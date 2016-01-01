Ловим в траве. Часть 2 Александр Дуркин

Как уже упоминалось (см. статью в предыдущем номере), пищевая активность рыб (жор) наступает при определенной температуре окружающей среды (воды), благоприятных атмосферном давлении, силе и направлении ветра и т.п. В нашем регионе, в дельте Печоры, по многолетним наблюдениям щучий жор приходится на начало июля. К этому времени вода как раз и прогревается до необходимых 15 – 16 °С, ослабленный после нереста щучий организм требует калорий, обмен веществ в нем при этой температуре оптимален и зубастая питается и питается – обжирается, в общем.

Должен отметить, что в 2016 г. лето в Нарьян-Маре как раз и наступило с первого июля и не кончалось почти до середины сентября – температура не опускалось ниже плюс пятнадцати даже ночью, в Печоре купались стар и млад, а водоемы позаросли травами основательно. Вот в таких условиях я и отправился на одну из недалеких (40 км вниз по Печоре) рыбалок в начале июля.

История одной рыбалки

Солнце в это время в наших широтах не заходит вообще, в 7 утра термометр в тени уже показывал плюс 22, давление - высоченное, на небе ни облачка, радовал только прохладный северо-западный ветерок. Погода явно не щучья, но выбирать не приходится. Первая остановка – безымянная речушка с шириной устья не более 30 м, впадающая в основное русло. Береговые отмели успели зарасти хвощами и осокой и уходили в Печору вдоль берега на сотни метров. Глубина в речушке - метров до трех, устье забросало песком, а по отмелям можно шагать и шагать, раскатав бродни – щука здесь быть должна.

Еще дома я решил, что буду последовательно пробовать весь арсенал потенциально пригодных для травяников приманок. Место это мне еще не знакомо, поэтому «пробиваю» дно 8-граммовым джигом с насаженным в незацепляющемся варианте виброхвостом (так называемый «косой монтаж»). Щука активна вполне - и первые же забросы приносят пару зубастеньких граммов по 500 - 600, я их, естественно, отпускаю и цепляю к поводку серебристую «колебалку» Williams Wabler W60. Канадская блесна имеет длину 8,3 см, массу 21 г и вполне способна отсечь «шнурков». Благодаря фирменному продольному ребру, она стабильно работает и на течении, а форма вытянутой ложки с приличной площадью позволяет ей при остановке проводки медленно «сыпаться» ко дну, что щука очень уважает (фото 1).

Водная флора, как я упоминал, вертикально стоящая – хвощи и осока, причем не очень частые. Поэтому приманку с голым тройником можно провести меж стеблями без проблем - конечно, при условии точного заброса. Замена приманки оказалась удачной - я достал на ближайших забросах несколько вполне товарных рыб. Щука «канадку» явно жалует, но я меняю ее на «вертушку» от MEPPS (по договоренности с самим собой). Выбор падает на модель Lusox №2 (45 мм) с красной опушкой тройника. Она удобна тем, что с нее легко снимается 16-граммовая свинцовая головка (фото 2) - и ее удается медленно проводить на меляках (в данном случае глубина не превышала и 70 – 80 см).

Блесенку эту я пользую в основном при ловле трофейного, от 800 г и выше, окуня (фото 3), но и щука в траве ее гоняет охотно. Степень незацепляемости в вертикальных травах у нее выше, чем у «колебалки» – широкий вращающийся лепесток служит отбойником от стеблей, а густая опушка мешает зацепам тройника. Поклевки следуют регулярно, но щучки всё же мелковаты, за кило, кроме того я стою за ветром, солнце жарит и на меня пикируют оводы и слепни, после укуса которых остаются волдыри. Решил спуститься вниз еще на десяток километров.

Вот это местечко мне уже знакомо вполне – тут рукав основного русла, называемый Пойловской Печорой с курьями и старицами. По Большой воде их промывает, но сейчас течение отсутствует - и они покрылись травой, которая, впрочем, поднялась еще не совсем. Берега топкие, осока и хвощи - почти по пояс, лодку приходится оставлять у берега на русле.

Оценил акваторию – трава островками кое-где уже лежит на воде, торчат отдельные кустики и стебли хвощей, но ловить приманками с открытыми крючками можно вполне. Глубина курьи не превышает и метра (фото 4), так что первым номером пошел китайского происхождения спиннербейт с легкой головкой Штатную «юбку» щуки с него давно ободрали, поэтому ее заменил 10-сантиметровый виброхвост-«копыто» от Relax, который вкупе с двумя лепестками создает приличную подъемную силу, так что приманка идет в 10 – 15 см от поверхности воды. Зубастая на кило с небольшим отметилась на первом же забросе (фото 5).

