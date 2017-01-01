Ловля лососевых в Архангельской области Ирина Орлова

Живу я и работаю в городе Архангельске. И рыбачу на реках и озерах Архангельской области. Занимаюсь этим любительски с детской поры, а на сегодняшний день мой рыболовный стаж составляет 19 лет.

Всё начиналось, как и у большинства увлеченных рыболовов, с поплавка. Ловлей рыбы на спиннинг я занялась осознанно: сначала привязывала блесну к леске поплавочной удочки и ходила с этим приспособлением вдоль берега - махать телескопическим спиннингом, чтобы закинуть блесну подальше от берега, в детские годы было тяжело. Таскание блесны вдоль берега давало положительные результаты - клевали щучки и некрупные окуни. Это меня очень заинтересовало и послужило сильной мотивацией для освоения спиннинга.

Моей первой рыбкой, клюнувшей на червя поплавочной удочки, оказался окунь, который благополучно смог удрать, когда я стала добросовестно мыть его в реке. И первой рыбой, клюнувшей на блесну, тоже был окунь, но сбежать от меня он уже не смог, хотя это ему почти удалось - в воздухе отцепился с тройника блесны и запрыгал по суше к речной глади. Но был вовремя перехвачен. Как теперь помню эти давние моменты. Сейчас рыбалка для меня – это отдых от городской суеты и единение с Природой, а также возможность реализовать еще одно увлечение - фотографирование. А выловленных рыб я, как правило, возвращаю в естественную среду обитания (фото 1).

Вообще, Архангельская область (фото 2), расположенная на Восточно-Европейской равнине, омывается Белым, Баренцевым и Карским морем, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Область имеет густую сеть рек и озер. Наиболее крупные реки - Северная Двина (фото 3), Онега (на фото 4 – разгулялась гроза над рекой), Мезень, Пинега (на фото 5 – ледостав на этой реке) и Кулой; к крупным озерам региона относится Лача, Кенозеро и Кожозеро. Есть, конечно, и более мелкие речушки и озерки, на которых можно ловить рыбу, но о них, мой любопытный читатель, ты сможешь узнать самостоятельно, выйдя в мировую паутину.

Реки и озера области пять месяцев находятся подо льдом, что влияет на поведение и активность рыбьего поголовья региона. Водоемы Архангельской области населяют различные виды как морских, так и пресноводных рыб, мне за свою рыболовную практику доводилось снимать с крючка представителей большинства из них. Это голавль, густера, елец, ерш, камбала, карась, красноперка, лещ, линь, налим, окунь, пескарь, плотва, стерлядь, судак, угорь, уклейка, щука и язь. К семейству лососевых, обитающих на территории области, относятся горбуша, кумжа, нельма, ручьевая форель, семга, сиг и хариус. Наши водоемы, богатые рыбой, привлекают любителей рыбалки не только из региона, но и других уголков нашей Родины. В удачно сложившееся время и при благоприятных для активности рыбы погодных и естественных условиях остаться без улова очень сложно, практически невозможно.

Во внутренних водоемах Архангельской области ведется рыбный промысел. Основными добываемыми промысловыми видами являются: щука, лещ, судак, язь, налим и окунь. В ХХ веке рыбный промысел распространялся и на один из видов лососевых - атлантического лосося - семгу. Её ловили заборами по открытой воде (на фото 6 – бригада рыбаков с онежской семгой, 1960 г.), на зимний период лов этим видом ловушек прекращался и продолжался весной, после вскрытия рек, если забор не уносило во время ледохода. Никаких ограничений на лов семги не имелось. Это сейчас необходимо при любительском и спортивном рыболовстве приобретать путевку на вылов семги, что является правильным решением, т.к. атлантический лосось находится в достаточно сложных, хоть и привычных для себя естественных условиях.

В наши дни промыслом лососевых во внутренних водоемах уже не занимаются, зато на рыбзаводах ведут активную деятельность по восстановлению популяции семги и кумжи. Мальков семги выращивают из икры, полученной от диких производителей, которых отлавливают во время хода на нерест и удерживают в садке до осени. Осенью у взрослых особей, имеющих возраст 2 года (фото 7), забирают икру. Мальки кумжи вылупляются из этой икры и содержатся в специализированных ваннах с проточной водой (фото 8), а весной (в марте месяце) выпускаются в естественные водоемы. Дополню, что мальки, которые вылупились из икры в естественных водоемах, доживают до половозрелого возраста в количестве 0,2% от всех вылупившихся, а выживаемость у мальков, выращенных в искусственных условиях, гораздо выше – 4%.

Много преград придется преодолеть малькам, вылупившимся из икринок, пока они не станут взрослыми особями – это и хищные рыбы, и наземные хищники, птицы, млекопитающие, и неграмотные рыболовы, поймавшие малька и не выпустившие его обратно в водную стихию целым и невредимым.

