Куда отправиться за трофейной щукой? Михаил Никишатов, «Cпортивное рыболовство»

Не так-то давно отшумели «ледовые баталии», еще свежи в памяти последние выезды за корюшкой на подтаявший темный лед Финского залива, а руки уже, как говорится, чешутся по спиннингу. Конечно, соблюдение требований Федерального агентства по рыболовству, введшего нерестовый запрет на ловлю спиннингом на водоемах Ленинградской области до середины мая, а на Ладоге - и вообще до 1 июня, являются неукоснительным для любителей спортивного рыболовства. Но все ж душа рыболова уже где-то там, на открытой воде, со спиннингом в руках и в поисках пятнистой хищницы.

Ранняя весна дает нам возможность поймать действительно трофейную щуку. Она идет на нерест в бесконечные заливы и протоки вслед за стаями «белой» рыбы, становится поближе к прошлогоднему тростнику и склонившим свои желтые головы камышам. В душе рыболова в этот момент возникают чувства, возбужденные рыболовным инстинктом. Я бы назвал эти чувства весенним рыболовным обострением, а отсутствие спиннинга в руках сравнимо для многих с нехваткой витаминов.

Думаю, что это весеннее обострение и нестерпимое желание рыбной ловли заставляют работать мозг так же напряженно, как при решении какого-то серьезного рабочего вопроса или неожиданно возникшей проблемы. Я немного пораскинул умом - и решение вдруг родилось само собой: что нельзя у нас, то возможно в Финляндии!

Пару лет назад я познакомился с белорусским рыболовным гидом Антоном Антоновичем, более известным в соцсетях как Anton Fisherman. Вспомнилась недавняя предновогодняя беседа с ним и разговор о возможной рыбалке в неизведанном мною ранее архипелаге в Таммисаари (Tammisaari) в Финляндии. Оказалось, что ранней весной и поздней осенью здесь настоящая рыболовная Мекка. Мне как-то даже стыдно стало, что я не знал о таком известном в мировых рыболовных кругах месте. Таммисаари – это часть города Расеборг (Raseborg) в провинции Уусимаа (Uusimaa), все это располагается на юге Финляндии (фото 1). Там Антон под крылом финских гидов помогает организовывать рыбалку русскоговорящим рыболовам. Ну что же, Таммисаари - так Таммисаари, где наша не пропадала!

Осуществление желания половить трофейную щуку всего в пятистах километрах от Санкт-Петербурга, чтобы снять синдром рыболовного авитаминоза, показалось мне сущим пустяком. Тем более что Антон подготовил к этому сезону свой новый гидовский катер North Silver PRO 610 Fish (фото 2), упакованный всеми современными рыболовными гаджетами, да еще и с необходимыми для трофейной рыбалки снастями.

Фактически мне нужно было взять с собой только любимый рыболовный костюм Westin W4 Flotation Suit, запастись желанием и прихватить немного европейских бумажек человеческой радости. Да, и еще найти компаньонов, чтобы и вместе было веселее, и отдых оказался намного бюджетнее, чем в гордом одиночестве. Связавшись с Антоном, я узнал, что у него в двадцатых числах апреля как раз есть свободные окна и пара желающих составить мне компанию. Так и вышло, что оплачивать лодку и услуги гида на троих было гораздо приятнее. И оказалось, что трое в лодке плюс гид - это вполне оптимальный состав. Ну что же, надо ехать!

Я не выдержал и сорвался чуть раньше моих новых партнеров по ловле - Алексея из Питера и Дмитрия из Москвы, благо было у меня и время, и огромное желание. Приехал на день раньше нашей «сборной», чтобы пообщаться с Антоном, узнать о тактике ловли трофейной щуки (1 метр +), познакомиться с техникой ловли на крупные силиконовые приманки до 100 г и освоить бросок жестким спиннингом с мощной бейткастинговой катушкой. Конечно, у меня есть небольшой опыт ловли подобными снастями, но более легких тестов, его я приобрел на рыбалках в издательских командировках на других европейских водоемах. В Европе это не считается чем-то особенным и используется повсеместно. У нас же, в России, так называемые «мыльницы», тем более столь крупного размера, пока не очень популярны, их доля - где-то 3% от общих продаж различных рыболовных катушек.

