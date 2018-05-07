Краткий курс по «околоджиговым» оснасткам Константин Кузьмин | 7 мая 2018 г.

Двадцать лет назад вышла моя книга «Джиг-спиннинг». Наверное, многие с нею знакомы. Два десятилетия - это огромный период, за который накоплен объемный багаж знаний и умений. И, что важно, ряды тех, кто регулярно ловит спиннингом, увеличились за это время, можно сказать, в разы. Из разговоров с некоторыми «вновь прибывшими» можно сделать вывод, что далеко не у всех из них имеется целостное представление о том, что можно обобщенно назвать «околоджиговыми оснастками».

Давайте же сегодня внесем некоторую ясность в этот вопрос: коротко представим основные разновидности таких монтажей, с указанием их плюсов и минусов и приоритетных областей применения.

Джиг-головка – американская классика

Собственно, само слово «джиг» мы для себя узнали именно в увязке с нею. «Что-то вроде большой мормышки, только с резиновой приманкой вместо мотыля», - именно таким было первое восприятие. И первые несколько сезонов (это первая половина 90-х) иного джига себе не представляли. Покупали джиг-головки или отливали сами, т.к. они тогда представлялись нам дорогими. Насаживали по классике тоже «недешевые» твистеры – и ловили себе всякую хищную рыбу...

Однако спустя какое-то время джиг-головка стала терять свою популярность. Аргументы против неё выдвигались следующие. «Плохо забрасывается». Да, это так. «Много сходов, потому что жесткая конструкция срабатывает как рычаг - и крючок выдергивается из губы рыбы». А вот с этим я не соглашусь. Поверьте мне без лишних разъяснений: с джиг-головкой, если сравнивать с другими конструкциями с одинарниками, и реализация поклевок повыше, и сходов с неё скорее меньше, чем больше.

Вот определенное неудобство доставляет тот момент, что в джиг-головке сочетание массы огрузки (самой головки) и размера крючка фиксировано. А порою надо бывает эти два параметра друг относительно друга поварьировать...

Я бы не торопился списывать джиг-головку. Ей всегда можно найти применение. Более того, в некоторых областях именно она сейчас на первых ролях. В том же популярном у нас в последние годы рок-фишинге. И геометрия джиг-головки имеет несколько большее значение, чем многие из нас склонны думать. Но это – тема отдельного разговора.

«Шарнирный» монтаж, или тоже Классика, но по-русски

Бытует мнение, что гиперпопулярная у нас конструкция с «ушастым» грузиком совсем уж в диковинку за границей. Это не совсем так. Например, во Франции всё это давно известно как «montage articulé». Примерно также, как мертвую рыбку на снасточке Драшковича, французы «шарнирно» монтируют и «резину». И в книжке Кенна Оберрехта, изданной в начале 80-х XX века, «шарнирный» вариант описан.

Но не суть. У нас с вами такая конструкция джиговых приманок используется во многие разы чаще, и вообще – является номером 1. Давайте просто констатируем этот факт, не разъясняя нюансы – в предположении, что они и так большинству из нас хорошо известны. А лучше – перейдем к вещам менее тривиальным, по которым возникаем гораздо больше вопросов.

Джиг-риг

Любопытным вышел мой первый опыт по этой оснастке. Это сейчас в любом рыболовном магазине можно купить всякие-разные «ушастые» грузики. В 90-е – с «чебурашками» была напряжёнка. Однажды вижу на прилавке грузики нужной мне величины, но… они оказываются «одноухими». Для чего такие были задуманы, для меня осталось загадкой. Но я тогда купил десяток и использовал их в монтаже, где и поводок, и приманка («поролонка») цеплялись за это самое единственное ухо. Отловил вполне успешно, после чего – почти забыл.

Вспомнил – спустя полтора десятилетия, когда что-то очень похожее стало нам известно под названием «джиг-риг». Разница в том, что у меня грузик был в виде шарика, а в джиг-риге он – удлиненный, как на фото.

В чем смысл такой конструкции? Изначально она была придумана для ловли басса в условиях, когда от приманки требовалась повышенная «вертикальная проходимость». Ну это когда необходимо, к примеру, пробить, ничего не нацепляв, плотный травяной ковер или дать приманке погрузиться глубоко в крону затопленного дерева. В наших с вами условиях и то и другое тоже иногда бывает актуально.

Но вот что интересно: популярность джиг-рига среди наших спиннингистов выросла за последние года три - четыре, можно сказать, на порядок, но акватория ловли на эту оснастку большей частью не имеет ничего общего с теми местами, где важна именно «вертикальная проходимость». Это, например, та же зимняя Москва-река. Почему так?

