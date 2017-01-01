Куусамо, далекий и близкий. На рыбалке с Вилле Хаапасало Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»

(Окончание. Начало читайте здесь и здесь).

В предыдущих номерах журнала я рассказал о двух своих поездках в финский городок Куусамо. В первой части я поделился впечатлениями о своем первом и весьма остросюжетном путешествии, состоявшемся в 1993 году. Во второй части поведал о последней поездке в Куусамо, проходившей в августе этого года.

Между двумя этими экскурсами прошло почти 25 лет. За этот временной отрезок у меня появилось много знаний и опыта в организации подобных вояжей, которыми я поделился в прошлом номере. В этом году моя поездка имела не только туристический акцент, но и была связана со съемками фильма «На родине легендарного “Профессора”», приуроченного 50-летию компании «Куусамон Уйстин» (Kuusamon Uistin) с ведущими Андреем Зайцевым и Вилле Хаапасало. Премьера этого короткометражного рекламного фильма состоялась на канале «Охотник и Рыболов» в конце октября, также его можно увидеть на нашем канале «Спортивное рыболовство» в YouTube. Думаю, настало время рассказать и о самой рыбалке в Куусамо с Вилле Хаапасало.

Наша поездка плавно приближалась к экватору. И вот наконец настал «день икс», ради которого собственно все это и было задумано. Съёмочная группа канала «Охотник и рыболов» и Вилле прибыли в Куусамо накануне вечером и расположились в уютном кемпинговом лагере «Ollilan Lomamajat» в километрах тридцати от нас.

Я отдыхал со своей семьей в Куусамо уже на полную катушку. В этом году я отправился в Куусамо со своей супругой и двумя маленькими сыновьями, а также со своим другом и его сыном. Мы приехали на несколько дней раньше съемок. Позади было пару увлекательных рыбалок на лесном озере, и поимка моим старшим сынишкой первой в своей жизни щуки. Также была в прошлом и увлекательная рыбалка на речках Оуланкайоки и Киткайоки, о которых я рассказывал ранее, но самое главное событие было еще впереди.

Подъем был намечен на 7 утра. Предстоял длинный съёмочный день. Идея поехать на съемку всей нашей большой компанией, с утра оказалась весьма утопичной. Погрузив лишь своего спящего шестилетнего сына Ивана в машину, я выехал к месту лова.

Погода стояла хорошая, как раз для рыбной ловли. На берегу нас уже ожидали три гидовских лодки, полностью экипированные для рыбалки и упакованные свежеиспеченными блеснами от Kuusamo. Как всегда, на новом месте всё было в диковинку и интересно. Пока Вилле и съемочная группа готовились к работе, мне удалось пообщаться с владельцем этого замечательного рыболовного Эльдорадо - Туомо Оллила (Tuomo Ollila), рассказавшим о своем кемпинге (фото 1).

Т.О. Это место – вся моя жизнь, это наша семейная история. Кемпинг был построен и открыт в 1966 году моими отцом и матерью. Сейчас я работаю здесь с женой и дочерью, иногда нас навещает сын, который переехал в район реки Торнио. Как и компания «Куусамо Уйстин» сейчас, мы в прошлом году справили свое 50-летие. Наш кемпинговый комплекс состоит из восьми деревянных домиков, стоящих друг от друга на достаточном удалении, что удобно для семейного отдыха, поскольку чувствуешь себя в полном одиночестве с природой.

К каждому из домиков примыкает достаточно большая лесная территория, имеется собственный причал, небольшая лодка, зона для купания и дровяная баня. Находится наш комплекс на полуострове, омываемом озерами Кюльмаярви (KylmaJarvi) и Валиярви (Valijarvi). Мы можем предложить целый комплекс развлечений, которые особо востребованы любителями дикой природы, охоты и рыбалки.

