Линь весенних разливов Николай Линник, Мозырь

Линь – одна из самых необычных и загадочных рыб семейства карповых. На удочку он попадается редко даже при довольно высокой плотности заселения водоемов. А рыболовов, которые умеют ловить эту рыбу, можно по пальцам пересчитать, да и делятся они своими секретами весьма неохотно.

Из недосказанности, как известно, рождаются мифы, которые кочуют из года в год, от рыболова к рыболову, окружая линя еще большим ореолом таинственности. В то же время, если знать некоторые базовые принципы, ловля линя мало чем отличается от ловли того же карпа, карася и даже плотвы. Сейчас я хочу рассказать вам о своем опыте ловли этой красивой и очень сильной рыбы на мелководных водоемах юга Беларуси.

Где линь живет?

Пожалуй, для новичка, решившего заняться ловлей линя, это самый сложный вопрос. Сложный потому, что именно здесь встречается больше всего домыслов и неверных суждений. Очень часто мне приходится слышать, что линь и карась – это ближайшие соседи, которые живут в одних и тех же водоемах. Это совсем не так. Да, в некоторых случаях линь и карась хорошо уживаются в одном доме, но требования и к качеству воды, и к характеру дна у этих рыб сильно отличаются.

Начнем с точек соприкосновения. Водоемы, где чаще всего водятся и линь, и карась – это озера, «лужи» и речные старицы, которые объединены одним общим признаком: все они мелкие и оттого летом сильно зарастают травой. В принципе, на этом сходство и заканчивается.

Верным признаком того, что в водоеме будет преобладать линь, а не карась, является наличие там твердых участков дна. В отличие от карася, линь избегает сильно заиленных водоемов и может оставаться в них только временно, до следующего паводка. Еще одним существенным отличием в поведении этих рыб является их сезонная приверженность к определенным участкам водоема. Большую часть года карась живет в одних и тех же местах - достаточно глубоких поливах, а на мель выходит только в период нереста.

Линь ведет себя совершенно иначе. С момента таяния льда и до нереста, который в наших краях происходит в третьей декаде мая, линь будет держаться у границ водной растительности возле самых глубоких участков водоема (фото 1). А летом его нужно искать на мели в самой гуще травы. Чтобы добраться до рыбы, многие рыболовы даже выкашивают себе участки дна. Летом мне доводилось ловить килограммовых линей на глубине всего в 50 - 70 см. Однако, прежде чем рассказать о тактике ловли линя, я опишу некоторые технические моменты, касающиеся оснащения.

Снасть

Линь - рыба сильная, и к выбору снасти для его ловли нужно подойти очень серьезно. В том, что телескопические удилища совершенно для этого не годятся, я убедился на собственном опыте. Однажды за одну рыбалку я сумел сломать два первоклассных маховых удилища, на которые переловил не один десяток язей и лещей. Роковой для этих удилищ оказалась излишняя длина. За свою жизнь линь борется с особым, присущим только ему упрямством. И «оторвать» рыбу от дна порой не удается до самой дужки подсака.

Удилища ломались именно в самый последний момент вываживания, когда бланк уже находился за спиной, а рыба никак не желала выходить на поверхность. Так что постарайтесь обзавестись качественным и мощным матчевым удилищем. Я использую удилище Browning Commercial King Pellet Waggler длиной 3,3 м и тестом по оснастке 20 г (фото 2). Для меня это идеальный вариант. Далеко забрасывать оснастку при ловле линя не требуется, а управляться в ограниченном пространстве со столь коротким удилищем намного проще. Да и двухчастное деление бланка значительно добавляет ему мощности.

К катушкам для линевой снасти требований несколько: мягкий тормоз и хорошие тяговые качества. Мне нравятся катушки, у которых скорость подматывания лески достигается за счет увеличенного диаметра шпули при сохранении низкого передаточного числа. Линь, повторюсь, рыба сильная - и катушка должна иметь достаточный запас мощности.

Однако многие модели катушек с широкой шпулей имеют один существенный недостаток - значительную массу. Я рыбачу с катушкой Allux Ruthenium Match (фото 3). Имея низкое (4,5:1) передаточное число и широкую шпулю, весит эта катушка всего 230 г. Достигается это за счет перфорирования шпули. Причем грязь и мусор в такую шпулю набиваются так же, как и в обычную, не перфорированную, зато его лучше видно, да и чистится шпуля намного проще.

