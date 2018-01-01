Ловля хищника на живца и мертвую рыбку Александр Дуркин

Ловля любой хищной рыбы на живца – очень увлекательное занятие, по остроте ощущений нисколько не уступающее спиннингу или любому другому способу лова, коих теперь предостаточно. На естественную приманку, живца или мертвую рыбку, можно ловить практически круглогодично – подо льдом и по открытой воде, снасти для этого вида лова могут быть весьма демократичными и доступными, а трофеи очень весомыми – любой упёртый спиннингист позавидует.

Утверждаю это совершенно осознанно, потому как я и сам такой, и лов хищника на живца не только не отвергаю, но и совмещаю с ловлей на искусственные приманки. Еще одним, и немаловажным фактором в пользу такого лова является возможность успешной рыбалки, когда хищник просто бастует и не берет ни одну из предложенных искусственных приманок. В этом случае живец абсолютно безальтернативен.

Мне, кроме вездесущей щуки, доводилось ловить на живца и многих других хищников. Во время моего студенчества на ихтиологическом факультете Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (конец 70-х – начало 80-х годов того века) два огромных залива Балтийского моря – Калининградский (Вислинский) и Куршский, а также реки их бассейнов были еще полным полны разной рыбы. Судак на 5 - 6 кг был отнюдь не редкостью, а у промысловиков мне доводилось видеть и «десятки». В этих же водоемах набирал кило до трех угорь, чтобы потом уйти на нерест в Саргассово море, встречался и сом.

Ну а про щуку, окуня, налима и упоминать не стоит – водились они повсеместно, и все названные хищники очень успешно ловились на живца. Надо ли говорить, что мужская часть ихтиофака почти сплошь была представлена племенем рыболовов, которые свободное от учебы время проводили на водоемах за любимым занятием. Ну а наша компания однокашников, все армейцы, зачастую манкировала лекциями (что прискорбно), доставала из прибалтийских вод достойных рыб, которые составляли существенный приварок к студенческому рациону. Так вот, исходя из анализа рыбалок, констатирую, что до 85 – 90% всех уловов приходилось именно на живца.

Кстати, лучшим живцом для всего хищника, особенно в водотоках бывшей Восточной Пруссии - реках, речках и каналах - являлся пескарь (несмотря на изобилие плотвы, подъязков, густеры, подлещиков, красноперки и прочей рыбьей мелочи), что свидетельствовало о чистоте вод. Спиннингом можно было ловить тоже вполне успешно, но из нашей компании им владел только я, поэтому приходилось отказываться от забросов блесен в пользу добывания живцов, разнесения и завозки оснасток по местам и многого другого, что сопутствует живцовой ловле. Дюралевым же «Ленинградским» удилищем с «Невской» катушкой я забрасывал в воду как раз живца на соответствующей оснастке.

С тех пор прошло почти 40 лет, спиннинговая снасть совершила просто гигантский скачок вперед. А вот живцовая практически не изменилась. И по сей день успешно используются прадедовские, досабанеевские даже жерлицы-рогульки, разных видов поставушки и простейшие донки-закидушки с проволокой до 2 мм толщиной в качестве поводка.

Говорю об этом не понаслышке, сам до сих пор активно применяю арсенал имеющихся у меня старинных снастей – что-то чаще, что-то реже, но не припомню случая из многолетней практики, чтобы на живца (мертвую рыбку) я не изловил или хотя бы не получил явную поклевку какого-либо хищника.

Естественно, это не относится к временному периоду двух - трехчасовой рыбалки – на ловлю необходимо затратить хотя бы 6 - 8 часов и более. И конечно, ни о какой мобильности, когда спиннинг в руки, коробку приманок в карман - и в путь, здесь и речи нет. Тут ловля стационарная (исключая ловлю на кружки и сплав с живцом), но зачастую очень зрелищная и интересная – в зависимости от способа лова.

