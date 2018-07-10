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Лов щуки в водоемах Архангельской области в летнюю пору

Ирина Орлова |

В этой статье я познакомлю читателей журнала с некоторыми повадками щуки, обитающей в водоемах Архангельской области, и со снастями, используемыми у нас для её ловли. Расскажу и о местных блюдах, при готовке которых в ход идёт щучье мясо.

После весеннего паводка щука, отметав желтоватую икру при температуре воды 7 – 8 °С, выходит из прогреваемых солнцем мелких участков водоемов на большую воду и начинает активно питаться, а значит - ловиться. Период её летней активности приходится на окончание икрометания и начало лета, а спад - на середину лета, когда температура воды подрастает, в ней уменьшается количество кислорода и наши водоемы окрашиваются в зеленое из-за цветущих водорослей. В это время крупные особи уходят в глубоководные ямы, где вода попрохладнее, или забиваются в коряжник, пережидая неблагоприятную обстановку. Зато бесшабашные щурята ловятся все летние месяцы.

Летний жор щуки начинается вечером, идёт ночью и обычно прекращается утром. Но в тихую безветренную погоду он длится и до одиннадцати – часа дня. Затем наступает период затишья, а к восьми вечера хищница вновь начинает поедать мелких рыбешек. К слову, на время жора у неё отрастают зубы, не оставляющие добыче ни единого шанса. Эти зубы настолько остры и опасны, что случайное попадание пальцев рыболова в щучью пасть чревато плохо заживающими порезами.

Я заметила, что наиболее активно щука ведет себя в последнюю четверть луны, на новолуние и во время спада уровня воды после дождей. Эта разбойница предпочитает места с травяными зарослями, прячется под корягами и нависающими берегами. На реках с быстрым течением она держится в заводях, именуемых у нас речными кулигами, еще её можно найти в местах, где ровное пологое дно резко переходит в глубокое обрывистое. Если речка или ручей имеет быстрое течение, а со дна выглядывают огромные камни и валуны, к гадалке не ходи, что щука держится за ними.

Я убедилась, что из года в год щука выбирает одни и те же места для стоянок и охоты. Нападает на свою добычу внезапно из прибрежных зарослей или просто со стороны берега. Идешь, бывало, на рыбалку безветренным утром или вечером – и слышишь глухие всплески у берега – ага, хищница вышла на охоту. Она гонит свою жертву в сторону суши и, загнав к самому берегу, хватает её и проглатывает. Этот хищник не знает меры: даже если щука сыта, то рядом проплывающая какая-нибудь сорожка всё равно оказывается в её зубах.

На такой зубок лучше не попадаться

Помню несколько случаев из своей юности, когда при чистке рыбы приходилось из полного брюха вытаскивать немалое количество проглоченного малька или рыбку покрупнее, причем передняя часть этой рыбки находилась в самом желудке и уже переваривалась, а хвост торчал наружу из пасти. Щука – всеядна, и питается тем, что обитает на водоеме или вблизи него. Не только мальки и взрослые рыбы, но и головастики с лягушками, мыши, птенцы водоплавающих птиц и даже товарки своего же вида, но помельче, становятся жертвами голодной щуки. А в начале лета, когда уровень воды еще высок, пресноводная акула выходит на затопленные речные долины и кормится там даже дождевыми червями, доставала я их из щучьих желудков не раз.

Ловят у нас щуку по-разному – и спиннингом, и поплавочной удочкой с использованием натуральных приманок или живца, и жерлицами, и кружками, и «дорожкой», и «продольниками».

Что касается спиннинга, в ходу самые разные приманки - и воблеры, и попперы, и «силикон», и фабричные либо самодельные блесны. Благодаря своему немалому опыту ловли щуки, с уверенностью скажу, что воблеры имеют успех на всей территории региона, но предпочитаемая их форма различна: не раз слышала, что на востоке Архангельской области щуку привлекают воблеры с удлиненным телом, а в западной части - с широким и коротким.

