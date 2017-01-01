Маховый сазан Алексей Коломиец

В рыболовном мире есть множество видов ловли, которые можно назвать дисциплинами: спиннинг, поплавочная удочка, нахлыст и т.д. В каждой такой дисциплине есть свои более узкие области. Например, в спиннинге – джиг, ловля в траве, топ-вотерная тема, в поплавке – ловля спортивным «штекером», матчевая ловля и т.д. и т.п.

Также есть много практик ловли отдельных видов рыб - окуня, щуки, судака, форели, голавля, леща, уклейки, ротана наконец (остановите меня!). А существуют и достаточно узкие, я бы сказал - специфичные темы. Одна из таких в поплавке - ловля сазана маховой удочкой с глухой оснасткой.

Почему именно маховая удочка?

Я бы мог ответить на этот вопрос с точки зрения эстетики. Но, боюсь, буду неубедителен. Эстетика ловли у каждой дисциплины своя и не надо ее оспаривать. И хоть эстетика не главное, но она, разумеется, присутствует и придает такой ловле сазана неповторимый шарм. У вас нет «запасного парашюта». Вас не спасет фрикцион на катушке. В такой ловле шансы на победу у соперников почти одинаковы. С одной стороны - рыболов, его снасть и тактика ловли, с другой стороны – сазан, его мощь и осторожность. Я хочу рассказать о своей практике такого интересного ужения, о своей тактике, о своей снасти и о своих сазанах, которых удалось поймать, и о тех, которых одолеть не удалось.

Я помню, как всё начиналось

Тема ловли сазанов на маховую удочку возникла не вдруг. Первые мысли стали появляться, когда на ерике Таловый (одна из проток с легким течением, соединяющих два длинных ерика в Волго-Ахтубинской пойме) мы наткнулись на яму, куда по каким-то неведомым причинам набилось очень много крупного карася. В те времена я ездил на рыбалку со спиннингом, дополнительно имея с собой лишь парочку доночных оснасток: если хищник бастует, всегда можно забросить донку, пока организуется обеденный перекус. Но на паре рыбалок именно донка сделала основной результат по улову.

Так вот, с помощью простой донки мы и обнаружили этих карасей. Клевало бойко и, что самое интересное, совсем недалеко от берега. Но своей старенькой 5-метровой удочкой я бы не дотянулся. Я вынужденно заходил в бахилах в воду и ставил длинные рогульки из проволоки. И вдруг до меня дошло, что можно было бы дотянуться 7-метровым удилищем, которое тут же возжелал сильно. Как мы знаем, наши желания каким-то образом материализуются - и на ближайший день рождения мне подарили именно 7-метровую маховую удочку. Вот так всё началось.

Удочка была, что называется, добротная - под ее тяжестью ломались рогульки. В руках ее держать можно было разве что как автомат Калашникова - за дуло, но недолго. Однако зерно уже попало в благодатную почву. Я начал искать что-то карбоновое взамен стеклопластика. А кто ищет – тот находит. Сейчас у меня на службе проверенная временем и боями Sabaneev ProSection 670. Да, не семь метров, но мне хватает. Я ей и в проводку ловлю, и на сазана езжу. Самого крупного сазана я вытащил на 4,5 кг. Пока что это рекорд для этой удочки. Ну и без хвастовства скажу, что она пережила множество более легких, более длинных и более дорогих удилищ.

Сазан - не умрет голодным!

Второе событие, подтолкнувшее меня к этой удивительной ловле, произошло, когда я работал егерем на одной рыболовной базе. Для клиентов, кто любил ловить на поплавки, я прикармливал вареной кукурузой со жмыхом 2 - 3 точки недалеко от причала - и они на весельных лодках спокойно предавались любимому занятию. Клевало там так хорошо, что были даже мысли как-то ограничивать их уловы. Но мы не успели - подводные охотники в один прекрасный момент опорожнили локальную ямку с затопленными плотами. Но воспоминания о тех временах до сих пор живут в голове.

Тогда было три основных правила. Первое: на что ловишь (кукуруза или нут), то и должно присутствовать в прикормке. Второе: после начального закорма должно пройти около часа. Это долго, но об этом я сразу всех предупреждал и настоятельно советовал принципиально сидеть в лодке больше этого самого часа, прежде чем жаловаться на отсутствие клева. Третье: при удачной подсечке надо стараться увести сопротивляющуюся рыбу с прикормленного места и вываживать в сторонке.