Кроме того, при многодневном сплаве или походе, когда каждая банка тушенки является лишним грузом, а вокруг безлюдье, рыба становится иногда единственной повседневной пищей, а то и средством выживания. На спиннинг поклевки можно и не дождаться, поэтому, изловив на удочку или другим способом (малявочницей, к примеру) хотя бы одну-две рыбешки, получаем потенциального живца - и, зарядив им ту или иную «живцовку», можем надеяться на весомую добычу. Кстати, припомнив все свои поимки щук-трофеев, вынужден констатировать, что спиннингом 12-килограммовую особь я поймал только одну - в далеком 1976-м, а на натуральную приманку таковых (именно 12-килограммовых) было поймано не менее пяти, и в основном - на мертвую рыбку.

Лов на живца (мертвую рыбку) будем рассматривать в период открытой воды (весной – летом - осенью), но, естественно, не обойтись и без упоминания подледной жерличной ловли, хотя бы потому, что иногда используются одни и те же снасти. И еще: в наших северных широтах на многие тундровые и лесотундровые озера можно добраться только зимой на снегоходной технике. Летом – это зачастую непроходимые места. Зато из-подо льда мы достаем действительно трофеи (на фото 1 – пойманная мной на жерлицу щука на 11,3 кг и более метра длиной).

Итак, ловлю хищника на живца (мертвую рыбку) можно разделить на стационарную и активную, хотя деление это несколько условное – из активной можно сделать пассивную, и наоборот, но об этом ниже.

Стационарные снасти

К простейшим стационарным живцовым оснасткам относится вышеупомянутая жерлица-рогатка (фото 2), которой от роду не одна сотня лет. Её легко можно изготовить прямо на берегу водоема. Также к этому классу можно причислить многочисленные виды поставушек (фото 3), применяемые и летом, и зимой. «Рогатку» очень удобно использовать по Большой воде, дней через 10 - 12 после ледохода.

На небольших реках грязь уже пронесло, течение ослабело, берега «обрезались» - и жерлицы можно подвешивать прямо на свисающих над водой кустах. Но чаще всего их у нас крепят на 1,5 – 2-метровых ивовых кольях, наклонно воткнутых в берег. Глубина под кольями достигает обычно 1,5 - 1,8 м, ну и живца пускают гулять над дном, защемив шнур (леску) в прорези рогатки.

Свои жерлицы я обычно оснащаю капроновым шнуром диаметром 1,5 – 2 мм. И не для излишней прочности, а просто пальцы не так режет при вываживании рыбы. Толстая (до 0,8 мм) леска не прижилась – слишком уж груба она и с рогатки свисает кольцами. Поводки на моих жерлицах стоят двухчастные (фото 4), из свитой в два ряда проволоки, а сохранились они с 60-х - 70-х годов того века (во какой запас сделал!).

Гибких тросиков в оплетке не было в те поры, а такие вот поводки обеспечивали бойкость живцу. Грузики-оливки использую массой до 6 – 8 г – этого вполне достаточно, чтобы удержать живца на нужном горизонте. Длина шнура на жерлице обычно 4 м, наматываю его «восьмеркой», при глубинах до двух метров этого вполне достаточно, а более длинный шнур даст возможность щуке забиться в какое-нибудь укрытие - и не факт, что её оттуда вытащишь. Как видите, снасть совсем простая и дешевая, но на крючках я не экономлю – ставлю, в основном, двойники от Owner (фото 5) - и весьма ими доволен.

Тело рыбки-живца аккуратно прокалываю под спинным плавником одним крючком и фиксирую его за бородкой кусочком силикона. Последнее делаю уже обязательно при всех видах лова на натуральные приманки, а то такие ушлые зубастые пошли – живца вмиг сдергивают. Отмеряю необходимый спуск с тем, чтобы живец гулял в 20 - 30 см от дна и втыкаю кол наклонно в берег. Обычно ставлю до пяти «рогаток», занимая 50 - 60 м вдоль берега.