Видно, связано это с господствующим видом в кормовой базе хищницы – либо это сиговые и лососевые, либо обычные наши плотвички, подлещики и окуньки. На одних водоемах щука любит приманки естественного окраса, а на других – яркого и мало схожего с натуральной добычей. У меня лично воблеры красно-белого цвета всегда оказывались на высоте. Ну, всякий может выявить наиболее эффективную для конкретного водоема щучью приманку опытным путем.

В более теплых российских регионах ловля попперами и крупными силиконовыми приманками типа «фрогов» даёт результаты уже в начале лета, а у нас - в конце, когда по поверхности водных объектов Архангельской области начинают шустрить подросшие лягушки и мыши. Что касается блесен, то на «вертушки» ловятся щучки помельче, а «колебалки» любит щука покрупнее. Хотя не раз у меня случалось, что щурята хватали большие «колебалки», которые я привязывала для выманивания крупного хищника, что в очередной раз доказывает прожорливость этой бестии.

Мои любимые щучьи воблеры

Привязывать фирменные блесны или самодельные – это решает сам рыболов. Но при немалых знаниях и опыте можно сделать самодельную блесну, по уловистости и «игре» не хуже фабричной. И не забывайте, что надо правильно подобрать острый тройник, расстояние между крайними зубьями которого должно соответствовать ширине лепестка блесны - во избежание сходов при вываживании крупняка.

Успех ловли щуки на поплавочную удочку с использованием дождевого червя зависит от видового состава рыбьего племени, населяющего водоем. Если на небольшом озерке обитает только популяция щуки, то и потенциальным объектом лова будет она, а при наличии других видов рыб она предпочтет питаться ими. Хотя я видела, как на червя поймали щуку почти на 3 кило. А когда зубастая сильно голодна, то бросается даже на поплавок, покоящийся на поверхности воды. Года три назад на одном из лесных пинежских озер, где я ловила на поплавок и дождевого червя, поставив лодку метрах в десяти от суши (в разгар лета на наших озерах рыба кормится у берега), клюнул окунёк.

Я довела его до лодки и выдернула из воды, а пока окунь находился в воздухе, за ним выпрыгнула килограммовая щучка, но схватить мою добычу не успела и плюхнулась обратно в озеро. Рыба после появления щуки в том месте клевать резко перестала.

Мои самоделки работают не хуже магазинных блесен

В нашем регионе известны случаи клёва щуки на донную снасть, где в качестве приманки служил тот же дождевой червь или кусочек миноги. Такие снасти предназначены для поимки налима в начале лета, но заинтересовывали и щуку.

Одним из старых методов охоты на эту рыбу является использование живцовой удочки. Её применяют в середине лета, когда водоем максимально покрыт водной растительностью. Мелкой рыбешки уже предостаточно, поэтому хищница, прячущаяся в засаде, игнорирует быстро проводимую рыболовом блесну или воблер. А медленно проплывающего раненного живца она схватит непременно. Мы с мужем ловим на 4-метровую «болонку» с поплавком-бочонком, толстой леской (или «плетенкой») и крупным одинарным крючком.

Чтобы не потерять живца, крючок ставим на толстый поводок. Примерно через пять рыбалок поводок заменяем, иначе тот лопнет в любой момент - щучьи зубы перетирают любой материал, даже самый качественный и крепкий. Живцовую удочку используем в глухом коряжнике и под нависающими над берегом кустами. Обязательно управляем движениями живца, чтобы он не запутался в водорослях или не залез в укрытие. Живцом служит любая рыбешка 10 - 15 см длиной, не более.

Когда при поклевке поплавок резко погружается на дно, нужно не проморгать добычу, подсечь её - и, не давая слабины, вывести в берег. Иногда щука цапает зубами живца, но не заглатывает его, но что делать… Во время щучьего жора поиск живца - занятие трудное, ведь в эту пору вся мирная рыба прячется от хищника и на червя не клюет, будто её здесь вообще не водится. Существуют разные способы насаживания живца на крючок.

