Лещ: поймать играючи Владимир Клень | 5 февраля 2019 г.

Мне кажется, в рыбалке часто работает то же правило, что и при езде на велосипеде: стоит раз научиться - и навык остается на всю оставшуюся жизнь, т.е. поймал плотвичку или окунька пару-тройку раз на конкретную оснастку - и начинаешь полагать, что знаешь все пути к успеху в ловле любой рыбы.

Главное, чтобы сама рыба в реке или озере не переводилась. И в моей практике всё проистекало именно так. Однако правило это ну никак не распространялось на лещей, в особенности в зимний период. Пришлось признать, что их надо уметь ловить. Именно уметь, настраиваясь исключительно на данный вид.

Начало моего пути познания тонкостей лещовой рыбалки является довольно показательным. Сперва на протяжении нескольких сезонов я был далеко не последним в ловле, и мне казалось, что 10 - 15 подлещиков за рыбалку– неплохой результат. В итоге я уверовал, что так будет всегда. Ведь действовал я всегда вроде по уму - кормушка, прикормка, поплавочки, мормышки и т.д. Однако затем я расширил географию ловли - и вопреки ожиданиям, лещи вдруг почти перестали ловиться.

Были даже две зимы, за которые я поймал какой-то неприличный мизер подлещиков. С глубин в 6 - 8 м вытягивал из лунок какую угодно рыбу, но только не ту, которую так хотелось. И это притом, что рыбачил-то я на лещовых водоемах и вроде бы в правильных местах. А печальнее всего было то, что ловившие рядом со мной знакомые из числа многоопытных стариков-лещатников показывали выдающиеся результаты (фото 1).

Ну прямо-таки одного за другим вытягивали из лунок лещей и подлещиков. Правда, для этого использовали нелогичную, на мой взгляд, и даже примитивную тактику и методику с применением мормышек. Их подход ну никак не укладывался в широко растиражированные типовые схемы, которыми по сей день пестрят СМИ и интернет.

Учитывая, что многие составляющие «дедовской методы» виделись мне непонятными, я решил разузнать предысторию её появления. Оказалось, что мои знакомые с рыболовным стажем в 50 - 60 лет пришли к ней самостоятельно - опытным путем.

Перепробовали всё и вся, пытаясь найти вариант, благодаря которому из-подо льда можно ловить лещей на водных объектах всех типов, вне зависимости от их географических особенностей - и «стоячие» оснастки, и безнасадочные, включая «гирлянды», и различные способы прикармливания и т.д.

В итоге же остановились на варианте динамичной ловли, который по своей результативности превзошел все иные. С учетом всего услышанного и увиденного, я полностью доверился аксакалам. Перенял их подход в подледной ловле лещей и подлещиков, о чем до сих пор не жалею, и если что-то меняю, то только ради разнообразия и в порядке эксперимента.

Искать и находить

В любом виде рыбалки первичен вопрос грамотного определения места для ловли. Применительно к лещам в зимний период необходимо, прежде всего, обнаружить ключевые глубоководные ямы, в которых они зимуют. В отличие от периода открытой воды, никаким прикормом их в другую точку не вытянуть. Раньше я полагал, что еще и рельеф ям важен для определения мест сверления лунок.

Сейчас думаю иначе. Убедился, в том числе благодаря эхолоту и подводной видеокамере, что лещовое племя постоянно курсирует в пределах границ ямы. Поэтому каких-то особых «клёвых координат» нет и искать их не имеет смысла.

Другое дело, что при наличии на озере нескольких зимовальных ям основная масса лещей имеет свойство смещаться с одной на вторую, третью и т.д. Изучив особенности поведения лещей нескольких водоемов, я пришёл к интересному выводу. Если миграция лещей по ямам существует, то этот процесс повторяется из года в год. Так что, зафиксировав такую тенденцию, в дальнейшем можно прогнозировать, где конкретно находится основное поголовье лещей и подлещиков в конкретный день.

Лещи пугливы не только летом, но и зимой. И лунки для их ловли традиционно сверлятся в темноте, чтобы после рассвета больше не шуметь и сосредоточиться лишь на процессе ловли. Однако если раньше я сверлил 6 - 8 лунок на расстоянии 5 - 6 м друг от друга и чаще по кругу, то сейчас поступаю иначе. Где-то 8 - 10 лунок делаю в произвольном порядке, в том числе над изменяющимися глубинами ямы. Причем расстояние между ними составляет 10 - 20 м. И дабы в дальнейшем без проблем находить свои лунки, устанавливаю возле каждой флажок (фото 2).

Эффект манки

Один из наиболее важных отличительных моментов описываемого варианта ловли – прикармливание. Практически все рыбаки-лещатники для этого используют кормушки-самосвалы.

Как правило, данные емкости начиняются кормовым мотылем или готовой прикормочной смесью. Я научился делать иначе. Прикармливаю каждую лунку исключительно сухой манкой. Сыплю её либо прямо из пакета, либо из руки (фото 3) - в каждую лунку примерно по жмене крупы. Через пару секунд после попадания в воду манка медленно погружается, образуя пылящий питательный шлейф из отдельных крупинок.