А вот с чем по весне бывает проблема, так это как раз с добычей живца. Мелководный прогретый затишок у берега не всегда есть поблизости, на озерах - еще лед зачастую, поэтому ищем устье ручейка, где можно ловить «поплавочкой» или забрасываем в русло донку со спиннинга. Тут уж не до «перебирания харчей» - и в дело идут и сорожка с подъязками, и окушки с ершами, но карповые всё же предпочтительнее. На ерша в это время неплохо берет налим, но об этом чуть ниже. Жерлицы по весне хороши тем, что искусственные приманки щуку еще не привлекают – она не бойка еще после нереста, а живца уже жалует.

Из стационарных оснасток мы применяем еще «баночки», «шланги» и «черенки». Названия отнюдь не научные, а наши, доморощенные, но им уж лет довольно, поэтому пусть будет как есть. «Баночка» - это бутылочка из эластичного полимера объемом 250 - 300 мл, обязательно с «талией» - скажем, из-под йогурта. Мягкая монолеска диаметром 0,4 - 0,5 мм и длиной 20 – 25 м привязывается к горлышку, на ней вяжется петелька длиной до 5 см и леска наматывается на «талию» баночки.

Кончик лески пропускается в отверстие плоского скользящего груза до полутора унций (42 г) и к нему привязывается застежка с вертлюгом (фото 6). Впоследствии к застежке крепится тот или иной поводок с живцом на крючке (крючках). Лов на «баночку» осуществляем следующим образом. В берег втыкаем ивовый прут длиной до метра и до 2,5 см в диаметре с расщепом на конце, баночку берем за горлышко одной рукой, а другой выполняем заброс.

Леска при этом сходит как со шпули «безынерционки». Если ловим в водотоке (реке), то заброс выполняем чуть выше по течению, ждем, когда живца (мертвую рыбку) снесет вниз до натяжения лески, петельку надеваем на прут и зажимаем леску в расщепе. Затем подтягиваем леску еще на метр-полтора и снова вставляем её в расщеп. Образуется петля. Ждем поклевки хищника.

При постановке снасти есть маленькие хитрости, они неочевидны, но опыт – великая вещь. Во-первых, прут втыкаем слегка наклонно в сторону берега и в метре от уреза воды (фото 7), во-вторых, расщеп прута должен быть направлен параллельно берегу, а в-третьих, баночка должна свободно висеть на расстоянии хотя бы трети от конца прута. Зачем всё это? При поклевке хищник выдергивает леску из расщепа, разворачивает живца в пасти, заглатывает его, следует второй рывок, леска снова выскакивает из расщепа, а баночка падает на землю. Наклоненный от воды прут не даст возможности щуке или налиму стащить с него легкую тару. Баночки - белые, видно их издалека, так что дополнительного сигнализатора поклевки не требуется.

Удобна такая снасть еще и тем, что при транспортировке груз помещается внутрь, в баночке, а сменный поводок легко пристегнуть на месте. Если ловим в озере, то заброс выполняем, вытягивая руку, до полного схода шнура, а дальше аналогично вышесказанному. В озерах так мы ловим налима по весне. Да, и на леске выше застежки и груза сантиметрах в 30 – 35 вяжется петелька, которая надевается на палец - и заброс получается комфортнее.

Еще «баночка» удобна тем, что её можно эксплуатировать в самых стесненных условиях – на каменистых берегах рек или заросших кустарником и мхами берегах тундровых озер, где мы и открываем сезон ловлей налима. Простейшая донка (леска с грузилом на мотовиле), для заброса которой требуется леску раскладывать кольцами на чистом участке берега, как-то постепенно ушла из нашего обихода.

