Ловим в траве Александр Дуркин

Я являюсь натуральным фанатом ловли хищника в «крепких» местах – травяниках, среди высшей водной растительности той или иной степени густоты и наименований, а также в глухих и не очень коряжниках. Даже на незнакомом водоеме я в первую очередь ищу травяные заросли или коряжники и досконально обследую их подходящими приманками на предмет пободаться с хищником. Что уж говорить о водоемах знакомых – случается до чистой воды и чистого дна руки, да и ноги вовсе не доходят.

Лов щуки в коряжнике я попытался подробно разобрать в «СР» №№ 7 и 8 за 2014 год, а сейчас попробую систематизировать не менее интересный, как мне кажется, материал о ловле щуки в травяниках водоемов высоких широт. Конечно, методы лова во всех «крепких» местах, особо касающиеся приманок, в чем-то схожи, но в травах не всё так грустно – потери различных приманок меньше в разы, чем в корягах.

Статьи о ловле в «джунглях», «борщах», «сенокосах» и прочей зеленой массе с некоторой периодичностью публикуются в профильных СМИ, но рыбалка в водных зарослях моего Нижнепечорья имеет свою специфику - в отличие от таковых в водоемах Средней полосы, а тем паче на Нижней Волге или Приазовских лиманах, к примеру. Разница в климате является определяющим фактором и существенно влияет на разнообразие водной флоры, её количество в водоемах, вегетативный период (сроки произрастания), ну и на продолжительность спиннингового сезона на южном берегу Баренцева моря и северном берегу Каспия или Азово-Черноморского бассейна. Вот выбор снастей и приманок, как думается, практически сравним - что у нас, что в заросших водоемах много южнее.

Вообще, лов хищника в траве предполагает в большинстве своем использование незацепляющихся приманок с той или иной степенью защиты крючка, хотя и открытые тройники в некоторых случаях не помеха рыбалке. Мой личный опыт ловли именно на «незацепляйки» лишь на год меньше всего спиннингового стажа, который составляет 44 календарных годика, поэтому вполне могу подвести какие-то итоги.

Задача упрощается тем, что практически до середины 90-х типаж этих приманок был по большому счету один – колеблющаяся блесна с какой-то защитой крючка - одинарника или двойника. Зато последние полтора десятилетия методы лова в «крепях» благодаря новым приманкам и оснасткам развиваются бурными темпами, а зубастых особей рыболовы порой выдергивают из таких мест, которые прежде обходили стороной. Однако далеко не все спиннингисты пожелали освоить «травяную тему» и тому есть причины. Главной из них служит, скорее всего, психологический барьер – запустить приманку в траву, зная, что на проводке можешь огрести полный ворох её, захочет не каждый. Освобождать через каждый заброс от «зеленки» даже вроде бы и «незацепляйку» – тоже удовольствие ниже среднего. Да и потерять дорогостоящий воблер на изящной снасти с тонким шнуром среди растительности (щука утащит в самую гущу, к примеру) легче легкого.

Особым комфортом и эстетикой ловля в водоеме, смахивающем на болото, также не блещет – в кроссовках и спортивном костюмчике по топким берегам не походишь. Чаще приходится бродить в болотниках по колено в воде и выше, по илистому дну, да еще и на суше продираться сквозь кустарники по пересеченной местности. Реализация поклевок в травяниках гораздо ниже среднестатистической – тоже факт. И вообще, любые «крепкие» места предполагают ловлю с «наибольшим сопротивлением» - это аксиома. Все эти и другие страшилки до сих пор отпугивают рыболовов от зарослей в водоемах, благо чистых и рыбных мест во многих из них еще хватает.

Ну и, кроме всего вышеперечисленного, среди значительной части коллег-спиннингистов до сих пор устойчиво бытует мнение, что в травах можно поймать разве что щучку-травянку, т.е. экземпляр до 0,5 – 0,8 кг, «полторашка» - трофей уже завидный, а случается это очень редко. Отчасти они правы, но относится это в большей степени к небольшим, заросшим, мелководным и зачастую обособленным озеркам и старицам с фоновыми глубинами не более 1,8 м (прудов у нас нет), т.е. типичным «жабовникам» (жаб у нас также нет), в которых более крупных особей быть не может по определению. Но! Есть травяники, а есть… травяники.

К их второму типу в нашем регионе относятся полосы сплошной или с просветами водной флоры, ширина их доходит до 10 – 15 – 20 м и тянутся они вдоль низменных берегов шаров (проток) и пойменных озер дельты Печоры. Хватает их также и в самой Печоре, при ее ширине до трёх и более километров, а отмелей с травой - метров до пятидесяти и больше ширины. Щука там держится с весны (среди прошлогодней растительности) и до ледостава – среди вновь выросшей. Отстаивается она, в основном, в травянике или у самой его кромки, откуда делает короткие набеги на кормовую рыбеху – сорогу, язя и окуня, которые пасутся рядом с травой и в ней самой.

