Малая речка: выбор приманки для капризной щуки Андрей Швец

Далеко, в паре сотен километров от дома, течет небольшая река, на которой я много лет ловлю щуку - речушка уже стала для меня родной. Местами она петляет среди равнины, разделяясь на множество рукавов, в окружении многометровых стен высоченного тростника, а кое-где её берега круты и покрыты непроходимым лесом.

Деревья подступают вплотную к воде, какие-то из них с подмытых бурным весенним половодьем берегов падают в реку, а сильное течение перемещает их, создавая разной степени проходимости завалы.

Свою лепту в сотворение завалов вносят и бобры, которых тут водится несметное количество. Некоторые скопления стволов относительно легко проходятся, но через ряд из них нужно перебираться, таща за собой лодку. Об обносе же лодки по берегу не может быть и речи: во-первых, берега крутые и глинистые, что делает почти невозможным подъем на них, даже без лодки, а во-вторых, лес на берегу очень густой и весь завален буреломом. В более мелких местах - на входах в ямы или на перекатах - образуются просто гигантские древесные загромождения, преодолеть которые практически нереально.

Ловля спиннингом среди завалов сопряжена со многими неудобствами – «силикон» на обычной джиг-головке или «железо» моментально засаживаются, единственный вариант - это воблеры или «силикон» на подгруженном «офсете», но тут тоже не всё так просто. Такие трудности отпугивают от этих мест местных спиннингистов и троллингистов, сетями здесь тоже не половишь - в результате многие участки реки остаются почти нетронутыми и безлюдными.

Береговая ловля здесь невозможна: там, где речка течет по равнине, берега в привычном понимании просто нет - его заменяют непроходимые тростниковые заросли. А в завалах берега обрывисты и труднопроходимы – с них тоже особо не половишь, в чем я убедился на собственном опыте. Во-первых, постоянное продирание через чащу со спиннинговым удилищем в руках - удовольствие еще то. Во-вторых, чистых подходов к воде до обидного мало.

И, в-третьих, на многих местах, где вроде и ловить можно относительно комфортно, у берега красуются наваленные течением стволы деревьев. В некоторых же местах просветы меж береговых кустов и деревьев настолько узки, что мне удавалось лишь просунуть сквозь них короткое удилище и выполнить кистевой заброс из-под себя, другого способа не было. И самое главное, в таких сложных условиях обрывы приманок просто зашкаливали, и если даже брать бюджетные воблеры, не очень приятным было бы потерять несколько штук за полдня ловли.

Конечно, можно поставить грузило-«пулю» и «силикон» на офсетном крючке, но я не любитель такой ловли, поэтому приходится очень аккуратно проводить плавающие модели воблеров. Тут всё внимание должно быть, как говорится, на острие тройника.

Как только мы чувствуем тычок, не нужно автоматически подсекать. С большой долей вероятности это означает, что наш воблер просто ткнулся лопастью в корягу, и если сразу подсечь, то мы сразу загоним передний тройник в древесину. Освободить приманку при таком зацепе с берега нереально, поэтому просто даем паузу в пару секунд, позволяя воблеру всплыть над препятствием, и продолжаем проводку.

Если всё же состоялась долгожданная щучья поклевка, то подсечки обычно не требуется, т.к. два (а иногда и три) острых тройника всё равно найдут свое место в её пасти. Почувствовав рывки сопротивляющейся рыбы, нужно напролом тащить её к поверхности, не давая уйти в завалы, для этого фрикцион катушки должен быть намертво затянут - всё это азы ловли в «крепких» местах.

Ко всем этим прелестям нужно добавить периодическое проваливание в замаскированные бобровые ходы и риск съехать с крутого берега по мокрой глине в воду - и становится понятно, что здесь идеален только лодочный вариант ловли. С лодки и воблер при зацепе можно спасти с помощью надежного отцепа, и обловить любое понравившиеся место - так что тут без вариантов. Кстати, один раз я опасно провалился в бобровый подземный ход: одна нога плавно ушла под землю, при этом обнажился широкий лаз, а в нем - две широченные лоснящиеся спины взрослых бобров. Помня об их немаленьких зубках, я мгновенно выдернул ногу и быстро ушел от этого места от греха подальше...

