Ловля на крупные свимбейты: теория и практика Андрей Швец

Для подавляющего большинства наших любителей джеркинга ловля на крупные тяжелые свимбейты пока еще в диковинку - она и снастей требует особых, недешевых и специфических, и сами свимбейты класса «хэви» - приманки довольно дорогие. У японцев, например, очень много маленьких фирмочек, которые выпускают малотиражный «хэнд мэйд», имеющий ценники, для наших реалий совершенно неадекватные - скажем, один качественный «свим» может стоить как 3 - 5 топовых японских минноу.

А на подобные приманки наши люди просто не привыкли ловить: для одних такие «расходники» не по карману, другие считают это абсолютно ненужным излишеством, т.к. и на недорогой «силикон», например, рыба прекрасно ловится, третьи просто боятся ступать на неизведанный путь. К тому же ловля на тяжелые свимбейты подразумевает наличие специфического спиннинга с большим тестом, но с негрубым кончиком, а также хорошей мультипликаторной катушки. Однако эти комплекты весьма недешевы, так что не каждый готов их приобрести просто «на попробовать», вот они и пылятся на витринах магазинов, рискнувших завезти их для ассортимента.

Между тем тяжелые свимбейты во всем мире очень популярны - на них отлично ловится как басс, так и щука с ее североамериканским родственником маскинонгом. Да и у нас дело сдвигается с мертвой точки - и хэви-свимбейты потихоньку начинают входить в жизнь.

Я начал ловить на свимбейты много лет назад, и хотя в те годы выбор по приманкам был весьма небогат, мне такая ловля очень понравилась. «Свимы» двигались в воде очень плавно и реалистично (в отличие от минноу с их дерганными «глайдами» на рывковой проводке) и отлично привлекали щуку, даже пассивную. Постепенно я стал укрупняться, и теперь для меня свимбейт массой в 50 - 80 г является вполне рядовым, хотя еще несколько лет назад к таким тяжелым приманкам я относился с опаской. Ловить на крупные свимбейты очень интересно - сами по себе приманки эти в большинстве своем очень красивые, к тому же у большинства японских и американских фирм свимбейты имеют массу, начиная с полутора-двух унций. Именно это меня и подтолкнуло к приобретению тяжелой снасти, т.к. с ней стал доступен любой свимбейт - и сразу открылась дверь в новый, очень интересный мир ловли на эти необычные и очень уловистые приманки. Ниже я расскажу о технике работы с ними и о некоторых нюансах ловли, опираясь на свой опыт - думаю, многим рыболовам это пригодится.

Начнем знакомство со свимбейтами с крупных ТБС - тонущих безлопастных двухсоставников (термин этот ввел в свое время Константин Кузьмин). Правда, некоторые модели выпускаются и в плавающем исполнении, что позволяет ловить такой здоровенной «болванкой» на малой глубине. Тонущие безлопастники чаще всего выпускаются или медленно тонущими, или погружающимися со средней скоростью, плавающие же практически всегда всплывают очень медленно, т.е. исполнены практически на грани суспендера.

Техника проводки ТБС очень напоминает технику работы с уокерами, но только под водой, т.е. те же мягкие ритмичные потяжки, выполняемые кончиком удилища. Но если хоть немного переборщить с силой потяжки, то моментально следует захлест переднего тройника за поводок - и проводка получается испорченной, поэтому этот момент нужно постоянно контролировать. По мере накопления опыта ловли на эти приманки начинаешь делать потяжки с требуемой силой уже чисто автоматически - руки сами запоминают весь алгоритм действий.

Общий принцип работы с тонущими ТБС состоит в следующем. При монотонной непрерывной проводке приманка начинает по наклонной подниматься наверх, постепенно уходя с первоначального горизонта, в котором мы ее вели. Поэтому для того, чтобы удержать наш свимбейт на всем протяжении проводки на нужной глубине, мы после каждых трех-четырех потяжек делаем паузу длиной в три-четыре секунды - этого вполне достаточно, чтобы ТБС опустился обратно на тот горизонт, в котором мы его проводили изначально.

С плавающим безлопастником всё немного по-другому: с началом проводки тот начинает заглубляться до определенной максимальной отметки, зависящей от параметров модели, а на паузе начинает медленно всплывать. Такой приманкой удобно облавливать неглубокие участки водоема или же ловить над травой. (В принципе, и тонущей моделью можно ловить даже на полуметровой глубине, а при желании и вообще с поверхности, только проводка в этом случае должна быть практически без пауз).

Именно по этой причине в коробке необходимы плавающие модели составных безлопастников: на мели активная щука схватит и проводимую монотонно приманку, а вот «ушедшую в отказ» рыбу всегда приходится уговаривать: тут-то нам и пригодится модель с положительной плавучестью, дающая возможность делать достаточно долгие паузы в проводке. Отлично подойдут для мелководья и очень медленно тонущие модели, обладающие минимальной отрицательной плавучестью - их легко можно провести даже в 20-сантиметровм слое чистой воды, а при ловле, допустим, на полутораметровой глубине такие безлопастники позволяют выполнять паузы до восьми - десяти секунд.