Чуть дальше от места поимки на воде обозначился бурун – эта охотница явно крупнее, посылаю приманку в ее сторону. Спиннербейт веду неторопливо и вижу волну, которую щука гонит перед собой – вот-вот возьмет, но навстречу приманке идет еще одна волна и эта щука бьет первой. Удар приходится в шнур перед поводком – тут без шансов для меня. Бывает. Судя по волне и удару, щука была не меньше «пятёры». Привязывая на ходу поводок, цепляю к нему второй спиннербейт от Storm с одним лепестком. Головка с крючком на его коромысле не предусмотрена, вместо нее выгнута застежка, к которой можно прицепить джиг-головку с «силиконом», либо еще что-то. Очень удобно. За океаном подобные приманки с застежками называют бейт-спиннер (по версии журнала «In Fisherman»). Сейчас он оснащен 8 -граммовой головкой с виброхвостом от Mann’s.

Забрасываю приманку примерно в ту же точку - и незамедлительно получаю нехилую поклевку – эта щука не меньше предыдущей. Упирается рыбина несколько метров, затем шнур ослабевает – сход. Быстренько выматываю, хочу сделать повторный заброс, но замечаю какой-то непорядок в приманке, подношу ее поближе к глазам - и вижу обломанный на загибе крючок (фото 6). Запасных джиг-головок и спиннербейтов в коробке нет, зато имеется пара топ-вотеров - уокеры американского происхождения от Heddon и Bomber. Оба имеют характерную игру «собачки на поводке» - вычерчивают стабильную «елочку» - думается, наша щука их заценит не хуже заокеанских басса и маскинонга.

Первой в воду летит унцовый Бомберовский Badonk-A-Donk длиной 12 см (размеры внушительные – мелочь отсекает, фото 7). На проводке уокер выписывает четкие «глайды». Сзади и чуть сбоку опять возникает характерная волна, а у меня возникает эффект дежавю. И точно – щука на очередном зигзаге приманки со всей дури бьет в шнур перед 25-сантиметровым поводком, срезает его - и уокер покачивается далеко на воде. Ветерок дует в мою сторону, его, конечно, прибьет к берегу. Но три заброса – три схода с обрывами! В общем-то, понятно – у щуки жор, следовательно - и конкуренция приличная, вот она и бьет в приманку сходу, не прицеливаясь.

Разлавливать другой уокер я уже и не думаю – щука опять по нему промахнется и срежет, а полуметровых поводков я как-то не припас. В арсенале есть и 36-граммовый джерк Slider от польской Salmo. Модель – плавающая, с максимальным заглублением до метра, отлично идет и в двадцати сантиметрах от поверхности, тем более что шнур у меня – 0,23 мм и глубже провести не позволит. Но! Слайдер – он же и глайдер, т.е. в толще воды будет чертить «елку», день сегодня не мой и зубастая бестия его точно откусит.

Кстати, с джерками граммов даже до пятидесяти отлично работают обычные (не «мультовые») удилища длиной 7 - 8 футов соответствующего теста и с катушкой размером 4000 (по шкале Shimano - Daiwa). Я, например, пользую Banax 2,4 м с тестом 15 – 50 г - и не испытываю никаких неудобств при анимации. Вот специализированный комплект (удочка с триггером, длина 1,7 м, тест до 140 г и «бочонок») я применяю уже с джерками от 60 г, но это тема отдельного разговора.

Вернемся к рыбалке в мелководной курье над травой. Из подходящих к условиям приманок у меня при себе крэнки класса SSR, один поппер и несколько плавающих воблерков с заглублением до 0,6 – 1 м. Есть, конечно, и «силикон» на «офсетниках», и «колебалки» с защитой, но я ж решил ловить сегодня с открытыми крючками. Посылаю в воду 10-граммовый поппер от Yoshita длиной 71 мм. Слизан он, по-моему, с одной из Мегабассовских моделей. На воде ведет себя вполне достойно - и чавкает, и плюется отчетливо, и энное количество зубастеньких за прошедшие сезоны уже привел. По моим ощущениям, он мелковат, да и недомерки его жалуют вполне, но модели покрупнее мне как-то не попадались. Нижний тест моего спиннинга превышает массу поппера на 5 г, но спиннинг – полупараболик, так что позволяет посылать приманку на 18 – 20 м без ощутимого напряга. Щуки атакуют приманку на первых же забросах - и я вывожу одну за другой пяток хищниц от килограмма до полутора (фото 8).