Отчасти, наверное, это дань моде, но главное всё же в нескольких, пусть небольших, но объективных преимуществах, которые дает джиг-риг в сравнении с типовой оснасткой на «двуухом» свинцовом шарике. Во-первых, это чуть лучшая аэродинамика на забросе - и потому плюс несколько метров к дальности.

Еще: грузик джиг-рига увереннее проскальзывает между донных камней. Плюс он дает более прямой контакт с приманкой, поэтому лучше ощущается поклевка – особенно, когда мы ловим окуня на «съедобную резину» - на джиг-риге «зажевывание» воспринимается отчетливее.

«Техас»

Едва ли не самая популярная оснастка у тех, кто ловит басса. Нашему продвинутому рыболову она знакома уже лет, наверное, двадцать, но хитом, надо признать, за эти годы так и не стала.

Я, помню, сам упирался с «Техасом», когда ловил окуня – от среднего (граммов от 200) и выше, но результаты были посредственные. Иногда, конечно, случались поклевки, когда окунь подолгу, как басс, мусолил силиконового «червяка». Но именно иногда. На наш более привычный «шарнирный» джиг с «чебурашкой» поймать получалось проще.

Вот где у Техасской оснастки нашлось применение, которое едва ли можно определить как самоцель, так это ловля щуки в ломовом коряжнике. Но в данном контексте речь идет об оснастке модифицированной. Ибо щучьи зубы обязывают с собою считаться.

Вариантов решения – три. Первый: «пуля» просто насаживается на короткий отрезок проволоки, на концах которого делаются крепежные петельки-«уши». Собственно, от нашего обычного «шарнирного» джига отличие только в форме головы. Это не совсем «Техас».

Вариант номер два - это примерно то же, только вот стальной поводок, на который насаживается «пуля», - длинный, сантиметров 20. Соответственно, «пуля» по нему бегает, как в оригинальной Техасской оснастке.

Наконец, вместо «струны» можно в качестве поводка взять жесткий (так сказать «поводковый») флуорокарбон диаметром 0,6 - 0,7 мм. Щука его – бывает, что перекусывает, но редко.

«Каролина»

Данная оснастка дошла до нас примерно в одно время с Техасской, но динамика её рейтинга вышла несколько иной. Поначалу она казалась громоздкой и нескладной, но вот в настоящее время многие спиннингисты успешно ловят на «Каролину». В основном окуня и судака.

Обратите внимание, что в конструкции этой оснастки возможны вариации. То, что вы видите на фото, это куплено в Штатах, т.е. можно определить как «оригинал». Что сразу замечаешь, это два момента: «пуля» – не свинцовая, а латунная, и проволочная ось, по которой она бегает, короткая – длина разбега всего несколько сантиметров.

Американцы свято верят, что твердая латунь дает реальное преимущество перед мягким свинцом благодаря своей «звонкости». Это следует понимать так. В ходе проводки «пуля» то и дело постукивает по другим элементам оснастки, издавая при этом некие звуки, которые привлекают хищника, басса – в первую очередь. С латунной «пулей» позвякивание выходит более правильным что ли...

Честно говоря, мне как-то не очень во всё это верится. С другой стороны, если принять во внимание, как продуманно американские ловцы басса относятся ко всяким мелочам, то, наверное, в этом что-то – да есть. Правда, у нас отыскать в продаже латунную «пулю», мягко говоря, несколько проблематично. Поэтому – примем сказанное к сведению – и забудем про этот желтый сплав. Со свинцом оно попроще.

Меня вот больше в оригинальной «Каролине» озадачивает вторая из её отмеченных выше особенностей. Ограничение смещения «пули» вперед.

Помнится, давным-давно я ловил карася на донку. Конструкция оснастки была очень похожа на «Каролину»: тоже скользящий груз, упор и поводок. Смысл скользящего грузила как раз и был в том, чтобы рыба могла, взяв червяка, вытянуть без особого сопротивления сколько-то лески. Примерно то же, по идее, должно происходить и с «Каролиной», когда мы ловим на «съедобный силикон». А передний ограничитель тому вроде как мешает...

Короче, у меня нет объяснения такому техническому решению. И если мы с вами насадим «пулю» не на металлическую ось, а просто на наш основной шнур – ну, как в донке со скользящим грузилом, то не думаю, что что-то от этого потеряем.

Если же говорить о практике применения Каролинской оснастки, то она – одна из тех, что позволяют прочувствовать эффект «съедобности» резиновой приманки. Это когда мы после ощущения первого контакта рыбы с приманкой не подсекаем, а ждем. И в руку передается что-то типа легкого тук-тук! Или царап-царап!... Это рыба, чаще – окунь, «зажевывает» приманку. Если у вас есть скепсис на этот счет, найдите через Гугл ролики Дениса Вихрова с «Каролиной». Там всё видно в кадре.

