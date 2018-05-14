Ловля хищника на живца и мертвую рыбку. Часть 3 Александр Дуркин | 14 мая 2018 г.

Окончание, начало в (СР №1 и СР №2)

Теперь о ловле исключительно на мертвую рыбку. Она может быть пойманной непосредственно на месте, взята из собственной морозилки (если есть старые запасы) или куплена в магазине в отделе «Свежая рыба», причем - вплоть до экзотических пород, в вашем водоеме невиданных. Такая ловля может быть как активной – забросил-подмотал (в этом случае требуется какая-либо снасточка), так и пассивной – забросил - положил груз с рыбкой на дно - ждешь.

Начнем с пассивной ловли. Рыбку-приманку в этом случае необходимо как-то «оживить». На течении это делается довольно просто – прямо на поводке крепится кусочек пробки (фото 1), пенопласта или другого полимера (подробно способ описан в февральском номере) и приманка отправляется в воду.

Бегучая вода плюс поплавок не позволят рыбке лежать на дне. Можно сделать еще проще – ввести в рыбку инъекцию воздуха, только надо иметь при себе шприц с иглой и неповрежденную приманку (фото 2). Очень неплох вариант введения в рыбку через рот специального стержня из пенопласта или бальзы, который крепится непосредственно к поводку проволочкой. Длина стержня обычно 5 – 8 см (фото 3) – в зависимости от размера приманки.

Стержень, правда, может и сломаться, поэтому я использую самодельную запаянную пластиковую трубку (фото 4). А можно и вообще не заморачиваться, а подобрать прямо на водоеме подходящую сухую ветку и нарезать запас разноразмерных стержней – под любую рыбку. Кстати, при ловле озерного весеннего налима на размороженного ерша я так и поступаю (фото 5). Щука еще, бывает, и не отнерестилась до конца, а налим уже вовсю ловится – красота!

В тихой воде, понятно, вопрос всплытия приманки над дном имеет иногда решающее значение, особенно при илистом грунте, поэтому подбираем грузило поменьше, поплавок побольше, а поводок подлиннее. Оснастка тестируется в воде у берега и забрасывается ближе к хищнику. Должен отметить, что в озерах всё же намного лучше применять живца, особенно для щуки (налим менее привередлив), в водотоках же нам обычно вполне хватает мертвой рыбки и пробки на поводке.

Да, что касается использования экзотической для данного конкретного водоема рыбки-приманки, то я ограничиваюсь навагой – щука к ней относится весьма благосклонно. Крупного корюха можно вообще на две части порезать, но на течении он быстро слетает с крючка, а в озерах налим его харчит за милую душу. Что касается макрели (скумбрии), о лове на филе которой щуки я неоднократно читал в переводной литературе, так я её лучше употреблю по прямому назначению - в качестве закуски к народному напитку, предварительно замариновав или сделав пряного посола. Хотя смысл в этом есть – на течении скумбрия оставляет специфический маслянистый след.

И хотелось бы упомянуть еще один нюанс стационарной ловли хищника на живца (мертвую рыбку) – натуральную прикормку. Действенна она только на водотоках, но тем не менее. Если зубастая неактивна (разговор сейчас о ней), мы рубим мелкую разнопородную рыбку (фото 6) и бросаем её в реку выше по течению и напротив снастей – по аналогии прикармливания карповых. Щучий аппетит это иногда возбуждает неплохо, она ведь по сути является падальщиком (санитаром водоема, как изящно говорят), поэтому такой способ прикормки действенен и при ловле на искусственные приманки.

Теперь об активных методах лова щуки на мертвую рыбку. Вот здесь уже обширнейшее поле деятельности для экспериментаторов. Ловить можно как обычной снасточкой взаброс с берега, так сплавом и троллингом более навороченными снастями – кто во что горазд. Пойдем от простого к сложному. Самым простым здесь будет использование обычного живцового поводка с одним или двумя тройниками (фото 7) – петелька поводка пропускается сквозь жабры рыбки, тройники одним из крючков утапливаются в её теле по обеим сторонам - и оснастка готова к работе.

