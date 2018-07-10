Лов щуки в водоемах Архангельской области в летнюю пору Ирина Орлова | 10 июля 2018 г.

В этой статье я познакомлю читателей журнала с некоторыми повадками щуки, обитающей в водоемах Архангельской области, и со снастями, используемыми у нас для её ловли. Расскажу и о местных блюдах, при готовке которых в ход идёт щучье мясо.

После весеннего паводка щука, отметав желтоватую икру при температуре воды 7 – 8 °С, выходит из прогреваемых солнцем мелких участков водоемов на большую воду и начинает активно питаться, а значит - ловиться. Период её летней активности приходится на окончание икрометания и начало лета, а спад - на середину лета, когда температура воды подрастает, в ней уменьшается количество кислорода и наши водоемы окрашиваются в зеленое из-за цветущих водорослей. В это время крупные особи уходят в глубоководные ямы, где вода попрохладнее, или забиваются в коряжник, пережидая неблагоприятную обстановку. Зато бесшабашные щурята ловятся все летние месяцы.

Летний жор щуки начинается вечером, идёт ночью и обычно прекращается утром. Но в тихую безветренную погоду он длится и до одиннадцати – часа дня. Затем наступает период затишья, а к восьми вечера хищница вновь начинает поедать мелких рыбешек. К слову, на время жора у неё отрастают зубы, не оставляющие добыче ни единого шанса. Эти зубы настолько остры и опасны, что случайное попадание пальцев рыболова в щучью пасть чревато плохо заживающими порезами.

Я заметила, что наиболее активно щука ведет себя в последнюю четверть луны, на новолуние и во время спада уровня воды после дождей. Эта разбойница предпочитает места с травяными зарослями, прячется под корягами и нависающими берегами. На реках с быстрым течением она держится в заводях, именуемых у нас речными кулигами, еще её можно найти в местах, где ровное пологое дно резко переходит в глубокое обрывистое. Если речка или ручей имеет быстрое течение, а со дна выглядывают огромные камни и валуны, к гадалке не ходи, что щука держится за ними.

Я убедилась, что из года в год щука выбирает одни и те же места для стоянок и охоты. Нападает на свою добычу внезапно из прибрежных зарослей или просто со стороны берега. Идешь, бывало, на рыбалку безветренным утром или вечером – и слышишь глухие всплески у берега – ага, хищница вышла на охоту. Она гонит свою жертву в сторону суши и, загнав к самому берегу, хватает её и проглатывает. Этот хищник не знает меры: даже если щука сыта, то рядом проплывающая какая-нибудь сорожка всё равно оказывается в её зубах.

Помню несколько случаев из своей юности, когда при чистке рыбы приходилось из полного брюха вытаскивать немалое количество проглоченного малька или рыбку покрупнее, причем передняя часть этой рыбки находилась в самом желудке и уже переваривалась, а хвост торчал наружу из пасти. Щука – всеядна, и питается тем, что обитает на водоеме или вблизи него. Не только мальки и взрослые рыбы, но и головастики с лягушками, мыши, птенцы водоплавающих птиц и даже товарки своего же вида, но помельче, становятся жертвами голодной щуки. А в начале лета, когда уровень воды еще высок, пресноводная акула выходит на затопленные речные долины и кормится там даже дождевыми червями, доставала я их из щучьих желудков не раз.

Ловят у нас щуку по-разному – и спиннингом, и поплавочной удочкой с использованием натуральных приманок или живца, и жерлицами, и кружками, и «дорожкой», и «продольниками».

Что касается спиннинга, в ходу самые разные приманки - и воблеры, и попперы, и «силикон», и фабричные либо самодельные блесны. Благодаря своему немалому опыту ловли щуки, с уверенностью скажу, что воблеры имеют успех на всей территории региона, но предпочитаемая их форма различна: не раз слышала, что на востоке Архангельской области щуку привлекают воблеры с удлиненным телом, а в западной части - с широким и коротким.