Мы открыты как для опытных рыболовов, которые приезжают в Куусамо с собственной лодкой, так и для обычных путешественников. У нас есть всё необходимое для комфортной рыбалки: удобный спуск для трейлеров, заправка, спасательные жилеты и прочий инвентарь. Можно взять напрокат и большую моторную лодку, стоимость аренды которой 70 евро в день – тут всё включено, и лодка, и мотор, и бензин. Если нужен только мотор к имеющейся в распоряжения вашего домика небольшой лодке - его аренда составит 150 евро в неделю + оплата бензина. При необходимости можно взять и дополнительную лодку, оплачиваемую отдельно.

Не сомневаюсь, что вы проведете увлекательный рыболовный отпуск на озерах Муоярви (Moujarvi) и Куусамоярви (Kuusamojarvi). Если же вы не имеете достаточного рыболовного опыта, плохо ориентируетесь в местных водоемах - это не беда! Опытные гиды помогут отдохнуть вам с вашей семьей без забот и хлопот: отвезут на рыбалку в самые клёвые места, предложат ловлю щуки, судака и окуня на спиннинг, а сига и озерного лосося - троллингом на специально оборудованной лодке сразу на 12 удилищ. В сопровождение опытного гида вы можете отправиться и на секретное лесное озеро. Там водятся трофейные щуки, весящие до десяти килограммов.

У нас много различных развлечений, не доступных в других областях Финляндии: вы можете приобщиться к рыболовному промыслу - половить ряпушку неводом или проверить рыболовные сети вместе с рыбаками-профессионалами. Правда, этот сервис оплачивается отдельно, но вполне доступен, особенно для большой компании. Прекрасна и подледная ловля - в Куусамо много крупного окуня, сига и налима.

М.Н. Интересно, что значит для вас – крупный окунь?

Т.О. Окуни по 1,2 - 1,3 кг я считаю крупными. Вообще, у нас окунь за килограмм - не редкость. Здесь хорошая кормовая база, в том числе многочисленные стада ряпушки, что обеспечивает быстрый рост хищных рыб и увеличение их популяции. В прошлом году у нас проходили рыболовные соревнования, так за пару дней было выловлено более тысячи щук.

Здесь очень красиво зимой, виды поистине завораживающие, чего только стоит полярное сияние. А развлечений, пожалуй, не меньше, чем летом. Мы можем организовать катание на оленях и лайках в упряжках. А для любителей экстремального спорта в Куусамо около 500 км уложенных снегоходных маршрутов. Можно кататься и на беговых лыжах или отправиться на горнолыжный курорт в Рука.

М.Н. Я слышал, что в Куусамо много диких зверей, а случайная встреча с кабаном или мишкой не является чем-то удивительным, не говоря уже об оленях.

Т.О. Это не совсем так, и немного преувеличено. Встречи с медведями иногда происходят, но здесь для них достаточно корма, так что они не опасны. А олени вовсе не являются дикими, каждый имеет своего хозяина и скорее относится к домашнему животному. У каждого оленя встроен радиомаячок для контроля его местонахождения.

Для охотников мы предлагаем в разное время года охоту на лося, зайца, лису, куропатку и разных других пернатых. Более подробную информацию можно получить на нашем сайте ollilanlomamajat.fi/ru - доступном, кстати, и на русском языке.

М.Н. То есть, этот кемпинг не только для финских туристов?

Т.О. Конечно же нет. К нам приезжают отдохнуть путешественники со всего мира, в том числе и из России, в основном из Мурманска, Костомукши и Санкт-Петербурга. За эти годы я столько раз ловил рыбу с русскими, что узнал названия всех рыб на вашем языке. Например – язь, у нас его тоже хватает!

М.Н. А что с ценами за коттедж?

Т.О. Цена вполне доступна. Составляет от 70 до 100 евро в день за весь коттедж (от 4 до 6 человек). В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать как собственное питание в коттедже, так и завтрак + ужин в нашем ресторане, который предлагает различные блюда лапландской кухни, в том числе и рыбные деликатесы. Мы имеем опыт проведения банкетов и прочих мероприятий, лицензию на продажу алкоголя. Так что голодными и трезвыми вы у нас не останетесь!