В наши дни ловить лососевых удается различными способами, о которых ты, мой читатель, наверняка знаешь не понаслышке – нахлыстом, поплавочной удочкой, фидером и спиннингом (на фото 9 – приманки для кумжи и ручьевой форели). Я на реках Пинеге и Онеге ловлю на поплавочную удочку и спиннинговую снасть. И как ловлю - разумеется, расскажу.

Охотясь за лососевыми на Пинеге, можно стать обладателем кумжи или семги, а река Онега может подарить опытному рыболову еще и форель. Обе эти реки являются семужье-нерестовыми, поэтому лов лососевых на них связан непосредственно с их нерестовым ходом. Наиболее активен тот с августа по ноябрь, в это время и можно поймать лосося, хотя считается, что активно идут лососевые на нерестилища по рекам весь летне-осенний период.

У рыбаков, имеющих опыт лова рыбы на семужье-нерестовых реках, существует пара народных примет, которые помогают им «сориентироваться на местности». Если резко перестало клевать на червя - расчехляй спиннинг, ставь блесну, поблизости бродит щука. Если река при благоприятных для активности рыбы погодных условиях (правильное атмосферное давление, нужное направление ветра) будто мертва - ни поклевки на червя, ни рыбьего удара на блесну, это значит, что идут косяки семги на нерест, тогда стоит поставить «семужью» блесну и попытать удачи.

Лов хариуса и кумжи на поплавочную удочку при использовании в качестве приманки червя реален и результативен, т.к. эти рыбы питаются во время нерестового хода, поэтому и поймать можно вполне неплохие экземпляры (фото 10). Кумжа, клюнувшая на червя, может весить до двух килограммов, хотя в действительности особи кумжи у нас достигают пятнадцати килограммов. Главными условиями ловли лососевых на поплавочную удочку являются соблюдение тишины и скрытности, а также маскировка рыболовного крючка таким образом, чтобы его жало и цевье не торчало. Для этого необходимо насаживать несколько червей на крючок (фото 11), а перед каждым забросом проверять их положение и при необходимости поправлять. Вместо червя можно использовать другие животные приманки - насекомых, скажем, наловленных вблизи водоема.

Спиннинг является еще одним средством для достижения поставленной цели поимки лососевых. Я использую удилище среднего строя, безынерционную катушку среднего размера и шнур, на конце которого обязательно присутствует рыболовный поводок. Иногда беру с собой спиннинг быстрого строя «для побаловаться». Для хариуса и кумжи всегда ставлю вращающиеся блесны первого и второго номера (фото 12). Лов лососевых вращающимися блеснами является более результативным, чем ловля на поплавочную удочку, т.к. при блеснении можно охватить большую площадь водоема - в отличие от ловли на удочку, это объясняется тем, что блесну проще забросить на предполагаемое место стоянки рыбы, что увеличивает в разы шанс ее поимки.

На лососевой рыбалке допустимо использование воблеров. Главными требованиями к воблерам на лосося, которые я предъявляю, являются небольшой размер и «игра» на быстром течении. От такой приманки никакая рыба не устоит, уж поверь, мой читатель.

В большинстве случаев рыба хватает блесну или воблер в момент смены быстрой проводки на медленную. В этот промежуток времени нужно подсекать добычу, аккуратно и быстро подводить ее к берегу, не ослабляя натяжения шнура и сильно не перетягивая. Вываживать рыбу рекомендую молча, сдерживая положительные эмоции, иначе невыловленные особи, находящиеся на своих стоянках, уйдут - ведь они очень пугливы и осторожны.

Для ловли семги от четырех килограммов и более я использую колеблющиеся блесны разных окрасов массой 20 - 30 г (фото 13). Преимущество этих блесен над «вертушками» заключается в том, что они имеют больший размер и массу, что позволяет делать более дальний заброс, кроме того их можно использовать для лова на большой глубине и они хорошо играют при очень быстрой проводке на быстром течении. Недостатком этих блесен считаю то, что они очень уж привлекают некрупную щуку, которой достаточно в любом нашем водоеме. Представьте, выхожу половить красную рыбку, удачно забрасываю блесну и, сконцентрировавшись на процессе проводки, веду ее к берегу, как вдруг резкий щучий удар! «Тебя-то мне как раз и не хватало», - мелькает мысль в голове. Но куда деваться?! Вываживаю и отпускаю обратно, живой и здоровой. Сегодня явно ее день.

В такие моменты представляю себя сказочным героем Емелей, который, поймав щуку, поговорил с ней и бросил обратно в воду. А мы разговаривать с рыбой, пожалуй, не будем, чтобы не спугнуть потенциальный объект лова, который, как я уже упоминала, пуглив и осторожен.

