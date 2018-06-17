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Красноярская Ривьера

Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство» |

Давно хотел побывать в Красноярске. И приглашение нашего журнала организаторами на местную выставку «Охота, рыбалка, хобби» сделало это желание осуществимым. И хотя мне всегда казалось, что Красноярск - запредельно далеко, получилось-то всего 4,5 часа лета из Питера прямым рейсом «Аэрофлота». Коленочки, правда, всю дорогу упирались в спинку впереди стоящего кресла, но это, пожалуй, единственный минус всей поездки. Вполне приемлемо и терпимо - в московских пробках зачастую теряешь гораздо больше времени.

Я всегда стремлюсь попасть в неизведанные мною ранее места. Заграница сейчас становится всё дороже и дороже, зато у нас, в России, вполне есть на что посмотреть. К примеру, порадовал современный аэропорт Красноярска (фото 1), превосходящий, на мой взгляд, питерский. Его открыли в декабре прошлого года - в преддверии Всемирной зимней универсиады, которая состоится в 2019 г.

Что мы знаем о Красноярске? Кто-то даже путает его с Краснодаром, считая, что он находится совсем недалеко от Черного моря. Другие же, наоборот, полагают, что это бесконечно далеко от столицы и Питера - на самом, так сказать, краю земли. На деле же город расположен в середине России и является центром Восточно-Сибирского экономического района, столицей Красноярского края, второго по площади субъекта Российской федерации. Так что медведи тут по улицам не ходят и кедры не во дворах растут, а в городских парках.

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5

Когда-то слово «красный» обозначало «красивый». И красивый яр, на котором был построен государев острог в XVII веке, со временем дал название выросшему вокруг него городу - Красноярску. Я полностью согласен, это именно так - красивый город с особой харизмой и характером. На мой взгляд, очень даже симпатичный и своеобразный. Широкие улицы, красивые храмы, спокойные и дружелюбные люди. Хоть кто-то и считает, что в городе, расположенном в котловине, окруженной горами, ощущается существенный недостаток кислорода, лично я, особенно после нашего питерского капризного климата, больших проблем с экологией не заметил. Отдышаться свежим воздухом здесь есть где.

Фото 6

Меж высоких берегов здесь течет великая река Енисей. Рыбалка, охота и, конечно, туризм – пожалуй, основополагающие характеристики здешних мест. А посмотреть туристу здесь есть на что. Скажем, экскурсия на катере по Енисею до Красноярской ГЭС (фото 2) запомнится мне навсегда. От Красноярска до ГЭС - 40 км по воде. И каждый поворот реки завораживает своей красотой (фото 3). Побывал я и на реке Мане, правом притоке Енисея, поразившей меня своим неспокойным характером - кстати, в день моей прогулки на ней пошел лед.

Состоялась у меня и рыбалка на Енисее – я ловил хариуса на «балду» (особый вид снасти - местная изюминка). Поймали с напарником десяток «хвостов» (фото 4) за час и продолжили свое путешествие. Скалистые берега, покрытые сосновыми лесами и березовыми рощами, впадающие в реку горные ручьи и небольшие речки, питающие своими водами Енисей - то и дело завораживали взгляд.

Отдельная благодарность Владимиру Николаевичу Лалетину, организовавшему мне рыбалку и увлекательную экскурсию по Енисею, как раз на границе рыболовного запрета. Кстати, с ним и его зятем Владимиром Груздевым я познакомился как раз на Красноярской выставке. «ИП Лалетин» занимается изготовлением и оптовой продажей рыболовных принадлежностей в Красноярске и за его пределами. А также производством оригинальных хариусовых «мушек», инерционных проводочных катушек и поплавков (фото 5).

Ну что же, вернусь к выставке, собственно ради которой мы сюда и приехали в составе команды из «ЭКО ФИШ». У нас было что показать, на что здесь посмотреть и с кем пообщаться (фото 6).

Фото 7

Выставка прошла в Красноярске с 19 по 22 апреля в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). За четыре дня её посетили более 7.200 человек. На ней свои товары и изделия представили 84 компании из разных регионов России. Украшением выставки стала различная отечественной техника: красноярские аэролодки «SeverBoat» (фото 7), способные преодолевать любые водные преграды и проходить бурные сибирские реки, питерские вездеходы SHERP (фото 8), не так давно взорвавшие мировой интернет и пока не имеющие мировых аналогов, надежные алюминиевые лодки «Волжанка», участвующие в проекте BBR и одобренные японским концерном «Yamaha».

Вся эта техника в современных реалиях российской экономики и так популярного сейчас процесса импортозамещения, откровенно говоря, порадовала. Ведь можем же, когда захотим! Всё это оставляет надежду на подъем российской экономики. Правда, возможность массовой покупки данной техники потребителями - пока лишь мечта наших производителей. Денег в Красноярске сейчас нет, как, впрочем, и везде в России. Тем не менее, российская техника, выглядела намного интересней зарубежных аналогов, также представленных на выставке.

Были и другие отечественные производители. Например, красноярское предприятие ООО «Кринт» (фото 9) - производитель качественных мангалов и оригинальных костровых чаш, выдерживающих температуры до 800 градусов. Данное производство специализируется на лазерной резке и гибке листового металла, изготавливая из него практически любые сложные конструкции. В том числе предлагается и производство изделий под заказ. Например, на лыжном стадионе, построенном под Универсиаду, самый большой телевизор будет установлен в конструкции, сделанной на данном предприятии.

Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12

Вездесущий наш земляк Анатолий Павлович Федоров из «Вуоксы» (фото 10) показал мне свои очередные разработки. Такие, скажем, приманки, как «Летучий джиг, «Живородящий малек» выглядели достаточно привлекательно и вполне инновационно.

На стенде местной компании «Царь-рыба», которая неоднократно участвовала в московских и питерских рыболовных выставках, можно было прибрести блесны ручной работы известного красноярского мастера Александра Петровича Прокофьева (фото 11). Их уловистость смог оценить Владимир Владимирович Путин во время рыбалки в Туве в 2014 году. Именно на такую блесну (фото 12) он поймал свою знаменитую щуку.

Было, конечно, еще на что посмотреть, но всё, пожалуй, в одном репортаже не осветить. Приезжайте сами - всё увидите. А лично мне было приятно и повстречать на этой выставке старых друзей, и найти новых потенциальных покупателей.

Завершающим аккордом выставки стал розыгрыш призов среди посетителей (фото 13). На него собрались более 2.000 человек, среди которых разыграли свыше ста подарков и главный приз – надувную лодку от компании «Диана Спорт».

В моей памяти остались лишь хорошие воспоминания о городе Красноярске.

Запомнилась и общая неповторимая энергетика этого города, и спокойные и дружелюбные горожане. И, пожалуй, осталось многое, на что еще здесь можно посмотреть в будущем. С уверенностью могу сказать – «До свидания, Красноярск, до новых встреч!»

Постскриптум. А знаете, каких здесь ловят тайменей?! Надеюсь, такая рыбалка состоится у меня в следующий раз...

Фото 13

Организатор – ВК «Красноярская ярмарка». Оргкомитет:

Елена Каширина, директор выставки
тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 910)
kashirina@krasfair.ru

Людмила Журба, менеджер выставки
тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 911)
911@krasfair.ru

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