Ретро

Лет 10 назад я опубликовал в одном из журналов статью про эту разновидность оснастки. Но откликов на неё почти не было. Наверное, я так думаю, потому, что многим она показалась дюже примитивной, если не даже пережитком прошлого. А зря.

Речь идет о том самом монтаже, что считался основным в советские годы. Это связка «груз – поводок (с полметра) – приманка». Разве что лет сорок назад в роли приманки минимум в 9 случаях из 10 фигурировала та или иная блесна. Сейчас же ничто нам не мешает вместо «железки» поставить что-то силиконовое или поролоновое.

У вас, уверен, при взгляде на эту ретро-оснастку сразу возникнут два вопроса: какая должна быть техника анимации, и не скрадывает ли такое вынесенное вперед положение грузила ощущение от поклевки?

В «мохнатые» годы всё было просто: ведешь это всё монотонным вращением катушки, леска всё время натянута, ну и как-то там поклевка по ней передается. Теперь же мы уже как само собою разумеющееся принимаем то, что проводка должна быть неравномерной.

В данном случае, скажу по своему опыту, наиболее уместна техника «длинной ступеньки». Это когда делаешь оборотов 5 - 7 в среднем темпе или чуть медленнее, затем – остановка до падения груза на дно, пара секунд – пауза, далее – следующие 5 - 7 оборотов… Важная деталь – эта самая пауза, когда грузило уже лежит на дне, а приманка в свободном состоянии находится несколько выше.

Не менее половины поклевок приходится на эту фазу. Некоторые из них мы ощущаем в руку, другие – когда рыба уже оказывается на крючке в начале подмотки. Надо думать, что немало поклевок остается незамеченными. Тем не менее, я вам рекомендую проверить эту старую версию монтажа в деле. Она часто оказывается более эффективной, чем можно было бы предположить заранее.

Сплит-шот

Тоже очень простенькая конструкция. Но сказать, что она мало кем сейчас применяется, было бы ошибкой. Практически все, кто уважает спиннинг сверхлегкого класса, про сплит-шот знают, а многие – часто на него ловят.

Да, это именно УЛ-класс. Характерная масса грузика – 1 - 3,5 г, плюс сама приманка весит еще грамма два. Похоже на описанную выше «ретро», но гораздо миниатюрнее. Соответственно, и сфера применения отличается, и техника анимации тоже.

Сплит-шот - это чаще умеренно заросшее травкой мелководье, короткий заброс и проводка в толще воды – либо равномерная, либо этакая волнообразная - с покачиванием в ходе подмотки вершинкой спиннинга. В целом основной объект, на который нацелен сплит-шот, это, конечно, окунь.

Но вот там, где много красноперки, сплит-шот её, можно сказать, «выкашивает». Я бы вообще назвал данную оснастку номером один среди тех, на которые красноперку можно ловить спиннингом.

Дроп-шот

Придумали его сравнительно недавно, лет 20 назад, отличились японцы. Для ловли, разумеется, басса. Но настоящий бум дроп-шота пришелся на Центральную Европу.

Дроп-шот в оригинале - это лодочная ловля. Но вот в Европе эту оснастку оценили в первую очередь поклонники стрит-фишинга, т.е. береговики. Всё дело в том, что судоходные реки в городах Европы на значительном своем протяжении имеют бетонированные обрывистые берега, а это как раз то, что делает дроп-шот очень удобным средством поимки рыбы – окуня и судака в первую очередь.

Ведь сама суть дроп-шота - это короткий заброс и проводка с подергиваниями, где вертикальная и горизонтальная составляющие перемещения оснастки где-то так сопоставимы. Такая подача приманки «под стеночкой» оказывается очень эффективной.

У нас большинство городских участков рек устроены иначе. Та же Москва-река, даже в бетонированной её части, это в основном небольшие глубины непосредственно под парапетом. Это несколько менее удобно для дроп-шот, но, тем не менее, многие наши спиннингисты очень успешно ловят посредством этой оснастки в городе.

Самое интересное, что дроп-шот получил признание в русской провинции, где большая часть спиннингистов придерживается патриархально-консервативных традиций. Это значит, что для того чтобы рыболов из маленького городка на Волге принял что-то для себя новое, оно должно давать результат в разы выше, чем то, к чему он привык.

Лет шесть-семь назад это началось. На Чебоксарском или Горьковском водохранилищах выплывает такой дядя Вася на древнем «Нырке», встает над глубинным коряжником и начинает его «обрабатывать» - именно дроп-шотом, а не джигом. Почему? А потому что «и поклевок больше, и засаживается реже». Ловится в первую очередь берш.