В прошлом мне не верилось, что заброшенная таким образом манная крупа вообще способна достичь дна. А тем более образовать на дне кормовое «пятно». Ведь обычно глубина в месте моей ловли - не менее шести метров, плюс поверхностное течение, движение воды. Но оказалось, что достигает, а отдельные крупинки долгое время поддерживают эффект питательного столба. Именно он определяет хороший привлекающий эффект для лещей и подлещиков, направляя к образующемуся кормовому «пятну» и концентрируя их у придонной точки ловли.

Убедиться в высокой эффективности такого способа прикармливания меня заставили не только результаты ловли моих друзей, но и лично проведенные эксперименты. В одни лунки я засыпал манку, в другие опускал кормушку с магазинным прикормом. В первых наблюдался неизменно более активный клев. Причем даже не всегда со дна. Рыба реагировала на приманку в 50 - 150 см от дна. При этом в желудках пойманных подлещиков находились крупинки манки.

Высыпать же готовую магазинную зимнюю прикормку в лунку, обеспечив аналогичный манке эффект, непросто. В воде окажутся более легкие взвеси, к тому же не обладающие клейкостью манки. Скажу больше, я даже манку покупаю не любую. Опытным путем я определил производителей, выпускающих крупу с наиболее крупными частичками. При попадании в лунку они через пару секунд идут ко дну, а не плавают на поверхности, как бывает с менее качественным продуктом.

По ходу каждой рыбалки я произвожу еще и подкармливание тех лунок, которые давали результат. Вытянул из них несколько подлещиков, заметил, что другие не клюют - и начинаю кормить. Для этого использую заполненный манкой простенький фабричный флакон-дозатор, который я умыкнул с домашней кухни. Достаточно четырех-пяти нажатий на него.

Впрочем, сбрасывать со счетов лунки, где днём клева вообще не наблюдалось, полностью не стоит. Не единожды они начинали работать в преддверии сумерек. Объяснение такого наблюдения может крыться, опять же, в миграционных процессах, понять которые мне пока сложно. Их надо просто принять и пользоваться этим.

Даже если рыбалка развивается неважно, дополнительные лунки в её процессе я сверлю крайне редко. Учитывая, что согласно описанной выше схеме мы с напарниками совместно «флажкуем» весьма внушительную акваторию, в этом просто нет смысла. Раз уж лещ себя не проявляет – значит, на то есть причины, непонятные человеку. Однако такое практически не случается.

В процессе ловли возле каждой лунки долго не задерживаюсь. При отсутствии поклевок - более пяти минут не сижу. Перехожу по кругу от лунки к лунке. Когда точку занимают иные рыбы – плотва, ерши и реже окуни, стараюсь выловить их, освободив место для подлещиков. Вперемежку эти рыбы практически не клюют.

Кстати, именно повышенное внимание к подледной ловле лещей обусловило усовершенствование мною рыболовного ящика. Я доукомплектовал его подвесным ведерком (фото 4). Для его изготовления использовал пластиковую канистру из-под бытовой химии. Откидная ручка – тоже из полимера. К ведерку дополнительно приклепаны два плоских крючка из нержавейки.

При транспортировке ведерко свободно входит внутрь ящика. В нём размещается термос, коробки, снасти и т.д. А на льду при подготовке к ловле я переношу там пакет с манкой, черпак и флажки. Затем вешаю на крючки на край ящика вместо заводского кармана. Содержу там опять же черпак, дозатор с манкой, полотенце, перчатки, а порой даже временно складываю рыбу.

Свой удильник

Вопрос оптимальной оснастки под озерную ловлю лещей и подлещиков для меня тоже проработан. Только кивочная снасть для активной ловли - самый что ни на есть спортивный вариант.

Избранный удильник для ловли на глубине – с рукояткой, подходящей для обхвата всей кистью, приставными ножками, выносной шпулей с рычагом стопора-трещотки и гибким шестиком (фото 5). Рукоять обеспечивает постоянство качественной глубоководной проводки при сильных морозах и на ветру. С ней и ножками в совокупности удобно подсекать, если оставить удочку у лунки.

Выносная открытая шпуля позволяет быстро отпускать и сматывать оснастку, невзирая на большую глубину. Кроме того, всегда можно стравить леску при вываживании крупной или упирающейся рыбы. Гибкий мягкий шестик способствует эффективным подсечкам и снижению упорства засеченной рыбы.

Такой или подобный вариант удильников импонирует не только мне, но и всем моим знакомым, специализирующимся на ловле лещей. Конечно, не исключаются и иные модели, однако они в процессе ловли требуют дополнительных манипуляций.