Никакого дополнительного груза не требуется, приманка забрасывается обычным спиннингом с тестом граммов под 40, медленно планирует ко дну и не спеша подтягивается к берегу равномерно или рывочками.

Особенно эффективна такая натуральная приманка в тихой и неглубокой (метров до полутора) воде – она очень достоверно изображает умирающую рыбку, коей, по сути, и является.

Недостатками её являются недолговечность – щучьи зубы превращают рыбку в лохмотья зачастую после первой поклевки и «узкое поле деятельности» - тиховодье. Продлить век приманки можно несколькими витками медной проволочки, или использованием рыбки с более плотной чешуей – окунька, например.

Одним из видов простых снасточек является обыкновенный удлиненный двойник (до 10 см) с пропаянным цевьем (фото 8), монтаж этот у меня сохранился с 70-х годов. Он просто вводится концом в анальное отверстие рыбки-приманки, выходит через рот и пристегивается к застежке поводка – держится очень надежно.

Если приманку необходимо утяжелить, то через заводное колечко или застежку пристегивается грузик необходимой массы, лучше ассиметричный («рыбья голова» или «чебурашка») - и далее к поводку.

Тут есть один нюанс – при обычном расположении двойника жалами крючков вверх они плотно прилегают к телу приманки и подсечка может оказаться холостой. Поэтому если ловим не с самого дна – двойник можно развернуть жалами вниз – это почти стопроцентная гарантия успеха. Кстати, при отсутствии удлиненного двойника его легко сделать, нарастив обычный крючок кусочком подходящей по длине проволоки.

Более универсальными являются специализированные снасточки для мертвой рыбки, которые работают и в водотоках, и в озерах (прудах, водохранилищах и т.д.). Моделей их много – и «капканы», и с различными застежками, но для себя я выбрал одну – её и дома смастерить легко. Кусок проволоки длиной до 20 см и толщиной до 2 мм, согнутой пополам, плоский грузик для стабилизации, два поводка с тройничками и 15 - 20 см двух концов тонкой медной проволочки для обмотки рыбки (фото 9).

Проволока слегка сжимается и вводится в рот рыбки до упора (груз внизу), тройники втыкаются в тело одним крючком, можно оба сверху или один внизу, тело обматывается концами медной проволочки навстречу друг другу - и приманка готова к работе. Описывать способы проводки её не имеет смысла, рыбку посредством расположения тройников можно как-то изгибать или оставить прямой – в любом случае всё определяется на водоеме. Но одна из проводок на течении с меляками, перекатами и косами-застругами очень интересна.

Приманка забрасывается выше по течению насколько это возможно и пускается в свободный проплыв. Дужка «безынерционки», если она стоит, при этом открыта и сбег шнура контролируется пальцами, а с «инерционкой» - аналогично, только выключается тормоз-трещотка, а сход лески контролируется большим пальцем на барабане.

Каждый из рыболовов наверняка видел, как сплывает снулая рыбка по течению – её то водоворот затягивает под воду, а потом она всплывает, то она кружит на поверхности в «обратке», а то и просто плывет себе не спеша по водной глади. И вдруг бурун, удар хвостом, или просто на ней захлопывается зубастая пасть – и нет рыбки. Вот к такому свободному проплыву снасточки (не обязательно на поверхности) и надо стремиться, контролируя его манипуляциями с катушкой и удилищем.

Естественно, надо быть готовым и к подсечке в любой момент, учитывая, конечно, что на том конце не «железяка», поэтому и пауза может быть необходима. Кстати, кто лавливал хищников в свободном проплыве подходящей «колебалкой» (не воблером!) свободно освоит и плывущую снасточку.

Следующий вид снасточек для голодной щуки - это джиг-головки подходящего размера. Ловлю я на них не так давно (не было подходящих), поэтому статистики немного, но сказать о них стоит определенно. Во-первых, имея их при себе, можно ловить, как на «силикон» подходящих размеров, так и на натуральную рыбку-приманку. Во-вторых, сделать из джиг-головки снасточку можно прямо на берегу водоема в течение пары минут. В арсенале у меня джиг-головки двух размеров (фото 10) – 26 г с крючком № 35 (отечественная классификация) длиной 12 см (красного цвета) и 22 г с крючком № 25 и длиной 8,5 см (черная).