Первый день не прошел зря - новая снасть далась мне достаточно легко, заставив, правда, изрядно поработать ослабленными за зимней период мышцами локтевого и плечевого сустава. Лишь иногда я немного отдыхал, беря в руки более привычный для меня спиннинг Stinger PowerAge 902M с тестом до 35 г с одноимённой безынерционной катушкой в размере 3500. И проверял при этом все свои испытанные годами козырные карты в виде «колебалки» от Kuusamo - Hauki (что в переводе с финского означает «щука») и небольшого секретного японского составничка.

Убедившись, что мелкие приманки работают, и некрупная щука здесь есть, я все же снова брал в руки мощный комель кастингового Savage Gear с катушкой Okuma, оснащённый увесистым «силиконом» Pig Shad от Strike Pro (фото 3) и Abu Garcia Svartzonker McRubber (фото 4), так обожаемые местной трофейной щукой. Были и другие фавориты – например, финский воблер Islure Akonar (фото 5), отличившийся поимкой хорошего трофея (фото 6). Этот 100-граммовый воблер имеет необычную рыскающую «игру» при джерковой проводке, весьма привлекательной для крупной щуки.

К слову, Антон использует крепкие стальные поводки с мощными и надежными застежками BFT необычной конструкции (фото 7). Такие поводки, по мнению Антона, вовсе не отпугивают хищника, сохраняя при этом приманку от острых щучьих зубов - в отличие от флуорокарбона. «Была бы рядом щука, а уж поклевка не заставит себя долго ждать», - приговаривал Антон.

«Ну и где же ты, где?» - повторял я про себя, продолжая раз за разом забрасывать увесистые крупные приманки, подбирая уловистую расцветку. Жаль, что лишь в последний день я воспользовался при ловле удобным съёмным креслом, что имел, как оказалось, катер North Silver PRO 610 Fish в носовом отсеке. Усевшись на него, я обнаружил, что забросы стало делать гораздо комфортней, при этом не возникало излишней усталости (фото 8).

Запоздалая весна, достаточно холодная вода для этого времени года (от 5 до 7 градусов) и постоянно меняющаяся погода вносили в ловлю свои коррективы. Мы постоянно экспериментировали с приманками, меняли места, которых в бассейне прилегающего к Балтийскому морю здешнего архипелага оказалось предостаточно. Порой мне казалось, что известная фраза «здесь рыбы нет» сейчас вполне актуальна. Клев был вялый. Но уверенность Антона вселяла надежды. И мы были вознаграждены за свои старания, поймав в завершении первого дня несколько крупных щук. А напоследок Антон выловил пузатую метровую «маму», которую, как и других рыб, мы после небольшой фотосессии отпустили для продолжения рода на волю (фото 9).

Конечно же, я моя рыбалка, как и в последующие дни, проведённые вместе с подоспевшими вскоре коллегами, не сложились бы так успешно, если бы не опыт нашего гида Антона и не знание им здешних мест. За три дня мы поймали около двадцати щук, две из которых зашли за заветную метровую отметку (фото 10).

Правда, погода, оставляла желать лучшего. В последний день мы особенно испытали все «прелести» непогоды. В течение одного дня и дождь шел, и град (фото 11), и молнии вспыхивали на горизонте. И лишь изредка радовало весеннее солнышко, но и оно вдруг скрывалось за тучами, гонимыми порывами холодного северного ветра. Но все же в рыбалке главное - результат, и он оказался вполне положительным.

После удавшейся рыбалки мне удалось задать несколько вопросов нашему гиду Антону (фото 12), когда мы зашли в кафе небольшого уютного отеля «Tammisaaren Kaupunginhotelli», расположившегося прямо на берегу марины.

Кстати, для любителей сэкономить: в отеле предоставляется катер напрокат. Но я нисколько не пожалел о потраченных средствах на рыбалку с гидом, получив истинное удовольствие при максимальном комфорте, возможном только при ловле с опытным профессионалом, досконально знающим как местную щуку, так и всевозможные мели, которых здесь предостаточно.

М. Н. Антон, расскажи немного о себе. Как ты увлекся ловлей трофейной щуки на крупные приманки, как стал рыболовным гидом – в общем, с чего все началось?

А. Ф. Рыбалкой я увлекся с раннего детства, примерно с пяти лет. В 16 впервые взял в руки спиннинг. Сначала мне в принципе было все равно, что ловить, хотя в основном это был окунь. Главное - как можно большее время проводить на рыбалке. Позже стал изучать информацию о ловле крупной щуки. Сначала это были различные фильмы и телепередачи по ловле гигантской североамериканской щуки-маскинонга, упрощенно - маски (Muskie). Позже купил себе первый мощный спиннинговый комплект. Крупного «силикона» тогда у нас еще не встречалось, да и информации о технике ловли было слишком мало.

