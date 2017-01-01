Куусамо, далекий и близкий. 25 лет спустя, или советы путешественникам Михаил Никишатов

В прошлом номере журнала я рассказал историю своей первой поездки в небольшой городок Куусамо на севере Финляндии. Когда-то в далеком феврале 1993-го, еще на заре зарождающихся тогда современных экономических процессов в нашей стране, я со своим тогдашним компаньоном отправился туда для установления моего первого международного контакта с местной компанией по производству оригинальных блесен Kuusamon Uistin.

Сейчас нашим партнёрским отношениям уже почти четверть века, продукция этого финского предприятия хорошо известна и популярна в нашей стране. А компания «Куусамон Уйстин» отмечает в этом году свое 50-летие. В начале года президент компании Киммо Корпуа попросил меня организовать и реализовать рекламный проект, приуроченный к этой солидной дате. Решили сделать небольшой рекламный фильм под условным названием «Made in Finland», который предложили снять российскому телеканалу «Охотник и рыболов», а в главной роли планировался Вилле Хаапасало, известный финский киноактер, шоумен, телеведущий и автор нескольких книг.

Как представитель компании «Куусамо» в России и по совместительству главный редактор журнала «Спортивное рыболовство», я, конечно же, не мог отказаться от такого заманчивого предложения. Да и упускать шанс порыбачить вместе с Вилле, взять у него интервью и, понятно, побывать в очередной раз в Куусамо, я никак не мог. Дата съемок была определена на середину августа. А премьера этого 30-минутного фильма состоялась в конце октября на телеканале «Охотник и рыболов». К слову, те, кто пропустил премьеру, могут увидеть повторы фильма в течение ноября - декабря.

Ну и, конечно, появлялась возможность совместить полезное с приятным, а почему бы и нет? Давно хотел съездить в Лапландию с женой и сыновьями. Правда, младшему всего полтора годика, но приучать к традиционному отдыху нашей семьи, т.е. к рыбалке, на мой взгляд, необходимо с раннего детства. Вот и старший в свои шесть лет поймал спиннингом в этой поездке свою первую в жизни щуку (фото 1).

После долгих споров щуку решили всё же изъять, уж больно хотелось сынишке похвастаться зубастой красавицей перед мамой. Тем более что я забыл взять с собой в лодку лип-грип и корнцанг - и, освободив щуку от крючков при помощи пальцев и получив пару кровоточащих засечек на память, понял, что у неё и так не оставалось шансов на выживание. Ну что же, взять одну рыбку вполне даже можно, не пропадать же ей зазря. Значит, будут щучьи котлеты по-лапландски. Эта моя рассеянность преподнесла очередной урок – на рыбалке мелочей не бывает.

Каждая поездка в Куусамо - всегда небольшое приключение, наполненное различными историями на пути из Петербурга и множеством приятных воспоминаний, исходящих уже из самого Куусамо. Пожалуй, здесь как нигде можно надышаться чистейшим воздухом, насладиться уникальной дикой природой многовековых лесов, бесчисленных озер и горных рек, в которых полно разнообразных представителей водной фауны. Поэтому подготовка к такому путешествию обычно занимает у меня много времени и сравнима со сборами в детстве в долгий поход с родителями. Друзья часто подшучивают над моим «хламизмом» и скрупулезностью в сборе амуниции и провианта, но я не могу по-другому, многие полученные мной жизненные уроки убеждали меня в этом не раз.

Да, конечно, сейчас в Куусаамо даже в арендованном коттеджике предлагается полный набор благ цивилизации для путешественника, включая стиральную и посудомоечную машины, телевидение и Wi-Fi (правда, все эти моменты советую уточнить заранее, при бронировании). Но, тем не менее, версия путешественника лишь с ручной сумкой со сменной одеждой и средствами личной гигиены здесь не работает. О многом стоит позаботиться загодя, тем более путешествуя с маленькими детьми. Не думайте, что хозяин коттеджа приготовит для вас все необходимые бытовые мелочи.

