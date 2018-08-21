Люпин — рациональное зерно Владимир Клень | 21 августа 2018 г.

В мартовском номере журнала я упоминал о такой нетипичной насадке, как люпин, в контексте речной ловли. Учитывая, сколь высокую результативность приобретает фидерная и поплавочная ловля с его использованием, расскажу подробнее об этом удивительном представителе бобовых культур.

Люпин является очень древним растением. Возделывать его в качестве кормового, удобряющего и даже лечебного компонента начали порядка четырех тысяч лет назад. Но что удивительно, из сотен известных видов люпина в сельскохозяйственном производстве сейчас применяются всего несколько. Особый спрос на люпин, который в России окрестили северной соей, обусловлен содержащимся в нём высоким по качеству белком (до 40 - 50%) и маслом (до 20%), близким по свойствам к оливковому, и это при отсутствии антипитательных веществ. Поэтому он является отменной кормовой культурой.

Плоды зрелого люпина - цвета кофе с молоком (фото 1). Они покрыты крепкой кожицей и по форме схожи с горохом и кукурузой, но намного дешевле последних. Люпин реализуется в специализированных сельскохозяйственных торговых точках, торгующих кормом для скота. В последние годы - и через интернет. В хранении - неприхотлив. Те, кто знает в люпине толк, приобретают его сразу мешками и сберегают в подвалах, гаражах, на дачах, поскольку при активной рыбалке на течении расход зерен большой. Но, даже пролежав несколько лет, люпин не теряет своих качеств. Как говорится, беспроигрышный вариант.

Учитывая набравшую в Беларуси популярность, бобы люпина в уже сваренном и расфасованном виде можно приобрести и в профильных рыболовных магазинах. Высокий спрос на люпин наглядно характеризует тот факт, что варить его работникам торговых точек приходится не менее нескольких раз в неделю, причем большими партиями.

Сложно сказать, кто впервые открыл люпин как насадку для ловли рыб и когда это произошло. Знаю стариков, которые уверяют, что научились ловить на него еще от своих дедов. Однако основываясь на собственном изучении вопроса позволю себе утверждать, что широкую популярность в наши дни эта бобовая культура получила, прежде всего, на западе Беларуси. Любители поплавочной и доночной ловли с берегов реки Неман полтора-два десятка лет назад единодушно признали люпин сверхуловистой насадкой, на равных конкурирующей с самыми известными приманками, включая опарыша и червя, а порой и превосходящей их в плане привлекательности для ряда рыб.

В результате люпин начали постепенно «продвигать в массы», делясь премудростями ловли с рыболовами иных регионов и соседних республик.

Рыбы – почитатели люпина

Знаю, что бобами люпина питается мирная речная рыба – густера, сазан, лещ, рыбец (сырть), подуст и т.д. Мне известны даже случаи, когда попадались щуки и окуни. Однако особую славу люпин снискал как насадка, способная обеспечить системный клев крупной плотвы, голавлей и язей. Если при использовании иных приманок эти рыбы частенько выступают в качестве прилова, то именно бобы люпина обеспечивают их массовое присутствие в садке. В результате рыбалка с люпином превращается в целевую.

И что особенно приятно, в отличие от иных растительных насадок люпин является всесезонной приманкой. На крупных реках я лично ловил на него плотву, начиная с апреля. И до начала ледостава в ноябре: у берегов уже блестело ледяное зеркало, а мы с приятелями перебрасывали эту кромку и вытягивали из воды крупную плотву, которая не реагировала ни на одну приманку, включая мотыля, червя и опарыша.

Ну и еще одно достоинство люпина в том, что несмотря на деликатность, «нежность» этой приманки, мелочь её не трогает, а интересуются, как правило, крупные особи (фото 2). Поэтому уместно настраиваться если не на трофейную рыбалку, то точно на серьезную.

В начале этого материала я осознанно подчеркнул, что веду речь о люпине как о насадке для ловли речных рыб. Удивительно, но в качестве озерной приманки именно в моем регионе он не получил своего распространения. В чем тут дело, однозначно ответить сложно. Большинство моих знакомых, включая активно использующих бобы рыболовов-спортсменов, на этот вопрос недоуменно пожимают плечами и отвечают вопросом на вопрос: «А действительно, почему?» Поэтому выражу собственную точку зрения: просто сложился своего рода стереотип.

