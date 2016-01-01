Ловля щуки на зимние жерлицы. Поиск перспективных мест на водохранилище Сергей Акулич

На жерличной рыбалке на просторах водохранилищ зимой основное внимание я уделяю поиску перспективных мест, где вероятность встречи с зубастой хищницей наиболее вероятна. Предлагаемые мной далее выводы и умозаключения основаны исключительно на личном опыте ловли, который, к слову, составляет более двух десятилетий.

Прежде чем приступить к обзору таких мест, обязательно следует учесть, что привлекательность тех или иных перспективных участков для щуки может быть абсолютно разной для множества водоемов, являясь строго индивидуальной для каждого отдельно взятого водохранилища.

Прибрежная зона

Сразу после ледостава поиск щуки начинаю с облова прибрежных акваторий водохранилищ. В первую очередь это связано с относительной безопасностью ловли в таких местах в это время. Как правило, толщина льда недалеко от берега будет несколько больше, чем на основной акватории водоема. Принято считать, что в прибрежной зоне вероятность встречи с крупной щукой в начале зимы невысока. Могу с этим согласиться лишь отчасти. Обязательным условием существенного повышения шансов на поимку зубастой на мелководье в этот период времени является соседство этих участков с более глубоководной акваторией водохранилища.

А если глубина понижается не плавно на приличном удалении от берега, а её падение достаточно круто (фото 1), то такие участки прибрежной зоны можно по праву назвать наиболее перспективными для ловли по перволедью. На тех водохранилищах, где я практикую жерличную ловлю щуки, различные береговые понижения глубин до значений в 1 - 2 м являются излюбленным местом обитания многочисленных популяций некрупного окуня, изредка - мелкой плотвы и ерша. Эти рыбки служат превосходным кормовым объектом для зубастой хищницы, которая наведывается на мелководье довольно часто, особенно в утренние и вечерние часы. В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики.

В начале декабря 2016 г. мы с товарищем приехали на одно из пригородных водохранилищ со сложным донным рельефом. Поскольку толщина льда на основной акватории была еще недостаточно безопасной, решили организовать облов прибрежной акватории водоема с глубинами от 1 до 2,5 м, где уже можно было относительно свободно передвигаться по ледяному панцирю. За полчаса до рассвета выставили десяток жерлиц в два ряда, захватив при этом саму отмель (0,5 – 0,8 м) и понижение в глубину (1,5 – 2,3 м). В качестве живца взяли карасика длиной в 7 - 9 см. Монтаж осуществили на двойнике, пропустив поводок из флуорокарбона диаметром 0,38 мм рыбке через жабры. Расставив жерлицы и оборудовав базу недалеко от участка облова, решили попить горячего чая.

Но не тут-то было! В утренней полумгле взметнулся флажок на ближней к нам жерлице, установленной на глубине не более метра. Вот она, первая поклевка в новом сезоне, в кровь вброшена колоссальная порция адреналина! Осторожно подошли к лунке и обнаружили, что на катушке из тридцати метров намотанной лески осталось всего ничего, настолько быстро стравливал мононить атаковавший живца хищник.

Я встал на колени и, выдержав секундную паузу, стал вываживать уходящую от лунки щуку. По сопротивлению стало понятно, что на том конце лески находится крупный экземпляр. Я старался не форсировать события, т.к. в качестве поводка стоял флуорокарбон. И через 10 - 15 минут без проблем подвел щуку к кромке еще тонкого льда. Подхватил её компактным багориком, вытащил на лед, быстро взвесил - в ней оказалось более 4,5 кг! Сфотографировали трофей в руках товарища (фото 2) и отпустили в родную стихию.

Между тем полностью рассвело. Мы решили наловить полосатого разбойника, который отлично отзывался как на «безмотылку», так и на предложенные ему мелкие зимние блесенки. До обеда на жерлицы произошло еще несколько сработок, но, видимо, мелкая щука, лишь порезав живца, бросала его, оставаясь безнаказанной. За этот промежуток времени удалось поймать лишь одну зачетную хищницу. После двух часов дня небо прояснилось, усилившийся северный ветер принес существенное похолодание - температура воздуха поползла быстро вниз. Но зато в это время активизировался окунь, на блесну стали попадаться экземпляры до 150 - 200 г, что довольно необычно для этого водохранилища в этом месте.

