затем выполняем быструю серию из двух-трех коротких злых «твичей», затем - пауза, даем воблеру погрузиться - и опять серия «твичей». Чаще всего щучья поклевка происходит или на первой серии рывков, или на следующей за ними паузе - площадь ямки невелика, продолжительной проводки здесь не сделаешь.

Для более глубоких приямков у меня в коробке всегда лежит воблерок Jackson Justime, который на паузе погружается довольно резво - при длине 8,5 см весит он 13 г. Летает и укладывается в цель отлично, легко и приятно твичится, причем как резкими короткими рывками, так и плавными потяжками. С помощью этого воблера я облавливаю те приямки, где после приводнения нужно сразу утопить приманку на значительную глубину. Justime - совершенно тихий, а лишний шум при камерной ловле обычно настораживает рыбу, если не отпугивает совсем.

В «трубах», которые обычно в летнее время густо зарастают водорослями, встречаются и более или менее широкие полосы чистой воды, где можно беспрепятственно провести воблер. Полосы эти бывают как относительно глубокими, метров до двух, так и мелкими. Там тоже устраивает засады местная щука. Расстояние проводки в таких полосах может быть как совсем небольшим, так и метров до пятнадцати - умение точным забросом укладывать приманку в цель здесь тоже не будет лишним. Там, где поглубже, я применяю опять-таки Justime, но уже из пресноводной серии – этот воблер обладает нейтральной плавучестью и более живой «игрой», чем его тонущий однофамилец.

На более мелких полосах чистой воды в «трубах» отлично работает лучший шедик всех времен и народов Flat Pepper 70F от Tiemco - этот воблер, используя его плавающие свойства, можно легко провести даже в метровом слое чистой воды. При проводке короткими сериями частых мелких «твичей» он порхает в толще воды так, что никакая щука, находящаяся поблизости, не удержится от хватки. А часть поклевок бывает ещё и очень зрелищной, с буруном от разворота атакующей хищницы - ведь на мелком месте мы проводим воблер недалеко от поверхности.

Но как бы ни была увлекательна ловля в маленьких приямках и полосах чистой воды в «трубах», населяет их, в основном, некрупная «спортивная» щука. Если же хочется половить крупных рыбин, то нужно обратить внимание на обширные глубокие ямы - там шансы поймать хищницу поувесистее гораздо выше. Правда, пока щук больше четырех килограммов я здесь не ловил.

Казалось бы, что тут сложного - обловить яму? Забрасывай себе воблер в разных направлениях - и рано или поздно пути приманки и рыбы пересекутся. Но в том-то вся и загвоздка, что новый на этой речке спиннингист может или совсем не поймать, или поймать гораздо меньше своего коллеги, хорошо знающего водоем и его характер. Это было доказано уже не раз и не два, поэтому со временем у меня выработалась своя тактика облова этой речки, практически всегда приносящая положительный результат. Она позволяет поймать щуку даже тогда, когда приехавшие сюда залетные рыбачки возвращаются на берег пустыми, жалуясь на бесклевье.

Вниз по течению от того места, где мы с напарником сбрасываем лодки на воду, минутах в двадцати хода на веслах начинается цепочка идущих одна за другой ям. Глубина в них составляет от трех до четырех метров, дно у большинства из них чистое, незамусоренное. А есть и пара ямищ с глубинами до шести - семи метров - для такой речушки это настоящие Марианские впадины. Здесь нет смысла высиживать рыбу, облавливая каждую такую яму по полчаса. Гораздо проще перейти на соседнюю, благо они тянутся почти непрерывной цепочкой на многие километры вниз по течению. Одни ямы работают постоянно, каждую рыбалку, но есть и такие, которые постоянно молчат (хоть внешне ничем не отличаются) - от чего это зависит, я пока не понял.

Я использую две тактических схемы ловли на ямах: скоростная ловля с быстрым обловом наработанных точек, когда ставка делается только на активную щуку, и основательная обработка ямы с нескольких позиций разными приманками, которая отнимает немного больше времени. Причем в зависимости от выбранной тактики будут отличаться и используемые воблеры. Иногда я комбинирую эти две тактические схемы: на каком-то участке быстро проверил наличие активной щуки - и поплыл дальше, а где-то нужно тщательно обловить перспективное место с использованием разных проводок и приманок.

При скоростной ловле лучше всего использовать воблеры, хорошо работающие в роли поисковой приманки, но просто «долбить» таким воблером по яме не нужно, в большинстве случаев это бесполезно.

Я использую такую тактику: медленно перемещаясь вдоль свала в глубину, забрасываю приманку впритирку к кувшинкам, обрамляющим свал, и веду её к лодке жестким агрессивным твичингом. Можно работать короткими забросами, буквально с десяти метров, медленно передвигаясь вдоль свала - в этом случае самыми продуктивными будут первые два-три метра проводки. Если же поклевки на этом отрезке не произошло, я просто выматываю шнур, чтобы сэкономить время и сохранить высокий темп ловли.