Ругаю себя – хотел еще в прошлом сезоне заменить изящные и хлипкие тройники на один, но большего номера, да забыл, а сейчас крючок на хвостовом тройнике постоянно приходится подгибать обратно. Щучку «полторашку» он еще кое-как держит, а особи покрупнее разгибают его в линию. Можно, конечно, заменить тройник более крупным, сняв его с блесны, но сейчас ковыряться в заводных колечках совсем не хочется. Поэтому меняю поппер на крэнк от Scorana. Модель называется Force Shad, при длине 65 мм весит он аж 25 г, летит как пуля и движется (с моим шнуром 0,23 мм) почти по поверхности, «колбасясь» и брызгаясь. Щука его слышит издалека - и бросается в атаку, еще не видя «пузатика».

При точечной ловле, например в «оконцах» густых травяников, приманка эта для меня - одна из лучших. По паспорту крэнк не является чистым «подповерхностником» – «эс-эс-эром», глубина заглубления указана до метра, но мне глубже, чем на 20 см загнать его не удавалось даже с относительно тонким шнуром в 0,12 мм. Дело тут, видимо, в том, что создан крэнк (чистый «американец» из Миннесоты) для ловли басса - рыбки беззубой. И ставят его и на тонкий монофил или флуорокарбон, с которыми он и может идти на паспортной глубине. Но я-то как раз и использую его в качестве топ-вотера – при проводке он даже показывает спинку.

Первые же забросы подтверждают правильность выбора – воблер летит метров на сорок, веду его равномерно по прямой линии - и щука атакует почти в первой трети проводки (фото 9). Не знаю, уместен ли будет твичинг в данном случае – скорее, нет, чем да (травы можно насобирать), но хищница активна, так что я вывожу пару штук. И опять замечаю, что рыба идет не только вслед за приманкой, но и норовит бить с боков, поэтому отстегиваю Force Shad подальше от греха – этот крэнк у меня единственный.

Кстати, приобретая его несколько лет назад, я был уверен в его чисто китайском происхождении, как и в брэнде в целом. Просто, купив до этого некоторые приманки от Scorana, видел на упаковке четкую надпись «мэйд ин чайна», да и исполнение их указывало на это. Набрел я на этого «пузатика» в небольшом питерском магазинчике, покрутил в руках, удивился приличному качеству, прикупил его и еще пару «раттлинов» этой же марки. Кстати, цена была абсолютно божеской. А дома при тщательном рассмотрении, обнаружил, что изготовлены приманки в США.

В боксе у меня лежали еще два «подповерхностника» - 8-граммовый Hardcore Type O от Duel, породистый «японец», и менее породистый «кореец» массой 11 г. Оба давно разловлены, но мелковаты – от «щурья» отбою не будет, проверено многажды, да и доказал сегодня уже крэнк SSR свою состоятельность по щуке над зеленой массой. Следующим номером программы по плану пойдет один из имеющихся при себе воблеров-минноу. В объемистой коробке (черт бы ее взял – таскать надоело!) у меня на сегодня прописаны Rapala Hasky Jerk 14 см/18 г, Pontoon 21 Moby Dick 10 см/16 г (фото 10 внизу), узкая неиграющая «минношка» от тайваньской Strike Pro 10 см/11 г (фото 10 вверху) и трехсоставник от Yoshita 11 см/18 г. Все приманки – плавающие, имеют рабочий горизонт до метра, что весьма условно, как понимаете.

Для чистоты эксперимента первым пробую твичить «тайваньца» - и на двух проводках он приносит изрядные пучки травы. Всё понятно – он и ныряет довольно резко, и при потяжках его разворачивает на приличной амплитуде. Меняю его на «Моби Дика». Воблер - «летучий», идет слегка вперевалку на равномерной проводке, эффективно твичится и легко соблазняет щуку при Stop & Go, что я и исполняю, делая 2 - 3 небыстрых оборота ручки и отпуская его на поверхность. Два заброса – две щуки, без шансов для «зубастой»- воблер оснащен штатными Овнеровскими соразмерными тройниками, да и вся фурнитура та же. А на часах уже чуть больше шести вечера, а солнце всё еще жарит и спрятаться от него некуда, я постоянно смачиваю бейсболку водой, но помогает это ненадолго.

