Кормить или не кормить? Алексей Коломиец, Волгоград

Кормить - иль не кормить, вот в чём вопрос. Если принять во внимание, что речь сейчас пойдет о безмотыльной ловле, то по значимости такой вопрос звучит почти как в монологе Гамлета. С одной стороны, известна сентенция «Как покормишь, так и половишь». С другой - частенько бывает, что прикормка привлекает лишь мелочь, а подчас и просто отрезает клев намертво. Разбираться с этим сакраментальным вопросом придется каждому безмотыльщику самостоятельно. Но свою точку зрения я всё ж решил высказать.

В нынешнем сезоне, уже ближе к середине зимы, когда «безмотылка» без особого труда делает явные успехи в не очень клёвые дни, мои товарищи вышли из задумчивости и вежливо попросили меня провести несколько уроков безмотыльной ловли на одном из домашних водоемов. Собственно, тут и начались вопросы, первый из которых поверг меня в глубокую задумчивость.

«А ты свои лунки совсем не кормишь?»

В большинстве случаев – нет. Но и не могу сказать, что совсем не кормлю. Иногда случается. Иной раз прикормка просто необходима! На мой взгляд, сначала надо ответить на простой вопрос – как много рыбы вы хотите поймать? Например, вам 12 кг плотвы нужно - или достаточно восьми с половиной? Если такой вопрос начали рассматривать, тогда заодно надо определиться с качеством улова. Нужна только плотва или вместо десятка плотвиц лучше два подлещика по 600 - 700 г?

Вот честно, я сам с трудом отвечаю на такие вопросы. Плотва в вяленом виде вкуснее подлещика. Но в плане ловли, характера поклевок, переживаний под стон тоненькой лески – конечно, подлещики! Бывает так, что с утра сразу «закрылся» хорошими подлещами и ловить их уже неинтересно. Специально уходишь с этих лунок и ищешь плотву. Ну и третий попутный вопрос – в какой день вы собрались рыбачить? Если это выходной день – тут как на соревнованиях.

Народу много, все с прикормкой. Большинство норовит прикормить несколько лунок, ревностно их охраняя от коллег по безумию. Или это будний день, да еще сразу после выходных? Это три основных вопроса, на которые я постараюсь развернуто ответить. Но есть еще две ситуации, когда прикормку иметь с собой просто необходимо.

Прикормка есть – здравствуй, нет – до свидания

Представьте себе соревнования по рыбной ловле, по правилам которых вам отведен сектор (другими словами - часть водоема), где скучный рельеф дна или просто заведомо «лысая» в плане рыбы акватория. Искать её, рыбу эту, бесполезно. А вот прикормить пару лунок на самом краю сектора – вполне может «выстрелить» под занавес.

И не обязательно это должны быть соревнования. Иногда просто ваши знакомые привозят вас на место, где неделю назад дуром перла плотва величиной с две ладони. Лески рвала… Но на льду оказывается, что либо это вовсе не то место, либо просто «клевало вчера». Вы тратите пару часов на исследование рельефа дна, быстро убеждаетесь, что «ловить тут нечего», а переезжать на другое место никто не собирается. Вот тут-то прикормка и пригодится. Она даст хоть какую-то надежду на поклевки.

Ну и, наконец, последний случай – это бескрайние просторы. Я всем привожу в пример наше Цимлянское водохранилище. Исследовать рельеф дна там можно всю жизнь. Ширина водохранилища в среднем от 14 до 22 км, а про протяженность вообще говорить страшно - порядка 200 км, если считать от моста в Калаче-на-Дону (официальные границы водохранилища гораздо выше по течению). Ну, так вот – не набуришься ни за одну рыбалку, ни за две. Шанс, что попадешь на старую прикормленную лунку – мизерный. Для такой рыбалки прикормка нужна однозначно. Просто для того, чтобы хоть удержать найденную рыбу под своими лунками как можно дольше.

Прикормку и покупаю, и сам готовлю

После нескольких экспериментов с прикормкой я принял на вооружение такой метод приготовления и прикармливания - я отвариваю «крупную фракцию». Это может быть перловка или пшено. Реже - какие-нибудь другие злаки. Сливаю воду и перемешиваю с покупной прикормкой из магазина. Там, как правило, есть и ароматизаторы, и жмых, и чуть ли не пророщенная конопля, обжаренная на тыквенном масле. Я даже состав не читаю. Для меня они все одинаковые. Перемешиваю до консистенции густой каши, катаю шары размером с мячик для настольного тенниса и укладываю в бокс для куриных яиц. Да-да, который с ячейками. На рыбалке очень удобно достать один такой шарик и, не пачкая рук, утопить в нужной лунке.

