Ловля карася на ультралайт Виктор Максимов

Тихое солнечное утро. Тепло. Малёк рассыпается по поверхности. Можно поставить воблерок или «вертушку» и неплохо половить активного окуня. Но нет, не сегодня. Моя цель – карась.

Еще лет 8 - 10 назад я даже не задумывался о ловле этой рыбы на спиннинг. Но с появлением в моём арсенале «съедобных» силиконовых приманок, тонких шнуров и легчайших джиг-головок карась стал рядовой рыбой в улове. И даже объектом целенаправленной ловли.

Снасть

Спиннинг ультралайт-класса с тестом до 5 г будет оптимальным. Да, можно использовать снасть с тестом до 3 г, но тогда возникнут трудности с вываживанием крупняка, т.к. карась на 800 - 1000 г – далеко не редкий гость на крючке (фото 1). А поскольку, как правило, обитает он в местах, где много травы, надо быть готовым к форсированному вываживанию. Принципиальной разницы в том, какая вершинка у спиннинга – солид или тубуляр - нет.

Катушка размером 2000 - 2500 по классификации Daiwa, Shimano. Главное - соблюдать баланс с лёгким удилищем, а значит, масса катушки не должна превышать 200 - 210 г. Немаловажный момент – требуется идеальная укладка тонких шнуров.

Шнур #0.15 - 0.3 по японской маркировке (диаметр 0,065 – 0,09 мм). Толщину следует выбирать в зависимости от условий ловли и среднего размера рыбы, обитающей в водоеме.

В качестве поводка можно использовать как флуорокарбон, так и монолеску. Диаметр поводка зависит от толщины шнура и, как правило, это 0,12 – 0,14 – 0,16 мм.

Места ловли, тактика

Карась - рыба теплолюбивая, поэтому его ловля в средних широтах наиболее результативна с середины мая по сентябрь. Максимально активен он в июне - июле. При поиске мест ловли следует выбирать небольшие пруды, карьеры и мелководные заливы водохранилищ.

Желательно, чтобы в береговой зоне под водой было много растительности, а глубина не превышала 1 – 1,5 м. Но, опять же, всё зависит от вашего водоема. В моей практике были поимки карася и с глубин 2,5 - 3 м. Если за окном дождь, ветер и температура ниже 15 °С, то лучше охоту на карася отложить и заняться классической спиннинговой рыбой. Солнечные теплые дни – наше время! Особенно в утренние и вечерние часы (фото 2).

Перейдем к поиску и проводкам. Неспешно передвигаясь вдоль береговой линии, следует обращать пристальное внимание на стебли травы, выступающие над водой, кувшинки и т.п. Карась часто выходит кормиться к самому берегу - и мы можем визуально обнаружить, как он собирает там корм. Например, шевеление стеблей выдаст его присутствие. А поскольку карась – рыба стайная, то можно рассчитывать на пару-тройку поимок. В противном случае следует уделить внимание облову средней дистанции вдоль или в «окнах» травы. На дальней дистанции (хотя это и условность - в виду применения грузов до 1,5 г) и без привязки к растительности поймать карася сложнее. Но всё равно реально. Вот эти (фото 3) пойманы с глубины 2 м при ловле «вслепую». Основной принцип: чем ближе к берегу – тем лучше.

Проводка применяется двух видов – классическая донная и пелагическая. Первая актуальна на средней и дальней дистанции т.к. карась на глубине чаще «привязан» ко дну. Невысокие подрывы приманки, шевеление на месте, паузы до 3 - 4 секунд. «Пелагику» же в основном следует пробовать при ловле недалеко от берега, где карась кормится в средних и верхних слоях воды. А если глубина в месте ловли 1 – 1,2 м, то ничего не мешает карасю и опуститься за вкусной «съедобкой», даже если мы делаем проводку у дна. Пелагическая проводка – медленная, с покачиваниями вершинкой спиннинга, равномерная или с небольшими паузами.

Иногда карась кормится с поверхности. Это визуально отлично обнаруживается. В этом случае он реагирует на падение приманки и в первые 2-3 оборота катушки. Массу джиг-головки тогда стоит понизить максимально - вплоть до 0,2 – 0,3 г. Если поклевки не последовало – не теряем времени, выматываемся и делаем очередной заброс. Такая ловля самая захватывающая, но жаль, что нечастая.

Приманки и грузы

При ловле карася применяются приманки до двух дюймов, это могут быть различные «черви», твистеры, небольшие рипперки (фото 4). Приведу пример моего рабочего комплекта из ассортимента фирмы Reins. Данных приманок мне более чем достаточно для результативной ловли: Reins Aji Ringer Shad 1,6", Reins Aji Adder Shad 2", Reins Saturn Micro 2", Reins Aji Ringer 1,5", Reins Aji Meat 1,9".

Лучше взять с собой пять моделей приманок, но в разных цветах, чем носить с собой целый арсенал. Так вы быстрее подберете нужное звено «приманка/цвет» и будете собирать статистику именно на рабочих вариантах.

Грузы, применяемые при ловле карася, находятся в диапазоне 0,2 – 1,5 г. Наиболее универсальны 0,6 – 0,8 г. Это могут быть как разборные «чебурашки», так и джиг-головки. Размер крючка подбираем под приманку. Заросли травы – «офсет», чистые места – открытый крючок.

Все изложенное в статье основано на личном опыте. Многое мне еще надо понять, протестировать, посетить новые водоемы. Но, поверьте, карасевый ультралайт того стоит!

Ловите и вы, делитесь опытом - и всем хороших карасей на крючке!