К слову, при ловле на крупные (длиной 18 - 21 см и массой 60 - 110 г) свимбейты наголову разбивается теория о том, что мелкая щука якобы отсекается размером применяемой приманки. Даже полукилограммовый «шнурок» бросается на такого несоразмерного его величине гиганта - я сомневаюсь, что он видит в нем добычу, скорее, просто защищает от конкурента свою охотничью территорию.

ТБС бывают как прогонистые, минноуобразные, так и с коротким и высоким карасеподобным телом: первые «глайдят» широко, у вторых проходы по сторонам короткие и вперед они продвигаются очень медленно. Соответственно, в зависимости от этого разнятся и области их применения: «караси» больше подходят для облова локальных точек с коротким расстоянием проводки, прогонистые - для ловли на обширных участках водоема.

Короткотелые свимбейты можно крутить практически на одном месте, при этом они очень медленно продвигаются вперед - это позволяет спровоцировать на атаку щуку, например, в небольшом прогале в траве или в микрозаливчике. В местах с коротким расстоянием проводки приманка должна показать максимум движений на минимальном отрезке пути - и короткотелые ТБС будут тут как нельзя более уместны.

Большинство ТБС имеют как минимум два варианта «игры». На плавных потяжках они как бы величаво и лениво «глайдят» влево-вправо - их движения в корне отличаются от дерганого рысканья минноу на «твиче». Если же выполнять потяжки с плавным ускорением, в конце словно бы «дожимая» кончиком удилища приманку, то на проходе в сторону она начинает заваливаться набок - и двигается уже в трехмерной плоскости. На паузе в проводке, погружаясь, ТБС чаще всего не показывают никакой «игры», но некоторые из них (например, приманки серии LL Pointer Lucky Craft) на падении активно раскачиваются в поперечной плоскости, бликуя боками - на жаргоне спиннингистов «сыплются».

Лопастные двухсоставные свимбейты часто снабжаются заглубляющей SR-лопастью: большинство из них выполнены плавающими и предназначены для ловли на небольших глубинах - при охоте за бассом проводка в приповерхностном слое очень популярна. Наша щука тоже прекрасно ловится на меляках на такие приманки, но свимбейты-лопастники имеют меньше вариантов по проводке - в основном это «равномерка» с небольшими подтвичиваниями. Для ловли с поверхности и в приповерхностном слое очень хорошо показывают себя лопастные двухсоставные свимбейты с высокой плавучестью - они имеют гиперактивную собственную «игру» и заводятся с полуоборота. За счет этого ими можно играть практически на одном месте короткими потяжками и легкими «твичами» - такой барахтающийся на поверхности крупный объект щука редко когда оставит без внимания.

Намного более известны у наших рыболовов многосоставные свимбейты, тело которых состоит из трех и более сегментов (а иногда их число может доходить до семи - восьми). Понятны и просты, а, следовательно, и более популярны лопастные многосоставники - тут для среднестатистического рыболова четко просматривается прямая аналогия с составным воблером. Интенсивность их «игры» напрямую зависит от размера и площади установленной на приманке лопасти - чем ее площадь больше и чем круче угол, под которым она установлена, тем активнее «игра» приманки. Движутся многосоставные свимбейты очень красиво, плавно и реалистично: все сегменты тела приманки плавной змеей извиваются из стороны в сторону, и чем из большего количества частей состоит свимбейт, тем плавнее эти волнообразные движения.

По методу подачи все лопастные «многочлены» практически идентичны простым лопастным воблерам: их можно проводить как простой равномерной проводкой, стоп-энд-гоу, потяжками удилища, так и твичить. И точно так же техника работы с ними напрямую зависит от площади лопасти, установленной на приманке: чем она больше, тем более деликатной и аккуратной должна быть техника проводки многосоставника. Например, наша приманка снабжена большой по площади лопастью, да еще и расположенной под прямым углом - значит, и заводиться на «равномерке» или потяжке удилищем она будет с первых же сантиметров своего поступательного движения. Рывковая проводка в данном случае тоже должна быть мягкой и сглаженной: ни в коем случае не допускаются резкие отрывистые «твичи», зато идеально подойдут плавные короткие потяжки с ускорением и отдачей шнура.