«Шланг» - это 12 - 15-сантиметровый отрезок толстостенного резинового топливного шланга диаметром до 30 мм, с 1,5 – 2-миллиметровой проволокой длиной до 40 см в его верхней части, намотанным шнуром (до 4 – 5 м), грузом и поводком с крючком (фото 8). Изготовить такую поставушку очень просто. В верхней части отрезка шланга шилом прокалываются отверстия, в них вставляется проволока указанной длины, загибается вверх, делается скрутка - и к ней вяжется шнур.

На верхнем конце проволоки выгибается кольцо диаметром до трех сантиметров и также выполняется скрутка. На нижнем торце шланга делается прорезь для фиксации шнура - и жерлица готова к работе. Шнур можно взять капроновый, либо «плетенку», либо мягкую леску диаметром 0,4 - 0,5 мм. Изначально жерлица была сконструирована для подледной ловли хищника – она опускалась в лунку и удерживалась на льду палкой-поперечиной (веткой), которую и пропускали в верхнее кольцо.

Такие поставушки ставят обычно на ночь, в основном на налима, прикрыв чем-нибудь сверху и засыпав снегом, чтобы не замерзли (я кладу еще куски линолеума), а утром снимают «урожай». У меня же такие жерлицы работают круглый год. Дело в том, что во многих мелководных кормных (до двух метров) озерах, местами поросших травами до поверхности, забрасывать с берега живца бесполезно – он запутается в густой зеленой массе, да и хищник его вряд ли заметит.

Кроме того, озера эти зачастую далеко не маленькие - и с берега в нужное место живец просто не попадет. А щука в таких нагульных водоемах держится до глубокой осени – кормовой рыбехи, в т.ч. и сиговых, хватает. Поэтому я нашел выход: вырубаю ивовые колья до 2,5 м - и с лодки (приходится двухместку таскать с собой) втыкаю их наклонно в дно ближе к травяному острову, а к верхнему концу кола креплю проволоку «шланга», цепляю на крючок живца и пускаю его в плавание, зафиксировав шнур в прорези. Глубину измеряю тем же колом и спуск шнура делаю таким, чтобы живец ходил над дном.

Оснастка «шланга» проста – на основном шнуре скользящий груз-оливка в 5 – 6 г, на конце - застежка с вертлюгом (чтобы живец шнур меньше перекручивал) для крепления поводка. Если ловлю налима подледно, то ставлю монофильный поводок с одним крючком, а если щуку летом, то стальной тросик, чаще с одинарником (двойник или тройник вполне способны травы нацеплять). Обычной «рогаткой» в такой ситуации ловить щуку просто не получается - ветра у нас нередки, на приличной площади «зеркала» озера они разгоняют волну - и болтающаяся в воздухе или плавающая на поверхности жерлица просто-напросто запутывает шнур. «Шланг» к колышку крепится проволокой жестко и при этом находится полностью в воде, так что проблемы почти исключены.

Есть, конечно, неудобства – куда без них. В небольшой лодочке поначалу не повернуться – длинные колья, кана с живцами, спиннинг, жерлицы, поводки и прочие атрибуты. Но навыки быстро приобретаются-восстанавливаются. Ну а когда все жерлицы поставлены - можно блесну или воблер погонять или пройти по озеру «дорожкой», а то и встать на яму и джигом проредить окуневое стадо.

Иногда атаки на живца следуют почти сразу после установки кольев, щука гнет их до воды, и приходится грести от первой до последней жерлицы, проверяя их. Чаще же ревизую их раз в 2 - 3 часа, снимая (или не снимая) зубастый улов или меняя живца при необходимости. Такая ловля хищника на жерлицы с лодки не менее увлекательна, чем на искусственные приманки, тем более что спиннинг-то всегда под рукой – получаем «два в одном».

Третий вид поставушек, которые мы применяем, называется «черенок», и всё потому, что сделаны они из деревянного черенка от лопаты (фото 9). Они более громоздки, устанавливаются также с плавсредства, требуют дополнительного груза и поплавка, но в условиях, когда заброс с берега невозможен, являются вполне рабочими. Конечно, круглые заготовки можно взять и от той же ивы, но лопатные черенки продаются по символическим ценам, а одна-две штуки удовлетворят полную потребность в нужном количестве жерлиц.