Видно, связано это с господствующим видом в кормовой базе хищницы – либо это сиговые и лососевые, либо обычные наши плотвички, подлещики и окуньки. На одних водоемах щука любит приманки естественного окраса, а на других – яркого и мало схожего с натуральной добычей. У меня лично воблеры красно-белого цвета всегда оказывались на высоте. Ну, всякий может выявить наиболее эффективную для конкретного водоема щучью приманку опытным путем.

В более теплых российских регионах ловля попперами и крупными силиконовыми приманками типа «фрогов» даёт результаты уже в начале лета, а у нас - в конце, когда по поверхности водных объектов Архангельской области начинают шустрить подросшие лягушки и мыши. Что касается блесен, то на «вертушки» ловятся щучки помельче, а «колебалки» любит щука покрупнее. Хотя не раз у меня случалось, что щурята хватали большие «колебалки», которые я привязывала для выманивания крупного хищника, что в очередной раз доказывает прожорливость этой бестии.

Привязывать фирменные блесны или самодельные – это решает сам рыболов. Но при немалых знаниях и опыте можно сделать самодельную блесну, по уловистости и «игре» не хуже фабричной. И не забывайте, что надо правильно подобрать острый тройник, расстояние между крайними зубьями которого должно соответствовать ширине лепестка блесны - во избежание сходов при вываживании крупняка.

Успех ловли щуки на поплавочную удочку с использованием дождевого червя зависит от видового состава рыбьего племени, населяющего водоем. Если на небольшом озерке обитает только популяция щуки, то и потенциальным объектом лова будет она, а при наличии других видов рыб она предпочтет питаться ими. Хотя я видела, как на червя поймали щуку почти на 3 кило. А когда зубастая сильно голодна, то бросается даже на поплавок, покоящийся на поверхности воды. Года три назад на одном из лесных пинежских озер, где я ловила на поплавок и дождевого червя, поставив лодку метрах в десяти от суши (в разгар лета на наших озерах рыба кормится у берега), клюнул окунёк.

Я довела его до лодки и выдернула из воды, а пока окунь находился в воздухе, за ним выпрыгнула килограммовая щучка, но схватить мою добычу не успела и плюхнулась обратно в озеро. Рыба после появления щуки в том месте клевать резко перестала.

В нашем регионе известны случаи клёва щуки на донную снасть, где в качестве приманки служил тот же дождевой червь или кусочек миноги. Такие снасти предназначены для поимки налима в начале лета, но заинтересовывали и щуку.

Одним из старых методов охоты на эту рыбу является использование живцовой удочки. Её применяют в середине лета, когда водоем максимально покрыт водной растительностью. Мелкой рыбешки уже предостаточно, поэтому хищница, прячущаяся в засаде, игнорирует быстро проводимую рыболовом блесну или воблер. А медленно проплывающего раненного живца она схватит непременно. Мы с мужем ловим на 4-метровую «болонку» с поплавком-бочонком, толстой леской (или «плетенкой») и крупным одинарным крючком.

Чтобы не потерять живца, крючок ставим на толстый поводок. Примерно через пять рыбалок поводок заменяем, иначе тот лопнет в любой момент - щучьи зубы перетирают любой материал, даже самый качественный и крепкий. Живцовую удочку используем в глухом коряжнике и под нависающими над берегом кустами. Обязательно управляем движениями живца, чтобы он не запутался в водорослях или не залез в укрытие. Живцом служит любая рыбешка 10 - 15 см длиной, не более.

Когда при поклевке поплавок резко погружается на дно, нужно не проморгать добычу, подсечь её - и, не давая слабины, вывести в берег. Иногда щука цапает зубами живца, но не заглатывает его, но что делать… Во время щучьего жора поиск живца - занятие трудное, ведь в эту пору вся мирная рыба прячется от хищника и на червя не клюет, будто её здесь вообще не водится. Существуют разные способы насаживания живца на крючок.

