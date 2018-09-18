Костюм «Дакота», или почему я люблю зимнюю рыбалку Сергей Апрелов | 18 сентября 2018 г.

Когда меня спрашивают, какую рыбалку я больше люблю, летнюю или зимнюю, я отвечаю так: зимой люблю ловить со льда, а в остальное время года - по открытой воде. И еще при разговоре о временах года и рыбалке почему-то на ум приходят слова песни из кинофильма «Служебный роман»: «У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать, снег ли, дождь, любое время года надо благодарно принимать». Автор этих стихов знаменитый кинорежиссер Эльдар Рязанов.

Я не помню, чтобы он был рыболовом, но эти строки вполне можно отнести к любителям рыбной ловли. Точнее, можно рассматривать как посыл: рыболовы, одевайтесь по погоде - и все будет хорошо. Продолжая тему про «одевайтесь хорошо», я решил коснуться зимней тематики. В данный момент она вполне актуальна: во-первых, зима на пороге, а во-вторых, хочу подвести итог использования костюма Alaskan Dakota в течение прошлой зимы.

В середине января мне посчастливилось побывать на острове Сахалин. Зимой там не совсем лютые морозы, редко бывают ниже минус 25 градусов, зато ветра очень серьезные. И при морозе всего минус 8 и при крепком ветре - может пробрать до костей. Но, как вы знаете, на рыбалке нет плохой погоды, есть плохая одежда. В этом отношении вопрос был мне понятен. Что из верхней одежды брать с собой решилось автоматически.

До поездки на Сахалин я уже провел несколько рыбалок в новом костюме Alaskan Dakota - и он показал себя с лучшей стороны. Съездил в нем ловить в верховья Можайского водохранилища на жерлицы. Побегать пришлось много, щуки клевали активно, так что вполне смог оценить: во-первых, легкость костюма, а весит он всего два килограмма восемьсот граммов, а также анатомический крой, благодаря которому костюм не сковывает движения.

Во-вторых, костюм изготовлен из непромокаемой ткани с мембраной AERO-TEX - следовательно, обладает свойствами отводить влагу, выделяемую телом во время активности. Так что не замерзал, хотя утром температура была минус 16 градусов.

Следующим этапом испытания костюма Alaskan Dakota стала рыбалка в Заполярье, в низовьях реки Печоры. Туда я поехал ловить крупного окуня и очень большую плотву. То, что там все нормально с большими окунями, я понял буквально через полтора часа после приземления в аэропорту города Нарьян-Мар. Двигаясь на воздушной подушке в низовья Печоры, я попросил в середине пути сделать остановку - дело шло к вечеру, а очень хотелось половить рыбу.

Сказано – сделано. Одна за другой сверлятся лунки. Я первым успеваю собрать снасть и опустить блесну. Блесна не доходит до дна, удар - и приятная сопротивляющаяся тяжесть толчками отдает в руку. Медленно вывожу солидного горбача, он нехотя идет в лунку. Подхватываю его прямо в воде. И вот он, окунь под килограмм! Радости нет предела. Еще бы, первый заброс и такой трофей. Мои нарьян-марские друзья ухмыляются: «Такие окуни у нас почти стандарт». Они оказались правы - через полчаса на льду было семь солидных окуней и больше десятка помельче.

Градусник показывал минус 17 при ветре 6 - 8 метров в секунду. Костюмчик «огурец», как окрестили его местные рыболовы, исправно сохранял тепло, выводил лишнюю влагу, боковые карманы на теплой флисовой подкладке были отличным подспорьем для согрева рук. Ведь когда рыба клюет, какие тут рукавицы, теплые карманы – вот главное спасение. Плюс вшитая манжета с отверстием под большой палец, что позволяет ловить при небольшом морозе вовсе без рукавиц. Что я и делал, когда поехали ловить плотву.

Какая это была рыба! Не привычная для многих плотвичка в Подмосковье, это были плотвищи от трехсот граммов до шестисот. Если немного зазевался, выпустив удочку из рук - считай, ее больше нет. Местная плотва не теребит приманку, она хватает ее, как щука во время жора.

Три дня я наслаждался рыбалкой в низовьях Печоры и думал не о том, как согреться (как некоторые мои товарищи, которые постоянно бегали в воздушную подушку погреться), а только о рыбалке.