Очень удобно иметь при себе несколько надежных подставок, на которые и удилище можно положить, и столик для приманок и прочих рыболовных мелочей смонтировать.

Крепление поплавка

При ловле линя я пользуюсь только поплавками с одной точкой крепления. И дело здесь не столько в том, что такие поплавки очень красиво регистрируют поклевку. Их намного легче выдирать из зарослей, если с забросом чуть не угадал или рыба оснастку в траву затащила. Лучше других зарекомендовали себя вэгглеры со схемой огрузки 3+1, 5+1 (фото 4). Единственным недостатком этих поплавков является их значительная собственная длина.

При ловле на малых глубинах это создает некоторые трудности в работе со снастью: когда длина свисающей ниже поплавка лески приближается к его собственной длине, начинаются перехлесты оснастки. Для подобных случаев в моем арсенале имеется несколько прозрачных поплавков Drennan Puddle Chuckers (фото 5). Имея собственную массу в 4,5 г, эти поплавки хорошо летят, а масса подгрузки в 0,5 г позволяет очень деликатно подавать приманку «на опускание» поверх ковра травы.

Леска и крючки

(фото 6). С толщиной основной лески тоже не нужно скромничать. Линь и изящная снасть – понятия несовместимые. В траве рыба не очень-то и боится толстой лески - и берет приманку уверенно. А вот остановить линя после подсечки и не дать ему забиться в траву - с тонкой снастью вряд ли получится. В качестве основной на моих линевых удочках стоит леска Balzer Platinum Royal, диаметром 0,2 мм (3,8 кг), а поводок – того же бренда, но диаметром 0,16 мм. Ведь совместимость лесок в оснастке - вопрос очень важный.

В реальных условиях каждый сорт лески ведет себя по-разному. И чтобы не случилось так, что поводок вдруг окажется крепче основной лески, для своих снастей я стараюсь подбирать лески одного сорта. Качества вышеназванной лески меня вполне устраивают. Мягкая, серо-зеленого цвета, с низким коэффициентом растяжения, хорошей износостойкостью и прочностью на узле, она еще ни разу не подвела меня при ловле травяного линя. А ведь условия ловли в «окнах» травы простыми не назовешь.

Поводок для ловли линя однозначно должен быть коротким. Я пользуюсь поводками не длиннее 15 см (фото 7). Выбор этот не случайный. Линь заглатывает наживку неторопливо - и часто просто стоит на одном месте. С длинным поводком такую поклевку можно и не заметить. Да и при вываживании в ограниченном пространстве длинный поводок оказывается не самым лучшим выбором - рыба получает дополнительную свободу, в итоге процесс вываживания чаще всего заканчивается зацепом.

К выбору крючков для ловли линя тоже нужно подходить весьма ответственно. Подсечка «за губу» получается крайне редко. Чаще же рыба засекается за мягкие ткани неба, так что крючок нужен мощный. Путем подбора я остановил свой выбор на двух моделях - Kamasan B520 и Drennan Wide Gape. Когда приманкой служит опарыш или червь - ставлю Kamasan, а если ловлю на кукурузу или «бутерброды» - тогда Drennan. Номер крючка - 12 или 14 по западноевропейской классификации.

Прикормка

Привязанности линя к какому-то определенному запаху прикормки я не заметил, а вот без правильно организованного прикармливания не обойтись. Чтобы рыба скорее обнаружила в зарослях травы приманку на крючке, в зоне ловли должно наблюдаться постоянное движение из медленно тонущих частиц корма. И пусть в первых рядах у крючка наверняка окажется молодь плотвы и красноперки, их возня у прикормки не останется без внимания - и через некоторое время приманкой начнет интересоваться и линь. Так что, когда мне нужно поднять линя из зарослей травы, я всегда применяю тактику непрерывного прикармливания.