Как и наличие весельной лодки на берегу вовсе не гарантирует вам комфортную рыбалку. Идея привезти с собой в авто лодочный или электромотор не лишена здравого смысла и дает больше возможностей в поиске рыбы и смены мест ловли. В моем случае, правда, я взял мотор в пользование у своих финских партнеров. Вполне работоспособна и идея приехать в Куусамо с собственной лодкой. Ввоз лодок в Финляндию возможен на лодочном трейлере. Специальное разрешение от финской таможни не требуется.

На трейлер должна быть приобретена страховка (зеленая карта). Дополнительной оплаты и оформления на таможне не нужно. Для трейлеров с лодкой массой более 750 кг обязательным условием является наличие тормозов и ТО (по правилам своей страны). На авто с прицепом общей массой свыше 3.500 кг может потребоваться категория B и E. На российской же таможне достаточно иметь при себе ПТС на прицеп и лодку.

Обычно я беру с собой в поездку полный туристический набор, включающий в себя разборный мангал с шампурами, розжиг с газовым баллончиком, уголь, решетки для гриля, фольгу, газовую походную плитку, термос и прочие девайсы для приготовления пищи, включая филейные и консервные ножи, штопор и картофелечистку. А в этот раз и мясорубка для приготовления щучьих котлет оказалась бы не лишней. Наученный горьким опытом, я всегда захватываю с собой различные специи, перец, мелкую соль, лавровый лист, панировочные сухари и муку, необходимые для приготовления ухи и прочих рыбных деликатесов.

Бывает нужна и электросушилка для грибов - это как подсачек в лодке, который становится особо необходимым, когда ты его забываешь дома. Правда, в этом году она была лишним пассажиром в моем авто - грибов практически не выросло. Обычно же на сбор корзины красных и белых грибов уходит здесь не более получаса (фото 2). Финны в своей массе плохо ориентируются в грибах и поэтому их не собирают. Более того, там это считается дурным тоном. А грибы к столу (боровики и лисички) покупают в магазине. Хотя некоторые мои финские друзья по секрету признавались, что мимо хорошего гриба они тоже не проходят. Кстати, не забудьте подсачек! Я беру с собой два - с выдвижной телескопической рукояткой для ловли в лодке и более компактный нахлыстовый подсачек-ракетку для ходовой рыбалки на реках.

Если вы любите баню (практически каждый коттедж в Куусамо предлагает встроенную или отдельную сауну) - позаботьтесь о вениках и других банных принадлежностях, плавках, купальниках и резиновых тапочках.

В Куусамо, как и других финских городах по ходу движения - Иматре (Imatra), Йоенсуу (Joensuu) и Каяни (Kajani), есть аквапарк, находящийся в «Holiday Club Kuusamon Tropiikki». Так что побеспокойтесь и о других членах своей семьи, если путешествуете с детьми. Думаю, детский банный халатик и пластиковый ночной горшок будут также уместными. Наличие детей предполагает еще и определенный запас различных любимых ими кашек и особого питания, памперсов и прочего необходимого инвентаря. В общем, подготовка требует определенного навыка и сообразительности, и лучше делать её всей семьей.

Лично я не большой любитель гонок по Финляндии по маршруту длиной 850 км Питер - Куусамо. По Финляндии, особенно в её северной части, лучше ехать медленно, наслаждаться пейзажами за окном, останавливаться в различных интересных местах (фото 3), да и дети не способны выдерживать более 300 - 400 км дневного пробега.

Обычно я стартую из Питера в любой день с воскресенья по четверг - во избежание пробок на границе. Оптимально с детьми остановиться в первый вечер сразу же после пересечения границы. Я предпочитаю отель «Holiday Club Saimaa». Для детей тут раздолье: и современный аквапарк с танцующими фонтанами, и Angry Birds Park, и каток, и прочие развлечения. Для взрослых же есть прекрасная возможность отдохнуть перед долгой дорогой до Куусамо - попариться в отеле в «Мире саун» для взрослых, поплавать в открытом бассейне, поиграть в боулинг. Стоимость номера на четверых в зависимости от времени года и сроков бронирования колеблется от 100 до 150 евро за сутки. Аквапарк оплачивается отдельно.