Сам я выплывал на место с удочкой, как будто ходил в магазин. Перед отбытием домой выплывал на лодке на полдня и легко ловил больше десятка сазанчиков от килограмма до трех.

С тех пор в прикармливании у меня появился еще один очень важный элемент – земля. Без нее прикормку быстро съедает мелочь или наползают раки. Прикормка без земли тонет медленнее, что тоже собирает мелочь вокруг поплавка, который иногда успокоиться не может и всё время подпрыгивает от атак верхоплавок. С землей всё происходит более чинно и надежно. Леплю сразу шаров 5, закармливаю место, где будет стоять поплавок. Для этого разработан свой порядок. Сначала поиск нормальной земли. Просто песок не подойдет - прикормка будет рассыпаться в воздухе или при ударе о воду. Лучше всего что-то типа рассыпчатого суглинка. Почва, что лежит в мокрых низинах, тоже подойдет.

Главное - убрать из нее всякие корни и мусор. Мой товарищ, например, просеивает землю через сито. Я этого не делаю. Умом понимаю, что лучше просеять, но ленюсь. Я ведь не на соревнованиях. Примерно к двум лопатам земли (уже без корней) добавляю 1 кг какой-нибудь прикормки. Любой. Той, что в магазине продается. Пробовал разные запахи – так и не понял что лучше, что хуже. По этой причине перестал заморачиваться на этот счет. Просто первую попавшуюся покупаю - и всё. Тщательно перемешиваю в ведре. Добавляю большую банку кукурузы «Бондюэль» и снова перемешиваю.

После этого набираю из озера воду и увлажняю получившуюся массу до момента, когда она начинает легко лепиться, но не размазывается. Дальше, пока прикормка настаивается, раскладываю удочку, устанавливаю рогульки, вымеряю отпуск поплавка и делаю первый закорм непосредственно «в поплавок». Чем кучнее удается это сделать – тем лучше. Дальше, как я уже говорил, должно пройти какое-то время, которое я трачу на установку садка, собираю подсачек с длинной ручкой, устраиваю свою «засидку» и только потом насаживаю на крючок кукурузу.

Червь или кукуруза?

Однозначного ответа я дать не могу. Если сазан мне более интересен – ловлю на кукурузу. Если хочется линей в сметане или кто-то попросил карасей – лучше результат достигается при наживке червей. Правда, окуни быстро этот процесс сводят до абсурда. Да и мелкая плотва им в этом помогает.

Это и плохо, и, в то же время, хорошо. Плохо – нервы свои жалко: только забросишь – поплавку не дают нормально встать. И даже если поплавок наконец-то встал, снасть можно вынимать, ибо на крючке уже ничего нет. А хорошо потому, что это происходит не только у меня, а и у всех, кто приезжает на озеро и закидывает удочку.

Их хватает буквально на 30 - 40 минут, затем они, чертыхаясь, уезжают. Я даже иногда удочку в сторону откладываю, давая крупной рыбе успокоиться и не «палить» место случайным «гастролерам». На кукурузу такого безобразия меньше.

Ее крупная красноперка и плотва жалует, а вот карась – не очень. Окунь – вообще редкость. Правда, бывают исключения. Однажды судака поймали на кукурузу, у меня пару раз щучки вешались. Но это разовые недоразумения, после которых желательно тщательно проверить, не посеклась ли леска.

Рвется, где тонко, и на узлах

Леска… Даже боюсь начинать эту тему. Сейчас у меня на одной оснастке стоит старенькая Sunline Wakasagi Fluoroсarbon 100 диаметром 0,205 мм. Почему именно она? Просто совпало, что я с зимней удочки смотал остатки этой лески, а делал поплавочную оснастку с самоогружаемым поплавком. Для такого поплавка лучше подходит тонущая леска, ну и диаметр 0,2 мм – самый подходящий для моих условий. Моя оснастка не имеет никаких поводков.

От начала до самого конца – всего один узел в месте привязки крючка. При ловле «махом» важно выдержать первый бешеный рывок сазана. Именно его более тонкие поводки и не выдерживают. Цельная леска – тут самый приемлемый вариант, как я думаю. Тонущая леска нужна, чтобы рябь на воде и ветер не выдували петлю, которая так и норовить стащить поплавок с прикормленной площадки и помешать своевременной подсечке. Сейчас так полюбившаяся мне леска «Вакасаги» снята с производства и зимние удочки я оснащаю более молодым поколением лесок.

