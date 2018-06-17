Красноярская Ривьера Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство» | 17 июня 2018 г.

Давно хотел побывать в Красноярске. И приглашение нашего журнала организаторами на местную выставку «Охота, рыбалка, хобби» сделало это желание осуществимым. И хотя мне всегда казалось, что Красноярск - запредельно далеко, получилось-то всего 4,5 часа лета из Питера прямым рейсом «Аэрофлота». Коленочки, правда, всю дорогу упирались в спинку впереди стоящего кресла, но это, пожалуй, единственный минус всей поездки. Вполне приемлемо и терпимо - в московских пробках зачастую теряешь гораздо больше времени.

Я всегда стремлюсь попасть в неизведанные мною ранее места. Заграница сейчас становится всё дороже и дороже, зато у нас, в России, вполне есть на что посмотреть. К примеру, порадовал современный аэропорт Красноярска (фото 1), превосходящий, на мой взгляд, питерский. Его открыли в декабре прошлого года - в преддверии Всемирной зимней универсиады, которая состоится в 2019 г.

Что мы знаем о Красноярске? Кто-то даже путает его с Краснодаром, считая, что он находится совсем недалеко от Черного моря. Другие же, наоборот, полагают, что это бесконечно далеко от столицы и Питера - на самом, так сказать, краю земли. На деле же город расположен в середине России и является центром Восточно-Сибирского экономического района, столицей Красноярского края, второго по площади субъекта Российской федерации. Так что медведи тут по улицам не ходят и кедры не во дворах растут, а в городских парках.

Когда-то слово «красный» обозначало «красивый». И красивый яр, на котором был построен государев острог в XVII веке, со временем дал название выросшему вокруг него городу - Красноярску. Я полностью согласен, это именно так - красивый город с особой харизмой и характером. На мой взгляд, очень даже симпатичный и своеобразный. Широкие улицы, красивые храмы, спокойные и дружелюбные люди. Хоть кто-то и считает, что в городе, расположенном в котловине, окруженной горами, ощущается существенный недостаток кислорода, лично я, особенно после нашего питерского капризного климата, больших проблем с экологией не заметил. Отдышаться свежим воздухом здесь есть где.

Меж высоких берегов здесь течет великая река Енисей. Рыбалка, охота и, конечно, туризм – пожалуй, основополагающие характеристики здешних мест. А посмотреть туристу здесь есть на что. Скажем, экскурсия на катере по Енисею до Красноярской ГЭС (фото 2) запомнится мне навсегда. От Красноярска до ГЭС - 40 км по воде. И каждый поворот реки завораживает своей красотой (фото 3). Побывал я и на реке Мане, правом притоке Енисея, поразившей меня своим неспокойным характером - кстати, в день моей прогулки на ней пошел лед.

Состоялась у меня и рыбалка на Енисее – я ловил хариуса на «балду» (особый вид снасти - местная изюминка). Поймали с напарником десяток «хвостов» (фото 4) за час и продолжили свое путешествие. Скалистые берега, покрытые сосновыми лесами и березовыми рощами, впадающие в реку горные ручьи и небольшие речки, питающие своими водами Енисей - то и дело завораживали взгляд.

Отдельная благодарность Владимиру Николаевичу Лалетину, организовавшему мне рыбалку и увлекательную экскурсию по Енисею, как раз на границе рыболовного запрета. Кстати, с ним и его зятем Владимиром Груздевым я познакомился как раз на Красноярской выставке. «ИП Лалетин» занимается изготовлением и оптовой продажей рыболовных принадлежностей в Красноярске и за его пределами. А также производством оригинальных хариусовых «мушек», инерционных проводочных катушек и поплавков (фото 5).

Ну что же, вернусь к выставке, собственно ради которой мы сюда и приехали в составе команды из «ЭКО ФИШ». У нас было что показать, на что здесь посмотреть и с кем пообщаться (фото 6).

Выставка прошла в Красноярске с 19 по 22 апреля в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). За четыре дня её посетили более 7.200 человек. На ней свои товары и изделия представили 84 компании из разных регионов России. Украшением выставки стала различная отечественной техника: красноярские аэролодки «SeverBoat» (фото 7), способные преодолевать любые водные преграды и проходить бурные сибирские реки, питерские вездеходы SHERP (фото 8), не так давно взорвавшие мировой интернет и пока не имеющие мировых аналогов, надежные алюминиевые лодки «Волжанка», участвующие в проекте BBR и одобренные японским концерном «Yamaha».

Вся эта техника в современных реалиях российской экономики и так популярного сейчас процесса импортозамещения, откровенно говоря, порадовала. Ведь можем же, когда захотим! Всё это оставляет надежду на подъем российской экономики. Правда, возможность массовой покупки данной техники потребителями - пока лишь мечта наших производителей. Денег в Красноярске сейчас нет, как, впрочем, и везде в России. Тем не менее, российская техника, выглядела намного интересней зарубежных аналогов, также представленных на выставке.

Были и другие отечественные производители. Например, красноярское предприятие ООО «Кринт» (фото 9) - производитель качественных мангалов и оригинальных костровых чаш, выдерживающих температуры до 800 градусов. Данное производство специализируется на лазерной резке и гибке листового металла, изготавливая из него практически любые сложные конструкции. В том числе предлагается и производство изделий под заказ. Например, на лыжном стадионе, построенном под Универсиаду, самый большой телевизор будет установлен в конструкции, сделанной на данном предприятии.

Вездесущий наш земляк Анатолий Павлович Федоров из «Вуоксы» (фото 10) показал мне свои очередные разработки. Такие, скажем, приманки, как «Летучий джиг, «Живородящий малек» выглядели достаточно привлекательно и вполне инновационно.

На стенде местной компании «Царь-рыба», которая неоднократно участвовала в московских и питерских рыболовных выставках, можно было прибрести блесны ручной работы известного красноярского мастера Александра Петровича Прокофьева (фото 11). Их уловистость смог оценить Владимир Владимирович Путин во время рыбалки в Туве в 2014 году. Именно на такую блесну (фото 12) он поймал свою знаменитую щуку.

Было, конечно, еще на что посмотреть, но всё, пожалуй, в одном репортаже не осветить. Приезжайте сами - всё увидите. А лично мне было приятно и повстречать на этой выставке старых друзей, и найти новых потенциальных покупателей.

Завершающим аккордом выставки стал розыгрыш призов среди посетителей (фото 13). На него собрались более 2.000 человек, среди которых разыграли свыше ста подарков и главный приз – надувную лодку от компании «Диана Спорт».

В моей памяти остались лишь хорошие воспоминания о городе Красноярске.

Запомнилась и общая неповторимая энергетика этого города, и спокойные и дружелюбные горожане. И, пожалуй, осталось многое, на что еще здесь можно посмотреть в будущем. С уверенностью могу сказать – «До свидания, Красноярск, до новых встреч!»

Постскриптум. А знаете, каких здесь ловят тайменей?! Надеюсь, такая рыбалка состоится у меня в следующий раз...

Организатор – ВК «Красноярская ярмарка». Оргкомитет:

Елена Каширина, директор выставки

тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 910)

kashirina@krasfair.ru

Людмила Журба, менеджер выставки

тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 911)

911@krasfair.ru