Теперь расскажу, мой внимательный и неутомимый читатель, о методике ловли крупной семги с лодки на колеблющуюся блесну. Если на реке присутствуют перекаты и у нас есть лодка, то незамедлительно выплываем на середину реки и встаем выше переката так, чтобы расстояние до него оставалось примерно 20 - 25 м. Спускаем блесну вниз по течению, чтобы она играла, находясь на самом перекате или чуть ниже него, тем самым приманивая рыбу. За счет сильного течения блесна не ложится на дно, а играет в толще воды. Если наш вожделенный объект, семга, находится поблизости, она обязательно цапнет приманку, останется лишь довести клюнувшую рыбу до лодки, не упустив. Уточню, что при такой ловле блесна изредка может задевать дно или лежащие на дне камни и следует своевременно подкручивать шнур на катушку, чтобы блесна продолжила работу.

Я использую для ловли семги колеблющиеся блесны, они более предпочтительны. Ну и известно: на крупную семгу ставь большую и тяжелую блесну. В наше время на рынке представлен широкий спектр продукции в разном ценовом диапазоне, но, несмотря на это, достаточно сложно найти приманку с необходимыми характеристиками (определенные цвет и форма, а также повышенная масса). По этой причине и возникла у меня потребность в самодельных блеснах, направленных на ловлю семги на большой глубине.

Преимущество самодельных блесен заключается в том, что они специально утяжелены – например, припоем. Без утяжеления на большой воде быстрое течение поднимает стандартную фабричную блесну на поверхность. Самодельная же блесна мало того, что имеет нужную форму, она тяжелее и больше по размерам - следовательно, и подниматься на поверхность воды на быстром течении не будет. А как ее сделать, сейчас расскажу. И пусть процесс этот трудоемкий и длительный, но при правильном подходе он дает хороший результат. Итак, поехали!

Лучше всего для создания блесны использовать листовую медь или латунь, т.к. эти материалы меньше поддаются коррозии. Для изготовления блесны понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу, наждачная бумага, электрический наждак с войлочным диском, молоток, электродрель с двумя сверлами (в данном конкретном случае - 3 и 8 мм), плоскогубцы, паяльная лампа, кусочек олова и флюс для пайки меди (хлористый цинк). Последние четыре позиции в списке понадобятся, если лепесток блесны составной, из двух пластин, и их необходимо спаять друг с другом. Когда все необходимые материалы (пластина меди или латуни, крючок-тройник, заводные кольца) и инструменты для работы лежат перед нами, можно приступать к работе.

Размеры блесны мы выбрали такие, как указаны на чертеже (фото 14). Толщина и масса блесны зависит от характера водоема, где планируется ловля (чем быстрее течение и больше глубина водоема, тем тяжелее блесна). Сначала нужно изготовить трафарет, повторяющий размеры и форму блесны. Для этого переносим рисунок блесны на кусок картона, выдерживая размер и пропорции, и вырезаем (фото 15).

Полученный трафарет прикладываем к листовому материалу, из которого задумано изготовить блесну, обводим перманентным маркером (фото 16) и затем вырезаем необходимое количество заготовок ножницами по металлу (фото 17). Толщину пластины стараемся подобрать в соответствии с массой блесны: чем тяжелее блесна, тем толще должна быть пластина. Края вырезанных заготовок выравниваем наждачной бумагой, поверхность заготовок также зачищаем, но мелкой наждачкой.

Следующим шагом, приближающим нас к готовности блесны на лосося, служит выгибание лепестков с помощью молотка и какого-то мощного металлического цилиндра – скажем, стального тракторного пальца (фото 18). Спаиваем паяльной лампой два лепестка блесны и с помощью сверла на 3 мм просверливаем отверстия для заводных колец, затем сверлом на 8 мм снимаем фаски на них (фото 19). Шлифуем изготовленный лепесток блесны с помощью электрического наждака, на который вместо точильного камня установлен войлочный диск, и пасты ГОИ (фото 20). Механическую чистку лепестка желательно проводить без крючков и заводных колец, они усложняют процесс чистки и могут травмировать руки. После шлифовки я обычно покрываю блесну прозрачным бесцветным цапонлаком. Это поможет защититься от коррозионных процессов и сохранит блеск лепестка на долгое время.

После длительной и кропотливой работы блесна на лосося готова. Осталось вставить заводные кольца и прицепить тройник. Тройник для блесны необходимо подобрать такой, чтобы расстояние между двумя его крайними зубцами было равно или чуть больше ширины лепестка в самом широком месте (фото 21). Наша блесна на семгу годится также и для крупной щуки, судака и язя.

Ни хвоста, ни чешуи, уважаемый читатель!