Когда же ближе к осени, сиговые (сиг, пелядь, чир и ряпушка) совершают анадромные нерестовые (вверх по реке) миграции - щука выходит ближе к фарватеру – и, просто разинув пасть, жрет от пуза калорийную пищу, нагуливая жирок на зиму. «Зубастые и пятнистые» на 3 – 5 кг в этих травах – явление обыденное (фото 1), а мой рекорд – «крокодилица» на «семеру».

А чтобы понимание о размерах травяной щуки было полным, позволю себе привести в пример один случай. Четыре года назад, в конце июля, пытал я удачи в травяниках одного пойменного шарка - протоки Печоры. Ленты травы шириной 18 - 20 м тянулись в водотоке вдоль его обоих пологих берегов до самой губы, сама же протока была метров 80, не шире. И забрасывал я с берега ближе к фарватеру 28-граммовую реплику «незацепляйки» Toby Vass от Abu Garcia (фото 2) метров на 40 с тем, чтобы провести блесну сквозь траву, где щука и гужевалась.

В активе у меня уже имелся пяток щук по 2 – 3 кг (а брали они исключительно в траве), рыбалку пора было заканчивать и идти варить уху. На одном из последних забросов на блесну покусилось нечто солидное – щука была явно крупнее предыдущих. Она не выкидывала фортелей вроде «свечек», как ее уже пойманные товарки, и шла спокойно. Метра за два до берега рыбина остановилась (видимо, для того, чтобы я оценил ее размеры), посмотрела на меня, натурально ухмыльнулась, развернулась - и на затянутом визжащем фрикционе пошла восвояси. Щука перла буром, поэтому я зажал шпулю катушки рукой, чтобы не пустить ее в самую чащобу.

Кстати, за снасть я был абсолютно спокоен – полупараболик с тестом до 50 г, мощная катушка размера 3500 со шнуром 0,23 мм не оставляли, казалось бы, зубастой шансов. «Тобик» с его мощным крюком был полностью в пасти моей визави - вот подержу рыбину на привязи, да и выкачаю постепенно на пологий берег, чай не впервой. Однако шнур предательски ослаб, щука махнула мне хвостом и отправилась в дом родной.

Первая мысль была – шнур на зуб попал, но все оказалось гораздо прозаичнее – рыба напрочь разогнула застежку поводка очень солидного европейского производителя. Сертифицирован на разрыв поводок был на 18 кг, а мы же так привыкли доверять напечатанному... С тех пор на рыбалках, где возможна поимка таких вот «травянок», я использую только самодельные поводки из стальных жил провода «полевика» и длиной не меньше 35 см.

Оснащаю их застежками и вертлюгами от Owner с приличным запасом прочности, да еще и скрутки пропаиваю. Ту щуку я оценил бы на «десятку с плюсом» - просто в свое время на печорских рыбоучастках мне по долгу службы пришлось взвесить и перемерить далеко не одну сотню щук, в том числе и очень крупных, поэтому для меня до сих пор не составляет труда определить их величину визуально.

Описанный случай не является совсем уж типичным, однако и от знакомых приходилось неоднократно слышать о поимке в печорских травяниках «зубастых» на 8 и более кило. Конечно, щука таких развесовок в наших краях есть и в ямах, и на чистом дне, без всяких там водорослей, где ее и ловят приманками без излишних «усатых наворотов», но свой выбор я сделал уже давно и, как уже упоминал, на водоеме первым делом стремлюсь в травяники и коряжники. Почему? А всё просто – там рыба есть всегда! Да и рыбалка зрелищная очень. Это – тоже аксиома. Вот поймать - надо суметь, а это уже намного интереснее, чем в каком-нибудь «аквариуме» с голодной рыбой.

Среда обитания

Теперь - непосредственно к самой рыбалке. И плясать будем от печки, т.е. рассмотрим вначале среду обитания – типы этой самой травы, где щука, а также окунь и язь живут и питаются, периоды их ловли, а затем плавно перейдем к приманкам, коими рыбку и ловим. Сразу признаюсь, в юношеские годы во время учебы лекциями по гидроботанике я манкировал – ловил рыбу (по иронии судьбы - в водных же зарослях зачастую). Просто экзамена по предмету не было, а теперь вот со скрипом приходится зачатки знаний восстанавливать. Все типы высшей водной растительности наших водоемов я и не назову, но хоть основные попытаюсь, тем более что в большинстве своем рыболовов интересуют «механические» характеристики водорослей, а не их латинская транскрипция.

