Летом на Дамбе с поплавком Максим Перов, Санкт-Петербург

Главным трофеем поплавочников в Ленобласти можно смело назвать леща. Эта рыба повсеместно распространена и при этом достигает весьма внушительных размеров. Очень богат лещом Финский залив, но на этом гигантском водоеме очень мало где можно рыбачить с берега, а рыбалка с лодки затруднена из-за волны, ведь на больших просторах редко бывает штиль. Поэтому огромной популярностью у питерских рыбаков пользуется Дамба.

Она позволяет комфортно ловить с берега, при этом всегда можно спрятаться от волны, какое бы не было направление и сила ветра. Самая лучшая лещовая рыбалка на Дамбе продолжается со второй половины июня по середину сентября. А если осень стоит теплая, подлещик может не отходить и до конца сентября.

Особенности Дамбы

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, как официально называется Дамба - это гигантское гидротехническое сооружение длиной 25 км. Дамба проходит через самую середину Невской губы, успешная рыбалка возможна в любой ее точке. Среди рыболовов устоялось деление Дамбы на две части, северную и южную (фото 1). Северная ветка идет от станции Горская до Кронштадта, а южная от Кронштадта до Бронки.

Очень хорошо для рыболовов то, что южная и северная ветки расположены почти под прямым углом друг к другу. Это дает возможность спрятаться от любых ветров и ловить в спокойной воде, когда с другой стороны Дамбы бушуют волны. Другое полезное свойство Дамбы заключается в том, что глубина в 5 - 7 м местами начинается практически у берега, на дистанции до 15 м, сразу за отсыпкой камней.

Вдоль Дамбы почти всегда есть несильное течение, направление которого часто меняется. Поэтому поплавочник здесь должен владеть техникой ловли в проводку, в особенности с придержкой поплавка. Дело в том, что лещ очень часто предпочитает неподвижную насадку, поэтому с придержками шансы на поклевку намного выше, чем при свободном проплыве. Но главное, что должен уметь рыболов - это точно выставлять глубину. Ведь лещ - рыба донная, и редко интересуется кормом, проплывающим хотя бы немного выше.

Снасти

Самые подходящие снасти для ловли с Дамбы - это маховая и болонская удочки. Лучше всего «мах», но на больших глубинах даже 9-метрового удилища может не хватать, чтобы достать подводного края отсыпки камней. В таких случаях нужен либо 10 - 11-метровый «мах» (но такая снасть стоит дорого), либо болонская удочка (фото 2), достаточная по длине, чтобы при глубине 6 - 7 м ловить с глухим креплением поплавка. А дабы всегда попадать точно в прикормленное место, фиксировать леску в клипсе на катушке.

Оснащение удочки для этих мест имеет свои особенности. На маховых удилищах я ставлю обычные поплавки грузоподъемностью 3 - 5 г. Основную часть огрузки располагаю довольно близко к поводку, но не более полуметра от него, а «подпасок» - вплотную к поводку (фото 3). «Подпасок» - не более полуграмма, этого достаточно, чтобы чувствительный поплавок при поклевке всплывал, в то же время грузик столь мал, что не настораживает опасливого крупного подлещика или леща. Оптимальная длина поводка примерно 30 см, это позволяет при необходимости положить часть поводка на дно, чтобы крючок не просто чиркал по дну при проводке, но волочился по нему.

Выбор поплавка - отдельная тема. Среди великого разнообразия моделей я остановился на трех вариантах. Первый - это поплавок с шаровидным телом (фото 4), который хорош при ловле на волне, но имеет недостаток - несколько худшую чувствительность к поклевке, особенно «на подъем». Для ловли в совсем тихой воде, что на Дамбе, к сожалению, не так уж часто бывает, я применяю поплавок-иглу (фото 5).

Такая форма сигнализатора идеальна в плане чувствительности при любых поклевках, но очень неустойчива на волне. И третий вариант - поплавок с сигарообразным телом (фото 6). Это компромисс между «шаром» и «иглой» - более-менее чувствителен к поклевкам и достаточно устойчив на волне. Особняком стоят поплавки с плоским телом, специально предназначенные для ловли на течении (фото 7). Такие поплавки очень хороши для ловли в проводку с придержками, поскольку при придержке не склонны нырять под воду.