Итак, нарезаем цилиндрики длиной по 25 - 30 см, посередине круглым или полукруглым рашпилем большого диаметра делаем проточку - «талию», как и на вышеописанных «баночках» - на нее будет наматываться леска (шнур). Заготовку окрашиваем в два цвета – половину в белый, половину в красный. В один из торцов вворачиваем шуруп с петлей, в другом делается прорезь для фиксации лески. Для оснастки я беру обычно мягкую мононить диаметром 0,4 - 0,5 мм и длиной 8 – 10 м, одним концом привязываю её к петле шурупа и наматываю на «талию». Ко второму концу вяжу вертлюг с застежкой для крепления поводка.

Тип огрузки снасти определяется условиями лова зубастых - основные клиенты как раз они. Если ловим в спокойной воде – озере, курье, то для удержания живца на нужном горизонте вполне хватает скользящего «оливки» массой до 5 – 6 г, которая и надевается на леску перед застежкой. При лове на течении груз нужен повесомее, поэтому леска поначалу пропускается сквозь ушко вертлюжка, а застежка привязывается после. Ко второму ушку свободно скользящего вертлюга привязывается 20 – 30-сантиметровый отрезок лески с концевым грузом, скажем, до унции (28 г) – и мы получаем также скользящую оснастку, которую еще кличут Патерностером.

Как же работает «черенок»? По окраске и «перевороткам» при поклевке он напоминает «кружок», но кружок пускают в свободное плавание, а наша деревяшка стоит на якоре в выбранном месте. На практике это выглядит так. По количеству «черенков» берем в лодку грузы с буйками. В качестве груза могут служить хоть камни, хоть половинки кирпичей, хоть свинцовые грузила с привязанными к ним шнурами. Я использую пропиленовые или капроновые шнуры №№ 4 - 5.

Буйками чаще всего служат пластиковые бутылки. Алгоритм установки снасти следующий. В выбранном месте водоема на дно опускается груз, шнур удавкой накидывается на горлышко буйка-бутылки, и его свободный конец, длиной, равной или чуть больше глубины водоема, привязывается к петле «черенка». На крючок тем или иным способом насаживается живец, опускается на нужный горизонт (или груз на дно) и леска фиксируется в прорези «черенка».

До поклевки цилиндрик лежит на воде горизонтально, поблескивая красно-белыми боками. Когда хищник схватит живца, леска выскакивает из прорези - и «черенок» встает вертикально, обозначая хватку. Я предпочитаю, чтобы перевертка-поклевка обозначалась красным цветом, поэтому и прорезь делаю на красном торце. При ловле в водотоке снасти устанавливаются по течению, в спокойной воде – по ветру либо с помощью весел. Делается это быстрее, чем пишется.

Снасти эти, может, и не совсем спортивные, но при постановке их с лодки погрести приходится – водоемы не самые маленькие, а рельеф дна пробить не помешает. Зато когда перспективные точки найдены – грузы с буями для «черенков» и колья для «шлангов» можно оставлять до ледостава – работают они стабильно. Кстати, мужики, постоянно бывающие на своих избах, так и поступают.

Активно-пассивные снасти

Следующие снасти для ловли с живцом (мертвой рыбкой) – активно-пассивные. Зависит это от желания или способности передвигаться по водоему - можно по берегу, можно на лодке. Самым простым и не менее древним, чем жерлицы-рогульки, будет удилище-дрын, вырезанное в березняке (в моём случае) или из других подходящих стройных деревцев длиной четыре и более метра.