Я познакомился с ребятами, которые уже этим занимались. В основном в тот момент была популярна ловля на джеркбейты. Собственно, мой первый выезд и состоялся с джерковыми приманки. Это был небольшой водоем, куда мы поехали просто потренироваться, и где крупной рыбы не должно было быть и в помине. Но на той рыбалке у меня села щука на 5 - 6 кг. Я стоял на обрывистом крутом берегу, с которого было трудно спуститься – и оставалось лишь созерцать попавшуюся красавицу. Она, конечно же, сошла, но тот случай зацепил меня на долгие годы. Потом в течение года я комбинировал ловлю крупными и мелкими приманками. И пришел к окончательному выводу, что крупные приманки предпочтительнее для ловли трофейной щуки. Я свято верю, что большому рту – большой кусок.

Позже в продаже появился огруженный «силикон». Он стал постепенно вытеснять джерк. Это движение началось лет пять назад благодаря разработкам различных скандинавских компаний. Хотя ловля на джерк в какие-то моменты выходит более предпочтительной. В этом вы могли убедиться сами за наши три дня рыбалки. Поняв, что для меня гораздо интереснее ловить мало крупной рыбы, чем много мелкой, я окончательно подсел на ловлю большими приманками.

Стал много ездить на различные водоемы за пределы Беларуси. Набираться опыта, рыбача с местными гидами в Германии в районе Рюгена, познавать тонкости ловли и оттачивать свою технику. Появилось больше скрупулёзности в отношении к деталям снасти, где очень важен каждый узел, каждый ее элемент. Затем мои друзья из Беларуси предложили мне поехать на рыбалку в Финляндию - в Таммисаари. И так, собственно, я и оказался здесь. Познакомился с финскими гидами – например, с Микой Ворнаненом (Mika Vornanen, haukikoira.fi). Мне в здешних местах очень понравилось, а главное, что прельщало – это отсутствие запрета в весеннее время, который есть в Беларуси и России.

Выезды в Финляндию весной стали ежегодной традицией. Здесь собираются многие рыболовы из разных уголков России, Беларуси и различных стран Европы. Знакомство с финскими гидами и участие в рыболовной тусовке послужили толчком для дальнейшего моего развития. Я стал использовать полученный опыт в белорусских водоемах. И для меня оказалось большим сюрпризом, что я начал ловить крупную щуку повсеместно. Причем на крупные приманки ловилась и мелкая щука до двух килограммов - на удивление многим пессимистам, с улыбкой говорившим мне: «Кого ты тут, хлопец, ловишь, у нас щука такого же размера, что и твой воблер».

М. Н. То есть, ловля крупными приманками вовсе не исключает поимку мелкой щуки?

А. Ф. Да, действительно так. И вы могли в этом убедиться за эти три дня. Особенно агрессивна весенняя щука. Зачастую она хватает приманку чуть меньше своего собственного размера. Это в ней срабатывает инстинктивное желание не столько покушать, сколько истребить нежеланного гостя.

М. Н. Как ты все же стал рыболовным гидом, посвятив свою жизнь рыбной ловле?

А. Ф. Вообще, я трудился в разных отраслях. Начал работать с 10 лет и работы никогда не боялся. По сравнению со своими сверстниками, всегда зарабатывал очень неплохо. Занимался банковским бизнесом (я закончил БГЭУ, Белорусский экономический университет, по специальности «банковское дело») и логистикой. Последняя моя работа была помощником генерального директора в фармацевтической компании. Но всегда смысл моей трудовой деятельности заключался в заработке денег для обеспечения поездок на рыбалку, в том числе и за границу. Ведь не секрет, что рыбалка с опытным гидом - удовольствие не из дешевых.

Когда я ловил с гидами, я понимал, что завтра мне придется идти на рутинную работу, а гид опять отправится на рыбалку, да еще получит за это деньги. Я начал думать об этом все больше и больше - и вскоре понял, что для меня сейчас есть единственное дело, которое мне нравится больше всего – ловить рыбу! Я не хотел уже работать на старом месте, это отнимало у меня слишком много время и нервов. В один момент рискнул - и бросил все ради рыбалки.

М. Н. И в каком году это произошло?