Второе мотовило с поплавком у меня оснащено по образу и подобию первого, т.е. леска тоже флуорокарбон (чтобы тонула) – Balsax White Peacock. На рыболовной выставке, где с ней встретился, я был удивлен ее крепостью. Вязал самый простой узел, рвал руками и понимал, что 0,18 мм держит примерно как 0,2. Я взял 50 м на пробу и уже проверил ее в работе. Честно говоря, мне не терпелось дождаться момента, когда под натиском сазана новая 0,18-я лопнет. Однако этого не случилось. Или леска действительно крепкая, или ей просто повезло, потому что более 1,5-килограммового сазана мне не попалось. Товарищу повезло меньше (а может и больше) – у него вырвало с удочки коннектор.

Пришлось плыть за поплавком, поймать его у противоположного берега, но уже без рыбы. Вообще, при сазаньей ловле я для себя взял за правило, что диаметр монофильной лески соотносится с ее разрывной нагрузкой по весьма понятной зависимости: 0,1 мм – 1 кг, 0,15 мм – 1,7 кг, 0,2 мм – 2,5 кг, 0,3 мм – 4 кг и так далее. Для флуорокарбона этот показатель должен быть ниже, чем у нейлона. У новой лески 0,18 мм заявленная разрывная нагрузка 3,23 кг и по ощущениям это действительно так (как у привычной мне качественной 0,2 мм). Я обязательно найду время и проведу более тщательные испытания. Уж больно я недоверчив к новым лескам.

Кстати, о коннекторе. Моя старенькая удочка Sabaneev тоже приехала из Москвы уже с коннектором. Я тогда был удивлен такому простому и удобному решению креплению лески к маховому удилищу. Пользовался им достаточно долго, но всё время тревожил дополнительный узел, причем в самом начале всей оснастки. Сам узел ни разу не подвел. Но это только потому, что раньше, как и многие, я всегда крючок вязал к основной леске через более тонкий поводок. Но вот сам коннектор у меня слетал с вершинки удилища два раза. Возможно - от вибрации, возможно - от перепада температур, когда из теплой машины вынимаешь удилище при первых утренних заморозках.

В конце концов, у коннектора порвалась пластиковая петелька и я отказался от него - стал крепить леску способом «два кембрика». Про этот старинный способ я вычитал еще будучи комсомольцем в подшивке «Рыбоводство и рыболовство». Сейчас у меня это выглядит так. Трубочка от капельницы длиной 4 - 5 см, к которой привязан конец лески, натягивается как можно дальше на хлыст удилища.

Дальше леска обкручивается вокруг свободного конца хлыста и фиксируется более тонким кембриком, надетым уже на саму вершинку. В результате леска держится не за счет узла на леске (как с применением коннектора), а благодаря трению между хлыстом и тонким кембриком, лески, обвитой вокруг бланка, и более толстым нижним кембриком. Этого усилия достаточно, чтобы порвать леску именно на пределе ее разрывной нагрузки, а не на узле. Мой товарищ в этом году всё лето воевал со своим коннектором, но в конце концов сделал как у меня - и согласился, что этот способ более надежный.

Размонтируется вся оснастка с удилища просто: снимаем верхний кембрик, затем - второй и наматываем леску на мотовило. Вот так, имея несколько разных оснащенных мотовил, всегда можно быстро и легко поменять оснастку на удочке.

Подсёк – не радуйся, упустил – не плачь!

Пожалуй, именно в этом месте я должен рассказать еще об одном важном моменте. Это начало вываживания. Дело в том, что чисто интуитивно после подсечки рыболов тянет рыбу на себя, поднимая удочку вверх. Вот тут кроется главная ошибка при ловле сазана удочкой с глухой оснасткой. При первом рывке сазан с силой давит ко дну и уходит прочь от берега. Семь метров – это плохой рычаг для рыболова и хороший для сазана. Остановить его 7-метровой удочкой очень непросто, ведь мы пытаемся еще и вверх его поднимать.

А вот если удочку направить вбок, то вертикальная составляющая уже исчезает - и силы при вываживании не раскладываются векторами в разные стороны, а направлены строго к берегу. Это срабатывает! Действительно, остановить сазана легче, если удочку держать параллельно воде. Заодно и сазана мы быстрее уводим из рабочей зоны. Однако тут нужна практика. Говорить одно, а сделать – другое. Очень часто после подсечки сазан легко вытягивает леску и удилище в одну линию и всё, финита ля комедия. Я после подсечки легко определяю, что рыба достойная - и на всякий случай согнутое удилище разворачиваю параллельно воде. Вот теперь остается только следить, в какую сторону пойдет сазан и не пустить его в траву или к соседу в сектор.