Определение спуска

Точное выставление глубины при поплавочной ловле на течении не так просто, как может показаться на первый взгляд. В то же время важность этого при ловле леща трудно переоценить. Для лучшего улова необходимо, чтобы насадка при проплыве чиркала по дну или даже волочилась по нему вместе с частью поводка. При особенно капризном клеве на дно кладут даже «подпасок». Как же выставить глубину с такой филигранной точностью? Полностью оснащаем снасть, огружаем поплавок так, чтобы из воды торчала только антенна, после чего зажимаем на крючке крупную дробину, с которой поплавок утонет.

Поскольку промер идет на течении, дробина на крючке должна быть достаточно весомой, чтобы поплавок с ней тонул очень быстро, иначе промер получится неточным. Ставим глубину заведомо меньше, чем в точке лова, и делаем заброс. Поплавок, естественно, уверенно занырнет. После этого немного увеличиваем спуск и делаем новый заброс. Если поплавок снова исчез, повторяем увеличение спуска до тех пор, пока поплавок не останется на поверхности. Теперь самый сложный момент. Минимально увеличивая или уменьшая спуск, добиваемся того, чтобы поплавок был на поверхности, но занимал вертикальное положение и был огружен по антенну.

Это значит, что дополнительная дробина на крючке лежит на дне, но «подпасок» находится выше. Все, оптимальная величина спуска найдена. Теперь важно прочно закрепить кембрик на поплавке, чтобы он при многочисленных забросах во время ловли не сдвигался ни на сантиметр.

Прикормка

Это важнейший фактор успешной поплавочной рыбалки на Дамбе. На день нужно иметь с собой не меньше четырех килограммовых пакетов готовой сыпучей прикормки. Разумеется, увлажнять их нужно по очереди, а не все сразу, иначе в теплый летний день прикормка может закиснуть. Важно, чтобы в прикормке кроме мелкой, пылевидной составляющей была и крупная фракция. Несмотря на то, что в специальные лещовые смеси все грамотные производители уже добавили крупные частицы, имеет смысл взять с собой немного вареного пшена и добавлять его в прикормочные шары. Важно только не переборщить с пшенкой, чтобы не превратить прикормку в кашу.

Очень полезно замешивать прикормку не на чистой воде, а с добавлением мелассы или аминосиропов (фото 8). Эти вещества, добавляя прикормке вкус и аромат, усиливают рыбий аппетит.

Между первым и вторым створами

Створами называют водопропускники, через которые в обычном режиме, когда нет угрозы наводнения, вода из Невской губы идет в открытый Залив. На северной ветке 5 створов, ближайший из них расположен почти вплотную к берегу. Участок Дамбы между первым и вторым створами очень популярен у «безлошадных» рыболовов - сюда легко доехать на автобусе, выйти на остановке «Горская», а затем пройти километр-полтора до желанного места рыбалки. Для поплавочника этот участок хорош при ветрах северного или южного направлений. В первом случае следует ловить с городской стороны Дамбы, а во втором - с морской.

Глубина здесь совсем невелика, примерно 2 – 2,5 м. Подлещик здесь очень хорошо ловится ночью, когда прекращает клевать разносортная мелочевка, часто досаждающая днем. Впрочем, опытные лещатники и днем с помощью грамотного прикармливания умеют собрать в точке ловли хорошего подлещика и леща, после подхода которого мелюзга разбегается.

Между первым и вторым створами удобнее всего ловить маховым удилищем длиной 7 - 9 м. А с городской стороны достаточно «семерки», более того, она даже лучше 8 - 9-метровых «махов», потому что как раз на дистанции 7-метрового удилища вдоль берега проходит небольшая канавка, где любит держаться рыба. С морской стороны лучше использовать 9-метровые маховые удочки.

Для ночной ловли абсолютно необходимо иметь с собой налобный фонарь с запасными батарейками, насадку-светлячок для поплавка, удобный экстрактор, чтобы легко извлекать крючок у заглотившей рыбы, и запас оснасток. Запасные оснастки важны по той простой причине, что в темноте, даже с налобным фонарем, перевязывать крючки или поводки неудобно, гораздо проще поставить готовые, связанные дома. Оснастку я использую немного прочнее, чем при дневной рыбалке: основная леска 0,18, поводок - 0,14 мм. Ночью рыба гораздо менее осторожна - и толстый поводок ее не отпугивает, зато снасть надежнее. Днем поводок обычно 0,1, максимум – 0,12 при основной леске 0,16 мм.