Уровень воды в моей речке полностью зависит от уровня заполнения одного из водохранилищ Днепровского каскада, в которое она впадает. Весной, во время половодья, ловля здесь становится практически невозможной: течение усиливается настолько, что местами речка напоминает горную. Некоторые сужения не получается преодолеть против течения даже на веслах - бурлящий поток выбрасывает лодку раз за разом обратно.

Непонятно, где в такую пору держится местная щука - думаю, ищет укрытие за лежащими в воде стволами деревьев, где сила потока хоть немного ослабевает. Когда половодье заканчивается и река входит в свои берега, уровень воды в ней всё равно остается достаточно высоким, и по обеим сторонам русла образуется множество заливов, заливчиков и мелководных поливов, куда и разбредается часть щучьего стада, следуя за мальком. Щуку в это время можно поймать где угодно - и на мелких местах, и на бровках – только в ямах её в этот период не найти.

Она отлично реагирует и на твичевые минноу, и на всевозможные поверхностные приманки, и на вращающиеся блесны - выбирай, что душа пожелает. В летний период, да и ранней осенью, активность щуки непостоянна: она может хватать любую приманку как сумасшедшая, а может на несколько дней намертво закрыть рот, и никакие ухищрения нашего брата-спиннингиста не вынудят её на поклевку.

Чаще же всего бывает так: один непродолжительный выход ранним утром, на рассвете, и затем еще один или несколько внезапных вспышек клёва среди дня. От чего зависят эти короткие периоды активности щуки - точно не скажет никто: то ли на короткое время каким-то образом меняется освещенность водоема, то ли еще что, но факт остается фактом - щука в этот момент активизируется одновременно по всему водоему.

В теплое время комфортной ловле здорово мешает жесткая и мягкая водная растительность - глубокие места зарастают по периметру, а мелководные участки может покрывать практически сплошной ковер травы с редкими разрывами в нём.

Именно в траве и сидит подавляющее большинство щучьего стада - тут и малька крутится предостаточно, и для засады условия идеальные. Но приходят предзимние холода, температура воды в водоемах понижается, водоросли постепенно начинают отмирать и клубами опускаться на дно - особенно явно это можно наблюдать после первых ночных заморозков.

Так происходит и на моей речке - сначала от водорослей очищается поверхностный слой воды, потом, постепенно, по мере понижения температуры, начинает отмирать и остальная ботаника. Русло реки становится всё чище - например, ямы по периметру обрамляет только редкая полоса кувшинок, а узкие и длинные участки реки между ними, так называемые «трубы», становятся почти чистыми.

Понятно, что до конца водоросли никогда не исчезают, и даже отмершая растительность кое-где может болтаться в толще воды или придонном слое, но всё равно ловить становится более комфортно. Клёв щуки пока более или менее стабилен – конечно, можно и пролететь по-полной, приехав на рыбалку за две сотни километров в тот момент, когда она почему-то закрыла рот и погрузилась во временный анабиоз, но от такого конфуза никто не застрахован. В целом же наблюдается такая картина: вспышки клёва чередуются затишьями, а можно нарваться и на самый настоящий жор, когда просто устаешь таскать щук одну за другой - всяко бывает.

Так продолжается некоторое время, но потом начинается плановый сброс уровня воды в водохранилищах Днепровского каскада, которые подготавливают к зимнему периоду. А поскольку моя речка впадает в одно из таких водохранилищ, начинает падать уровень воды и в ней - сначала это малозаметно, но по мере того, как опустошаются водохранилища, мелеет и речка. Воду сбрасывают очень долго - в результате её уровень снижается в среднем на метр - максимум полтора - для небольшой речки это катастрофически много. Конечно, для ям потеря глубины в метр незначительна - там, где раньше было, скажем, четыре метра, станет три, но вот неглубокие участки речки меняются кардинально.

Обнажаются невидимые раньше подводные коряги, зияют разверстыми ртами дыры бобровых ходов, через некоторые мелководные перекаты с твердым хрящеватым дном лодку приходится проталкивать буквально на брюхе - речка меняется очень сильно. Мелководные заливчики и поливы пересыхают, обнажая дно, и наступает такой долгожданный для спиннингиста момент - щука, которая лишается привычных укрытий, скатывается в русло, на глубокие участки.