М.Н. Но всё же давайте вернемся к рыбалке. Честно говоря, хочется поскорее на воду. Какой самый лучший сезон для рыбной ловли в Куусамо? И расскажите немного об окружающих озерах - я, честно говоря, в них запутался.

Т.О. У нас рыбалка - круглый год! Что касается щуки, на охоту за которой мы сегодня отправимся, это конец мая - начало июня. Сейчас в августе, и в сентябре - клёв тоже неплохой. В октябре - хорошее время для ловли озерного лосося, которого здесь более чем достаточно. У нас тут целая система озер и рек. Одно озеро перетекает в другое, являясь его частью – несложно и запутаться. Сейчас мы находимся на берегу Кюльмаяарви – это в переводе «холодное озеро». В нём бьет много родников – возможно, поэтому оно и получило такое название. Два основных озера – Муоярви, оно находится за поворотом слева, и Куусамояарви, где мы сегодня и будем рыбачить, оно лежит справа (фото 2).

М.Н. Всё же вы можете сказать, что ваш кемпинг заточен именно под рыбалку?

Т.О. Да, это так. Когда я был совсем молодым, я работал здесь профессиональным рыболовным гидом. Это была рыбалка каждый день в течение 15 лет. Думаю, я могу сказать, что рыбалка - это главное занятие для меня и моей семьи. И мы хорошо в ней разбираемся!

Ну что же, съемки фильма уже начались. И вскоре наша кавалькада из трех лодок выдвинулась на рыбалку. Мы поймали с сыном парочку щучек, после чего расслабились на палубе комфортной троллинговой лодки, нежась в лучах северного солнца. И ушли на тихий час, благо дружелюбный профессиональный гид Петтери Маатта (Pietarri Maatta - фото 3) этому не мешал.

В лодке же Вилле с Андреем, находившейся в небольшом отдалении от нас, постоянно наблюдался какой-то ажиотаж, они всё время что-то вытаскивали, рядом крутилась другая лодка - с оператором, непрерывно шла съемка. Как оказалось, за время съемки они поймали более полутора десятков щук и двух увесистых закилошных язей и всё на куусамовские «колебалки». Безусловным фаворитом в этот день оказался 20-грамовый Kuusamo Rasanen в различных цветовых интерпретациях, с незацепляющимся крючком и без него.

Ну и без так любимого Вилле «Легендарного Профессора», конечно же, не обошлось. На обед полевая кухня от «Ollilan Lomamajat» предложила нам великолепную уху на сливках из сига по-лапландски (фото 4), а мне еще и удалось взять у Вилле небольшое интервью (фото 5).

М.Н. Вилле, все прекрасно помнят фильм «Особенности национальной охоты» и твой знаменитый диалог с Кузьмичом на русско-финском. Особенно момент, когда ты говоришь - мол, в Финляндии каждый умеет ловить рыбу, и даже ребенок, а вот ты, Кузьмич, свою щуку упустил. Ты помнишь, как пришёл в рыбалку? Может, помнишь и свою первую пойманную рыбу?

В.Х. На самом деле, я ловил рыбу с самого детства – но сетями. Наша семья жила в местечке Холлола (Hollola) в районе Лахти, недалеко располагалось озеро Весиярви (Vesijarvi).

Для нашей семьи рыбалка была добычей еды - я не относился к ней, как к хобби или развлечению. Каждое утро перед школой я должен был проверять сети. Дождь идет или снег, замерзают ли от холода пальцы рук - это было неважно. Если честно, первый раз я познакомился со спортивной рыбалкой в России во время съемок упомянутого тобой фильма. Когда я был маленьким, спортивная рыбалка в Финляндии была не так уж популярна.

М.Н. Ты когда родился?