Всё, пора заканчивать, а то и до теплового удара недалеко. До лодки чуть ли не километр, руки заняты спиннингом и боксом с приманками, да и рыбу надо собрать в траве. После эпопеи с доставкой улова (фото 11), выдувания чая из термоса, подытожил: всего с отпущенными – десятка три щук, пяток язей и окуней тоже с десяток. Самая крупная щука потянула на «трешку» с копейками, пяток - по 2 - 2,3 кг. И через час с небольшим я уже нежился дома в ванне, а жена (она у меня молодец – рыбачка!) шкерила щук.

Такова в общих чертах картинка одной, но вполне характерной рыбалки в поднимающейся и не самой частой траве мелководного (до метра) водоема. Конечно, без зацепов никак – каждый третий - четвертый заброс приносил пучок водной флоры, но это терпимо вполне. Для себя давно решил, что 50% чистых проводок, при которых можно использовать приманки с открытыми крючками - это вполне приемлемый результат. Если же 7 - 8 из десяти забросов исправно приносят зеленую массу, то я перехожу на конкретные «незацепляйки», хотя процент подсеченной хищницы может оказаться не более трети от числа поклевок, что еще совсем неплохо.

Травяные приманки

Теперь - более подробно о приманках, применяемых в негустых и преимущественно вертикальных водорослях. Начну, пожалуй, с колеблющихся блесен, которыми ловлю настолько давно, что и названия многих забыл. Усредненный типаж таковых «колебалок» можно выразить двумя словами – широкая и нетяжелая. С широкой все понятно – отношение длины к ширине (в самой широкой части) может быть выражено от 2:1 до 3:1.

С массой этих блесен посложнее – для приверженцев лайтовой снасти и 20-граммовая модель будет казаться тяжеленной, а для меня тяжелыми являются блесны от 32 - 35 г и выше – всё в мире относительно. Поэтому в моей коробке лежат модели типа нашего «Шторлека» (фото 12), шведской Atom от Abu Garcia и ее аналогов длиной 7 – 8 см и массой до 28 г (фото 13). А еще - «канадки» Williams (фото 14): удлиненные «ложки» Wabler 8,3 см/21 г и 10 см/28 г и Trophy 6,1 см/21 г – это уже почти натуральная «ложка». В почете у щуки и у меня «финки» от Kuusamo - Hauki 8 см/22 г (фото 15) и Monni Helmi 8 см/22 г (фото 16), обе также вытянутые «ложки».

Конечно, можно взять блесны граммов до12 - 15 – их и вести можно помедленнее, что зубастая уважает, но уж больно плохо они летают при боковом ветре и против оного. Приманку же иногда необходимо посылать в точку, не всегда ближнюю, где щука обнаруживает себя «боем». Проводка упомянутых «колебалок» на мелководье (без цепляния дна) достигается поднятием удилища вертикально и длинными плавными потяжками с коротким отпуском шнура. Можно вести и равномерно. В общем – экспериментировать. Блесны эти проверены многократно («Шторлек», например - с начала 70-х прошлого века) и при невысокой негустой траве показывают отличные результаты. Кроме того, «колебалки» при умелом забросе дают ну оч-чень смачный шлепок о поверхность воды. Прием этот нехитрый, но нужно попасть в цель.

Охотящаяся щука стоит обычно в засаде у кромки травы или неровностей в рельефе дна и обозначает себя броском с последующим буруном или вовсе ударом хвоста по поверхности. Приманка посылается в цель в радиусе, скажем, метра, в процессе полета шпуля может подтормаживаться указательным пальцем, перед падением блесны рука со спиннингом подается вперед и шпуля тормозится окончательно. Зубастая реагирует на шлепок моментально с вероятностью до 99%. Засечется или нет – это вопрос, но обычно охотница долавливается. А зрелище - незабываемое.

Вращающиеся блесны в подобных условиях я применяю много реже – уж больно их «шнурки» уважают, но когда в каком-нибудь «жабовнике» только «травянка» и присутствует, то выбор их вполне оправдан. Летают они, понятно, не очень-то, но при соответствующей снасти среднелегкого класса ими можно утюжить мелководную акваторию. Проводка вполводы и выше достигается использованием блесенки с лепестком типа «Колорадо», т.е. самой округлой формы. Относительно стержня лепесток вращается под углом 55 - 60°, что позволяет вести его очень медленно, а в траве это иногда очень важно. Лепесток при этом работает как отбойник от стеблей.