Почему долгожданный? Ответ прост до безобразия: если раньше хищница сильно рассредоточивалась по всему водоему, выбирая для комфортной жизни различные мелководья, то теперь её даже не нужно искать - вот она, вся тут, в русле. Остается только предложить хищнице такую приманку, от которой она не в силах будет отказаться. Вот тут и начинаются некоторые сложности - впрочем, когда температура воды в речке выше десяти градусов, клёв щуки остается более-менее стабильным и отчасти предсказуемым. Но стоит только воде похолодать градусов до пяти-шести, как сразу начинаются проблемы с активностью рыбы.

И атмосферное давление может быть стабильным продолжительное время, и остальные факторы благоприятствовать успешной рыбалке, но приезжаешь - и водоем словно вымирает: бывает, что даже вечно голодные и агрессивные щупаки не атакуют ваши приманки. И тут начинается перебор всех приманок, что есть в коробке - иногда это приносит свои плоды, и мы ловим щуку, но тут есть один важный момент, о котором нельзя забывать.

Если мы при бесклевье меняем приманки одну за другой в надежде вытянуть из колоды тот самый козырный туз, то нужно помнить, что приманки лучше менять не внутри одного класса - допустим, один минноу на другой, а кардинально. Если не реагирует щука на минноу и рывковую проводку - попробовать крэнки или шеды на «равномерке», а никакой реакции и после этого - попробовать «колебалки» или «вертушки», отказалась щука от «железа» - предложить ей «силикон» или раттлины, снова «мимо кассы» - попробовать чаттербейты: вариантов масса.

И очень многое зависит от способа подачи приманки – в пору предзимья это момент выходит на первое место: если не угадать с вариантом проводки, то можно за день и поклевки не увидеть. И, наоборот, стоит порой внести лишь незначительные изменения в анимацию приманки – и мертвый, казалось бы, до этого водоем оживает, причем все щучьи поклевки злые, с мощным ударом. Приведу для наглядности лишь один пример рыбалки на моей малой речке в период предзимья по низкой воде, когда именно подбор приманки и способ её подачи щуке сыграли решающую роль.

На место мы с Денисом, напарником по поездкам на эту малую речку, приехали с рассветом. Быстро накачали лодки, снесли их по заросшей тропинке через лесные дебри к реке и сбросили на воду. Уровень воды упал очень сильно, не менее чем на метр: так как Денис взял большую лодку, ему предстоял путь вверх по течению, где завалов было поменьше, а я решил идти вниз. Ниже по течению местами завалы были настолько мощными, что я даже на своей небольшой лодочке, которую купил специально для этой речки, еле протискивался через них. Особенно сложным для прохода оказался участок примерно на километр ниже от места сброса - там русло речки спрямлялось, и было достаточно мелководным и в высокую воду.

Однако миновать его в ту пору было не очень трудно - стволы деревьев были на полметра (а где и меньше) покрыты водой - и приходилось только зорко смотреть, чтобы не налететь с разгона на какой-нибудь вступающий сук и не пропороть им лодку. Когда же уровень ощутимо падал, то все хитросплетения принесенных течением стволов обнажались, и между ними оставались лишь узкие проходы - приходилось лавировать между ними, исполняя на лодке вынужденные акробатические этюды.

Протиснувшись через первый от места сброса завал, я сплавлялся по течению - поток неспешно нёс меня, позволяя облавливать перспективные места. В наиболее интересных я задерживался на несколько минут, не бросая якоря - просто утыкая лодку носом в берег. Осенняя вода была чистой как слеза, и было хорошо видно, как мелкие участки чередовались с приямками с более темной водой, хорошо заметны стали стволы и ветви лежащих под поверхностью деревьев. Рыбьей мелочи не было видно, а вот пару небольших щучек, неторопливо уплывающих от приближающейся лодки, я заметил.