На меньшей закреплен тройник на поводке из материала 7х7 нитей, к большей при необходимости привязать его нетрудно. Крепить на такие головки натуральную рыбку подобно виброхвосту из силикона, понятно, не получится, поэтому я поступаю следующим образом. Снизу на теле рыбки (именно на брюшке) делаю надрез по длине цевья крючка, ввожу жало в хребет и протыкаю насквозь с расчетом, чтобы загиб крючка отстоял от рыбки на сантиметр-полтора. Далее обматываю тело проволочкой и втыкаю крючок тройника снизу или сверху ближе к хвосту.

Рыбка на джиг-головке держится надежно и позволяет выполнять забросы на приличное расстояние (до 35 м и далее). Рыбок-приманок при такой ловле я использую массой 100 – 120 г – по размеру головок.

Ну и матчасть для этой работы у меня надежная и испытанная – спиннинг Kohler Jerk Spin 120 длиной 210 см с тестом 30 – 120 г от Balzer и катушка Alegra Pearl 6500 с передаточным числом 4,6:1 этой же фирмы (фото 11). Катушка тяжеловата, конечно (долго бросать - рука отсохнет), но зато вмещает 200 м лески диаметром 0,4 мм и очень хороша при троллинге с любой приманкой, в т.ч. и натуральной.

Снасточек для лова на мертвую рыбку существует великое множество – достаточно сказать, что в середине прошлого века в СССР такая ловля хищника вылилась в отдельное направление спиннинговой рыбалки. В альманахе «Рыболов-спортсмен» за 50-е – 60-е почти в каждом номере публиковались статьи об изготовлении снасточек-самоделок и лове на них не только родимой щуки, но и судака, сома и даже жереха. Я же ограничиваюсь вышеназванными, но и они, естественно применяются не постоянно, а при подходящем случае – разнообразить рыбалку.

Упомянуть еще хочется рыбалку сплавом и троллинг с натуральной приманкой. Сплав – это спуск по течению на лодке с выключенным мотором и простукивание дна каким-либо грузом с подвязанным выше поводком с живцом или мертвой рыбкой. Приманка в этом случае находится прямо под лодкой и требуется глубина от трех метров хотя бы. Когда всё это (глубины и активная рыба) имеется в наличии, то рыбалка впечатляюща.

При троллинговом лове глубины не так напрягают, поскольку рыбка-приманка плывет метрах в двадцати от лодки, да и двигать можно малым ходом против течения. Громкое название «троллинг» применительно к отчетной ловле не подразумевает, конечно, использование даунриггеров, флэшеров, планеров и прочих прибамбасов Большого троллинга.

«Дорожкой обыкновенной» (дорожис вульгарис, так сказать) язык назвать также не повернется – дорожили-то на Руси испокон века на веслах, поэтому пусть уж будет троллинг. В качестве груза в данном случае можно применять обычное концевое (не скользящее) грузило подходящей к конкретному случаю массы. Я же предпочитаю на течении и без него «Тирольскую палочку» массой 50 – 60 г, считаю такую универсальной для глубин от 2 до 8 м, а глубже щуку как-то и не лавливал. Оснастка с «Тиролькой» проста до безобразия – выше её на 30 – 40 см на шнуре или монолеске вяжется тройной вертлюг (при его отсутствии - обычная петля), а к нему (к ней) уже крепится или готовый поводок-тросик длиной 35 – 40 см или обычный с удлинением до нужного размера (фото 12). Я, вообще-то, троллинговую оснастку предпочитаю вязать дома.