Вообще, специалисты по гидрофлоре (в частности, профессор Г.В. Никольский) выделяют пять основных групп высшей водной растительности, исходя от мест их произрастания. К первой относятся вертикально растущие у воды и частично в воде камыш, тростник (фото 3), хвощи, осока, стрелолист и другие. Вторую группу представляют растения, уходящие корнями в дно, но не достигающие поверхности – уруть, рдест (фото 4) и т.п.

К третьей группе причисляется растительность плавающая – корней в дне не имеющая – это различные ряски (фото 5). Четвертая – это растения толщи воды – элодея (фото 6), роголистник, нитчатые и другие водоросли. Ну, и к пятой группе относят водоросли, имеющие корни на дне и плавающие на поверхности листья – например, кувшинки белые или кубышки желтые (фото 7).

В водоемах наших широт, как в реках, так и озерах, да и заливах-губах - такого разнообразия, конечно, нет. К примеру, из вертикальной растительности присутствуют только различные осоки и хвощи (фото 8), из других групп отмечу рдесты, элодею, нитчатку и лентовидные водоросли (фото 9). Ряска как-то не встречалась, но в мелких непроточных озерках бывает бурно цветет «зеленка» - сине-зеленые водоросли из низших, покрывающих всё «зеркало» и вполне могущих вызвать замор. Вместо красивых кувшинок и лилий на воде, по берегам северных водоемов растет белокопытник с его огромными листьями-лопухами.

При подъемах воды во время приливов (моряна), верховки (воды с верховьев) или после дождей его прибрежные заросли оказываются далеко в воде, ну а под листьями белокопытника очень любит устраивать засады щука. И стоит она на речках зачастую под ними через каждый десяток метров – в общем, места эти очень интересные, особенно если рядом есть прижим с омутком и «обраткой» (фото 10). Насколько это возможно, я стараюсь провести приманку вплотную к кромке зарослей - и не припомню случая, чтобы зубастая не отреагировала поклевкой или хотя бы выходом.

Желающим приобщиться к травяной рыбалке также могу сообщить, что абсолютно все виды водорослей на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород (процесс фотосинтеза), поэтому там всегда толчется кормовая мелочь, а за ней подтягивается и хищник. Особенно это актуально в жаркую погоду. Ночью – все наоборот – кислород поглощается, а углекислый газ выделяется, поэтому рыба уходит туда, где глубже и чище. (Кстати, чаша сия нас почти миновала – с середины мая по начала августа в наших краях стоят белые ночи, т.е. светло постоянно и любители «сенокоса» могут булькать приманками круглосуточно.)

Кроме того, необходимо учитывать, что некоторые водоросли рыба не уважает - например, элодею, хотя некоторые карповые ею и питаются, но очень кратковременно. Хвощи, наоборот, рыбу притягивают, т.к. вода рядом с ними обеззаражена (некоторые виды бактерий погибают) и они способны залечивать раны и травмы рыб. Также очень многие карповые питаются водорослями, которые составляют значительную часть их рациона, особенно в вегетативный период. Ну и нельзя забывать о том, что прошлогодние водоросли служат нерестовым субстратом и щуке, и окуню, и сороге, и язю, и многим другим видам рыб. Щука и окунь после нереста там отдыхают, а потом и охотятся, а мы охотимся за ними.

Пищевая активность щуки

Думается, ни для кого не является откровением, что для ловли нашего основного хищника – щуки существуют наиболее благоприятные периоды – всплески ее пищевой активности, а попросту – жора. Сроки его бывают довольно длительными – по две-три недели, и связаны они с физиологическим состоянием рыбы до и после нереста, а также накоплением энергетических ресурсов перед ледоставом (где он есть). Жор может быть и кратковременным – несколько часов или дней, а определяют его продолжительность в основном климатические условия – изменение температуры среды, давления, магнитного поля и т.д. и т.п. Нас же это интересует только применительно к теме – ловле в травяниках. Период лова хищника спиннингом в наших широтах – за Полярным кругом - значительно короче, чем в Средней полосе и, тем более, южнее.

Преднерестовый жор щуки (конец апреля - май) проходит, увы, без нашего участия – водоемы еще во льдах, так что ловить спиннингом не получается. Ледоход в районе Нарьян-Мара идет обычно в последней декаде мая, а полностью лед выносит в море к середине июня - и всё это действо определяет сроки лова по открытой воде. Щука нерестится при температуре воды плюс 3 – 6 °С, в основном - на прошлогодней растительности заливных лугов, полоев и болот, и приходится этот период на начало - середину июня. Пищевая же активность зубастой наступает после двухнедельного отдыха после нереста, при прогревании воды до плюс 15 - 16 °С, т.е. ближе к началу июля.