Леска – монофил 0,4 - 0,5 мм, поплавок подходящей грузоподъемности, грузило граммов в 5 и поводок с крючком соответствующего живцу размера. С такой снастью можно передвигаться по берегу реки, пустив живца по течению, или ходить по берегам озер, окуная приманку в «окошки» трав. Такой удочкой с глухой оснасткой я пользовался лет десять, потом появились мощные 4-метровые «Волжанки» (фото 10) с кольцами и катушкодержателями, что сделало снасть мобильнее – живца в проплыв можно было пускать много дальше.

Для такой ловли необходим еще какая-нибудь кана (ведро) для запаса живцов, поводки с крючками. Живец обычно цепляется за спинку, крючки – от одинарника до тройника, я пользую их, сообразуясь с размерами живца. Поплавки у меня самодельные, из пробки (фото 11), скользящие, глубина устанавливается с помощью скользящего узла на леске плюс силиконовый стопорок, если необходимо. Снасть, как видите, совсем немудреная, но проверена далеко не одним поколением щукарей - и хищника еще половит.

Кроме лова зубастой с поплавком, я использую донные снасти, забрасывая живца или мертвую рыбку спиннинговым удилищем - в основном, с берега. Верой и правдой до сих пор служат советские, еще «стеклянные» удилища завода «Военохот» длиной до 160 - 170 см и тестом граммов до 60 - 80, а также «композиты» «Белуга – Волжанка» 150 см, 80 – 300 г. Более поздние, тоже бывшие спиннинги по 240 см длиной – опять-таки композитные, это Atemi 10 – 50 г, Balzer 10 – 40 г, Salmo 20 - 40 г.

В комплекте с ними работают «инерционки» с монолеской 0,5 - 0,6 мм. У всех весьма солидный рабочий стаж. Есть в моём арсенале катушка СКР (спиннинговая катушка рыболовная - на фото 12 слева), она младше меня ровно на 10 лет, т.е. в следующем году ей исполнится 50. «Невские» - 70-х – 80-х годов выпуска, остальные моложе. Все рабочие, хотя и место некоторым в рыболовном музее.

Прельщает меня в этих раритетах их суперпростота и сверхнадежность. При ловле на живца спиннинги зачастую на водоеме оставляются не только днем (фото 13), но и на ночь, и обычно без присмотра. Берега наших рек в большинстве своём песчаные, хищник снасть с рогулек стянуть может или сам ненароком уронишь, ветра локальную песчаную бурю устроят – да и мало ли что еще. Ну что в песке или с замытой в воде «мясорубкой» станет, объяснять не требуется – это мы уже проходили.

А с той же «Невской» катушки моментально снял барабан, прополоскал всё в воде, и даже если на оси смазки не останется – она работать будет без проблем. Самый большой недостаток этих «колес» - отсутствие нормального тормоза: они снабжены только элементарной трещоткой, но я к этому привык давно и смирился вполне.

Как видите, удилища имеют существенную разницу в тестах, но, тем не менее, все служат исправно. При грузах на оснастке до 42 г и собственной массе живца в 80 – 100 г, удочки с тестом до 50 г при забросе перегружаются, конечно, но для меня это не в тягость. Во-первых, заброс в любом случае следует делать плавным, чтобы живец не слетел, во-вторых, бросать далее 20 - 30 м и не требуется, а в-третьих, работа «колесом» с леской до 0,6 мм имеет свою специфику.

Я с комплектами этими в дружбе не один десяток лет и менять ничего не хочу, да и удилища при забросе еще ни одного не сломал. Современные мощные спиннинги с «безынерционками» я использую при ловле троллингом (сплавом) с лодки или при ловле взаброс на снасточку с рыбкой. Об этом чуть ниже. Сейчас непосредственно к самой рыбалке, видах и способах насадки живца (мертвой рыбки) и прочих нюансов, коих и в самом деле предостаточно. Ловлю на живца я практикую не меньше 50 лет и не считаю, что постиг все её тонкости, хотя и перечисленных для меня вполне достаточно.

(Окончание следует)