При твичинге игра таких сегментированных приманок состоящих из четырех - пяти частей, очень красивая: это не резкое шараханье по сторонам воблеров-минноу, а плавные и вальяжные развороты практически на девяносто градусов по отношению к направлению движения приманки. Пошагово разворот многосоставного свимбейта на «твиче» выглядит следующим образом: сначала разворачивается голова приманки, а вслед за ней один за другим и все остальные сегменты составного тела, причем развороты в стороны приманка выполняет при очень малой скорости продвижения вперед и очень плавно. То есть, мы имеем приманку с очень активной «игрой» на рывковой проводке, обладающую способностью играть практически на одном месте - из таких рабочих характеристик сама собой напрашивается и область ее применения. В первую очередь, это ловля в локальных местах, где расстояние полезной проводки приманки по тем или иным причинам ограничено: это или маленький заливчик, или «окно» в зарослях водорослей или кувшинок и подобные места. В таких условиях приманке нужно долгое время оставаться в зоне внимания хищника.

Многосоставные свимбейты не обладают выдающимися полетными качествами, т.к. сегментированное тело в полете немного изгибается и прилично парусит. Положение отчасти спасает немаленький собственный вес, который несколько исправляет положение и благодаря которому такие приманки на забросе все-таки летят на довольно приличное расстояние, преодолевая парусность.

Лопастные «многочлены», исполненные в плавающей и тонущей версиях, применяются в разных условиях. Например, плавающими легко можно облавливать заросшие участки водоема и проводить их даже на самой малой глубине, используя для регулировки заглубления приманки паузы в проводке. В теплое время очень эффективна ловля под самой поверхностью - свимбейт благодаря своей активной «игре» оставляет на ней более или менее заметный след, хорошо возбуждающий хищника. Бывает даже, что на чистые топ-вотеры рыба не реагирует, а вот идущий буквально на пяти - десяти сантиметрах под поверхностью воды свимбейт атакует уверенно и решительно. Тонущим же «свимом» можно облавливать места поглубже и почище, а погружающимся с высокой скоростью - даже глубокие ямы, т.к. он быстро достигает дна и его легко удержать в придонном слое благодаря большой его массе.

Безлопастные свимбейты-многосоставники в работе намного проще лопастных и прощают многие огрехи в технике проводки, поэтому именно с ними легче всего осваивать эту ловлю. Хорошим полигоном для начальной тренировки будет какое-нибудь мелководье приличного размера, частично заросшее и покрытое беспорядочно раскиданными то тут, то там пятнами травы. Забрасываем наш плавающий безлопастной «многочлен», ждем секунду-другую, пока потревоженная его приводнением водная поверхность успокоится и приманка всплывет - и принимаемся за анимацию. Начнем с равномерной проводки или потяжек, выполняемых кончиком удилища. А поскольку наш свимбейт лишен лопасти, чтобы заставить активно играть всем телом, его нужно вести с несколько большей скоростью, чем лопастник. Иначе говоря, если лопастной «многочлен» заводится буквально с полуоборота, то безлопастному в начальной фазе движения нужно придать небольшое ускорение, чтобы включить его в работу.

Любой плавающий многосоставной свимбейт на «равномерке» или на рывковой проводке, без разницы, будет немного заглубляться и идти приблизительно на глубине десяти, максимум - пятнадцати сантиметров, т.е. под самой поверхностью. Но все же в большинстве случаев при охоте за той же щукой гораздо более эффективна своего рода пунктирная проводка с периодическим подвсплытием свимбейта на поверхность - лучше всего выполнять ее либо потяжками кончиком удилища, либо использовать «равномерку» с периодическими паузами до полного всплытия приманки. На рывковой проводке безлопастной многосоставник во многом проще своего снабженного лопастью собрата - он прекрасно работает как на плавных потяжках различной длины с отдачей шнура, так и на резких, отрывистых рывках, т.е. при агрессивном твичинге. Причем именно на агрессивной проводке многосоставное тело свимбейта, резко и волнообразно изгибаясь, создает очень сильные возмущения водной среды, которые хорошо улавливаются боковой линией хищника.

Работа с тонущим безлопастным многосоставником выглядит немного по-другому: отличается и сама манера подача приманки хищнику, и места, в которых ее комфортнее всего применять. Один момент нужно помнить обязательно: любой безлопастник (и многосоставной свимбейт в том числе) при непрерывной проводке всегда будет стремиться подняться в поверхностные слои. Нам же нужно, чтобы приманка шла в одном и том же горизонте - например, при облове полива с более-менее однородной глубиной, и в этом нам помогут паузы в проводке, которые мы будем периодически делать. Например, 3 – 4 м равномерной или рывковой проводки - и пауза длительностью в одну - три секунды, во время которой приманка опустится на свой первоначальный горизонт движения.