В.Х. Я 72-го года рождения. На съемках «Особенностей» я сначала не понимал, что происходит. Как появляется перерыв, все актеры хватались за спиннинги. Всё время они что-то кидали. Я задумался, что они делают? Зачем им это? Да, сетями я ловил, но это был тяжелый труд и промысел. Возможно, поэтому-то я с детства не любил рыбу. Потом, после выхода фильма, нас постоянно приглашали в Россию на всякие рыбалки с важными клиентами, в разные места, и это стало практически моей второй профессией. Эти поездки давали мне какой-то дополнительный доход, и я вынуждено стал этим заниматься.

М.Н. А куда именно в Россию?

В.Х. Я побывал везде. Ездил на Волгу, в Сибирь, в основном - на большие реки. Всего уже и не упомнишь.

М.Н. Но, может, помнишь какую-то свою выдающуюся рыбу или рыбалку, которая, как у нас говорят, подсадила тебя на рыболовный крючок?

В.Х. Да, есть такая рыба. Она, конечно, была далеко не первой, но очень мне запомнилась - сазан на 12,5 кг, пойманный на клубнику.

М.Н. На клубнику? В смысле, на ягоду?

В.Х. Ага, именно на неё! Это случилось в 90-е годы в дельте Волги под Астраханью. Тогда рыбы там было очень много. Только забросишь удочку - и на крючке уже кто-то сидит. Мы устали снимать этих рыб с удочки. И я подумал, как мне сделать так, чтобы клевало пореже, но что-то более крупное.

Местные рыбаки и предложили мне насадить на крючок клубнику. Я сперва подумал, что это шутка. А оказалось, что сазан на клубнику хорошо клюет - идет на её ароматный запах. И я выудил этого сазана, и это мой личный рекорд! Чего-то более крупного из речной рыбы я пока не добыл. Да, конечно же, я ловил много немаленьких щук и окуней. Но их я видел и раньше, у себя дома в сетях (смеется). После этого случая я увлекся рыбалкой, а недавно даже написал целую книгу о рыбе.

М.Н. Эта книга на финском языке? Я видел одну из твоих с Кауко Реюхкя книг о России «Всё равно никто не поверит» с очень интересными фотографиями.

В.Х. Я написал уже шесть книг, и одна из них, четвертая - про рыб. Но пока все мои книги - на финском.

М.Н. И как она называется?

В.Х. Мне тяжело это перевести - тут непереводимая игра слов на финском языке. В общем, это книга - про рыбу и рыбалку. Началось всё с того, что я давно увлекаюсь приготовлением вкусной пищи. Во время поездки в Грузию я настолько влюбился в местную кухню, что решил написать об этом книгу «Makujen matka – Georgia» (фото 6). Позже я даже открыл грузинский ресторан «Пурпур» (Purpur) в центре Хельсинки. Вы можете забронировать в нём столик на сайте purpur.fi/ru.

Так вот, я писал кулинарную книгу о грузинской кухне и познакомился с финским профессиональным рыбаком. Он ловит рыбу на Балтийском море. И я узнал от него о такой проблеме, как сорная рыба. С этой рыбой в Финляндии, оказывается, большая проблема. Плотву, леща, корюшку и других даже на свалки не принимают. Рыбаки вынуждены брать эту рыбу на борт, чтобы море оставалось чистым для более ценных пород. А куда её потом девать? Они выбрасывали сорную рыбу просто в лес. И вскоре начались другие проблемы – скопление большого количества волков и медведей в окрестностях этих мест. Когда я об этом узнал, был просто обескуражен.

У нас в Финляндии вылавливают тонны свежей рыбы – и не знают, что с ней делать, даже свалки её не принимают! Мне вообще кажется, что это большая глупость - выбрасывать пойманную рыбу. Я решил - надо что-то делать. Это и подвигло меня на написание своеобразной кулинарной книги, которая вышла около двух лет назад. Я ловил рыбу с разными людьми - с профессиональными рыбаками сетями, с рыболовами-спортсменами и другими. И каждый рыбак делился со мной своими семейными рецептами, как вкусно приготовить пойманную рыбу. Я всё это записывал и вскоре выпустил книгу, фактически - о старинных рыбацких рецептах. Но в ней я описывал и различные способы ловли.