Кроме леща, в этих местах много крупной густеры, особенно ночью. Если днем насадку теребят густерки с ладошку, то в темноте на прикормку часто приходят стаи густеры по 200 - 400 г, и даже полкило не предел. Эта рыба порой ловится в очень больших количествах. Плотва ночью берет намного реже, чем днем, зато ее размеры радуют - нередко «влетают» экземпляры более 300 г.

Между вторым и третьим створами

Здесь условия радикально отличаются от описанной выше рыбалки. Глубины сразу после окончания отсыпки камней составляют 5,5 - 7 м, что делает ловлю более сложной и требует других снастей. Но трудности окупаются с лихвой, т.к. подлещик здесь заметно крупнее, а случаи поимки полновесных лещей чаще. Рыбачить лучше всего в светлое время суток, что удобнее, нежели по темноте.

Именно здесь я имел случай убедиться в огромном преимуществе маховой удочки над болонской. Один мой знакомый, завсегдатай Дамбы, ловил 11-метровым «махом» от Maver. Я сначала думал было обзавестись таким же удилищем, но когда узнал его цену, мой энтузиазм сильно ослабел. Переходить на ловлю со скользящим поплавком не хотелось - не мое это. Я вышел из положения, купив 8-метровое болонское удилище. Благодаря его длине стало возможным ловить на глубинах 6 - 7 м с глухим креплением поплавка. Но как бы я не старался, обловить соперника с его 11-метровым «махом» никак не удавалось - он всегда ловил лучше. Объяснение, я думаю, несложно - точное управление проплывом поплавка с придержками, что удобно делать длинным удилищем.

Между вторым и третьим створами имеет смысл добавлять в прикормку грунт, потому что глубина немаленькая. Прикормочные шары должны быстро тонуть, чтобы их не отнесло течением. Еще одна особенность - здесь хорошо работает мелкий кормовой мотыль в прикормке (фото 9). Вообще-то, работает он везде вдоль побережья Дамбы, но на мелководье велик риск вместо леща собрать тучу прожорливой мелюзги: окунька, ерша, а то и колюшки.

А между вторым и третьим створами мелочевки относительно мало, зато много подлещика, который отлично отзывается на шевеление личинок мотыля в прикормке. Так что не ленитесь перед поездкой на рыбалку заглянуть на Кондратьевский рынок и взять кормового мотыля хотя бы 100 – 200 г (вообще-то, чем больше, тем лучше). Ароматику в прикормку следует добавлять осторожно, потому что возле дна вода холодная даже в разгар лета, когда верхние 1,5 - 2 м хорошо прогреты и некоторые рыболовы даже купаются.

Кстати, если уж мы заговорили о мотыле, то надо сказать, что наживкой номер на Дамбе является уже крупный свежий мотыль. Многократные эксперименты, в том числе на спортивных соревнованиях, показали, что это самое лакомое блюдо для местного леща. Далее, в порядке убывания уловистости, следуют червь, опарыш, растительные насадки. Еще насчет наживки: не бойтесь экспериментировать с дипами (фото 10). Местная рыба на них очень хорошо реагирует, но нужно иметь с собой достаточный запас ароматов, чтобы подобрать нужный. В иной день вдруг «выстреливает» клубника, а в другой рыбе подавай чеснок.

Если у вас все-таки нет мотыля, и вы ловите на червя или опарыша, ароматизатор можно добавить прямо в баночку с наживкой. А вот при ловле на мотыля этого делать ни в коем случае нельзя - личинки преждевременно погибнут. Мотыль обрабатывается ароматикой, когда он уже насажен на крючок. И последнее про наживку.

В летнее время - никаких мотыльниц! Мотыля нужно держать в емкости с водой (фото 11), раз в полчаса меняя ее на свежую. Только так в теплую погоду можно долго сохранить нежных личинок живыми.

Самое стабильное по уловам место - городская сторона Дамбы. Это относится не только к участку между вторым и третьим створами, но и ко всему протяжению гидрозащитных сооружений. Не то чтобы с морской стороны было меньше рыбы - нет, ее там предостаточно, да и размеры трофеев в среднем крупнее, чем с городской стороны. Но иногда со стороны моря случаются удивительно безрыбные дни, когда любые ухищрения с прикормкой или снастью не дают никакого эффекта - рыбы попросту нет, отошла куда-то на просторы Залива. С городской же стороны рыба у Дамбы есть всегда, а улов зависит только от мастерства рыболова. Поэтому я предпочитаю ловить в сторону города - конечно, если погода позволяет.