Кто же уверен в своих силах, может преодолеть оставшийся 650-километровый отрезок до Куусамо без остановки. Но я предпочитаю остановку в Каяни. В последний раз нашел неплохой отель «Scandic Kajanus». Недорогой, с хорошим завтраком, в нём также есть аквапарк, сауна, несколько бассейнов и водная горка. Если ориентироваться на два дня езды и без развлекаловки, то можно, не останавливаясь в Иматре и Каяни, припарковаться в Йоенсуу - примерно посередине общего пути. Обычно во избежание всяких недоразумений я бронирую отели на booking.com, порой даже по пути следования.

Но вернусь к подготовке. Достаточный запас различной одежды, включающей термобелье, дождевик, рыболовный комбинезон, резиновую обувь и «кроксы», никогда не бывает в Куусамо бесполезным. Сколько я ни приезжал туда, и даже в разгаре лета, всегда отмечал небольшое понижение столбика термометра. А если вы собираетесь заниматься экстремальной рыбалкой, путешествуя по рекам Куусамо (фото 4), позаботьтесь о вейдерсах и крепкой паре рыбацких ботинок с нескользящими подошвами.

Ну и, конечно же, москиты: хотя их в Куусамо не больше, чем на Карельском перешейке, но они есть. Поэтому запас репеллентов, включающий в себя крем от комаров, клипсы от москитов на одежду для детей и электрорепелленты для дома совсем не помешают. Клещей в Куусамо практически нет, но кепка на голову и бандана, закрывающая шею от всякого гнуса, на мой взгляд, необходима.

Всем путешественникам, отправляющимся на отдых в Финляндию, советую подумать и об аптечке. Купить в Финляндии без рецепта можно разве что аспирин и активированный уголь. А поход к врачу для получения рецепта при наличии веской на это причины, как показал мой опыт, стоит примерно 100 - 120 евро. Я также хотел бы предостеречь многих от надежды получить за границей бесплатную квалифицированную медицинскую помощь. Конечно же, если вы вызовете «скорую» по телефону 112, к вам приедут и помогут.

Но надеяться на купленную за 30 евро при оформлении визы страховку и получение при этом всех обещанных вам медицинских услуг - весьма легкомысленно. Не говоря уже о деньгах, потраченных в роуминге на звонки страховой компании. Обычный ответ наших страховых служб выглядит так: «Мы фиксируем ваш вызов (это при наличии номера полиса, если он у вас есть, и вы не забыли его дома), наш специалист свяжется с вами завтра, мы дадим вам направление к врачу. Но если будет совсем плохо, вызывайте «скорую», берите все чеки, а вернетесь в Россию – мы вам компенсируем». Ну да, компенсируете... Всегда найдется причина этого не делать.

Порой лучший врач - мы сами. Конечно же, если не случилось что-то серьезное. Я всегда беру с собой жаропонижающее (парацетамол), противопростудные и противовирусные, обезболивающие препараты, что-нибудь от расстройства желудка, от болей в сердце, от давления. Ну и далее - уже каждому индивидуально, в зависимости от пробега вашего тела по территории Российской Федерации и состояния частей вашей ходовой, проблем подвески и двигателя… Бинты, вату, пластырь, йод, перекись водорода и другие средства первой медицинской помощи нужно иметь обязательно. Причем бывают они вполне не лишними и на самой рыбалке. Щучьи зубы, иголки плавников и острые крючки достаточно часто травмируют пальцы рук.

Также советую приобрести финскую сим-карту. Стоимость карты Sonera составляет 10 евро, она обеспечивает безлимитный интернет на 7 дней. Бывают также специальные акции, когда карта выдается бесплатно. Её можно приобрести в ближайшем к границе мини-маркете R-Kioski или в крупных магазинах Prisma или Citymarket. Тут же появляется возможность качественного и недорого интернета, так необходимого для той же навигации и разговоров по WhatsApp и Viber во время путешествия. Кстати, страховые компании сейчас активно используют два последних ресурса для общения с клиентами.

В Куусамо - достаточное большое количество различных мест для размещения, на любой вкус и кошелек. Стоимость коттеджа начинается от 45 евро в сутки. Оптимально - это поселение в уютном деревянном коттедже на берегу озера. Забронировать отель можно самостоятельно на различных веб-ресурсах. Например, на www.lomarengas.fi/ru. Мне обычно помогают в этом мои финские друзья. Вот и в этот раз они забронировали для меня небольшой уютный коттедж «Пикка Юнга» (фото 5).