Люпин работает и в стоячих водах, но озерная плотва и густера по своим размерам часто уступают речным, а голавли и язи водятся еще реже. Так что особого интереса в этом плане нет, особенно если учесть длительность приготовления люпина, о которой расскажу ниже. Поэтому большинство предпочитает менее хлопотный вариант с использованием традиционных прикормок и приманок.

В моей личной практике был случай, когда на одной из рыбалок озерный карась капризничал и совершенно не клевал, игнорируя червя, опарыша, мотыля, перловку и манную болтушку. Случайно вспомнил об оставшемся в машине с предыдущей рыбалки готовом люпине. Решил попробовать - и результат оказался поразительным: вроде бы совершенно не приученный к таким бобам карась начал активно клевать после первых же забросов.

Удачным в прошлом году оказался еще один озерный эксперимент. В водоеме с засильем крайне мелкой уклеи, густеры и плотвы мы с напарником настраивались в течение двух дней ловить фидером лещей и карасей. Первый день разочаровал. Мелочь стремительно выедала прикорм. Кроме десятка мелких подлещиков серьезных рыб поймать не удалось. Вот тогда родилась идея сварить люпин, который в необработанном виде имелся в машине. Готовили на костре у озера.

В итоге нежелательная рыба оказалась неспособной выесть крупные плотные шарики люпина, а те, в свою очередь, собрали лещей и подлещиков, начавших успешно попадаться на оснастки. Плюс удалось вытянуть парочку увесистых карасей.

В общем, все возможности люпина в плане ловли рыб на разных водных объектах еще не изучены, что подстегивает интерес экспериментировать.

Приготовление люпина

Как я упоминал выше, процесс приготовление бобов люпина довольно длительный. Хотя ничего сложного в нём нет. Попутно замечу, что практика самостоятельного приготовления рыбаками любого прикорма является нормой. Появляется своего рода дополнительная гарантия качества продукта, повышается уверенность в конечном успехе.

Самый оптимальный способ – варить люпин в скороварке или мультиварке с функцией скороварки (фото 3). Заливаем бобы водой на пару сантиметров выше уровня и после закипания варим на малом огне 5 - 6 часов. После выключения рассол отцеживаем. Бобы приобретают насыщенный желтый цвет и увеличиваются в размерах. Готово.

Сократить на пару часов время приготовления можно путем предварительного замачивания люпина на срок до полусуток. А вот добавлять соду, как некоторые советуют, в данных целях не рекомендую. С ней процесс варки ускоряется, но из личной практики знаю, что такое готовое зерно проигрывает в привлекательности приготовленному без гидрокарбоната натрия.

Несмотря на сказанное, практически все мои знакомые выдерживают различные временные рамки варки люпина. Единообразия нет. Одни сокращают продолжительность времени, другие – увеличивают. При этом каждый считает свой вариант оптимальным. Всё потому, что люпин – жесткое зерно и визуально определить его готовность сложно. После приготовления боб обычно остается плотным, но его начинка при снятии кожицы очень ранима и при малейшем нажатии раскалывается надвое, а то и на еще большее количество частиц. Именно поэтому насадка и относится к деликатным.

Знаю рыболовов, которые экспериментировали и кардинальным образом меняли рецептуру приготовления бобов, получая на выходе продукт с иными характеристиками. Так, впервые готовивший люпин по моей рецептуре знакомый из восточной части Беларуси случайно забыл вытянуть сваренные злаки из деревенской печи родителей. В итоге к утру зерна изнутри превратились в кашу, которую удерживала лишь плотная кожица.

При таком раскладе ловить ему пришлось, не снимая кожицы, но рыба тоже клевала отменно. Причем именно на люпин он вытягивал пикером трофейных густерок от 500 г и выше, которых ранее ему не удавалось видеть в своих уловах. В результате парню хватило одной рыбалки, чтобы полностью перейти на прежде неведомую сельхозкультуру.

Храниться сваренный люпин может очень долго. При этом он не боится перепадов температурного режима. Я помещал в морозильную камеру оставшиеся после рыбалки бобы. Хранил и месяц, и даже как-то несколько лет, позабыв о коробочке со злаками. Но после размораживания они не теряли своей привлекательности для подводных обитателей.