А. Ф. Я ушел из фармацевтического бизнеса в 2014 году. Позже открыл ИП, купил свой первый катер - и уже с сезона 2015 года официально стал работать гидом в Беларуси. А затем и помогать своим финским друзьям в организации работы с русскоговорящими клиентами.

М. Н. И что это был за катер?

А. Ф. Это был Silver Hawk 540 DC 2006 года выпуска. Его я взял в очень неприглядном состоянии, но денег свободных не было, так что пришлось его восстанавливать и совершенствовать своими руками. К тому времени у меня уже сложилось четкое представление, как должен выглядеть гидовский катер. Я установил всевозможное необходимое оборудование. Это сейчас сильно никого не удивишь Motor Guide и структур-сканером, но на тот момент все это было в новинку.

М. Н. А что это – структур-сканер?

А. Ф. Это возможность эхолота видеть в стороны – боковой обзор. Плюс завязка эхолота с электромотором, привязанного к картплоттеру и высокоточной антенне, что позволяет сделать более точное позиционирование. Кстати, минус финнам - что они не так сильно продвинуты в ряде вопросов. Раньше они не знали, что такое GPS Antenna Point 1, они также не знали и о самодельной картографии.

М. Н. И что это такое?

А. Ф. Самодельная картография – это когда мы строим чарты (charts*), потом сидим за компьютером и переносим их на карты. На них виден каждый камень, каждый меляк с точностью до одного метра. Мы также сами вырисовываем рельеф дна, что необходимо для эффективной ловли хищника.

М. Н. Как я понимаю, здесь, в Таммисаари, таких карт нет?

А. Ф. Ага, нету. Здесь я пользуюсь Navionics. В Беларуси Navionics нет, все используют самодельные карты. Существует группа людей, которые делятся друг с другом логами, создают какие-то общие карты. В этом плане мы немного опережаем финнов.

Но вернусь к своей работе гидом. После подготовки катера я начал в Беларуси активно заниматься продвижением рыбалки на озере Нарочь и Браславских озерах. Создал свой сайт anton-fisherman.com, группу vkontakte, facebook, instagram, участвовал в различных рыболовных выставках. В общем, начал раскручиваться. Появились первые клиенты - и все пошло-поехало. Имея опыт продвижения различного бизнеса, продвинуть себя мне не составило большого труда.

М. Н. А фотография твоего первого катера осталась?

А. Ф. Конечно, осталась. Более того, и сам катер остался (фото 13), я уже взял себе помощника и готов принимать еще больше рыболов одновременно.

М. Н. Может, расскажешь немного о рыбалке в Беларуси. Насколько я знаю, ты плотно окопался на Браславских озерах. Наверно, и рыбалка там гораздо бюджетнее, чем в Финляндии?

А. Ф. Да, конечно же, дешевле. Примерно втрое. Что касается самой рыбалки, использую все те же самые снасти и оборудование. Признаюсь, правда, что в Финляндии рыбы больше. Но если говорить о трофейной щуке 1 метр +, то количество пойманной мной рыбы в Беларуси больше, чем здесь. В том году я лично поймал почти 50 трофейных рыб на Браславских озерах. Рыб за 10 кг мной было поймано три, а в моем катере – 6 - 7 штук.

М. Н. Какая твоя самая большая пойманная щука?

А. Ф. За всю историю моей ловли – 125 см, 13 кг. На Браславских озерах реально много крупной рыбы. Я действительно плотно ловлю там последние два года. Появился определенный опыт, знание водоема, отточенность в технике ловли. Приманки я использую примерно те же, что и в Финляндии, но иногда техника ловли немного отличается. На родине ловля проходит чуть глубже и больше привязана к рельефу дна и подводной растительности. Такой ловли, как в Таммисаари вдоль тростника, в Беларуси практически нет. Зато у нас дома очень хороший семейный отдых. Я со своей женой организовываю все, начиная от встречи гостей и бронирования проживания, рассчитанного на различный уровень кошелька, и заканчивая трофейной рыбалкой. Приезжайте, сами все увидите!

На этом я расстался с Антоном в надежде продолжить свой рассказ, но уже о ловле трофейной щуки на Браславских озерах.

Примечание*. Sonar Chart - это батиметрическая карта, которая благодаря большей насыщенности данными о глубинах позволяет отобразить на экране картплоттера, совместимого с картографией «Навионикс», улучшенную детализацию дна (отметки глубин, изобаты с цветовой градацией).