Универсальный «раттлин» Тонущий воблер Mottomo Blade VIB 90S — многофункциональный тяжелый «раттлин», подходящий для ловли хищной рыбы и на летней, и на зимней (подледной) рыбалке. Характер «игры» — высокочастотный, с минимальной амплитудой. Прочный корпус и фурнитура. Популярные для этого типа приманок расцветки и 3D-глаза ядовито-бордового цвета — для акцентированной атаки хищника. Длина 90 мм, масса 28 г.

Внимание к деталям

Бывает, что у моих товарищей часто дело до подсечки и не доходит вовсе. Всему виной невнимательность к насадке. Ведь жало крючка должно быть спрятано в кукурузе! Нередко бывает, что поплавок кто-то водит, теребит и вроде насадка цела, а сазан не ловится. Лично я тогда чаще осматриваю состояние приманки. Есть такое понятие – рыба накололась и бросила приманку. Нужно постоянно поправлять, а еще лучше - обновлять зерна на крючке.

Я обычно насаживаю по три штуки. Первое протыкаю поперек по центру зерна, оно располагается на цевье и закрывает его до самого колечка. Второе протыкаю по высоте - и оно располагается на загибе крючка. Третье - протыкаю кожицу наискось и прячу жало крючка внутри зерна. При этом слежу и поправляю последнее зерно: если жало торчит – шансы, что сазан возьмет приманку в рот, сразу стремятся к нулю. По кукурузе тоже есть предпочтения. Долгое время ловил на «Бондюэль» и думал, что она самая качественная, самая вкусная, самая уловистая. На последних рыбалках использовал кукурузу торговой марки «6 соток». Она понравилась больше. Зерна - не мятые и гораздо крепче. На крючке держатся лучше.

Крючок крючку рознь

С выбором крючков я определился быстро. Помогла практика спортивного карп-фишинга. Казалось бы, карповые крючки слишком массивные для ловли некрупных сазанчиков. У них конфигурация рассчитана для ловли на бойли. Но тонкие крючки на упитанных сазанчиках либо разгибались, либо ломались. С карасями, даже если они под 2 кг, такого не случалось. Сазаны же частенько при первом же рывке указывали на это тонкое место в снасти. Сейчас для ловли сазанов на 2 - 3 кг для меня самый подходящий размер - № 7 по западноевропейской классификации. Почему именно 7, а не, скажем, 8 или 6? Просто «семерка» также подходит для крупной плотвы и красноперки.

А вот № 6 – уже большеват. Размер 8 – тоже ничего, но на него чаще досадные чирканья по нёбу крупной рыбы. Разумеется, каждый рыболов сам подберет оптимальный размер крючка под свои условия. Для моих сазанчиков от 800 г до 2 кг – я выбрал крючки № 7. При этом я предпочитаю крючки карповых серий. То есть, они изначально тяжелее, чем из более тонкой проволоки. Чем крючок тяжелее, тем эффективность его больше: он своим весом прижимает приманку ко дну. Такой мелкой рыбе, как плотве или красноперке, гораздо труднее бодать и удерживать в толще воды такой крючок. Ну и не надо забывать, что именно карповые серии имеют обтекаемую форму, что немаловажно.

Думаю, будет правильным назвать фирмы, крючками которых я пользуюсь. Их несколько: Gamakatsu, Hayabusa, Kamasan Carp Specialist, Nautilus Sting PowerGrip, Mottomo. Форма загиба кольца внутрь или наружу – разницы не заметил. Правда, мне кажется, что чуть подогнутое вовнутрь колечко делает крючок более обтекаемым и сазан, наверное, не так быстро натыкается на него своим чувствительным ртом. И последний совет про крючки. Если вы не уверены в узле, которым пользуетесь – покройте узел суперклеем - и будет вам счастье. Так делают все карпятники. Я этим не занимаюсь только потому, что использую недешевые качественные лески.