Люпин на крючке

Относительно насаживания зерна люпина на крючок существуют три точки зрения. Первая – сваренный боб прокалывается жалом вдоль или поперек, после чего жало выводится наружу. Далее – заброс. Вторая – после того, как крючок проходит через боб, с последнего снимается шкурка (фото 4). По мнению большинства любителей этой насадки, так рыба его охотнее поедает. Шкурку удается снять быстро, достаточно чуть надорвать её ногтем или иглой. Ну а третий вариант - аналогичен второму, с разницей в том, что шкурка снимается не полностью, а лишь частично. Тогда зерно лучше, а значит - дольше держится на крючке за счет части оболочки.

Лично я являюсь сторонником золотой середины: если после снятия шкурки зерно хорошо держится на крючке, можно забрасывать оснастку, а если слабо - лучше не очищать полностью. В противном случае возрастает вероятность потери насадки при забросе и ловли на пустой крючок.

Более перспективным мне представляется и неполное выведение жала крючка из люпина. Лучше если оно будет лишь проклевываться из него (фото 5). Тогда и насадка держится лучше, и число пустых подсечек сведется до минимума.

При ловле крупных рыб на крючок можно насаживать по несколько зерен. Не исключается подсадка к люпину иных наживок и насадок, однако такая комбинация может привести к поклевкам на дополнительную приманку более мелких рыб, не ходящих в сферу интересов. Поэтому мы, знающие в люпине толк, не рекомендуем ловить на «бутерброды». Разве что для балансирования насадки в воде я порой использую пенопластовое «зерно» (фото 6).

При подборе крючка под люпин ориентируюсь на рыбу, которую предполагаю ловить. Плюс стараюсь выбирать крючки, изготовленные из тонкой проволоки и имеющие острое жало. А цвет проволоки - критерий вторичный, не отмечал его влияния на активность рыб.

При ловле большинства указанных выше рыб поводок вяжу из лески толщиной 0,12 - 0,16 мм и длиной не менее полуметра, а лучше – 70 - 100 см. Настраиваясь на поимку крупных рыб типа сазана толщину лески можно увеличить, одновременно сократив длину.

Люпин в прикормке

Теперь, что касается прикармливания рыбы люпином - здесь вариантов несколько. При ловле в проводку и пикером с грузилом самый простой и оптимальный – заброс с руки сваренных зерен без примесей грунта и формирования шаров. Подкармливание рыбы ведется небольшими жменьками на протяжении всей рыбалки с ориентиром на активность рыб. Заброс производится чуть выше по течению. Суждение, что все бобы течение унесет и они не выполнят своей роли, безосновательно. Подводные исследования показали, что часть зерен застревает меж камней и иных нагромождений дна. Ну а те, что устремились по течению, выполняют свою роль, стягивая рыб к точке ловли.

При донной ловле на более дальних рубежах с обычными фидерными кормушками доставлять люпин в точку ловли в чистом виде сложно. Поэтому в моем регионе часть доночников даже вернулась к тяжелым проволочным кормушкам прошлых лет (фото 7). Сквозь их прутья «фасоль», как иронично именуют люпин, медленнее вымывается течением.

Однако большинство любителей фидера и пикера поступает иначе. Можно попросту раздавить руками часть сваренных зерен, добавив их в типовую прикормочную смесь. Или закладывать в кормушку по несколько зерен злака между «пробками» готовой прикормки (фото 8).

Впрочем, этим варианты доставки люпина к точке ловли не исчерпываются. К примеру, практикуется засыпать едва сваренный, еще горячий люпин гранулированным жмыхом. После распаривания и остывания он обволакивает и связывает зерна, позволяя формировать пусть не столь крепкие, но всё же шары.

Знаю рыбаков, которые начали проводить эксперименты с ПВА-пакетами и ПВА-сетками (ячея 0,5 мм), формируя из люпина так называемые «конфеты», известные в карповой ловле. Такой вариант представляется реально продуктивным. Последующая ловля ведется на фидер или пикер с грузилом, оснастка забрасывается в район нахождения на дне «конфеты».

Факты, когда на люпин клевали рыбы даже на тех реках, где ранее на эту сельхозкультуру никто и никогда не ловил, не единичны. Приведенные выше примеры могу дополнить иными случаями из практики, что лишний раз доказывает перспективность использования данной насадки. Вместе с тем, не исключаю, что где-то рыба сразу не станет на неё реагировать. Поэтому тактика предварительного приваживания с предоставлением рыбе возможности распробовать потенциально привлекательный для неё корм неизменно положительно отразится на будущих рыбалках.