Если же мы, перекрывая забросом неширокую яму, точно кладем воблер опять-таки возле кувшинок, то поклевка щуки может произойти и на полпути к лодке, на чистом и глубоком месте. Щуку может привлечь падение воблера, она долго будет идти за ним, не решаясь атаковать, но в какой-то момент нервы её всё ж не выдерживают - и она хватает приманку. Однако при ловле с дальними забросами увеличивается и длина проводки приманки, тем самым снижается и темп ловли, та уже становится совсем не скоростной.

Только ловля накоротке с агрессивной проводкой позволяет быстро пробивать ямы на наличие активной хищницы - для такой схемы я уже много лет использую всего одну приманку, которой мне хватает с головой. К воблеру для такой ловли предъявляются определенные требования: спускаясь вниз по свалу, он с самого начала проводки должен идти как можно ближе ко дну, по возможности не отдаляясь от него. А поскольку все свалы в здешних ямах довольно крутые, то воблер-глубоководник, круто заныривающий в глубину с первых же сантиметров проводки, будет самым правильным выбором.

Перепробовав много моделей, я остановился на одной, которой ловлю и по сей день - это глубоководный шед от Nories B-Hirara 68 Deep массой 13 г, типичный флэт-крэнк с заглублением до двух метров. Воблер – тихий, тонкий в спине, отлично работает и на «равномерке», и на рывковой проводке - у меня при скоростной ловле в приоритете всегда твичинг в чистом виде, причем очень злой. Равномерную проводку я практически не использую, хотя собственная «игра» у этой модели типично щучья - с широким разбросом хвоста и сильными завалами на бока. Хотя несколько щук я поймал на быстрой «равномерке», выматывая воблер, чтобы сделать следующий заброс.

На рывковой проводке «игра» B-Hirara 68 Deep очень интересная: на серии коротких резких твичей-тычков кончиком удилища этот флэт крутится как ужаленный, полностью заваливаясь то на один, то на другой бок. При такой проводке приманка создает очень сильную вибрацию, мощные колебания под водой, благодаря чему становится более заметной для щуки - проходя вблизи её засады, она посылает ей сильный раздражающий сигнал. Ювелирно точный заброс под полосу кувшинок - и сразу же выполняем серию быстрых резких «твичей», затем короткая пауза - и опять серия. Чаще всего поклевка следует на первой, максимум – на второй серии. Если же её не произошло, без колебаний быстро выматываем шнур и делаем заброс в следующую точку.

Ещё одна тактическая схема, которую я использую при облове больших глубоких ям, заключается в облове всей акватории такой ямы с разных точек, а как вариант - со сменой приманок. В большинстве ям глубиной 4 - 5 м биг-минноу-суспендеры, как показала практика, эффективны лишь процентов на 50: во время проводки они часто просто не успевают набрать свою паспортную глубину и проходят над головой у щуки, слишком высоко над дном. Конечно, в периоды высокой активности щука может стартануть за приманкой и на полтора-два метра вверх, но, к сожалению, чаще всего нам приходится иметь дело с малоактивной рыбой.

Глубоководные минноу тоже ничего особого выдающегося не показали, зато настоящим открытием для этой речки стала тонущая Rudra. Погружающаяся на паузе с небольшим дифферентом на нос, причем с достаточно высокой скоростью, она идеально подошла под здешние условия ловли. В отличии от Rudra SP, которая лучше всего работает и ловит на злом жестком «твиче», тонущую версию можно вести несильными потяжками, на которых она показывает компактный неширокий «глайд» с бликованием боками.

Rudra S отлично работает по неактивной щуке, т.к. её проводка медленная и неторопливая: пара ленивых «твичей» - пауза до пяти секунд, один «твич» - пауза четыре секунды - и так до самого борта лодки. Абсолютно все поклевки происходят на длинных паузах. Хватки, как правило, очень жадные, а сходы - чрезвычайно редки.

При ловле на эту модель бывает много поклевок под самой лодкой, когда шнур располагается в воде уже почти отвесно: ты выдерживаешь последнюю в этой проводке паузу - и тут рывок снизу, а в глубине туго заходила засекшаяся щука. Такие хватки под лодкой всегда очень неожиданны и крепко бьют по нервам: вот уже собираешься вынуть воблер из воды, но щука внезапно показывает тебе, что у неё на этот счет есть свое мнение...

Обозначенные мной выше модели воблеров - это только мой выбор, у каждого он, несомненно, будет своим, а модели будут подбираться под свои конкретные условия ловли. Я просто хотел показать на примере своей малой речки наиболее эффективные способы её облова - для тех, кто охотится за щукой на похожих водоемах, это может стать ещё одним вариантом облова. А для каждого увлеченного спиннингиста даже крупица чужого опыта по-настоящему интересна, ведь какие-то полезные мелочи всегда можно перенять и пополнить ими свою копилку знаний.