В ней есть конкретная информация по каждому виду рыб, в этом мне помогали ученые-ихтиологи. При работе над книгой я понял, что самое проблемное заключается в том, что мы плохо умеем рыбу разделывать – поэтому в книге есть целый блок, посвящённый разделке рыбы. Например, как делать из щуки так называемые «штаны» или U-образные стейки. Мне даже пришлось брать уроки у самого лучшего повара, который специализируется на рыбе. Я провел с ним целый день - и он научил меня её разделывать. Оказывается, всё достаточно просто и доступно, когда ты знаешь анатомию рыбы.

М.Н. Да, это непросто, знаю по себе. Например, делаешь филе из лосося или судака, пытаясь вырезать все ненужные кости - начинаешь нервничать и срезаешь много хорошего мяса, которое после просто приходится выкинуть.

В.Х. Да, это так. Знаешь, Финляндия такая страна, в которой все требуют филе. Когда попадаешь, скажем, в Испанию, тебе приносят целую рыбу. И человек радуется, потому что это экзотика. А в Финляндии почему всем надо только филе? После осмысления этой проблемы я решил всё изучить досконально сам. Взял специальные лицензии и начал заниматься рыбным промыслом со своими детьми.

А почему нет? Вот уже второй год мы ловим рыбу вместе. Это и сети, и мережи, и ловля спиннингом и удочкой. Я стал потихоньку всё это изучать. Иногда вспоминаю, что мне говорили 15 - 20 лет назад во время моих рыбалок в России опытные рыболовы, перед тем как выпивали полбутылки водки (смеется): «Сегодня - мутная вода, поэтому ставим это и это». Или «Сегодня солнечная погода, поэтому ставим то». Можно сказать, что интерес и увлечение процессом познания рыбалки пришел ко мне с возрастом. Я всегда подчеркивал, что я не спортивный рыболов, но вскоре и это мне стало интересно. Наверно, это как в другом любом деле – когда начинаешь понимать что-то, то появляется и интерес. До этого, лет пятнадцать, я просто кидал спиннинг и делал лишь то, что мне говорили другие.

М.Н. Скажи, а получается, учитывая твою работу и постоянные съемки, рыбалка в каких-то экзотических местах - например, в южных морях?

В.Х. Где я только не кидал. По своей основной работе был в разных местах по всему миру. Я рыбачил практически везде. Даже названий не помню водоемов и мест, где я был. Но мне всё же ближе рыбалка в родных местах и в России, нравится рыбалка на Севере и Кольском полуострове. А вот рыбалка в жарких странах - это не для меня. Потому что природа там мне не подходит - очень уж жарко. Зато в экзотических странах я люблю погружаться с аквалангом под воду.

М.Н. Любишь там охлаждаться? Ты всё время одет очень уж по-спортивному. Я здесь, в Куусамо, замерзаю летом в трех костюмах и термобелье, а ты ловишь в футболочке и шортах. Это у тебя закалка такая?

В.Х. Да, я специально закаляюсь, особенно осенью. Потому что иначе на съемках зимой одевать уже просто нечего. Холод - это лишь состояние. Если я начинаю замерзать - говорю себе «мне не холодно, не холодно» - и вскоре, действительно, становится не так уж и холодно (фото 7). Ты сам решаешь, холодно тебе или нет. Я верю, что это лишь психология. Потому что наши предки ходили здесь три тысячи лет назад практически голыми и не замерзали. Почему же и мы не можем немного закалиться?

М.Н. Скажи, пожалуйста, может, есть у тебя какие-то актерские планы на роли, связанные с рыбалкой?

В.Х. Есть, но не в кино. Хочется поучаствовать в какой-то рыболовной телепрограмме. Рыбалка - это моё! Все уже давно ассоциируют меня с ней, так уж сложилось после «Особенностей». Есть мысли поработать и в жанре подводной съемки. Пока не хочу предвосхищать, но веду переговоры с одним телевизионным каналом на эту тему. В общем, много всяких идей приходит в голову, но надо немного подождать и всё осмыслить.