Беру полуметровый отрезок монофила диаметром 0,6 мм, на верхнем конце вяжу обычный вертлюг, а на нижнем – тройной, а к нему на 30 - 40-сантиметровом отрезке того же монофила подвязываю застежку для «Тирольки». Поводок креплю застежкой к среднему сегменту вертлюга-тройника. На поводок я ставлю обычно два тройных крючка, один цепляю к рыбке под спинным плавником, другой - ближе к хвосту, верхнюю петлю пускаю через жабры и пристегиваю её к застежке тройного вертлюга. На водоеме оснастка быстро соединяется с основным шнуром (леской) и – пожалте в дело.

В качестве троллинговых спиннингов я использую вышеупомянутый немецкий комплект, а также корейские изделия под именем Cat Fish длиной 210 и 240 см с тестом 80 – 120 г. Создавались «корейцы» для ловли сома, что видно из названия, пропускные кольца их мощные, двухопорные, а неопреновая рукоятка снабжена комлевым грибком, который вставляется при необходимости в поясной держатель. С верхним тестом производитель явно поскромничал – я швырял грузы под 160 – 180 г без всякого напряга для удочки и себя (конечно, без излишнего фанатизма и не во всю силушку). В паре с этими спиннингами у меня работают одна из классических «Невских» и полноценный бочонок-мульт Banax Starion от моего джеркового комплекта.

Чуть выше я упомянул, что рыбалка сплавом (троллингом также) может быть весьма впечатляющей. Это действительно так. Есть у нас хорошо знакомый участок шарка – протоки, впадающего в Коровинскую губу (читай - в море). Последние 8 км я прохожу обычно сплавом – глубины позволяют. Стучу по дну «Тиролькой» и на снулую сорогу получаю поклевки полновесной щуки до 5 – 6 кг. Затем на островке в самом устье жду «короткой воды» (время между приливом и отливом, обычно час-полтора) и отрываюсь со спиннингами – щука и окунь как с цепи срываются. Обратно против течения иду уже троллингом – под мотором и что-то тоже ловлю (не всегда). Я и говорю – впечатлений – надолго. Жаль, что не всякий год получается так ловить – нельзя объять необъятное.

Теперь о так называемых мелочах, которые на поверку оказываются далеко не мелочами. Первым делом коснемся поводков для живцовой ловли. Я уже отмечал, что поводки использую как самодельные, так и покупные – примерно фифти-фифти. Материал для них по большому счету один – многожильный тросик 1х7 нитей в оболочке с тестом 12 – 15 кг. Самодельные хороши тем, что их можно изготовить необходимой длины – например, до 50 см для троллинга, да и процесс контролируется лично.

Плохо то, что поводковый материал продается обычно в размотке 10 м, а гильз обжимных в комплекте к нему не более двадцати штук, т.е. на 10 поводков. Вот и выходит, что семь из десяти метров остаются не у дел, если нет в заначке наборов с гильзами. Для торговли - это дешевая мелочевка и везти её невыгодно. Отсюда и выход – покупать готовые китайские изделия – поводки с двумя тройниками. И всё бы неплохо – за Великой стеной научились делать рыболовную продукцию, тем более что исходный материал идентичен что в Европе, что в Азии.

В «зеленом китайце» меня устраивает всё – качество тройников, их размеры (первый меньше на номер, как положено), фиксация на поводке переднего плотной резиновой втулкой, короче – картинка (см. фото 1). Однако не обошлось без большого «но», той самой ложки дегтя – крепление петель осуществляется обмоткой тонкой проволочкой, а не обжимными гильзами.

Такие поводки необходимо тестировать дома с пристрастием. Сделать-то это по большому счету просто – тройник одним или двумя крючками втыкается в закрепленную деревяшку, хоть в стену дома, хоть в дерево во дворе, в петлю вставляется, к примеру, отвертка и тянется до начала разгибания крючка. Всё в целости – в дело годится, выскочила петля – хорошо, что не на трофее. Кто-то скажет – надумано, ан нет. Буквально в прошлом сезоне мой молодой напарник не проверил дома по моему совету спиннинговый поводок с подобной обмоткой петель, доверившись заявленной разрывной нагрузке в 15 кг. Забрасывали приманки мы в Печору метрах в двадцати друг от друга, и ему, ловившему до того щуку максимум на полтора кило, садится на блесну щука под «восьмеру».

