Кормушки с секретом Николай Линник | 10 октября 2018 г.

Я предлагаю вашему вниманию одну очень интересную методику возбуждения аппетита у недоверчивой рыбы с помощью необычной кормушки, которая может стать «решателем проблем» в водоемах с большим рыболовным прессингом даже поздней осенью.

Рыба тоже умеет учиться, и её поведение в местах с сильным рыболовным прессингом сильно меняется от сезона к сезону. Еще лет двадцать назад я не особо задумывался над тем, что предложить мирной рыбе в качестве прикормки - вполне хватало и размоченного в воде белого хлеба, который время от времени подбрасывался к поплавку. А при донной ловле прикормкой мы вообще не пользовались, потому что рыбачили с обычными закидушками.

Потом наступила эра фидеров. Казалось бы, вот она – вершина эволюции донной снасти, перед которой рыба совершенно бессильна. Но прошло каких-то десять лет - и количество, а, главное, качество уловов стало постепенно ухудшаться. Мне кажется, причина в том, что сегодня редко найдешь стаю рыбы, которая не встречалась бы с острыми крючками. Тот же лещ не только знает практически все рабочие насадки, но и за короткое время учится распознавать опасность тех, с которыми раньше не встречался.

И нет ничего обиднее, чем часами созерцать неподвижный квивертип, зная, что рыба в точке ловли имеется, но полностью игнорирует любую предложенную ей насадку. А, может, её нужно просто чем-то удивить? И поможет нам в этом опарышевая кормушка.

Кормушка с секретом

Среди всего разнообразия современных фидерных кормушек опарышевые модели (фото 1) используются рыболовами реже всего. И рыболовные СМИ пишут о них крайне редко. Спортсмены на соревнованиях не берут эти кормушки потому, что особенности их конструкции не вписываются в современные спортивные техники ловли. Например, тонут опарышевые кормушки очень медленно, отчего и темп ловли получается невысокий.

А многим рыболовам эта методика ловли кажется слишком дорогой. Приблизительно так же думал и я, пока лет пять назад не прочитал перевод статьи Алана Скоттхорна*, в которой он подробно описал методику использования этих кормушек. И я решил-таки рискнуть. Риск оказался вполне оправданным. Больше всего мне понравилось рыбачить на опарышевые кормушки во второй половине осени, когда рыба сбивается в плотные стаи, но из-за сильных ветров манипулировать поплавочной удочкой становится проблематично.

Еще одним аргументом для начала экспериментов с опарышевыми кормушками явилось мое давнее желание научиться ловить леща на донную удочку поздней осенью. Многим рыболовам знакома ситуация, когда стая лещей «зависает» в толще воды. Так может продолжаться и несколько дней, и месяц. В это время рыба практически не питается, и поймать её, применяя стандартные методики, практически невозможно.

В свое время я тщетно потратил много усилий на то, чтобы научиться выводить рыбу из этого состояния. А вот ключом к решению этой проблемы неожиданно явились именно опарышевые кормушки. Методика их использования оказалась довольно простой. Единственный недостаток – это, конечно, большой расход опарыша. Иногда за одну рыбалку уходит и литр личинок. Но когда поклевки происходят на каждом забросе снасти, это уже не имеет значения.

Заложить фундамент

Если пытаться использовать опарышевые кормушки в сочетании с традиционной методикой ловли на донные удочки, то результат рыбалки, скорее всего, будет неудовлетворительным. Для достижения успеха необходимо научиться постоянно поддерживать у рыб пищевую конкуренцию. Тактический план подобной рыбалки состоит из двух частей. Первые полчаса я просто раскармливаю точку, используя для этого обычную растительную прикормку и сетчатую кормушку.

Задача простая - сформировать на дне компактное прикормочное «пятно» и собрать вокруг него рыбу. По моему замыслу, чтобы вызвать у рыбы аппетит и заставить её есть прикормку не со дна, а в придонных слоях, при падении кормушка должна оставлять за собой в воде привлекательное облако из частиц прикормки, которые будут являться для рыбы своеобразным ориентиром. Причем механические свойства прикормки намного важнее, чем её вкус или запах.

Мне очень нравится использовать смесь из несильно пахнущей прикормки и молотых ржаных сухарей, взятых в равных пропорциях. После тщательного перемешивания и замачивания, прикормка обязательно несколько раз просеивается через мелкое сито и понемногу, очень аккуратно, увлажняется до состояния, когда шары формируются только при достаточно сильном сжатии их в ладони (фото 2). Чтобы рыба быстрее привыкла к опарышам, при стартовом закорме внутрь каждой кормушки я также «запечатываю» некоторое количество живых личинок и кастеров. И только потом в дело идут кормушки, наполненные опарышем (фото 3).

Снасть и её настройка

Для подобных рыбалок лучше всего подойдет легкое фидерное удилище с параболическим строем. Я пользуюсь удилищем Allux Pride Master Class длиной 3,3 м и с тестом до 50 г. Благодаря относительно небольшой длине и среднежесткому строю (параболические свойства бланка начинают проявляться только под значительной нагрузкой), на дистанции до 40 м точность забрасывания легких (14 - 20 г) кормушек у этого удилища намного выше, чем у других более длинных и жестких моделей.

