Ловим в траве. Часть 3 Александр Дуркин

Теперь переходим к ситуации, когда водоем покрыт травами густо – это в разгар лета и до поздней осени. Приманки процентов на 90 используются с защищенными крючками. Вот здесь рыбалка уже трудовая – на авансцену выходят различные «незацепляйки», сходов с которых больше в разы, чем с открытых крючков.

Кроме всего прочего, в густых травах щука видит приманку в непосредственной близости от себя и атакует ее не «по науке» - вдогон, а уж как придется. Отсюда и много сходов, в особенности с одинарника. Реализация половины поклевок - это очень приличный результат, а трети – вполне приемлемый. Но, повторюсь, щуки в травяниках бывает в разы больше, чем на чистоводье, поэтому высокий процент сходов компенсируется большим количеством поклевок и исключительной зрелищностью рыбалки.

Водные заросли в водоемах могут быть сплошными на протяжении сотен метров, особенно в наших шарах-протоках, а могут быть и с «окошками», и с прогалами – это больше характерно для озер. Отсюда и выбор приманок. По «окошкам» и сплошным прогалам вполне можно работать и приманками с открытыми тройниками, только при выходе приманки из «окон» без поклевки следует быть готовым тащить ворох водной флоры.

Прогалы в сплошной траве от берега и до конца травы – редкость, но их можно соорудить и самому. В литературе неоднократно описывались случаи, когда в травянике выкашивалась «полянка», на дно сыпалась привада, а затем там ловили на удочку в течение лета карповых – сазана, карася, линя. Как-то, уже давненько, по половодью в одно из ближних наших озер зашло приличное количество щуки и окуня, а летом большая часть акватории вдоль берега зарастала хвощами и рдестами. Дно озера – песчаное, без особых аномалий, рыба была рассредоточена в нем довольно равномерно, и в ее поисках приходилось много бродить среди зарослей. Подумав немного, я из арматурного прутка сварил якорь-кошку и с его помощью выкосил два прогальчика шириной до метра и длиной 12 – 15 м, т.е. от берега и на всю ширину травяной ленты. До поздней осени эти две рукотворные «магистрали» исправно собирали для меня щучий урожай, а поплавочники успешно удили там сорогу с окунем.

Но вернемся к приманкам для заброса в сплошные «джунгли». Для меня в первую очередь это колеблющаяся блесна во всех ее незацепляющихся ипостасях. Она может быть чисто фабричной или доработанной самим, как с жестко закрепленными одинарником или двойником, так и со свободно подвешенными крючками. Крючки могут быть защищены проволочными усиками или петельками, лесочной «метелкой» либо их комбинацией.

Из конкретных моделей в первом ряду стоит неувядающая Minnow Spoon Rapala с мощным крюком, прикрытым проволочным усиком - как оригинал (фото 1), так и его реплики. Пиратские же подделки вообще не поддаются исчислению, и самое интересное – все ловят хищников, хотя бывают просто несусветных расцветок (фото 2). Размеры и масса приманок могут широко варьироваться. Кроме их штатной потребительницы - щуки, «минношки» приносят и солидных окуней с язями. Приманка, строго говоря, не является классической «колебалкой», кто-то считает ее неким воблерным гибридом, но всё равно - это настоящий «вездеход», работающий по всем категориям трав, как вертикальным, так и лежащим на поверхности воды. Твистерок на ее крючке отнюдь не помешает.

Второй в ряд я бы поставил модель Toby Vass Spoon (фото 3) от шведской компании Abu Garcia с одним приклепанным крючком (также мощным), защищенным проволочным усиком с красной лесочной метелкой, а также ее копии. Благодаря узкому прогонистому телу «Тобик» легко скользит между травами, а крылышки-стабилизаторы позволяют ему держать течение, не входя в штопор. Для ловли в густотравье проток – это одна из лучших блесен. У меня в ходу приманки массой 18 и 28 г, что позволяет пользовать их на различных дистанциях и глубинах. Работают они по любому хищнику, вплоть до нельмы.

Из брендовых блесен «незацепляек» еще отмечу штатовские Dardevle Weedless от фирмы Eppinger (фото 4), выполненные в форме ложки с одним крючком и двумя усиками, а также многочисленные модели финской Kuusamo. В модельном «незацепляющемся» ряду финской фирмы интересны тем, что штатные тройники на них быстро заменяются фирменными взаимозаменяемыми двойниками с защитой (фото 5) и - пожалте их швырять хоть в траву за щукой, хоть в камни за лососем. Моделей разноразмерных «финок» много, они на слуху, поэтому и перечислять их не стоит. Да, в абсолютном большинстве это блесны - «ложки» той или иной степени вытянутости и глубины штамповки (фото 6), что позволяет использовать их в глиссирующем варианте.