Есть, впрочем, у классического дроп-шота своя ахиллесова пята. Уж больно легко эта оснастка срезается щукой. Решений проблемы может быть несколько, но чаще поступают следующим образом. Вверху от приманки ставят недлинный (12 – 14 см) стальной поводок, а книзу от неё – флуорокарбоновый.

«Отводной поводок»

До определенного момента эта оснастка была «полусекретной». Я сам эпизодами ловил ею с начала 90-х, но в качестве приманки тогда выступала легчайшая – сделанная из жести от консервной банки – вращающая блесна. Вели мы её, разумеется, равномерно. Поэтому в то время не приходилось говорить о родстве данной оснастки с джиговыми.

Но спустя примерно десяток лет «вертушка» была заменена «силиконом». Это было предвестником лавины. Я примерно в это время написал обзорную статью по поводковым оснасткам, в которой монтажу с отводным поводком был отведен один параграф. Но этого оказалось более чем достаточно. Не прошло и полугода – и данная оснастка стала хитом среди москворецких спиннингистов. А еще через какое-то время в её помощью стали выигрывать соревнования – как региональные, так и общенационального уровня.

При этом я сам «Отводным поводком» не особо увлекся. Почему? А потому что он позволял ловить рыбу в количестве, но не в качестве. Это был почти исключительно окунь, причем мелкий. Я даже в той своей статье так и назвал оснастку – «окуневая». И феноменальные результаты на турнирах тоже достигались за счет множества маленьких «полосатиков».

Но сама идея уже была вброшена в массы, её «творчески доработали». Итог известен: на «Отводной» стали успешно ловить судака. В Питере на Неве он сейчас, пожалуй, популярнее чистого джига. Даже в Европе с 2011 года этот монтаж известен, что характерно, под названием «Moscow rig». А ловят на него в Италии басса...

Что часто у тех, кто не ловил на «Отводной поводок», вызывает вопросы и сомнения, так это длина поводка и техника анимации. Типичная ошибка начинающих – слишком короткий поводок. Нет, бывает, конечно, что окунь или судак прекрасно ловятся при его длине в 50 - 60 см. Но не раз при экспериментах с длиной поводка подмечали, что переход от 70 - 80 к 120 - 130 см увеличивал интенсивность поклевок в несколько раз. Длинный поводок, конечно, делает всю оснастку неудобной в обращении, особенно в стесненных условиях. Но иногда стоит пожертвовать комфортом.

Что до техники проводки, то в случае «Отводного поводка» она может быть самой разной. В рамках нашего сжатого обзора, наверное, не стоит разбирать этот вопрос детально. Самое полезное – найти и посмотреть соответствующие ролики на ю-тьюбе. Это делается очень легко. Заодно и увидите, что разные рыболовы анимируют оснастку по-разному.

Вэки

Эта оснастка стоит несколько особняком. Я вот ловлю на вэки с 90-х. Тогда и в журнале её описал, и в один из моих ранних фильмов эпизод с вэки попал. Но никого это, что называется, не торкнуло. Никто тогда не проникся идеей ловли «нашей» рыбы на эту «неправильную» конструкцию. Да я и сам к ней как-то охладел...

Стимулом к возвращению интереса выступил опыт ловли «чужой» рыбы, т.е. басса. Большеротый, как оказалось, кушает вэки с преогромным аппетитом!

В Дагестане имеется популярная у местных спиннингистов акватория под названием Аграхан. Это такой большой-большой «жабовник» с глубиной редко более двух метров, населенный некрупной щукой и окунем. Вот он-то и послужил мне первым полигоном для испытания вэки в нашей стране. Результаты были просто ошеломляющими! Щуки с окунями зажевывали силиконовых «червяков» не хуже басса.

Продолжение последовало в Подмосковье – надо было убедиться, что привередливая рыба запрессингованных прудов и речек тоже отзывается на оснастку вэки. Убедился. Может, оно всё получается не столь феерически, но ведь получается. И когда не критична дальность заброса (а вэки летит так себе), а активность рыбы заметно ниже средней, то эта «поперечная» оснастка дает очень хорошие шансы не остаться с нулем.

Замечу здесь, что фактор «съедобности» силиконовой приманки имеет для вэки несколько большее значение, чем для других «околоджиговых» оснасток. Ведь вэки - это «парящий» в толще воды «червяк» (чаще всего) – не огруженный или почти не огруженный. И рыбе, взявшей его в рот, никакие лишние детали не мешают «наслаждаться вкусом». Она берёт его и никак не хочет выплевывать. На рыболова, который сталкивается с подобным впервые, это производит сильно впечатление.