Пробую твичить крупными минноу в наработанных за многие годы точках - в ямках на поворотах русла, за лежащими в воде большими стволами деревьев, за которыми есть участки без течения, в небольших «обратках». Твичу и мягко, и агрессивно, увеличиваю длительность пауз - явно не хочет щука сегодня отзываться на рывковую проводку. Решаю не зацикливаться, а поменять и приманку, и способ её подачи. Пристегиваю к поводку составник от Savage Gear под названием 3D Roach Lipster 130 массой 26 г - эта плоская шедообразная приманка создавалась специально под проводку Stop-and-Go. Но я выбираю не классический «стоп-энд-гоу», а его немного кастрированный вариант: два оборота катушки с ускорением - и пауза до трех-пяти секунд. При такой проводке составник, имеющий очень активную «игру» и на простой «равномерке», резко заводится и как бы взбрыкивает своим плоским телом, мгновенно включаясь в работу.

Полтора-два оборота с небольшим ускорением - и пауза до пяти секунд: после остановки хвост составника еще некоторое время продолжает двигаться, доворачиваясь, как своего рода флюгер. Могу только представить себе, какие мощные колебания приманка создает под водой, т.к. при проводке удилище передает в руку очень сильные вибрации, которые должны просто-таки долбить по боковой линии щуке.

Останавливаю лодку на крутом повороте русла - в этом месте хорошо просматриваемое неглубокое место плавно переходит в небольшой приямок с темным дном, на краю которого уходит в глубину поросший мхом ствол поваленного дерева. Делаю короткий заброс под крутой противоположный берег (ширина речки в этом месте едва достигает метров двадцати), воблер приводняется, начинаю проводку. Два оборота - пауза, полтора оборота – бабах! - непонятно откуда вылетает щука, мелькнув белым боком, и с резким ударом хватает приманку. Пока я возился с фотоаппаратом, снимая барахтающуюся у борта лодки хищницу, она благополучно сошла, оставив меня без финального снимка.

Начало вышло многообещающим, но здесь есть два варианта: либо я попал щуке, что называется, прямо в нос, либо я всё-таки угадал с подачей приманки рыбе - это было бы лучшим вариантом. Остается только проверить это - и я начинаю потихоньку сплавляться, облавливая приглянувшиеся точки. Забрасываю воблер под куст на участке с небольшой глубиной, пара оборотов катушки - и снова поклевка, на этот раз рыба сходит через несколько секунд, успев очень активно посопротивляться.

Щука на течении - завидный боец, и всегда борется до последнего - удержать в руке даже килограммовую рыбину удается с большим трудом, настолько мускулисто её тело. Переплываю на небольшую яму: один берег её крутой, второй - пологий, и она практически вся завалена мертвыми стволами деревьев, так что ловить на приманку с двумя тройниками нужно очень аккуратно. Якорюсь как раз по её центру, на самом глубоком месте - чтобы иметь возможность прицельными забросами класть приманку под береговую черту и стаскивать её на глубину. Забрасываю составник то к пологому, то к обрывистому берегу, веду его с паузами различной длины, но поклевок пока нет.

Решаю сделать еще пару-тройку проводок и двигаться дальше – и в этот момент возле самой лодки щука на паузе хватает воблер. Сильно рванув, рыба попыталась уйти под лодку, но я, зажав шпулю катушки пальцем, силой вывел её на чистую воду, где, немного поводив, подхватил рукой за загривок и поднял в лодку. Несколько фотографий на память - и зубастая отправляется в родную стихию. Я рыбу вообще стараюсь не брать, а из этой речки - тем более, ведь она настолько мала и хрупка, что выбить её рыбье население можно очень быстро, оглянуться не успеешь.

Безрезультатно обловив еще пару интересных мест, спускаюсь к большому завалу, после которого русло круто поворачивает и там находится большая по площади яма с обилием затопленных стволов на дне. Интересная точка, на которой я очень часто ловил «дежурную» хищницу, находилась перед самым огромным завалом, чуть выше его – место было просто хрестоматийно щучьим. Я ставил лодку вплотную к концу завала у тихого берега – течение проходило почти под противоположным, ныряя в узкий проход между берегом и краем завала.