Очень важно подобрать соответствующий условиям ловли квивертип. Он должен сохранять чувствительность, но при этом не сильно раскачиваться под воздействием ветра и волн. Обычно хватает вершинки мощностью 0,75 oz, но если ветер встречный, я ставлю вершинку мощностью 1 oz. А чтобы кормушки ложились в одну точку, леску на катушке я клипсую. В качестве основной беру только монофильную леску толщиной 0,18 – 0,2 мм. Поклевки рыбы на стадии падения кормушки молниеносные, и чтобы у рыболова было время их распознавать, леска должна хорошо тонуть. Для этого перед рыбалкой я дополнительно обрабатываю её разведенным в воде средством для мытья посуды.

Ничего особенного в монтаже кормушки для опарышей нет (фото 4). Кормушка беспрепятственно скользит вниз и вверх по леске на отводе Патерностера, связанного из жесткой лески и безопасной клипсы Safe Clip. Ниже стопора на основной леске формируется косичка, которая играет роль антизакручивателя. К косичке крепится кусок резинового амортизатора. Поводок к основной леске крепится способом «петля в петлю».

Специальные поводки

Единственная разница между монтажом с кормушкой для опарыша и обычной сетчатой кормушкой - это поводок. Для сетчатых кормушек я использую обычный поводок длиной 50 - 60 см из лески Balzer Platinum Royal сечением 0,12 мм с крючком Kamasan B-512 18-го номера (фото 5).

Монтаж кормушки для опарыша намного интереснее. Он представляет собой 60 см лески Team Salmo Fluorocarbon сечением 0,165 мм с коротким 75-миллиметровым отрезком из нейлоновой лески Team Salmo Tournament Nylon сечением 0,122 мм (фото 6), привязанным к концу поводка обычным двойным узлом. У туристов этот узел называется «ткацкий». Крючок я ставлю 12-го размера.

У вас может возникнуть логичный вопрос: а зачем такой толстый поводок? Причина очень проста: благодаря большей площади поверхности и, следовательно, большему сопротивлению толстая леска опускается в толще воде намного медленнее. Это на самом деле помогает провоцировать рыбу на поклевку в фазе падения насадки. А короткий отрезок на конце поводка длиной 75 мм из более тонкого и мягкого материала придает оснастке необходимую деликатность.

Держите леску натянутой

Когда рыбачишь с донной удочкой, обычно настраиваешься на то, что первая поклевка происходит спустя некоторое время. Но с кормушками для опарышей поклевки начинаются на первых же забросах. Конечно, размерчик первых трофеев обычно оставляет желать лучшего. Но ведь рыбалка только началась!

Обычно на растительную прикормку сперва подходит мелочь. Потом её возня у «пятна» привлекает и более крупную рыбу, которая первое время осторожничает, а начинает клевать только после перехода на кормушку для прикармливания чистым опарышем. При этом темп ловли постепенно увеличивается, а рыба начинает регулярно брать насадку в фазе падения. Хотя 12-граммовые кормушки Middy (фото 7) под опарыша достаточно легкие, их форма и положение груза дает возможность выполнять сверхточный заброс.

Благодаря этому в толще воды образуется привлекательный столбик из падающих вниз опарышей, выбравшихся из кормушки. Когда рыбачишь в этом стиле, следует помнить: чем точнее выполнишь забросы, тем компактнее будет прикормленный участок - и тем регулярнее будут следовать поклевки.

Необходимо обязательно найти заметный ориентир на противоположном берегу и рассчитать силу заброса так, чтобы леска наверняка уперлась в клипсу катушки. Это помогает распрямить поводок и предотвратить досадные перехлесты. Толстый поводок имеет еще одно большое преимущество – он практически не захлестывается.

Чтобы притопить основную леску, после приводнения кормушки нужно опустить кончик удилища в воду и сделать резкий рывок. После чего удилище быстро устанавливается на подставку. Поклевка может последовать в считанные секунды, поэтому комель удилища я держу на своем колене (фото 8), чтобы иметь возможность среагировать и подсечь немедленно. Очень полезно точно рассчитать время, за которое кормушка достигает дна.

При следующем забросе снасти основная леска за две-три секунды до приземления укорачивается еще на пол-оборота ручки катушки, в результате поводок распрямляется. Это помогает настроить снасть на регистрацию поклевок, которые происходят в первые мгновения после того, как кормушка окажется на дне. С натянутой основной леской приманка перед самым дном еще больше замедляет скорость падения - и рыба смелее атакует её.

Маленькие хитрости. Иногда рыба начинает подниматься слишком высоко, перехватывая прикормку в верхних слоях воды. Как только поклевки становятся более редкими, я, чтобы опустить кормящуюся рыбу в придонные слои воды, временно перехожу на открытую кормушку для растительной прикормки. Если рыба клюет в режиме нон-стоп, что при этом методе ловли случается не так уж и редко, в случае холостой поклевки, я обычно опускаю удилище сразу же после подсечки и даю рыбе еще один шанс на поклевку. Часто такая тактика дает мне возможность рассчитывать на поимку рыбы едва ли не после каждого заброса.

При ловле рыбы «на падение» очень важно чтобы все поводки имели как можно меньше перегибов. Их я храню в длинных поводочницах (фото 9).

Начинать осваивать этот метод ловли рыбы лучше всего в водоемах, где в достаточном количестве обитают синцы и подлещики. Эти рыбы всегда очень активно интересуются прикормкой, и если вам удастся сохранить темп рыбалки, за активными поклевками дело не встанет.

Примечание*. Алан Скоттхорн (Alan Scotthorn) – многократно титулованный спортсмен, авторитетный специалист по поплавочной и фидерной ловле.