Я стараюсь находиться на водоеме до темноты, надеясь на вечерний выход зубастой - практически всегда это является оправданным. Вот и на сей раз, когда солнце уже коснулось горизонта, произошла очередная поклевка на мелководье - щука атаковала некрупного окунька на глубине около полуметра. Всё то же быстрое стравливание хищником лески с катушки жерлицы, небольшая пауза - и начало неспешного вываживания. Но эта зубастая дала уже настоящий бой, упорно не желая сдаваться.

Наверное, только с пятого или шестого раза удалось завести её в лунку, где я подхватил щуку заранее приготовленным багориком. И снова трофей - в хищнице более пяти кило! Вот такое превосходное открытие жерличного сезона у нас получилось.

Ближе к окончанию зимнего сезона прибрежную зону с её протяженными мелководьями (фото 3) снова можно назвать приоритетной для ловли щуки на жерлицы. Сюда, на относительно неглубокие участки водоема, предчувствуя скорый приход весны, массово смещается зубастая. Здесь она питается различной мелочевкой, которой в это время в таких местах превеликое множество, и готовится к важнейшему этапу своего жизненного развития – нересту. Здесь она и клюет (фото 4).

Хочу добавить, что при поимке крупных щук-производителей я всегда стараюсь после измерения и фотографирования отпускать их обратно в водоем. Ведь это позволяет сохранить, а порой и увеличить популяцию такого прекрасного подводного обитателя наших вод, как щука, в каждом отдельно взятом водоеме.

Русловые бровки и всевозможные поливы

С дальнейшим ростом толщины льда рыболову для ловли становится доступной практически вся акватория водохранилища. В это время моими излюбленными местами, где я охочусь за щукой с зимними жерлицами, являются русловые бровки и выходы из русла в виде всевозможных поливов с приличными глубинами (фото 5). Наиболее часто в первой половине зимы, крупная, а порой и трофейная зубастая (фото 6) попадается мне на относительно плавных бровках, поднимающихся из русла многочисленными уступами. По моему мнению, такой восходящий ломаный рельеф дна позволяет щуке превосходно маскироваться и устраивать охоту из засады, оставаясь при этом практически незаметной для кормового объекта.

Попробую разобраться, почему хищница старается придерживаться в это время в основном глубоководных участков водохранилищ. В декабре – январе, в зависимости от погодных условий, формирующих климат в течение всего сезона на конкретном водоеме, именно в его русле и недалеко от него складывается наиболее подходящие условия для дальнейшего развития рыб большинства видов.

Это выражается, прежде всего, в приемлемом здесь кислородном режиме, который способствует нахождению в таких глубоководных местах огромных стай различной «бели», питающихся различными микроорганизмами. В свою очередь, эта рыба является пищевым объектом для большинства видов хищника, в том числе щуки, которая может здесь находится довольно продолжительное время.

В середине зимы и во второй её половине зубастая хищница уже может проявлять себя на всевозможных поливах и различных подводных плато со средними значениями глубин в целом по водоему. Она в это время следует за огромными стаями плотвы, реже подлещика и густеры, которые смещаются сюда для кормежки. В моем арсенале имеется с десяток перспективных мест на нескольких пригородных водохранилищах в виде относительно небольших по площади (от 100 до 200 м в диаметре) столов, где я могу практически со стопроцентной уверенностью рассчитывать на неединичные поклевки щуки в январе – первой половине февраля.

На всех этих рабочих участках водохранилищ находятся огромные колонии ракушки дрейссены, которая улучшает тут кислородный режим и фильтрует водные массы. Также здесь имеются локальные галечные и песчаные гряды, возвышающиеся над дном всего на 20 - 30 см, но в тоже время они служат превосходным укрытием при охоте зубастой за кормовым объектом.