Есть в этой тактике несколько моментов, на которых я хотел бы заострить внимание. Линь, хоть и прожорлив, но больших стай никогда не образует. Так что прикормки не должно быть слишком много. Чтобы не перекормить рыбу, я полностью отказался от массированного стартового закорма и действую по схеме: 3 - 4 не сильно сдавленных, шарика прикормки размером с крупную сливу в самом начале рыбалки и постоянный докорм небольшими дозами прикормки в процессе ловли. Иногда, когда лини становятся очень активными, я перехожу на прикармливание чистыми опарышами или рублеными червями. Подавать такое лакомство рыбе удобно с помощью небольшой рогатки.

Линь обладает слабым зрением, а вот обоняние у него очень хорошее. Поэтому в моей прикормке всегда присутствует большое количество кастеров, рубленых червей и живых опарышей (фото 8). Все эти живые добавки источают сильный, не очень приятный запах. Однако линю этот запах очень даже нравится. Он начинает искать в траве его источник - и натыкается на падающую в толще воды приманку.

Иногда, когда необходимое количество вышеперечисленных ингредиентов найти не удается, я добавляю в готовый прикорм толченых улиток. Для линя улитки являются естественным лакомством - и глупо не использовать эту его слабость. Вот только, добавляя в прикормку улиток, следует помнить, что они содержат в себе большое количество жидкости, а, значит, первоначальная смесь должна быть суховатой. Да и вообще сильно увлажнять прикормку не следует.

Главное, чтобы она лепилась в шары, а при ударе о воду такой шар распадался бы на кусочки. Выбирая основу для прикормки, следует помнить о том, что основным, привлекающим линя элементом должны оставаться живые компоненты. И поэтому я советую обратить внимание на недорогие, слабо ароматизированные сухие смеси.

Еще нюанс: мертвый опарыш в прикормке намного эффективнее живого. Неподвижные личинки дольше остаются поверх травы, да и мелочь их не очень-то жалует.

Приманки

Линь всеяден. Однако львиную долю его рациона составляют улитки, пиявки, черви и личинки насекомых. Исходя из этого, у меня подбирался и набор наиболее часто используемых приманок: окрашенные в красный цвет опарыши, кастеры, навозные черви, тесто из манки, консервированная кукуруза. Охотно клюет эта рыба и на всевозможные бутерброды: опарыш + червь (фото 9), опарыш + кастер (фото 10), червь + кукуруза. Однако весной самой уловистой приманкой у меня считается красный опарыш (фото 11).

Не знаю, почему, но в водоемах, где дно устлано плотным ковром травы, к шустрым красным червячкам линь особенно неравнодушен. Червь лучше работает в случаях, когда рыбачить приходится возле зарослей кувшинок. А вот манка, кукуруза и всевозможные «бутерброды» – это джокеры, которые могут сработать в самый неожиданный момент. Так что на рыбалку я всегда ношу с собой целый набор приманок.

Всегда за солнцем

Линь – рыба теплолюбивая. Так что большую часть года искать встречи с ним нужно в местах, где солнечные лучи попадают на воду и задерживаются дольше всего. Это не всегда только мелководные зоны водоема - прибрежные бровки более глубоких участков могут быть еще лучше. Главным условием того, что для кормежки линь выберет тот или иной участок водоема, будет более высокая температура воды. И совершенно беспроигрышным местом для ловли линя в любое время года будет прибрежная зона. Здесь линь появляется, как минимум, два раза в сутки, когда туда попадают солнечные лучи.

Погода

Как и карась, для кормежки крупный линь выбирает преимущественно теплую и тихую погоду. Хорошие уловы бывают и в пасмурные, с легким дождиком, дни. А вот прохладной, особенно с ветром, погоды эта рыба не любит. Что касается лучшего времени суток, то вопреки утверждениям, что наибольшую активность линь проявляет в вечерние, даже предзакатные часы, я люблю рыбачить утром - с момента, когда становится различимой антенка поплавка. В это время крупный линь выходит покормиться на самую мель, где глубина редко превышает 70 см.

Если вести себя на берегу тихо, то поклевки будут продолжаться приблизительно до 11 часов. Потом рыба с мели уходит - и случайные поклевки могут наблюдаться лишь на свалах в яму. Но в этом случае конкурентом линю могут быть плотва и подлещик, которые всегда намного быстрее отзываются на прикормку.

Попробуйте и вы когда-нибудь половить линя на поплавочную удочку. Уверен, что первый же пойманный этим способом золотистый красавец даст мощный импульс для дальнейших экспериментов в этом очень увлекательном занятии.