Кроме перечисленных существует огромное количество «колебалок-незацепляек» как известных фирм, так и безымянных, но годящихся в дело. Я использую и те и другие, причем большой разницы в количестве поклевок на них как-то не заметил. В хитросплетении трав щука не имеет возможности оценить «игру» приманки и отличить «фирму» от «хлама». Что-то блескучее проплывает перед ее зубастой мордой, да еще и хвостиком твистера повиливает. Атака на «это» следует почти всегда, в крайнем случае буруном себя хищница обозначит. Еще один плюс – это возможность превратить колеблющуюся блесну в «незацепляйку» прямо на водоеме, поменяв штатный тройник на крючок с защитой или офсетный крючок с «силиконом» (фото 7). Правда, здесь есть один нюанс – абсолютное большинство крючков имеет колечко малого диаметра, в которое входит лишь один виток заводного кольца, поэтому их (кольца) следует подбирать заранее.

Продолжая тему блесен, необходимо упомянуть и их проводку среди зарослей гидрофлоры. Ничего сложного в ней нет. Если травяное поле простирается «до горизонта», то приманка посылается «в никуда» и выполняется равномерная проводка в определенном горизонте воды. И далее - забросы веером. Если же в зоне досягаемости приманки в «зеленке» есть аномалии в виде «окошек» чистой воды или возвышающийся куст густой травы, то их обработать стоит определенно. Блесну при этом выбираем по способности ее выйти на глиссирование. Это может быть банальная широкая «ложка», желательно - с подсадкой «силикона» на крючок. Приманка забрасывается в траву за «окошко» на 2-3 м и высоко поднятым удилищем протаскивается по «зеленке» до чистой воды, где и отпускается в планирование до дна.

Если глубина небольшая, то приманка «сыпется» посредством опускания «тюльпана» спиннинга к воде. При глубинах в два метра и более, что в рдестах совсем не редкость, блесну на дно отправляем, сдавая шнур со шпули и контролируя сход его рукой. Прелесть ловли зубастой по «окошкам» в том, что она там может стоять весьма предсказуемо - и по «сыпящейся» блесне бьет просто остервенело. Если техника у рыболова поставлена, то вполне можно провернуть и заброс со шлепком по воде, о чем я упоминал выше. Эффект «взрыва на поверхности» обеспечен. Обкидывать же торчащие над травой кустики я предпочитаю «Тобиками» и «минношками», заглубляя их до дна. Также глиссирующими приманками могут служить и «лыжи» - блесны, носик которых загнут вверх - наподобие натурального прототипа.

На поверхность такая приманка выносится простой длинной потяжкой спиннингом вверх. Кстати, сделать «лыжу» очень просто, спрямив нос (или хвост) блесны S-образного продольного профиля. К выпрямленной хвостовой ее части цепляется крючок с защитой или офсетный с «силиконом» - и старая-новая приманка готова к бою. Сама по себе блесна не является, конечно, глиссирующей приманкой – в нормальных условиях она всё же тонет, просто по поверхности ее надо суметь провести.

А вот к классу типичных глиссеров относятся объемные плавающие приманки, сами себе скользящие по поверхности воды. Изготовлены они из дерева или различных пластиков с внутренней огрузкой или без оной. Самым знаменитым из глиссеров является, наверное, «Хорватское Яйцо» (фото 8), имеющее ничем не прикрытый крюк и, благодаря грамотному размещению внутренней огрузки, свободно скользящее по травяному покрову, так вот у него, говорят, высокий процент реализации поклевок. Я о нем много читал, но, увы, даже в руках не держал. Есть много и других моделей, но мне они как-то также не попадались.

Зато остановлюсь подробно на моделях приманки-глиссера, с которой давно уже «на ты» и в которую верю безоговорочно. Это «лягушка-фрог» (frog). Когда увидел ее в продаже в первый раз, не обратил никакого внимания – живых-то аналогов этих земноводных в наших водоемах нет. Потом, когда от знакомых спиннингистов, не обремененных излишними познаниями в биологии, услышал, что печорская щука рвет эти «резинки» на части, то для анализа времени особо не потребовалось. Сразу же напросилась аналогия со спиннербейтами, другими монстроподобными и фантазийными приманками, которые на естественную щучью еду никак не похожи - и всё стало на место. А «лягуха»-то как раз и напоминает натуральную пищу зубастой – плывущего грызуна: полевку, лемминга и прочих.

