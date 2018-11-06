Корюшка за Полярным кругом Геннадий Шеляг | 6 ноября 2018 г.

Расскажу вам о ловле корюшки в Мурманской области - трудно представить более популярную у нас рыбалку в зимнее время. Порой бывает, что на льду в зоне видимости можно насчитать десятки, а то и сотни рыбаков. И все они пришли за этой замечательной рыбой, пахнущей на льду свежими огурцами. Похожий запах издает в Мурманской области только сиг, постоянный спутник корюшки, недавно вытащенный из лунки.

Корюшку добывают со льда на протяжении всего сезона, начиная от ледостава и до открытой воды. Ловить у нас принимаются, как только часть водоема, начиная от берега, покрывается льдом толщиной 7 - 8 см. Причем на остальной его части может плескаться вода, которая окончательно будет скована льдом только с наступлением сильных морозов.

Иногда ловить корюшку на Кольском полуострове удается уже в конце октября, но это случается крайне редко. Обычно всё происходит в первой декаде ноября или ближе к середине этого месяца. А заканчивается ловля с массовым таянием снега и льда, и происходит это, как правило, в конце апреля – начале мая, когда на лед уже опасно выходить.

Река Тулома и озеро Имандра

Существует несколько проверенных корюшиных мест на внутренних водоемах Мурманской области. Кроме того, корюшку ловят на замерзающем берегу Белого моря в Терском районе. Мне же в основном довелось охотиться за этой рыбешкой на реке Тулома и в озере Имандра. Соответственно, ориентируясь на эти водоемы, и расскажу о технике и тактике корюшиной рыбалки.

Зачем нужны яркие шарики?

Начнем со снастей, используемых для подледный ловли корюшки. Существуют специализированные удочки, они в последнее время обычно состоят из удильника с катушкой и кивка с большим и ярким пенопластовым шариком на конце. Дело в том, что при ловле корюшки устанавливают сразу несколько удочек на некотором расстоянии друг от друга. А с помощью ярких шариков на кивках можно легко заметить поклевки с большого расстояния.

Леска используется диаметром 0,2 – 0,25 мм. В большинстве известных мне мест ловят на глубинах до десяти метров, поэтому на катушку наматывают не более двадцати метров - с запасом. Однако есть отдельные места, где ловят на глубинах в 30 и даже 40 м.

Устройство классической оснастки

В традиционной оснастке вместо концевого груза используется подблесток (зимняя блесна) или тяжелая мормышка, а выше на коротких 2 – 3-сантиметровых поводках привязываются легкие мормышки, обычно – фосфорные, с довольно крупными крючками №№ 6 – 8 по западноевропейской классификации. Расстояние от нижней концевой мормышки (подблестка) до первого поводка - примерно 20 – 30 см.

Расстояние между мормышками – 15 – 25 см. Количество мормышек на стандартной корюшковой снасти – 3 – 4 штуки. В качестве наживки для такой снасти у нас используется нарезка из свежей селедки, мясо креветок, навозные черви, сиг. Самой же популярной и эффективной наживкой является мясо самой корюшки. Как правило, начинают рыбалку, используя разные наживки до того времени, пока не поймана первая корюшка. Затем продолжают ловить, уже используя саму корюшку для наживки. Рыбу нарезают мелкими кубиками или ломтиками размером 0,5 – 1,2 см. Эти кусочки лучше и дольше держатся на крючке, если они нарезаны вместе с кожицей рыбы.

О «гирляндах» и «лестницах»

Техника работы такими снастями очень проста. Приходишь на водоем, по предыдущему опыту, по установленным вешкам или по сидящим на льду рыбакам определяешь перспективное сегодня место ловли. Далее сверлится необходимое количество лунок, если только это не оттепель или нет достаточного количества уже пробуренных свободных лунок. Удочки устанавливаются так, чтобы концевая мормышка была на расстоянии 5 – 10 см от дна.

В процессе рыбалки можно поднимать оснастки от дна на полметра и выше. Это всё делается опытным путем, когда удается понять глубину, на которой происходит наибольшее количество поклевок. Некоторые рыбаки для этого держат одну удочку под названием «гирлянда» или «лестница». На ней мормышки располагаются на расстоянии одного метра друг от друга. Всего на такой снасти используется 5 – 6 мормышек. С помощью такой оснастки проще найти корюшку, блуждающую вполводы и подо льдом.

Эксперименты с сиговой оснасткой

Корюшка, как правило, или клюет, или перестает клевать напрочь. Если клев стабильный, то не стоит тратить время на поиск каких-то новых мест. Если же он слабый или вовсе отсутствует, вот тогда следует начинать искать рыбу. Можно пробежаться и поинтересоваться, как дела у соседей. Некоторые рыбаки моменты бесклевья используют не для перекуса и чаепития, а устанавливают простейшие поставушки на налима.

Я же предпочитаю в таком случае использовать сиговые удочки. Эти снасти намного более деликатные. Мягкие шестики, леска 0,1 – 0,12 мм, мелкие мормышки размером 0,5 – 0,8 см, крючки №№ 10 – 14 (в зависимости от модели и фирмы производителя) с коротким цевьем. В качестве наживки я использую опарыша или мотыля. Нередко сиг попадается вперемежку с корюшкой - бывает и так, что последняя охотно берёт именно на сиговую снасть и наживку.

Однажды такая тактика ловли нас с товарищем очень выручила. В конце рыболовного дня мы пересчитали количество трофеев, среди которых были и корюшки, и сиги, и мелкие налимы, и даже окуни - каждый из нас поймал на сиговые оснастки более сотни «хвостов». Когда же мы, спроворившись домой, проходили мимо других рыбаков, ловивших корюшку на традиционные оснастки, выяснилось, что они добыли за день где-то 10 – 15 корюшек.

Рыбалка вообще – занятие творческое. Я не перестаю удивляться многообразию экспериментов, которые можно на ней проводить. Рыба всегда была и остается для нас не совсем понятным и предсказуемым объектом. Она удивляет, радует, огорчает, преподносит сюрпризы. Но нет ничего прекраснее состояния увлеченности, радости и поглощенности любимым занятием. Я вам от всей души желаю как можно чаще находиться в таком состоянии. Удачи!