Возвращаюсь к рыбалке на Сахалине. По прилету на остров мне первым делом бросились в глаза огромные сугробы по обочинам дорог. Буквально за неделю до моего приезда похозяйничал циклон. Хорошо похозяйничал - утром люди просто откапывали свои машины. В связи с этим произошел смешной случай. Один автомобилист долго и упорно откапывал, как оказалось, чужую машину. Вот такое бывает на Сахалине.

Когда мы прибыли на место, а это озеро Тунайча, хозяин базы Максим оценивающе посмотрел на мой зеленый костюм, в куртке от которого я и приехал. С недоверием поинтересовался, в нем ли собираюсь рыбу ловить. Получив утвердительный ответ, Максим внимательно осмотрел куртку, полукомбинезон, слегка прошелся по поводу зеленого цвета. Но в целом оценил очень высоко. Они, как правило, ходят в японских костюмах. Оно и понятно - Япония рядом.

Порадовала его цена, она при практически равном качестве в два-три раза ниже японских. Наутро мы отправились ловить тихоокеанскую селедку на озеро. Озеро Тунайча соединяется проливом с Охотским морем и зимой в него заходят большие косяки сельди. Двадцать минут в бешеном темпе езды на снегоходе - и мы на месте. «Как костюмчик?» - поинтересовался Максим, глядя на то, как я, отряхиваясь от снега, становлюсь из белого и пушистого снова зелёным. «Нет проблем», - отвечаю. И их на самом деле нет. Раз нет проблем - забуриваемся. Через минут десять к нам подъехали друзья Максима. Приходится еще пару раз рассказать о моем костюме.

Наконец интерес ко мне пропадает, потому что начинает ловиться селедка. Ловят ее на снасть, напоминающую самодур. Внизу груз, немного выше - крючки с перышками или нитками, у кого на что хватает фантазии. Есть еще одна интересная деталь оснастки, так называемый «флэшер». Это вырезанный из тонкого белого или прозрачного пластика силуэт рыбки размером от 10 до 15 см. Флэшер ставится выше крючков, его роль вполне понятна - он имитирует кормящуюся селедку. Сельдь - рыба стайная, а в стае кто успел, тот и съел.

Мы долго не могли поймать первую рыбку. Искали ее на разных горизонтах при глубине двадцать метров, и подо льдом, и у дна, и вполводы. Но как только задул пронизывающий ветер, селедка стала клевать. Иногда по две и даже по три штуки сразу. Азарт дело такое - я потерял счет времени. Только когда рыба перестала клевать, заметил, что на льду я один. Мои друзья давно в палатке. Нет, они не замерзли, а просто ушли на обеденный перерыв. Впрочем, не замерз и я, сидя на ветру, который то и дело заметал лунку. Вычерпав голой рукой снег из лунки и обогрев руки в теплом флисовом кармане, принимался махать удочкой.

На следующий день мы большой компанией отправились на Охотское море в залив Мордвинова ловить корюшку. Путь предстоял неблизкий, километров двадцать на снегоходах. Подъехав к заливу, мне открылась интересная картина. До бесконечности распростертое море, застывшее в безумных по форме остроконечных торосах. А между торосов группами и поодиночке черные точки – рыболовы. Чем ближе к берегу, тем точек больше.

Мы, постоянно маневрируя между торосами, удалились километра на три от берега. Разбили лагерь и стали ловить корюшку. Снасть для ловли корюшки была весьма простой. На конце лески – груз, крючки-ставки выше по леске. Попутно с корюшкой ловилась очень небольшая навага, ее было даже больше, чем корюшки. Один парень назвал меня братом корюшки. Я поинтересовался - почему. «Ну как же, ты зеленый, а она пахнет огурцом». Вместе посмеялись над этим.

После ловли корюшки мы ездили ловить крупную навагу, в район города Макаров. Ее ловили на небольшие блесны, сродни окуневым, совсем рядом с берегом, на глубине от полуметра до метра. Причем местные рыболовы ловили очень интересно. У каждого по две удочки с длинными хлыстиками. Они сидят и синхронно поднимают и опускают, при поклевке резко выдергивают, стряхивают навагу с крючка без бородки и продолжают парное синхронное движение.

Там же я увидел крабов, но не камчатских, каких-то других, их ловили краболовками метрах в двухстах от берега.

Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Костюм Alaskan Dakota в очередной раз показал себя с лучшей стороны. Я думал только о рыбалке, а не о том, как согреться - и это главное. Скажу в итоге так: чтобы получать удовольствие от зимней рыбалки, одевайтесь правильно!