Из конкретных моделей могу советовать упоминавшийся уже MEPPS Lusox 2-го и 3-го номеров с отсоединенными головками, некоторые модели Blue Fox до 6-го номера включительно, а также еще советские «Байкал» и «Канаду» или их аналоги (вторую модель еще выпускают). МЕППСовская же Aglia TW интересна тем, что тройник у нее - съемный (фото 17) и его всегда можно заменить на, скажем, «офсетник» с твистерком – получается чистая «незацепляйка».

Спиннербейты как класс приманок ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов – в вертикальной растительности они вполне себе служат «вездеходами». Мельтешение двух-трех, а то и четырех лепестков, вибрация коромысла и колыхание «юбки» привлекают щуку с большого расстояния (фото 18) - приманка объемная и хорошо видна в траве. Кроме того, меняя лепестки (от «Ивового листа» до «Колорадо» - фото 19), спиннербейт можно провести как у дна, так и ближе к поверхности – всё зависит от глубины водоема.

У меня спиннербейты в ходу чуть более десятка лет и ловят как в траве, так и глубокой осенью в чистой воде. В арсенале особо брендовых моделей как-то не появилось, разве что штатовский Storm и пара моделей от Freeway, а в основном - безымянные «азиаты», но есть и много самоделок (фото 20), которые не так жалко оставлять в коряжнике. (Процесс изготовления самоделок я постарался отобразить в № 8 «СР» за 2016 год.)

Помимо спиннербейтов необходимо упомянуть и такую приманку, как баззбейт. Отличает его от «классики» наличие на верхнем конце дельта-лепестка (фото 21), в просторечии - «вентилятора», благодаря подъемной силе которого приманка движется по поверхности с ощутимым шумом, привлекая щуку издалека. Но, справедливости ради, должен отметить, что со спиннербейтами у меня получается лучше, чем с «вентиляторной» приманкой - разловил я те практически сразу, т.е. на первой же рыбалке.

Из топ-вотеров с незащищенными крючками использую попперы, уокеры и кроулеры. Попперы из названных видов – самые простые в использовании: делай проводку рывками и рывочками, а щука их чавканием и плевками заинтересуется. Моделей попперов - очень много, но я обхожусь четырьмя-пятью (фото 22), причем не самыми раскрученными. Предпочитаю те, которые держатся на воде, высунув из воды мордочку, т.е. с подгруженным хвостом. Они не так чувствительны к небольшой волне, как лежащие на поверхности плашмя.

Одним из недостатков многих моделей являются мелкие длинные и тонкие тройники, которые сцепляются при забросе меж собой. Решается проблема заменой на крючки с коротким цевьем или заменой на один, но большего номера. На тройниках я стараюсь не экономить и ставлю в основном Овнеровские изделия. Впрочем, наличие мелких крючков – это проблема многих двух - трехкрючковых приманок, даже дорогих и известных брендов. Просто большинство из них изначально не были рассчитаны на огромную зубастую пасть родной щуки, из которой мелкие тройники вылетают со свистом, ну и экономию никто не отменял.

Кстати, как-то давненько и с удивлением прочитал, что поппер в Средней полосе и южнее лучше всего проявляет себя осенью, а не в начале лета. Значения не придал, но когда это в точности повторили многократный чемпион мира по спиннингу и известный журналист – пришлось включить голову. Дело, видимо, в том, что осенью (октябрь - ноябрь) многочисленная поверхностная водная флора в южных водоемах отмирает и позволяет вести топ-вотеры без проблем. Наши же водоемы (озера, в основном) уже в начале октября могут покрываться льдом вместе со стоящей и лежащей еще на воде травой. Так что топ-вотеры к этому времени у меня уже давно на дальней полке.

Уокеры я применяю реже и все по одной причине – зубастые бестии практически лишили меня арсенала. Согласитесь, зацепить-оторвать на поверхности воды топ-вотер сложно, разве что щука в коряжник заведет (пару раз было), а 5 - 6 приманок схарчили противные за просто так. Дело в том, что модельки были некрупные – до 7 см длиной, и при их характерной «игре» – «елочке» - щука зачастую била в шнур перед поводком. Но зрелище было впечатляющее – иногда приманку атаковали со всех сторон до пяти хищниц. Выловил их на уокеры я немало, но и приманки потерял. Поэтому обзавелся упомянутыми выше крупными моделями (12 см/28 г), но использую их уже с оглядкой.

