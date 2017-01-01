Ловля плотвы на тесто из ржаного хлеба Николай Линник

Плотва - рыба всеядная. И если попытаться перечислить приманки, на которые ее удается поймать, то список получится достаточно внушительный. Мотыль, опарыш, червяк, ручейник, манка, пареная пшеница, перловка. Причем наживки (и даже их силиконовые копии) сегодня используются намного чаще, чем растительные насадки. А вот о такой замечательной насадке, как тесто из ржаного хлеба, в наши дни почти никто и не вспоминает. И я считаю, что очень зря.

В свое время, переболев безраздельной любовью к опарышам, я занялся поиском альтернативных приманок. И сегодня просто не представляю себе осеннюю ловлю крупной озерной плотвы без теста из ржаного хлеба.

Во-первых, плотва очень хорошо реагирует на эту нехитрую насадку.

Во-вторых, переход на использование такого теста часто является единственным действенным способом для того, чтобы отсечь от крючка мелочь и сосредоточиться исключительно на ловле крупной рыбы.

А в-третьих, есть немало водоемов, где в холодное время года рыба попросту побаивается так любимых многими рыболовами опарышей, а тесто или манную мастырку охотно кушает на протяжении всего сезона открытой воды. Эту замечательную насадку можно использовать так же легко, как и модных мотылей, опарышей или кастеров. Причем она оказывается намного дешевле их. Да и прикормки при использовании теста из ржаного хлеба требуется намного меньше. В этой статье я познакомлю вас с простой, но очень действенной методикой использования теста из ржаного хлеба, с ее помощью можно поймать крупную плотву в любом типе водоемов со стоячей водой, будь то озеро, водохранилище, речная старица или речной плес с медленным течением.

Подготовка теста

Получить нужную консистенцию, которая позволила бы тесту из ржаного хлеба хорошо держаться на крючке, достаточно просто. Для этого понадобится несколько кусочков черного ржаного хлеба, блюдечко, стакан воды и холщовая тряпочка (или плотная столовая салфетка). Перебрав множество вариантов, я остановил свой выбор на «Бородинском» хлебе. Плотная консистенция, сладковатый привкус, а, главное, стойкий запах кориандра - это именно то, что делает этот сорт хлеба очень удобным для приготовления первоклассной приманки.

Перед тем, как ехать на рыбалку, я беру три кусочка хлеба и на домашней кухне обрезаю с них плотную корочку. После этого кладу один из кусочков в блюдечко и заливаю его водой. Затем пропитанный водой хлеб помещается между сухими (т.е. несмоченными водой) кусочками, а весь «сэндвич» заворачивается в холщовую тряпочку и интенсивно разминается руками. Полученной массы обычно хватает и на приманку, и на прикормку. Как видите, всё проще простого.

Если нет желания возиться с приготовлением теста дома, можно сделать это и на берегу. Вместо блюдечка вполне подойдет целлофановый пакет, а воду можно взять прямо из водоема. На рыбалке готовое тесто хранится в целлофановом пакете.

Эта насадка очень пластичная и легко настраивается под условия конкретной рыбалки. При желании готовое тесто можно окрасить в любой цвет или пропитать каким-нибудь ароматизатором. На осенних рыбалках часть готового теста я обязательно пропитываю соком давленого чеснока и храню его отдельно от остальной насадки. Это мой «джокер». Бывают дни, когда рыба интересуется исключительно чесночным тестом.

Выбор снасти

Ловля осенней плотвы у меня всегда ассоциируется с поплавочной удочкой. Поздней осенью рабочие глубины, где можно встретить «бонусную» рыбу, начинаются с отметки в 3 - 4 м. Для рыбалки в подобных условиях вполне хватает махового удилища длиной 6 - 7 м. На моих маховых удочках для ловли плотвы общая длина лески всегда на 50 - 70 см меньше длины удилища. Кроме того, что с такой укороченной леской намного удобнее принимать рыбу в руку, сравнительно небольшой отрезок лески между поплавком и кончиком удилища позволяет более эффективно реализовывать поклевки. Ведь мы используем растительные насадки!

Рыба стягивает тесто с крючка очень быстро - и нужно вовремя отреагировать на поклевку. Когда рыба берет живую насадку, она ее сначала должна умертвить, а только потом начинает проглатывать. Оттого поклевка получается более растянутой по времени. А вот при ловле на хлебное тесто важно подсекать при малейшей поклевке.

Отличительной особенностью «плотвиных» удилищ является наличие гибкой монолитной вставки в верхнем колене. Эта вставка позволяет мне использовать более тонкие лески, что поздней осенью (или ранней весной) не является «спортивным пижонством». Крупная плотва - рыба осторожная. В прозрачной холодной воде ее осторожность усиливается в разы, и она вряд ли решится попробовать насадку, если та вызывает у неё хотя бы малейшее подозрение.

В качестве основной я использую леску диаметром 0,14 мм, на поводках толщина лески колеблется от 0,085 до 0,1 мм. Длина поводка для ловли на тесто из ржаного хлеба - не более 15 см. Какой конкретно бренд лески выбрать – личное дело рыболова. Главное, чтобы в процессе эксплуатации не оказалось, что поводок прочнее основной лески. Поэтому я советую и для основной лески, и для поводка использовать леску одного и того же производителя. Крючок для ловли плотвы на тесто из ржаного хлеба должен быть маленьким, но достаточно прочным. Я пользуюсь крючками №№ 16 – 18 с коротким цевьем и широким поддевом.