Всем рекомендую этот уютный домик на 8 человек, расположенный в сосновом лесу на берегу живописного озера, где, собственно, и состоялось знакомство моего сына со своей первой щукой. В пользование предлагается весельная лодка без мотора. Стоимость коттеджа - 95 евро в сутки. Дружелюбный хозяин местного коттеджного комплекса Хейкки Килпеланьяхо (Heikki Kilpelänaho) рассказал мне обо всех секретных рыбных местах. На территории комплекса есть ресторан, где по предварительной договоренности можно заказать завтрак или ужин на компанию. Также возможно размещение больших групп в более просторных коттеджах. Больше информации на www.oivanginlomakartano.fi.

Вообще, Куусамо круглый год предоставляет много возможностей для любителей активного отдыха. Экологический туризм включает в себя различные пешие переходы, велосипедные поездки, ориентирование на местности, сплавы на байдарках и рыбалку. Не говоря уже о главной цели такого путешествия - вдумчивом созерцании поистине сказочных красот финских лесов. Зимой можно покататься на оленьих и собачьих упряжках, отправиться в сафари на снегоходах, половить ряпушку сетями.

На обратном пути можно заехать в парк Санта-Клауса в Рованиеми (Rovaniemi), находящийся в 190 км. В двадцати пяти километрах от Куусамо находится горнолыжный курорт Рука (Ruka). Несколько трасс, расположенных на горных склонах, предлагают различные по сложности горнолыжные спуски. А летом здесь можно покататься на железных тележках с этих же склонов, насладиться красотами здешних мест с высоты птичьего полета с подъемника (фото 6).

Рядом с Куусамо расположились два крупнейших национальных парка Финляндии. В парке «Рииситунтури» (Riisitunturi) вы можете насладиться сказочным лесом с причудливыми снежными фигурами, замершими в лунном сиянии. Это место - рай для фотографов и любителей зимнего отдыха. Парк «Оуланка» – один из самых больших национальных парков Финляндии. Это прекрасное место для пеших походов и рыбалки. Петляющий среди скал пеший маршрут «Медвежий круг» (Karhunkierros) ведет путников к берегам Оуланкайоки, текущей здесь на протяжении многих тысячелетий бурной и свободной реки. Больше информации по-русски о пешем туризме в национальных парках - на сайте www.nationalparks.fi.

Рыбалка в Куусамо разнообразна круглый год. Это, например, ловля сига зимой на мормышку. Лучшее её время - по первому льду в конце ноября – начале декабря, когда сиг нерестится. В середине зимы не менее увлекательна охота на налима. Летом рыбалка дает возможность ловли хариуса, кумжи и озерной форели в реках (фото 7). А в многочисленных озерах круглый год можно поймать щуку, окуня, судака, озерного лосося, сига и язя.

Подбор снастей - это не менее скрупулезная работа, чем всё остальное. Обычно я беру с собой много различных приманок для озерной ловли, это различные щучьи воблеры, блесны, «силикон». Небольшие тяжелые «вертушки» и утяжеленные струйные приманки хорошо подойдут для рыбалки в реках. Но купить всё необходимое вкупе с разнообразными местными сувенирами можно и в фабричном магазине Kuusamon Uistin (он на заставке к статье).

Не забудьте приобрести лицензию на рыбную ловлю. Лицензии достаточно часто проверяются егерями. Особенно привлекают их внимание мало информированные русские туристы. Помимо общей обязательной государственной лицензии на рыбную ловлю, которая необходима всем в возрасте от 18 до 64 лет, существуют еще и другие, действующие ограниченное время и в определенный сезон на специализированных участках рек. Стоимость обязательной государственной лицензии на неделю составляет 7 евро, на год - 39 евро.

Государственную лицензию можно купить в R-Kioski в Куусамо по адресам Ouluntie, 1 и Kitkantie, 34. Но я всё же советую обратиться в туристический центр Kuusamon Info по адресу Torangintaival, 2, Kuusamo, телефон + 358 40 860 8365. Там вы можете приобрести лицензии на ловлю, в том числе и на лицензионные участки рек, получить карты этих лицензионных участков и другую информацию об отдыхе в Куусамо. Не забудьте взять там незаменимого гида – справочник на русском языке «Клёвое место Куусамо» (фото 8). Больше информации - на www.uistin.net.