Кроме попперов и уокеров, в классе поверхностных приманок есть такой вид – кроулер. От прочих его отличают большие лопасти-уши (лобовая пластина), направленные вверх (фото 23), благодаря которым он вперевалочку скользит по поверхности воды, очень напоминая грызуна или (как считают некоторые) мелкого утёнка. Вести его следует исключительно равномерно, не дергая, как поппер (иначе по всем законам аэродинамики он непременно будет выскакивать из воды), тогда и щука обратит благосклонное внимание на его походочку.

Я не могу похвастаться огромным количеством рыбы, пойманной на кроулер – у меня и было-то всего три экземпляра одной модели, но оценил его работу я вполне. Немного о моей приманке. Происхождения она явно китайского – в нулевые годы к нам завозили разные воблеры навалом, бывало и без тройников и по совсем смешной цене. Копаться в них было интересно – как на букинистических развалах, а среди явного хлама попадались приличные вещицы. Я и купил все три.

Кстати, крэнк «Хардкор-нулевик» от Duel я приобрел там же и по той же цене, причем он был в коробочке с иероглифами, т.е. для внутреннего японского потребления. Видимо, продавцы посчитали за «чистую Чайну». Позднее кроулер я идентифицировал, как реплику модели Jitterbug (5 см/7 г) американской фирмы Fred Arbogast. Лопасть и оригинала, и клона выполнена из тонкого алюминия, в отверстии ее закреплена петля-заклепка для застежки поводка. Крепление очень ненадежное, при вываживании рыбы петля быстро разбалтывается и выскакивает – северная щука сопротивляется отчаянно, до последнего активно тряся головой.

Первый кроулер остался в пасти примерно шестой - седьмой зубастой, второй себе на память оставила уже первая, а петлю из последнего я достал сам, причем пальцами. Теперь его использую реже – в качестве разведчика активной щуки. Приманка очень перспективная и использовать ее в негустых травах на мелководье определенно следует.

Теперь о крэнках «подповерхностниках». Для ловли щуки на мелководье – это одна из моих любимых приманок. Очень интересно забрасывать ее «на всплеск». Кстати, «бой» щукой малька – это тоже одно из незабываемых зрелищ, без всякой натяжки и высокопарности. Особенно, когда охотятся одновременно до десятка и более хищниц. Обыденная поимка рыбки на 3 – 4 кг забывается быстро, а ловля «на всплеск» даже «травянок» в памяти остается.

Главное здесь – попасть в цель, может и не в «кофейное блюдце», но в «суповую тарелку» уж точно. Особо это актуально в травяниках, где «бой» чаще и наблюдается. И компактные увесистые «пузатики» (до 25 г), идущие почти по поверхности, для этого подходят почти идеально. Кроме того, их очень комфортно вести между травами или островками водной флоры – от прямой они отклоняются незначительно, при этом испуская инфразвуковые волны, которые рыба воспринимает боковой линией издалека. Шумная приманочка. Никаких изысков вроде твичинга при анимации они не требуют – забросил и тащи себе. Хотя рывковая проводка отнюдь не возбраняется.

Недаром за океаном, на их родине, крэнки чохом окрестили «idiot bait» (надеюсь, переводить на русский не надо) Но! У бассовых профи крэнки занимают значительную часть приманочных емкостей, а это сотни и сотни экземпляров. На мой взгляд, у «нулевика» один только недостаток – его с удовольствием кушает как товарная щука, так и 300-граммовые «шнурки».

Воблеры-минноу в подобных условиях я использую нечасто – так уж сложилось, но пяток моделей всегда при себе: поди угадай, что у зубастой сегодня на уме. «Минношки» пользую как с собственной «игрой», так и чисто твичинговые с рабочим заглублением до полутора метров и все плавающие модели – их всегда можно провести в нужном горизонте. С суспендерами и тонущими воблерами не то, что бы не дружу – с соответствующим заглублением их у меня просто нет. С размерами и массой приманок традиционно не мельчу – от 10 см и до 18 – 20 г – в самый раз будет.

Некоторые из них упомянуты выше. Отдельно хочу отметить воблеры-составники. Я уже упоминал о паре имеющихся в моем арсенале 18-граммовых трехсоставных моделей от Yoshita (фото 24) - это приманка не брендовая совсем, но в иные дни щука ей проходу не дает.

(Окончание следует)