Нравится нам ловить щуку на поплавочную удочку

Самым лояльным из них я считаю перевязывание и закрепление веревочки или проволоки вокруг живцового хвоста, что не повреждает тело рыбки и дает ей возможность оставаться живой длительное время. Затем под веревочку просовывается крючок так, чтобы его жало торчало вверх. Щука заглатывает свою добычу с головы, но иногда она промахивается и хватает за заднюю часть тела рыбки, на что и рассчитан данный способ.

Еще где используется живая рыбка как приманка - это жерлицы и кружки. Думаю, описывать их не нужно – в любой части России они одинаковы. Разве что на громадных озерах, а у нас их хватает – это и Лача, и Кенозеро, и Кожозеро - кружки ставятся на якорь, иначе ветер так их может загнать, не доищешься.

«Дорожку» с насаженным на крючок живцом, а не воблером, у нас таскают по водоему за лодкой вдоль прибрежной растительности или над перекатом - в вероятных местах нахождения крупной щуки. Эта снасть представляет собой отрезок лески или шнура длиной 40 - 50 м, намотанный, чаще всего, на деревянное мотовило, а на свободном конце лески через карабин закреплен свинцовый груз 30 - 40 г. Замком к грузу прицеплен поводок длиной 30 см и тройник с живцом. Снасть должна идти в толще воды или над дном водоема, а если она начинает касаться дна, то её необходимо подтянуть во избежание зацепов. Ловят на «дорожку» вдвоем: один управляет лодкой и её скоростным режимом, а второй контролирует снасть.

«Продольник» - это капроновый шнур, на котором через одинаковое расстояние закреплены одинарные крючки на поводках, у особо жадных их количество доходит до ста штук. На концы шнура крепятся грузы. Процесс установки снасти весьма трудоемок и осуществляется с лодки: первый груз помещают в воду, снасть постепенно разматывают, на крючки последовательно насаживают живцов, рыбью резку, личинку миноги или крупного дождевого червя, затем на дно опускают второй груз. Местонахождение продольника отмечается буйком. Вообще-то, эту снасть у нас в основном ставят для судака или налима, но некоторые используют и для щуки.

В качестве живца для лова щуки всеми этими способами лучше брать светлую рыбку – плотвицу, ельца, подъязка, пескаря или вьюна, допустимы и некрупный окунь или ёрш.

Как законопослушные граждане, щуку, имеющую длину тела менее 35 см, мы отпускаем в естественную среду обитания.

Вот с такой оснасткой ловят у нас на «дорожку»

Щука - рыба предсказуемая, но из года в год я выхожу на водоем, чтобы попытать удачу при её лове. Опыт научил меня предугадывать её повадки, но это не делает рыбалку менее интересной, а скорее, наоборот, завлекает.

Пойманную щуку можно приготовить сразу после рыбалки, а можно засолить или заморозить до лучших времен. Распространенными местными блюдами являются пироги (кулебяки или рыбники), щука жаренная в сметане или на масле, щучья уха, заливное. Справедливо считается, что чем моложе щука, тем мясо её вкуснее, а из крупных особей, весящих не менее 5 кг, хороши рыбные котлеты и стейки.

Приведу один свой рецепт. Для приготовления жаркого в сметане понадобится мясо свежей или подсоленной рыбы, растительное масло, сметана, репчатый лук или готовая приправа.

Почищенную и помытую рыбу выкладываем на сковороду с растительным маслом. Переворачиваем рыбу до тех пор, пока мясо не пропечётся. Чтобы оно приготовилось быстрее, рыбу нарезаем небольшими кусочками.

Щуку чищу и нарезаю небольшими кусочками
Как только рыба обжарилась на масле с обоих сторон, подсаливаю её и смазываю сметаной
Сверху присыпаю специальной приправой – с перцем, базиликом, мятой и сушеным луком

Как только рыба на масле обжарилась с обоих сторон на среднем огне, подсаливаем её и смазываем сметаной. Присыпаем её приправой или кладем кольца лука. Это блюдо можно приготовить, запекая рыбу и на противне в духовке.

Готовое яство можно кушать с овощами, с картофельным пюре или просто так – пальчики оближешь!

Кушайте на здоровье!

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