Коряжник

На закоряженных участках водохранилищ можно обнаружить щуку практически в течение всего года, причем как по открытой воде, так и в зимнее время (фото 7). Это связано с тем, что коряжки различной формы и размера превосходно маскируют зубастую хищницу во время её охоты за мелкой рыбешкой из засады. К слову, на тех водоемах, где мне приходится ловить щуку на зимние жерлицы, в закоряженных местах лучшим живцом служит окунь.

По моему мнению, такое происходит из-за того, что полосатый разбойник здесь является наиболее многочисленным - в отличие от довольно редко встречающихся тут плотвы, подлещика и другой рыбы. Но далее хочу отметить одну закономерность, которую мне удалось вывести на двух (здесь сделаю акцент) слабопроточных пригородных водохранилищах. В первой половине и середине зимы зубастая хищница в коряжнике присутствовала всегда, часто радуя меня своими уверенными поклевками.

Во второй же половине зимы поклевки щуки здесь практически не происходили. Такое случалось не каждый год, а лишь в морозные суровые зимы при практически полном отсутствии оттепелей. Я считаю, это связано с тем, что даже при минимальных положительных значениях температуры воды, присущих зимнему периоду, в водной среде всё равно происходят процессы гниения и разложения. И под толстым слоем льда в коряжнике тем более гниют многочисленные древесные останки, в итоге здесь существенно уменьшается количество растворенного в воде кислорода.

Конечно же, в этот период щука и другая рыба уходят из этих неподходящих для жизни мест на участки водохранилища с более приемлемым кислородным режимом.

Охота за щукой в коряжнике сопряжена с определенными трудностями и предполагает внесение некоторых изменений в оснащение жерлицы. При ловле зубастой в таких местах я применяю исключительно тройники относительно небольшого размера (мне по нраву Kamasan Pike №№ 6 и 8 по японской классификации), цепляя при этом живца за спинку. Это позволяет после поклевки щуки, когда леска только начинает стравливаться с катушки жерлицы, сразу же делать подсечку. Тем самым практически исключается возможность заведения хищницей всей оснастки в нагромождение коряг на дне и дальнейшего её обрыва на мертвом зацепе.

Также во время ловли на закоряженных участках я стараюсь находиться в непосредственной близости от расставленных жерлиц, чтобы сделать своевременную подсечку при поклевке и начать своевременное вываживание.

Донные возвышенности и аномалии

Обзор перспективных мест, где вероятность встречи со щукой при её ловле на зимние жерлицы довольно высока, хотел бы закончить подводными горками и различными банками. Такие аномалии в донном рельефе на водохранилищах как магнитом притягивают малька, особенно это актуально для середины зимы и второй её половины. За мальком следует окунь, которого здесь всегда превеликое множество.

Этот хищник, в свою очередь, служит кормовым объектом № 1 для щуки, которая постоянно устраивает засады на него у подножия и на склонах этих донных возвышенностей, благо изрезанный и ломаный рельеф дна на таких участках водохранилища позволяет прекрасно маскироваться зубастой хищнице. Но и здесь мне удалось выявить одну очень важную особенность: наибольшее число поклевок щуки у меня происходит на более пологих склонах различных банок и горок, либо у подножия их плавных понижений (фото 8).

У основания же резких свалов донных возвышенностей и на их крутых бровках отмечаются лишь единичные поклевки. Я думаю, это связано с тем, что на относительно пологих понижениях подводных аномалий благодаря повышенной своей площади стоят более многочисленные стайки кормовой рыбы, в частности окуня, который, к тому же (как следует из моего опыта ловли) не очень-то жалует резкие бровки именно в зимний период. Да и щука здесь располагает большими возможностями для засады и охоты за полосатым разбойником.

В заключение хотелось бы отметить, что щуку по праву можно назвать самым неприхотливым и вездесущим из всех крупных хищников, которых мне доводилось встречать практически на всех участках водохранилища, будь это мелководье с глубинами, не превышающими несколько десятков сантиметров, или самое русло водоема. Поэтому для совершенствования жерличной ловли рыболов обязан постоянно анализировать свои выезды, находить всё новые и новые перспективные места, обогащая свой багаж знаний практикой. Также он должен научиться предполагать, когда и на каком участке водохранилища можно с большей долей вероятности рассчитывать на поклевку этого прекрасного хищника.

До новых встреч, берегите природу!