Понятно, что есть множество людей, которые лучше меня разбираются в рыбалке. Но я хочу делать передачи, какие было бы интересно смотреть людям, даже не увлекающимся рыбной ловлей! Это может быть обзор интересных рыболовных мест, какие-то фрагменты о том, что можно приготовить из рыбы, выдумывание каких-то новых поварских рецептов. Другими словами, хочется сделать программу и отчасти кулинарную - и в то же время о путешествиях в интересные места, и о способах рыбалки. Думаю, это мой формат. То же самое касается и подводной рыбалки. Кто же сможет полчаса смотреть просто съемки под водой? Программа должна быть более насыщенной и интересной. Я никогда не занимался в полном объеме «Catch and Release» - не знаю, как это переводится на русский...

М.Н. Поймал - отпусти!

В.Х. ...Да-да! Поскольку этого я не понимаю и не принимаю. Есть, конечно, люди, которые это реализуют, но это просто не моё!

М.Н. А если поймаешь очень много рыбы – например, 100 кг?

В.Х. Ну нет, это, конечно, перебор! Мне нужно понимать, сколько я смогу съесть. Когда же я понимаю, что я уже не смогу это съесть, мне просто нужно остановиться.

М.Н. Да, я отчасти с тобой соглашусь. Я постоянно отпускаю рыбу, а потом вынужден покупать её в магазине. Скажи, может, есть у тебя какое-то излюбленное рыбное блюдо? Твой конек?

В.Х. Я в принципе люблю готовить - и я много готовлю. Я всегда исхожу из того, что люди любят есть. Не смогу сосчитать, сколько раз я делал своим знакомым финскую уху на сливках. И никогда в кастрюле ничего не оставалось. Это, конечно, достаточно странное сочетание – рыба, сливки и молоко, но вкус, если всё делать правильно, просто изумительный. Сытное, вкусное и питательное блюдо. Есть у меня много разных рецептов, но, пожалуй, этот самый лучший.

М.Н. Мне понравилась лапландская уха из сига, которую мы только что попробовали.

В.Х. Это тоже неплохо. Знаешь, к слову, в Норвегии рыбаки обычно подогревают молоко напополам с пивом - и так защищаются от бронхита.

М.Н. С такими знаниями и пониманием рыбацкой кухни тебе уже пора открывать финский рыбный ресторан в России. Меня тоже порой одолевают схожие мысли. Хочется что-то сделать в этом направлении. Возможно, открыть какой-то ресторанчик, платный водоем и детскую рыболовную школу, куда можно было бы приехать всей семьей, отдохнуть, половить рыбку, попробовать настоящую финскую уху на сливках, какие-то другие рыбные блюда. И даже не нужно много позиций в меню - по супам достаточно ухи из лосося на сливках и супа из белых грибов. Это мои любимые первые блюда.

В.Х. Ага, это правильный подход - ты же не ездишь в ресторан каждый день? Не нужно слишком обширного меню, достаточно несколько фирменных блюд. Честно скажу, такого интереса и увлечения рыбалкой, как в России, я не встречал нигде. Это рыболовная страна!

На этой позитивной ноте закончилась наша беседа, а вечером Вилле приготовил вкуснейшего копченого язя по своему собственному рецепту. На следующий день я посетил фабрику «Куусамо», где убедился, что подготовка зимнего заказа для России идет полным ходом. Все технологические процессы на фабрики полностью соответствовали европейским стандартам, включая заботу об экологии. Президент компании Киммо Корпуа (фото 8) заверил меня, что без блесен из Куусамо мы в этом году не останемся. Надеюсь, что вы, дорогие читатели, без проблем сможете приобрести товары компании в своем городе. А если нет - обращайтесь в интернет-магазин www.profish.ru – к эксклюзивному и официальному дистрибьютору «Куусамон Уйстин» в России.