Расширение линейки офсетных крючков Mottomo На российском рынке появилась новая серия особо прочных офсетных крючков больших размеров Mottomo JS-16 Big Series. Острое жало сочетается в этих моделях с приличной толщиной и упругостью материала. Кованые крючки проектировались специально для джиговой ловли крупного и сильного хищника. Подходят для оснащения крупных и объемных силиконовых приманок. Размеры: 5/0, 6/0, 7/0. Цвет: Black Nickel. В упаковке 4 крючка.

Вскоре у меня появились некоторые модели «фрогов» (фото 9) - и как-то сразу «травянке» они пришлись по вкусу. Первой в воду отправилась «американка» Scum Frog («пенная лягушка») из Коламбуса, штат Миссисипи. Выполнена она из плотной резины, в носу имеет попперную воронку (плюется, естественно) и оснащена мощным двойником и лапками из силиконовых щупалец. Приманка хотя и негерметичная, но плавает даже заполненная водой, которая сливается через пробку. Масса лягухи не указана, в сухом виде весит она граммов 16 - 18 и при обтекаемом теле легко улетает за 40 м.

Вначале сам удивился, но потом на подмотке посчитал количество оборотов ручки моего «Сплендора» от Tica (78 см за один оборот) - и понял, что нежданно-негаданно получил приманку для далеких и точных забросов. У «фрога» оказался лишь один недостаток – слишком сильно прижатые к телу жала двойника – сходов многовато. Впрочем, это легко прогнозировалось. При забросе в травяное «пятно» щука иногда атаковала его до пяти раз на одной проводке, но не засекалась. Поэтому я использую его зачастую в качестве разведчика-провокатора – если зубастая не засеклась, то я не делаю повторных забросов, а меняю приманку на подгруженный «офсетник» с виброхвостом. При этом жало крючка поднимаю над силиконовым телом на 2 - 3мм.

К методе данной я пришел не от хорошей жизни – просто количество сходов с «лягухи» иногда зашкаливало. Теперь сменной приманкой я делаю заброс в точку, где щука била по «фрогу» последний раз - и получаю почти гарантированную поклевку, которую в большинстве случаев и реализую. Кроме «американок», у меня воды бороздят и наши российские лягушачьи разработки из плотной резины, ярко-желтые «китаянки» с хвостом-бахромой (фото 10) и двухвостые модели из плавающего силикона на офсетном крючке. Последние две живучестью не отличаются, а вот первые выдержали множество поклевок и отделались царапинками – прокусить их щучьи зубы не смогли.

Теперь плавно переходим непосредственно к монтажам различных силиконовых приманок применительно к густым травам. Для начала назову уже упоминавшийся косой монтаж виброхвоста (твистера) на обычной джиг-головке (фото 11). Проще и быть ничего не может, да и рыбу засекает неплохо. На мой взгляд, у приманки есть два недостатка, и первый – головки небольшой массы (граммов до 6 - 8), которые и требуются на травяных «меляках», имеют в большинстве своем мелкие крючки, что приводит к сходам. А во-вторых, шарообразные головки легко собирают на себя лентовидные травы и нормально проводить их можно только в вертикальной растительности.

Проблема решается наличием конусообразного джига, но в продаже, тем более разных размеров, я как-то не встречал. Следующим номером назову известную уже, наверное, всем Техасскую оснастку с грузом-пулей (конусом) и офсетным крючком. Эта приманка - «вездеход» по всем видам трав, но имеет один существенный недостаток. Создавалась она за океаном для ловли басса – рыбки культовой и беззубой, поэтому скользящий груз надевался непосредственно на шнур или леску, а к ним привязывался «офсетник» с каким-либо «силиконом». С нашей же щукой такие номера не проходят, и груз приходится надевать на поводок, струну или тросик – неважно. При этом приходится иметь при себе достаточный выбор готовых поводков с разными по массе грузами, что громоздко, или менять грузики на струне, если для крепления крючка служит простая скрутка.

Я счел такое неудобным, поэтому грузы-конусы креплю прямо к офсетным крючкам разных номеров при помощи обычной канцелярской скрепки или другой подходящей проволочки (фото 12). Развесовка грузиков – от 3 до 8 г, что вполне достаточно для заброса на 20 – 25 м, учитывая массу самой приманки. Кроме того, можно использовать уже готовые «офсетники» с огрузкой (фото 13) или сделать таковые самому, защемив на цевье крючка несколько свинцовых дробинок, предварительно капнув в прорезь моментального клея (фото 14). Еще я использую для подгрузки крючков металлические шарики с отверстиями и головки из арсенала нахлыстовиков. Они свободно скользят по цевью, позвякивая, чем дополнительно привлекают хищника (как считается).