В Куусамо - настоящий рай для любителей нахлыста и ловли на спиннинг в реках. На двух крупных реках Оуланкайоки (Oulankajoki) и Киткайоки (Kitkajoki) находятся различные лицензионные участки ловли. Оуланкайоки предлагает хорошие места для ловли хариуса. Спокойное течение реки идет в сторону границы с Россией. На пути встречаются хорошие глубинные места, песчаные отмели, где непременно стоит попытать счастья. Лицензии можно приобрести в природном центре «Оуланка», Kuusamon Tarppi, Citymarket, Ruka Info, Kuusamo Info, Rukapalvelu.

Киткайоки – более трудная и непроходимая река с каньонами, бурными порогами и перекатами. Крупная кумжа поднимается и идет на нерест со стороны России из озер Панаярви (Paanajarvi) и Пяозера (Paajarvi). Лицензии можно купить в природном центре «Оуланка», в туристическом центре «Karhuntassu» и природном доме «Hautajarvi».

В верхнем её течении есть не менее интересный лицензионный участок - порог Кивескоски (Kiveskoski). Передвигаться и рыбачить на обоих берегах реки достаточно легко. Хорошие рыбные места найдутся на протяжении всего порога. Хариус, сиг и кумжа могут попасться на крючок у любого камня. Дорога к пограничному пункту «Сала» пересекает порог в двух местах. На южном берегу есть причал, где порыбачить удается даже в инвалидной коляске. Лицензии: Kuusamon Tarppi, Retki-Etappi, Ruka Info, Kuusamo Info, Sale Kayla.

Не менее интересной, хоть и самой маленькой из трех крупных рек Куусамо, является Куусинкайокки (Kuusinkijoki). Это очень интересная река, в которой также можно поймать кумжу.

Стоимость лицензии на лицензионных участках – 12 - 13 евро в сутки на взрослого, за подростка от 15 до 18 лет и супругу - скидка 50%. Все дети до 15 лет в сопровождении взрослого могут рыбачить бесплатно. Услуга выписки лицензии составляет дополнительно 2 евро. Также приобрести лицензии можно на сайте www.fef.fi/shop.

Куусамо - край озер и рек (фото 9). Здесь бережно относятся и сохраняют девственную природу. Местные компании - такие, как Kuusamon Uistin - вносят большой вклад в развитие туризма в Куусамо. Продукция компании неразрывно связана c историей и духом этого одноименного города, а блесны Professor и Rasanen отчасти являются его символами.

На фабрике соблюдается полный технологический процесс очистки отходов, обходящийся в кругленькую сумму.

Но, как мне сказал президент компании Киммо Корпуа, забота об экологии является приоритетом. Также он сообщил нашим читателям, что в компании, постоянно занимающейся разработкой продукции специально для рыбалки в Северной Европе и России, в следующем году появится ряд новинок. А юбилейной блесной 2018 года станет «Латка» (Latka – фото 10). Это - первая металлическая блесна Kuusamon Uistin, изготовленная в 1968 году. Так что она тоже будет праздновать свое пятидесятилетие.

Жители Куусамо гордятся тем, что Kuusamon Uistin делает свои приманки именно в Финляндии, компания никогда не пойдет по пути многих финских фирм, перенесших своё производство в Юго-Восточную Азию. Made in Finland - это гордые слова в современных реалиях европейской экономики. Все производственные процессы проходят здесь при строгом контроле качества. Киммо Корпуа говорит: «Мы разработали все материалы и методы производства, многие из которых являются нашим ноу-хау.

Мы создаем приманки по советам местных рыболовов и профессиональных гидов. Они тестируются на водоемах Финляндии, прежде чем запускаются в массовое производство. Поэтому блесны стабильно работают и очень уловисты. Наша ближайшая цель – следующие 50 лет успеха!»

Во время небольшой экскурсии по фабрике мне удалось увидеть много интересного. А утром следующего дня нам предстояла встреча с Вилле Хаапасало на съемках фильма о рыбалке в Куусамо. Но это уже следующая история.