Поплавки и их огрузка

Для ловли осенней плотвы на хлебное тесто чаще всего я пользуюсь поплавками с вытянутым телом, тонкой, не толще 1,25 мм, полой антенной и графитовым килем. Выбор этот не случайный. Металлический киль, который обладает значительной собственной массой, в процессе работы со снастью «провоцирует» поплавок к вращению вокруг основной лески, что, в свою очередь, чревато частыми запутываниями оснастки. Грузоподъемность поплавков для таких рыбалок колеблется в пределах от двух до трех граммов. Огружаются они таким образом, чтобы над водой торчала только часть антенны.

Каждый поплавок ведет себя в воде по-разному. И поэтому на любой рыбалке я стараюсь пользоваться поплавками с одинаковой формой тела. Делается это для того, чтобы в случае замены оснастки мне не приходилось бы привыкать к новому поплавку.

Осенью условия ловли могут меняться по нескольку раз за день, и чтобы не терять контакт с рыбой, приходится менять оснастку. С маховой удочкой это можно сделать за несколько минут. Я снимаю одну оснастку, цепляю на удилище другую. Потом зажимаю крючок под силиконовым колечком на комле удилища, а глубину спуска приманки выставляю по метке на бланке. Вот уже много лет я успешно использую поплавки Expert. При невысокой цене поплавки эти сделаны очень добротно и еще ни разу меня не подводили.

Огрузка на моих удочках - многоточечная. Например, в 2-граммовых оснастках основная масса огрузки сосредоточена в съемной «оливке» массой 1,5 г.

Остальная часть огрузки распределена между тремя вспомогательными грузилами, закрепленными на основной леске на расстоянии около 15 мм. Впрочем, указанное расстояние приблизительное. Если возникнет необходимость изменить скорость падения насадки в воде, я добиваюсь этого, перемещая грузы вверх-вниз по леске.

Тщательный промер глубины

Ни одна осенняя рыбалка с поплавочной удочкой не начинается у меня без тщательного промера глубины. С помощью этой операции я получаю представление о рельефе дна и точно настраиваю под него снасть. Спешка здесь не нужна, ведь это может стать ключевым фактором успеха или неудачи всей рыбалки. Простукивая дно, я стараюсь отыскать на нем ровный участок. Здесь и приманку презентовать намного проще, и «пятно» прикормки оказывается более компактным, чем на свале. Увеличение площади кормового «пятна» напрямую ведет к уменьшению количества результативных поклевок. Поздней осенью рыба не станет гоняться за насадкой, какой бы вкусной она не казалась. Так что проблему точной доставки прикормки я стараюсь решить еще на этапе промера глубины.

В безветренную погоду я настраиваю снасть на так называемую «мертвую глубину», когда поплавок максимально погружен в воде, вся огрузка находится в толще воды и только насадка лежит на дне. Это самая чувствительная настройка, позволяющая мне зафиксировать даже самую осторожную поклевку. Но когда дует ветер, что осенью случается очень часто, глубина спуска поплавка выставляется таким образом, чтобы на дне лежал и «подпасок». Снасть несколько теряет в чувствительности, зато приманка фиксируется на дне. При ловле осенней плотвы это очень важный момент.

В некоторые ветреные дни крупная плотва выходит кормиться к первой береговой бровке, где глубина ловли редко превышает 1,5 м. Казалось бы, в этом случае можно поставить более легкую оснастку, но не торопитесь - на мели еще важнее точно зафиксировать приманку. Чтобы под действием волн приманка не стаскивалась с точки ловли, я ставлю поплавок грузоподъемностью 2,5 - 3 г, а дополнительные грузы еще больше опускаю вниз по основной леске.

Правильно оборудуем рабочее место

После выставления глубины я тщательно оборудую рабочее место. Здесь нужно учесть несколько условий, выполнение которых сильно влияет на общий результат осенней рыбалки.

1. Рабочее место рыболова должно располагаться не ближе метра от уреза воды. Если сесть на самом краю берега, рыба будет чувствовать опасность - и вряд ли отважится на поклевку.

2. Все необходимые для рыбалки мелочи должны быть под рукой. После закорма точки ловли любое лишнее движение, а тем более шум на берегу могут отпугнуть рыбу.

Как прикармливать рыбу в холодное время года

Когда температура воды низкая, растительная прикормка сильно теряет свою привлекательность. И я ей почти не пользуюсь. Спортсмены чаще всего прикармливают рыбу с помощью закатанного в грунт кормового и насадочного мотыля. Чтобы не создавать лишнего шума, прикормка в точку ловли доставляется с помощью прикормочных чашек. Для любительских же рыбалок это неоправданно дорогая методика, да и ловим-то мы на хлебное тесто. И поэтому чаще всего вместо привычного прикармливания рыбы шарами из прикормки я использую прикармливание с руки.

Из общего куска заготовленного теста нащипывается 5 - 10 небольших порций. Из них формируются катышки, которые забрасываются рукой непосредственно к вершинке поплавка. Нужно только не забывать регулярно повторять эту операцию. Насколько часто – всё зависит от активности рыбы. Но даже если поклевок нет, каждые 5 - 7 минут к поплавку должна отправляться очередная порция прикормки.

Ловля плотвы на тесто из черного хлеба – один из моих самых любимых способов ловли. Попробуйте и вы когда-нибудь половить осеннюю плотву этим нехитрым, но очень азартным способом. Уверен – не пожалеете!