Два слова о поплавках

В прошлом номере журнала я уже писал про свое любимое озеро и про то, что поплавок должен быть тяжелым. Не поленюсь это повторить. Это очень важно! Это так же важно, как огрузить поплавок, не расставляя дробинки по леске чрез промежутки, а собрать их все в одном месте, чтобы быстрее вся оснастка тонула. Кроме этого я перед крючком еще ставлю малюсенькую дробиночку, которая призвана прижимать крючок ко дну. Именно на моем озере это важно, поскольку основные места ловли – это крепкое дно и в ил ничего проваливаться не будет.

Сами поплавки я использую двух типов – обыкновенный и с собственной огрузкой.

Как вы уже догадались, обыкновенный я ставлю в штиль или когда ветер в спину, а «погружной» поплавок, от которого только антенна торчит – в ветер и рябь на воде. Прыгающий на ряби поплавок сазан не любит, это факт. Ему спокойствие подавай. Какие именно поплавки я могу посоветовать? На мой взгляд, это не так важно. Смотрю на мой старый потрепанный поплавок – и не могу сказать, что это за фирма. Уже краска облезла, антенну надо подклеить, а он до сих пор в строю. Я давно уже обзавелся поплавками разных форм и разных фирм. Ловлю то на такой, то на эдакий. В общем, пока сам в поиске. Но ясно одно: чем тяжелее поплавок, тем и забрасывать легче, и на дно насадка падает быстрее. Форма поплавка – уже по ситуации.

Еще раз о терпении

Как бы мы не хорохорились, а терпение – это очень важный момент в такой ловле. Бывают рыбалки, когда поклевка сазана следует сразу же, почему я и раскладываю все принадлежности по боевому расписанию перед тем, как насадить что-то на крючок. А бывает, что первая поклевка случается аж к обеду. Почему так происходит – пока не берусь сказать. Тут и смена ветра может влиять. Ведь известно, что на закрытых водоемах рыба мигрирует от берега к берегу в зависимости от того, прибойный берег или подветренный.

Может, щука где-то стоит неподалеку и делает набеги на плотву, что сбежалась на прикормку. Всё это побеждает элементарное терпение. На момент написания этого материала, когда я приехал тестировать новую крепкую леску Balsax White Peacock, привезенную с выставки, мы с товарищем на проверенном месте, правильно закормленном, с правильными удочками и со всеми навыками, о которых я уже рассказал, ждали первой поклевки аж до 11:30.

Совершенно не понимая, что происходит, мы уже готовы были сматывать удочки, приговаривая - мол, просто день такой отвратный. Хотели поменять место, объехать озеро, снова прикормить в другой точке. Но первый сазан остановил наши упаднические мысли. Мы остались - и через полчаса началась великолепная рыбалка со всем присущими ей шармом и эстетикой. Когда по положению удилища товарища понимаешь, что это «он» и, не торопясь, убираешь свою удочку, берешь подсак и томишься в ожидании – насколько крупный на этот раз? Иногда тебя спрашивают: «Помочь?» - «Да нет - похоже, справлюсь...»

Готовь летом сани, а зимой телегу!

Почему в ноябрьском номере опубликован подчеркнуто летний материал? Действительно, интересно! Я сам всегда старался соблюдать сезонность в своих статьях. Вроде бы негоже в июньском номере писать про «безмотылку», согласитесь! Однако теперь это не актуально - и вот почему. В давние времена подразумевалось, что грамотный рыболов (рыболов, обученный грамоте) покупает журнал, чтобы найти там что-то на злобу дня.

В июне – про летнюю рыбалку, в январе - про зимнюю. На современном же этапе грамотный рыболов (рыболов, умеющий читать и имеющий смартфон) – журналы не покупает. Зачем, если всё можно найти в Интернете? Журнал «Спортивное рыболовство» это понял и не отстал от сумасшедшего темпа роста НТП, создав приложение для смартфонов, которое можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Разумеется, весь материал оцифрован с ключевыми словами для лучшей индексации на поисковых серверах. И на журнальном сайте свежий номер выкладывается бесплатно и очень оперативно – практически одновременно с выходом бумажного номера. Получается интересная вещь: этот номер «Спортивного рыболовства», будучи доступен к зимне-весенней выставке «Охота и рыбалка на Руси», наверняка наберет максимальное количество скачиваний и просмотров. Ведь разве не на февральской выставке мы с фанатизмом мусолим проблемы весенней и летней рыбалки? Вот и получается, что отпадает необходимость публиковать сезонные материалы, ибо растет армия грамотных рыболовов (тех самых, что обучены грамоте и имеют смартфоны).