При желании любой произвольно взятый тонущий безлопастной составник можно легко провести в необходимом горизонте, варьируя его заглубление по своему усмотрению и отталкиваясь от глубины в месте ловли. При помощи пауз в проводке и ускорения или замедления ее темпа мы в любой момент можем оперативно менять горизонт хода свимбейта - это в любом случае очень удобно и делает приманку универсальной по степени заглубления. Максимально комфортная глубина, на которой можно ловить безлопастным тонущим многосоставником, зависит от скорости его погружения. То есть, для облова глубоких мест водоема нам понадобится бысторонущая приманка, которая будет медленнее стремиться к поверхности, а для более мелких мест - имеющая менее ярко выраженную отрицательную плавучесть.

Начнем с применения какого-нибудь произвольно взятого тонущего многосоставного свимбейта на неглубоких участках водоема, с максимальной глубиной приблизительно в два с половиной метра. Причем усложним задачу: предположим, что периодически на пути приманки могут встречаться или кустики расположенной недалеко от поверхности травы, или какие-нибудь ветки-коряжки, зацеп за которые для нас очень нежелателен, т.к. чреват потерей свимбейта и распуганной рыбой. Забрасываем приманку и опускаем ее на требуемую глубину (в этом нам поможет простейший метод отсчета) и начинаем проводку - допустим, рывковую. После выполнения трех-четырех последовательных «твичей» или потяжек наш безлопастник начинает упрямо лезть наверх – и чтобы держать постоянный горизонт проводки, даем короткую, в пару-тройку секунд, паузу, во время которой свимбейт тонет, опускаясь на первоначальный горизонт проводки.

Если мы хотим вести нашу приманку практически в одном горизонте и условия ловли это позволяют, то продолжаем действовать в том же духе и строим рисунок проводки по принципу «короткая серия твичей - пауз». Но возможен и другой вариант: мы ведем свой свимбейт, но вдруг через поляризационные очки замечаем на его пути растущий в толще воды кустик травы, верхушка которого расположена выше горизонта, в котором мы ведем приманку, и если что-то не предпринять, то зацеп неминуем. Дожидаемся момента, когда приманка подойдет к препятствию на несколько метров, после чего поднимаем вершинку удилища вертикально вверх и начинаем выполнять короткие энергичные кистевые потяжки. При этом безлопастник быстро выходит в верхние слои воды - и мы легко и свободно проводим его над препятствием, после чего, если нужно, снова опускаем поглубже и продолжаем проводку. Таким образом, несмотря на то, что наша приманка тонущая, мы имеем возможность оперативно менять глубину ее хода по своему усмотрению, а это очень удобно, т.к. придает ей некоторую универсальность.

Немного по-другому нужно работать с быстротонущими безлопастными многосоставниками - их удобнее всего применять при облове глубоких ям, протяженных свалов, всевозможных поливов с глубинами 4 – 5 м и подобных мест. В условиях больших глубин, когда приманку необходимо постоянно при проводке удерживать в придонном слое, где держится хищник, медленно погружающимся многосоставным безлопастником ловить будет некомфортно. Во-первых, нужно каждый раз мучительно долго ждать, пока после приводнения он достигнет необходимой глубины, а во-вторых, он будет при проводке постоянно стремиться вылезти наверх - и придется делать слишком частые паузы, чтобы вернуть его в придонный слой.

В таких условиях гораздо удобнее и продуктивнее использовать именно погружающуюся с высокой скоростью примаку: и дна после приводнения она достигает быстрее, и паузы в проводке нужно делать минимальные, т.к. она быстро опускается на первоначальный горизонт проводки. Выглядит ловля безлопастником fast sinking приблизительно так: приманка приводнилась, методом отсчета даем ей погрузиться на необходимую по условиям ловли глубину и начинаем проводку - предположим, плавными потяжками удилищем. Широким движением, можно с небольшим ускорением в конечной фазе, выполняем потяжку и даем паузу, во время которой быстро подматываем провисший шнур.

За это время быстротонущая приманка, во время потяжки начавшая подниматься по наклонной наверх, успевает опуститься на тот горизонт, в котором она шла в начале проводки; тогда выполняем следующую потяжку - и так далее, до выхода свимбейта из воды. Небольшой, но очень важный момент: при ловле на такую приманку с лодки в глубоком месте - чем ближе к нам она подходит, тем более нужно увеличивать длину пауз. Мало того, что сам безлопастник постоянно стремится подняться по наклонной к поверхности, так еще и при приближении его к лодке натянутый шнур тоже начинает тянуть его наверх, поэтому и нужны увеличенные паузы.

Как видим, ловля на свимбейты ничего особо сложного собой не представляет - если только отбросить в сторону все страшилки про «слишком крупные для нашей щуки приманки», которые, как показывает практика, просто высосаны из пальца. Начать осваивать эти приманки можно с не очень крупных и тяжелых моделей – скажем, из свимбейтов массой в 40 – 60 г можно составить отличный рабочий набор на все случаи жизни. А уже потом, если свимбейтинг понравится, можно перейти к освоению и более габаритных моделей - время само расставит всё по своим местам.