Пока я бежал к нему с багориком, он «крокодила» подвел к берегу - и когда я готов был её подцепить, рыбина обдала нас фонтаном брызг, сделала финишный рывок и не спеша удалилась домой. Я-то уже философски к этому отношусь – бывает, а напарник минут сорок прикуривал дрожащими руками сигарету от сигареты. Петелька-то выскочила из обмотки! Конечно, кто пробавляется килошными щучками, с поводками может и не заморачиваться, но ловля на натуральные приманки подразумевает поимку трофея, поэтому лучше заранее всё отладить, чтобы не потерять рыбу своей мечты.

Кстати, недостатки обмотки лечатся той же обжимной трубочкой подходящего диаметра. С поводка снимается первый тройник, петля пропускается в гильзу, которая обжимается на петле концевого тройника, затем обратно надевается тройник, петля пропускается в другую гильзу и она обжимается также. Это уже с гарантией, но следует учесть, что злая зубастая щука очень быстро переводит поводки в категорию хлама. Она при вываживании так неистово трясет головой, делает «свечки» и крутится, что обдирает полимерную оболочку, а сам поводок превращается в скрученную спираль (фото 13).

Еще поводок можно «облагородить» - закрепить перед первым тройником при помощи стопоров и бусинок лепесток (как на фото 4), который вращаясь на течении, дополнительно должен привлекать сытую щуку.

Из других мелочей следует учесть качество фурнитуры – застежек и вертлюгов. Я уже давно перешел на чистых Овнероподобных «японцев» - пусть дороже, но служат не один сезон, и претензий к ним нет вообще. Теперь о хранении поводков на рыбалке. Их ведь требуется не один десяток и разных, поэтому выискивать нужный в куче где-нибудь в пакете, а затем распутывать – удовольствие ниже среднего. Я поводки храню намотанными на теплоизоляционную трубку из «пенки» (фото 14), а в кармане, для быстрой смены при необходимости, держу поводки с тройниками, воткнутыми остриями в тот же кусочек полимера треугольной формы, на котором сделана прорезь для цевья крючка.

Чем же так хороша рыбалка на натуральные приманки (живца и мертвую рыбку), что очень многие коллеги-рыболовы бросают всё и едут на несколько суток на водоем, где и ловят хищника вышеперечисленными способами? Всё просто – полным единением с природой. Выездом со спиннингом или удочкой на полдня - день этого никак не достичь. Уж если я стремлюсь уехать на несколько дней из нашего небольшого и отнюдь не суетного городка, то что уж говорить о жителях больших городов.

К нам на одну из баз ежегодно приезжают группы довольно продвинутых спиннингистов. Первых пару дней они с усердием машут спиннингами с утра до вечера, потом наступает пресыщение – уже не так хочется с рассветом бежать на водоем, лучше еще поваляться. Затем в запасах на базе находятся простейшие донки-закидушки и… разговоры о неспортивности снасти прекращаются, на удочку у берега ловятся живцы, а уже на них вполне достойные экземпляры той же зубастой и пятнистой...

Мы с женой и котом многодневные рыбалки подгадываем ближе к осени, когда вызревают грибы и ягоды, нет гнуса и можно полноценно отдохнуть в уединении. Вечерние посиделки у костра под звон колокольчиков, уха с дымком, сто граммов запотевшего напитка под окуня на рожне – куда уж лучше! К этому времени активизируется налим, щука начинает осенний жор, в ручьях «вращалки» атакует хариус, а на речных плесах язь, окунь и сорога ловятся повсеместно, иногда попадается нельма. Действительно трофеи – налим на 8 кг, щуки под и за «десятку» - пойманы как раз осенью и именно на натуральные приманки.

Всю эту рыбу мы ловим и многими из выше описанных снастей – спиннингом и удочкой, донкой-живцовкой, «черенками» в реке, «шлангами» в озере. И не потому, что надо много рыбы – просто интересно!