Прикормка быстро тонет и аккуратным небольшим «пятном» располагается под лункой. При желании в эти комки можно добавить рубленых червей или кормового мотыля, но я этим не заморачиваюсь.

Однажды добыл специального клея, мелкого гравия и опарыша, чтобы сделать суперприкормку по типу той, что спортсмены-поплавочники используют на соревнованиях международного уровня. Но что-то с рецептурой напутал. Руки остались липкие, а опарыши, как только почуяли клей, четко, по-военному выполнили команду «Рассредоточиться!» Еле собрал всех обратно в банку. Ну и, возвращаясь к первым откровениям своего повествования – мне не нужно много рыбы и мне нет нужды побеждать на соревнованиях. Так что, исключительно каша, перемешанная с покупной прикормкой – моя золотая середина. Может быть, я еще добавляю маслица для запаха или какой-нибудь кукурузной крупы – это так, для куражу, не более. Чтобы потом сказать, что прикормка у меня сделана по особому рецепту...

И еще, пожалуй, одно откровение. Чаще всего, шарики с прикормкой остаются неизрасходованными, я их везу обратно домой и храню в этом же боксе из-под яиц в морозильнике. Обычно пригождается при ловле живца для жерлиц. Все остальные виды прикормки мне не нравятся. «Рассыпуха» или гранулы – не мое.

Метод трех лунок

Про этот метод я вычитал еще мальчишкой то ли в советском журнале «Рыбоводство и рыболовство», то ли в альманахе «Рыболов-спортсмен». Был какой-то рассказ, типа отчета о рыбалке с некоторыми выводами. Так вот, там лучше всего рыба ловилась на прикормленных и отдохнувших лунках. На перспективном месте бурятся 5 - 6 лунок – например, полукругом или по кругу - и все прикармливаются. Далее рыболов облавливает их по очереди.

Выловит парочку «хвостов», и если поклевки прекратились – не ждет, а переходит на следующую. Через некоторое время в лунки опять подбрасывается прикормка. А почему называется «метод трех лунок»? Просто среди пробуренных лунок впоследствии вычисляются три самые уловистые. Остальные облавливаются все реже и реже из-за редких поклевок. Вот такой простой способ, который я практикую в определенных ситуациях.

Метода грибника

А вот ситуация, когда на «закормленный гектар» вы приезжаете в понедельник. Практически все лунки прикормлены. Рыба под ними стоит, чего-то ждет. Остается только ходить по таким лункам с «безмотылкой» и собирать урожай. Чем-то напоминает грибника, который в будний день приезжает проверить свои грибницы после прошедшего дождя.

Но и тут есть нюансы. Я не зря назвал пшено крупной фракцией. Как только я нахожу лунку, которая сохранила следы не только какой-то красной или коричневой рассыпухи, но и злаковых – вот тут жди поклевку леща. Таких лунок встречаешь немного. Чаще всего рыболовы покупают пакет прикормки в магазине и не парятся приготовлением своего «волшебного снадобья». А вот местные рыболовы или рыболовы старой закваски – они кормят леща как положено, зерном. Такие лунки обычно выглядят более старыми, чем вчерашние.

Птицы уже склевали ту прикормку, которая была рассыпана рядом. Сама лунка сильно замерзла. Нет, я не рассматриваю старые лунки с лупой, как Шерлок Холмс. Я просто перемещаюсь по «прикормленному гектару» по придуманным мною траекториям. Рельеф дна уже хорошо изучен. Собрана своя статистика, с какой стороны больше плотвы попадается, а с какой - подлещиков или густеры. И вдруг на глаза попадается пареное зерно пшеницы или «Геркулеса». Оно! На такой лунке я обязательно задержусь дольше обычного.

Казалось бы, все просто. Но вот пару рыбалок назад одна из таких правильно закормленных лунок принесла мне серию отличных подлещиков. Если бы не они, я бы лишь благодаря утреннему клеву довольствовался дюжиной плотвиц и тремя подлещиками. А эта лунка подарила мне аж девять молоденьких лещей - и это ближе к обеду, когда ни у кого ничего не клевало. Вот и получается, что не мое мастерство в безмотыльной ловле в большей мере сделало результат, а «волшебная лунка», которую я нашел, можно сказать, случайно среди сотни старых прикормленных лунок.