Пишу об этом так подробно, чтобы более южные собратья по увлечению имели представление о северном спиннинговом сезоне. Нет, щука-то может питаться и на недельку пораньше, только от спиннинговых приманок нос воротит, а жрёт живца или мертвую рыбку, тем более что на заливных лугах начинается весенний клев сиговых и частика, поедающих червей, которых вода выгнала из своих нор. Так что пищи щуке хватает. Можно половить, конечно, и не участвующих в нересте «шнурков» по 500 – 600 г на прогретых мелководьях среди прошлогодней растительности, причем еще не обязательно «незацепляйками», а вполне возможно и приманками с открытыми тройниками.

Травяные приманки

И вот теперь плавно переходим к приманкам - и их применению по мере зарастания водоемов, а это самое интересное, по-моему. И если при ловле в корягах после многолетней практики я пришел только к двум основным видам приманок – «колебалке» с защитой жестко закрепленного одинарника и «силикону» на подгруженном или нет «офсетнике», то травяники позволяют использовать множество других приманок. В этом-то и прелесть ловли в «джунглях», как и некоторый недостаток. Вот выдвигаемся, скажем, в коряжник, спиннинг в руки, коробку с двумя десятками приманок в один карман, запас «силикона» с «офсетниками» и поводками – в другой - и ты мобилен и способен передвигаться, быстро обкидывая нужные участки.

Травы же требуют более основательного подхода - набора воблеров, спиннербейты, блесны обоих видов, джиги с ассортиментом «силикона», оснастки, да и еще черт те что! Как понимаете, одной коробкой не обойдешься, да и спиннинг второй не помешает. И если ловим с лодки, то по большому счету проблемы не существует, а при ходовой ловле выбор необходимого минимума сильно осложняет жизнь.

Я, бывало, в ступор впадал, глядя на свой арсенал, который надо разгрузить наполовину, а то и на две трети. И такая тоска накатывала, когда вспоминал, как в младые годы с одним спиннингом и десятком блесен навертывал за день по два и более десятка километров, обходя и облавливая заросшие и не очень озера, да еще и весомые уловы плечи потом оттягивали. Но хватит о грустном - и ближе к рыбалке.

Когда вешние печорские воды заливают низменные травянистые участки (еще до ледохода), то многие рыбы устремляются как раз туда: щука – на нерест, окунь, карповые и сиговые – чтобы подкормиться и подышать свежим кислородом. По мере прогревания воды неполовозрелая щука активизируется и начинает охотно атаковать разнообразные приманки. Происходит это действо в основном среди прошлогодней растительности и над ней, еще при Большой воде, поэтому приманки могут быть как с открытыми крючками, так и с защитой оных. Одно из таких характерных местечек находится буквально в пяти минутах ходьбы от моего дома - в пойме Захребетной курьи (фото 11), и спиннинговый сезон я открываю в основном там.

Кроме основного русла, в пойме при ее ширине до 60 – 70 м, в травянике протекают узкие ручейки и при Большой воде они служат отличными местами для засад зубастых. Щучка там держится, конечно, некрупная – чуть более полукилограмма, но что еще изголодавшейся за долгую полярную зиму душе надо? Воблеры-крэнки класса SSR (super shallow runner) с заглублением до 30 см (фото 12), различные поверхностные приманки или топ-вотеры (top water), легкие широкие «колебалочки», «вертушки» с широким лепестком типа «колорадо», «силикон» на легких джиг-головках (фото 13) – всё идет в ход.

Открытые тройники в этот период еще не являются тотальной помехой и позволяют провести приманку без зацепов в большинстве случаев. Если же нет, то «незацепляйки» никто не отменял. Щучка зачастую очень активна (также изголодалась, буквально) и берет любые приманки без разбора. Ни листочка, ни цветочка еще нет – глазу не очень приятно, может быть, но зато нет и полчищ кровососущих, от которых в их пору отмахиваешься постоянно. Рыбалка очень веселая! Когда ото льда освобождаются небольшие озерки и в них прогревается вода, мы перемещаемся на их берега – всегда интересно узнать, сколько туда зашло рыбы по Большой воде, ее видовой состав и размеры.

Ловля щуки в прошлогодней траве озер и озерков идентична вышеупомянутой, поэтому перехожу к самым интересным периодам «травяного сафари» - среди стремительно растущих трав и заросшего «зеркала» водоемов.

(Продолжение следует)