Самым лояльным из них я считаю перевязывание и закрепление веревочки или проволоки вокруг живцового хвоста, что не повреждает тело рыбки и дает ей возможность оставаться живой длительное время. Затем под веревочку просовывается крючок так, чтобы его жало торчало вверх. Щука заглатывает свою добычу с головы, но иногда она промахивается и хватает за заднюю часть тела рыбки, на что и рассчитан данный способ.

Еще где используется живая рыбка как приманка - это жерлицы и кружки. Думаю, описывать их не нужно – в любой части России они одинаковы. Разве что на громадных озерах, а у нас их хватает – это и Лача, и Кенозеро, и Кожозеро - кружки ставятся на якорь, иначе ветер так их может загнать, не доищешься.

«Дорожку» с насаженным на крючок живцом, а не воблером, у нас таскают по водоему за лодкой вдоль прибрежной растительности или над перекатом - в вероятных местах нахождения крупной щуки. Эта снасть представляет собой отрезок лески или шнура длиной 40 - 50 м, намотанный, чаще всего, на деревянное мотовило, а на свободном конце лески через карабин закреплен свинцовый груз 30 - 40 г. Замком к грузу прицеплен поводок длиной 30 см и тройник с живцом. Снасть должна идти в толще воды или над дном водоема, а если она начинает касаться дна, то её необходимо подтянуть во избежание зацепов. Ловят на «дорожку» вдвоем: один управляет лодкой и её скоростным режимом, а второй контролирует снасть.

«Продольник» - это капроновый шнур, на котором через одинаковое расстояние закреплены одинарные крючки на поводках, у особо жадных их количество доходит до ста штук. На концы шнура крепятся грузы. Процесс установки снасти весьма трудоемок и осуществляется с лодки: первый груз помещают в воду, снасть постепенно разматывают, на крючки последовательно насаживают живцов, рыбью резку, личинку миноги или крупного дождевого червя, затем на дно опускают второй груз. Местонахождение продольника отмечается буйком. Вообще-то, эту снасть у нас в основном ставят для судака или налима, но некоторые используют и для щуки.

В качестве живца для лова щуки всеми этими способами лучше брать светлую рыбку – плотвицу, ельца, подъязка, пескаря или вьюна, допустимы и некрупный окунь или ёрш.

Как законопослушные граждане, щуку, имеющую длину тела менее 35 см, мы отпускаем в естественную среду обитания.

Щука - рыба предсказуемая, но из года в год я выхожу на водоем, чтобы попытать удачу при её лове. Опыт научил меня предугадывать её повадки, но это не делает рыбалку менее интересной, а скорее, наоборот, завлекает.

Пойманную щуку можно приготовить сразу после рыбалки, а можно засолить или заморозить до лучших времен. Распространенными местными блюдами являются пироги (кулебяки или рыбники), щука жаренная в сметане или на масле, щучья уха, заливное. Справедливо считается, что чем моложе щука, тем мясо её вкуснее, а из крупных особей, весящих не менее 5 кг, хороши рыбные котлеты и стейки.

Приведу один свой рецепт. Для приготовления жаркого в сметане понадобится мясо свежей или подсоленной рыбы, растительное масло, сметана, репчатый лук или готовая приправа.

Почищенную и помытую рыбу выкладываем на сковороду с растительным маслом. Переворачиваем рыбу до тех пор, пока мясо не пропечётся. Чтобы оно приготовилось быстрее, рыбу нарезаем небольшими кусочками.

Как только рыба на масле обжарилась с обоих сторон на среднем огне, подсаливаем её и смазываем сметаной. Присыпаем её приправой или кладем кольца лука. Это блюдо можно приготовить, запекая рыбу и на противне в духовке.

Готовое яство можно кушать с овощами, с картофельным пюре или просто так – пальчики оближешь!