Второй похожий и очень яркий случай произошел не на водохранилище, а на пойменном ерике. Щука на жерлицы клевала до того вяло, что от нечего делать я взял в руки «безмотылку» и стал облавливать край ямы. На второй или третьей лунке наткнулся на молодых лещей. Ну и что, спросите вы? А то, отвечу я, что лед в тот год был какой-то двойной. И между старым и новым льдом часа через два только я рассмотрел пареные зерна каких-то злаков.

Мысль зажглась сразу: ведь наверняка не одну лунку на всем озере брат-рыболов правильно закормил! Мы с приятелем стали более тщательно исследовать старые лунки - и нашли! Именно в них у нас клевала самая крупная рыба, включая небольших судачков до килограмма. При этом вполне возможно, что сам «правильный рыболов» мог ничего и не поймать вовсе. Всегда на этом озере было туго с «белой» рыбой зимой. А вот через несколько дней его прикормку с пареным зерном лещи нашли, да так и паслись там, пока мы не приехали.

А, может, кормить и не надо вовсе?

Получается интересная картина. Я свои лунки не кормлю, но стараюсь ловить на прикормленных. Не потому, что у меня нет прикормки. Просто старых прикормленных лунок всегда много там, где я чаще всего рыбачу. Но не только в старых прикормленных лунках клюет. Нередко я выхожу бурить целину. Иногда мне кажется, что рыба специально отходит от «закормленного гектара», чтобы отдохнуть от жратвы. Но это только кажется. На самом деле, вполне возможно, что чуть в стороне можно чисто случайно наткнуться на вот такую «мохнатую», или как мы с товарищем называем - «дедову» лунку. Как происходит на самом деле – мне пока не известно. Когда-нибудь мы обязательно с ребятами опустим подводную видеокамеру и посмотрим, что там и как.

А пока что в глухозимье выручает постоянный поиск и чуткая снасть, по которой можно определить присутствие рыбы, даже если она отказывается что-то пробовать на зубок. У тех, кто ловит на мотыля, клев заканчивается уже к десяти часам утра. Мы же, безмотыльщики, продолжаем ловить рыбу, из пуза которой прикормка просто лезет, как из тюбика. Создается впечатление, что рыба попросту обожралась всех этих каш. Понятно, что рыба с этого места никогда не уйдет. Так и будет здесь кружиться и изредка поклевывать. Но чтобы сделать приличный результат, нужно не лениться, а бурить и искать «дедову» лунку. Ну, или закормить парочку своих - и навещать их через некоторое время.

Мои наблюдения таковы, что рядовые лунки, прикормленные рассыпухой, гранулами или еще чем-то покупным, держат под собой несколько плотвиц и всё. Поймал одну-две-три - и можно идти облавливать следующую. А вот «лещовые» или «дедовы» лунки – тут надо посидеть и поуговаривать подольше, ибо вероятность поймать крупного подлещика достаточно высока. Главное, не забывайте о том, что приличный лещ может не пролезть в смерзшуюся лунку. Я не ленюсь, бурю рядом полноценные 130 мм, дабы быть в полной уверенности, что пойманного леща спокойно извлеку на свет божий.

Надо быть «выше» чревоугодия

В заключение хотелось бы обратить внимание на один интересный факт. Очень часто в то время, когда у основной массы рыболовов клевать перестало, безмотыльщики продолжают ловить, и чаще - в метре-полутора от дна. Почему? Давление спровоцировало рыбу поменять глубину своего погружения? А, может, просто на определенном уровне у рыбы срабатывает инстинкт, что пора что-то делать, иначе кормовой объект вовсе уплывет? А мне часто кажется, что рыба просто поднимается над «полями» зимней прикормки, чтобы у нее голова не кружилась от вкусного запаха. Вполне возможно, что эта прикормка постоянно тревожится мелкой рыбой - и на дне постоянная муть от этого.

Я много раз видел в видеороликах по карповой ловле, какую муть рыбы поднимают, поедая прикормку. Если в этом моем предположении есть хоть доля истины, то именно безмотыльная ловля выигрывает только потому, что мы ловим в большем, чем другие рыболовы, диапазоне (от дна до двух метров). Ну и чаще сверлим лунки и находим места с более комфортными условиями, где стоит абсолютно неголодная рыба.