На ночь между вторым и третьим створами рыбаки остаются лишь во второй половине июня и июле. Дело в том, что по темноте здесь практически не клюет. В короткую белую ночь рыболов может вынуть снасть из воды и просто отдохнуть, перекусить, ожидая утренней зорьки, на которой частенько бывает самая настоящая «раздача» крупного подлещика. Но в августе, когда ночи уже длинные, сидеть без дела в темень как-то скучновато. Поэтому во второй половине лета и в сентябре в эти края ездят на дневную рыбалку.

Добраться до участка между вторым и третьим створами проще всего «безлошадному» рыболову. Для этого нужно сесть в маршрутку 405 у метро «Черная речка», заранее обговорив с водителем, что он высадит вас на Дамбе там, где вы скажете. Подчеркиваю - договариваться об этом нужно именно при посадке, иначе велик риск, что на Дамбе водитель заявит, что здесь автострада и остановка запрещена. Автомобилистам же добираться в эти края неудобно. Ведь парковка есть лишь у моста через фарватер за третьим створом, а оттуда только пешком, дорога вдоль воды хоть и существует, но она перекрыта.

Между третьим створом и фарватером

Это самый людный участок на северной ветке Дамбы. Причина простая - здесь единственное место для парковки автомобилей. Поэтому на этом участке днем и ночью, в выходные и в будни сидят люди, а выходные или праздничные дни даже сложно найти место для ловли. Здесь тоже глубоко, но рельеф дна за отсыпкой камней не так однороден, как между вторым и третьим створами, где дно - практически ровный стол. Есть перепады глубин, где-то травка, где-то на дне россыпь некрупных камешков, поэтому при выборе места для ловли леща в проводку нужно особенно тщательно исследовать дно. Прежде чем кормить, сделайте десяток проводок с волочащимся по дну крючком и убедитесь, что в выбранном месте нет зацепов.

Еще одна причина, почему я не люблю этот участок и редко там ловлю - жуткое количество мусора на берегу. Причем не только пакеты от прикормки и другие следы присутствия малокультурных рыбаков, но и брошенные мангалы, коптильни и даже сломанные раскладные столики. Дело в том, что сюда приезжают еще и любители отдыха у воды с шашлыками и изрядным количеством крепких напитков. Хотя какой может быть отдых, когда вокруг откровенная помойка - мне не понять. В общем, недолюбливаю я это место и останавливаться на нем подробно не буду.

Между фарватером и Кронштадтом

Здесь начинаются совсем другие места, где основной трофей уже не лещ, а другие мирные рыбы. Чем ближе к Кронштадту, тем мелководнее и больше водной растительности. В этих краях клюет разнокалиберная красноперка, а местами ловят крупного карася, который в Финском заливе достигает порой по-настоящему трофейных размеров. В ходу растительные насадки, потому что иначе сильно досаждает колюшка.

Для успешной рыбалки нужно искать места с прогалами в зарослях. Впрочем, особо упорные рыболовы такие прогалы создают сами, попросту выкашивая траву. Добраться в эти места можно либо на уже упомянутой 405-й маршрутке от «Черной речки», либо на автомобиле, развернувшись в Кронштадте, заехать на «Первый северный форт», который соединен с Дамбой узким перешейком, где и проложена дорога.

Южная ветка, возле тоннеля

Очень популярное место у рыболовов, потому что здесь можно припарковать автомобиль. Глубины - 4 - 6 м, для рыбалки применяют 9-метровые маховые удилища, длины которых вполне хватает, чтобы достать до свала. В июле - августе хорошо клюет подлещик - как и на северной ветке Дамбы. Практикуют как дневную, так и ночную рыбалку. Помимо подлещика, много крупной густеры и плотвы, а с морской стороны в уловах нередок большой елец. Изредка попадается чехонь. Ловить в этих местах лучше всего при западных или восточных ветрах. При западном ветре на городской стороне будет тихая вода, а при восточном - на морской.

Более близкую к берегу часть южной ветки описывать не имеет смысла. Во-первых, она очень похожа на участок между первым и вторым створами на северной ветке, а во-вторых, и это главное, туда сейчас никак не добраться. Маршруток по южной ветке Дамбы не ходит, единственный автобус идет из Ломоносова и на Дамбе он не остановится, как не упрашивай водителя. Машину припарковать тоже негде. Впрочем, на Дамбе и так предостаточно мест для комфортной и добычливой ловли. Удачи вам, уважаемые рыбаки и рыбачки!