Можно подгрузить и саму приманку, ввернув в ее тело снизу пару небольших шурупов (фото 15). А мясистые шэды - например, 10-сантиметровые модели Fat Shad от американской MegaStrike (фото 16) - летают на вполне приемлемое расстояние и без дополнительной огрузки, только крючок к ним надо подбирать с широким загибом, иначе рыба не продавит приманку. К тому же они выполнены из «съедобки», что повышает шансы на удачную подсечку.

Отдельно хочу отметить приманку для точечной ловли по «окошкам» - виброхвост с внутренней подгрузкой и тройником – например, WildEye Seeker Shad (фото 17). Выпускает подобные приманки компания Storm, но вполне можно изготовить и самому. В голову виброхвоста с широким хвостом-лопатой ввинчивается короткий шуруп, проволочка с тройником на нижнем конце пропускается слегка наискосок снизу вверх на «загривок», делается петелька для крепления поводка - и приманка готова (фото 18). Виброхвост забрасывается точно в «окошко» и медленно тонет вниз головой, играя хвостом. Так как расстояния обычно небольшие (2 – 3 м), приманку анимируют удилищем, поднимая - опуская – подтягивая. Если щука там, то вытягиваем ее, если нет, то – ворох травы.

Расцветки «силикона» для ловли в траве я предпочитаю яркие, более заметные зубастым - желтые, оранжевые, белые, «кислотники», хотя иногда «выстреливают» и невзрачные «болотники» - под ерша.

Иногда в травяном сафари необходимо далеко и точно послать легкую поверхностную приманочку. Для этих целей лучше всего подходит специальный поплавок – сбирулино или бомбарда (фото 19, подробно я об этой разновидности травяной рыбалки написал в СР №№ 6 и 7 за 2016 г.). Их существует великое множество разной массы и степени плавучести – тонущих и плавающих, нам же больше всего подходит ее водоналивной вариант.

В оригинальном исполнении монтажа основной шнур пропускается в трубочку бомбарды, к нему вяжется строенный в линию вертлюг с застежкой, к которой крепится отрезок флуорокарбона (монофила) длиной до полутора метров (чтобы рыбу не напугать), а уже к нему вяжется «мушка» или что-то иное. Так ловят форель, причем используя удилище до четырех метров. Мы же ловим родную щуку спиннингом средней длиной в 2,4 м. Поэтому забугорный монтаж я упростил до предела.

Беру отрезок лески диаметром 0,35 - 0,4 мм, длиной всего до полуметра (щука поплавка не боится и даже бьет в него), на верхнем конце вяжу петельку для крепления к шнуру, пропускаю леску в трубочку сбирулино и привязываю ее к вертлюгу поводка. Оснастка готова. Наливая-выливая на водоеме воду из поплавка, забрасываем хоть «за горизонт» связанную на крючке с защитой «муху» или «силикон» на офсете.

Инструментарий для травяной рыбалки – спиннинги - мы используем от среднелегкого класса (5 – 25 г) до достаточно мощного – 15 – 50 г – это перекрывает условия лова всеми приманками и оснастками. Также у меня в ходу шимановские телескопы с тестами 10 - 30 и 15 – 40 г, с которыми безопаснее и удобнее передвигаться по кустарникам, окаймляющим водоемы. Все спиннинги длиной 8 - 9 футов. В комплекте с ними катушки размером 2500 - 4000 по «Шимано-Дайва» со шнурами диаметром 0,18 - 0,23 мм и разрывной нагрузкой до 10 – 15 кг – всего этого вполне достаточно, чтобы выдернуть при необходимости рыбину любого размера из травяной «крепи» на берег или в лодку.

Вообще, ловля, в первую очередь, щуки в траве – это процесс творческий и широкое поле (в буквальном смысле) для экспериментов. Приманки и монтажи можно изобретать как самому, так и пользоваться уже готовыми – их хватает. Но больше всего в такой рыбалке нам с женой нравится возможность идти из дома «на все четыре стороны» - и через пять тире двадцать минут упереться в один из водоемов (в т.ч. реку Печору) с травяниками. Они могут быть той или иной степени протяженности и густоты, но щукой населены всегда. Кроме того, по количеству «хвостов», а иногда и по размеру улова мы нередко обгоняли знакомых, уезжавших на сотню километров. Ну и конкурентов здесь у нас практически нет. А жаль – не с кем поделиться своим опытом и перенять чужой.

Всем удачи на водоемах!