К примеру, на удильники «балалаечного» типа при переходе от лунки к лунке приходится сматывать оснастку на кисть руки. Класть «балалайки» на лед, особенно густо покрытый снегом, не станешь. А это порой рационально - к примеру, выполнил 10 - 15 проводок, оставил удочку у лунки - и перешел к следующей. Тогда при возвращении не придется тратить время, снова выверяя глубину. Попутно можно еще и оценить реакцию рыб на неподвижную приманку.

Вопрос выбора кивка традиционно индивидуален. Однако общее требование к кивкам для успешной ловли лещей и подлещиков – их длина. Оптимальный диапазон – от 15 до 20 см (фото 6). Под тяжестью приманки он должен образовывать угол наклона в 30°. Я чаще всего использую кивки из металла и комбинированные (лавсан с металлической рессорой). Реже - сугубо лавсановые. Два первых наиболее удобны, чтобы на большой глубине обеспечить необходимую плавную игру с большой амплитудой. Кроме того, они лучше противостоят ветрам и позволяют работать с достаточно объемными и тяжелыми приманками.

Кому-то это покажется странным, но знакомые мне маститые лещатники используют для зимней проводки жесткую нерастяжимую леску толщиной не менее 0,15 мм. Такой подход гарантирует качественные подсечки и уверенность при вываживании рыб с большой глубины. Видя их результаты, могу утверждать, что сама игра при этом тоже не страдает.

Но, несмотря на сказанное, я всё-таки предпочитаю использовать более тонкую леску сечением 0,12 мм. Возможно, просто сказывается привычка, когда понимаешь, что чем тоньше леска, тем лучше чувствуешь приманку.

И еще обращу внимание на цвет лески. Приоритет лучше отдать не прозрачной, а ярких раскрасок – красной, синей (фото 7) и т.д. После вываживания рыбы она окажется на льду - и разобраться с ней будет проще. Особенно в ненастный день с порывами сильного ветра и летящим снегом.

Мормышка и крючок

Говоря о мормышках, отмечу, что это тот самый случай, когда именно укрупнение приманки повышает результативность ловли. Не принципиально, каким будет материал, из которого она изготовлена – вольфрам или свинец. По форме жесткого отбора не провёл. Чаще использую каплевидные и конусообразные, успешно ловил на шарообразные.

По причине недостаточной тяжести меня не совсем устраивали любимые мною универсальные мормышки-«проволочки», имитирующие бокоплавов. Однако, не сомневаясь в перспективности их использования для ловли лещей, я заказал приманки этой формы у мастеров. Правда, с дополнительной намоткой еще одного ряда вольфрамовой проволоки. Плюс их выкрасили в красный цвет, имитирующий мотыля (фото 8). В результате мои ожидания оправдались - лещи и подлещики здорово ловятся на такую приманку.

Раз уж я затронул вопрос цветовой гаммы мормышек, отмечу, что помимо красного лещу импонируют цвет меди и матовое серебро. Можно пробовать золотистый (фото 9), темно-зеленый и черный цвета.

Кроме отмеченных выше, нравятся мне мормышки с коронками, а также дополнительная подсадка на леску выше мормышки бисеринок белого или желтого цветов. Их эффект отмечен давно, хотя мне и толком непонятен. Но что-то общее у бисерин с крупинками манки точно есть. Ну а на сам крючок мормышки неизменно я наживляю пучок мотылей в 4 - 6 личинок.

Хорошо известно, что для многих правил есть исключения. Вот и при ловле лещей на мормышки таковое имеется. В случаях, когда рыбы ловятся нестабильно и клев переменчив, прибегаю к оснастке иного рода. Для таких случаев специально держу в ящике удильник, к леске которого вместо мормышки привязан крючок (фото 10). В 10 - 15 см выше него установлено грузило-дробинка.

На крючке - несколько личинок комара. Казалось бы, разница несущественная, однако рыба способна мгновенно отреагировать поклевкой. Причем проводка с такой оснасткой выполняется аналогичная мормышечной. Речь об установке удильника на лед и ожидания поклевки на неподвижную приманку я не поведу, хотя такое при желании возможно.

Утром я начинаю ловлю спустя полчаса после того, как засыпал в лунки манку. Шаблоны эффективных лещовых проводок обрисовать невозможно. Однако отмечу их плавность, большую амплитуду и чередование с паузами. Обычно за один взмах мормышка поднимается примерно на 10 см. Завершаю проводку тогда, когда рука с удильником оказывается полностью выпрямленной и поднятой над головой в сидячем положении. Поклевка леща чаще всего следует во время указанных пауз.

Внешне она выражается подъемом или остановкой кивка. Подсечка выполняется в аналогичном стиле – плавная и размашистая. При вываживании рыбы леску держу в постоянном натяжении, не позволяя ослабевать - во избежание схода. Заметил, что при нестабильном клеве хороший эффект дает изменение темпа проводки, а также чередование быстрой и медленной игры.

Ну и в заключение отмечу, что лещи и подлещики активно ловятся на протяжении всей зимы, однако по первому и последнему льду наблюдается их наиболее активный клёв, оправдывающий наши ожидания.