У самого же берега в маленьком приямке находилась небольшая «обратка» с очень слабым течением – из неё обычно и выскакивала щука, атакуя воблер после первого же «твича». Самым важным было с первого же раза ювелирно положить приманку точно под береговой урез, не зацепив никакого хлама, в противном случае место будет безнадежно испорчено и о поимке здесь щуки останется только мечтать.

Всё тот же составничок от Savage Gear плавно, без всплеска, кладу точно под берег - ну всё, поклевка теперь почти гарантирована! С замирающим сердцем, весь в ожидании щучьего удара, начинаю вести воблер: лишь короткий отрезок пути он проходит в тиховодье, по «обратке», потом он выходит на течение и начинает немного сноситься им.

Но поклевки не произошло - снова по-снайперски кладу воблер практически в то же место под берегом, не спеша веду его, но щука не хочет реагировать: что её здесь нет, я просто не верю, т.к. место для засады просто идеально. Пять, десять проводок - результат нулевой. Пробую вести воблер вдоль завала, под которым тоже должна бы стоять щука. Бросаю к противоположному берегу чуть выше по течению - приближаясь ко мне, воблер сносится струей к завалу, как минимум половину пути проходя впритирку к нему.

Несколько проводок по одному коридору - и хищница всё-таки не выдерживает, атакует приманку, укладывая её почти целиком в пасть. Яростная борьба накоротке, затем пара фотографий - и рыба отправляется обратно в реку. Спровоцировало её на поклевку, думаю, то, что я почти вдвое увеличил продолжительность пауз - это очень важный момент, с которым при отсутствии клёва всегда нужно экспериментировать.

Пробравшись мимо завала, стал тщательно облавливать яму, чередуя разные приманки - никакого результата. Плыву дальше вниз по течению, облавливая по пути интересные места. Но поклевки прекратились как по мановению волшебной палочки - я думаю, это было связано с тем, что изменился уровень освещенности водоема. Утром небосвод был затянут и периодически начинал моросить мелкий, как пыль, дождик, а к полудню тучи разбежались и даже временами начало проглядывать солнышко.

Стало понятно, что дальше спускаться вниз по течению не имело смысла, поэтому я развернул лодку и поплыл обратно, к месту сброса, попутно облавливая перспективные точки. А раз щука ушла в полный отказ, то нужно менять приманку на более медленную, которая позволяла бы играть ей почти на одном месте. Такие приманки должны быть у каждого грамотного спиннингиста - в большинстве случаев это воблеры-составники, которые при желании можно заставить исполнять самые замысловатые па, удерживая их продолжительное время на небольшом отрезке пути.

Пристегиваю к поводку один из таких щучьих «вымучивателей» - медленно тонущий составник Hira Crank Gill 110SS Nories: плавными коротенькими потяжками его можно вести очень медленно, при этом он будет очень активно играть, провоцируя стоящую в засаде щуку. Сначала дело не ладилось, но потом я немного поработал над проводкой воблера - и поймал-таки в небольших приямках под крутым берегом трех щук вполне приличного для этой речки размера.

Точный заброс под крутой берег, даем составнику немного погрузиться - и начинаем проводку: короткая серия легких «твичей» - и пауза, во время которой воблер тонет, сносимый течением. Снова серия «твичей», пауза, снова «твичи» - бац, мелькает белый бок щуки, и спиннинг передает в руку толчок, попалась, красотка! За очередным поворотом показывается знакомое большое упавшее дерево, перегораживающее русло - за ним и место сброса: на финальном отрезке с одинаковой глубиной и совершенно ровным дном ловлю последнюю на этой рыбалке щуку, но уже на небольшую «колебалочку».

Когда встретились с напарником, то выяснилось, что результат у него был значительно хуже – он всё время твичил, особо не заморачиваясь и ничего не меняя в подаче приманки рыбе, и это сказалось на результате ловли. И так происходит каждый раз в период предзимья, когда жизнь в речке начинает замирать и о встрече с более-менее активной щукой остается только мечтать. Каждую рыбалку рыба задает тебе какой-нибудь новый ребус, который нужно решать, и каждый раз решение его получается разным - в этом и состоит вся прелесть охоты за щукой со спиннингом.