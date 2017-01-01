Классическая и современная английская донка. От теории к практике Андрей Чепурный

В предыдущих статьях цикла мы подробно разобрали принципы выбора фидерного удилища и катушки, правильной вершинки (квивертипа), оснастки, подходящей под условия ловли, самой техники ловли и многое другое. Однако ловля фидером, теперь кажущаяся нам вроде бы простой, имеет еще великое множество тонкостей и нюансов, лишь постигнув которые можно добиться успеха. Ведь недаром фидер относится к спортивным видам рыбалки - и подразумевает активные действия рыболова: частые и точные перезабросы снасти, умение анализировать и быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, владеть навыками в приготовлении нужных прикормочных смесей, точно и своевременно обнаруживать поклевки.

Конечно же, поначалу большинство рыболовов-любителей допускают на водоеме ошибки, которые иногда приводят к разочарованию. Ведь обидно, когда сосед ловко и без проблем вытаскивает рыбу за рыбой, да еще и не мелкую, а у тебя - ничего или одна-две рыбешки в садке. Хотя в теории казалось всё легко и просто. Теория теорией, но практика - это другое. И на водоеме любой начинающий фидерист сразу же обременяется не одним десятком вопросов.

Так, новичок справедливо заметит, что, придя на водоем и даже выбрав участок берега для будущей рыбалки, определившись с оснасткой, прикормкой и группой наживок, он вынужден будет найти еще рубеж и точку ловли. Ведь водоем большой - и можно забросить оснастку куда угодно, но будет ли от этого толк? Далее он задумается, как максимально точно укладывать оснастку в выбранное место. Затем озаботится оборудованием своего рабочего места, ведь всё необходимо разместить так, чтобы всё лежало под рукой и ничего не мешало.

А после этого последует еще ряд вопросов: как закормить выбранное место лова; как установить удилище в зависимости от условий на водоеме; как правильно выполнить подсечку; как вываживать добычу и взять ее в подсак; как быстро перезарядить снасть, ловить в темпе и т.д. Эти и многие другие нюансы фидерной ловли я и постараюсь раскрыть в данном материале.

Выбор места и рубежа ловли

Хорошо, если какой-то береговой участок водоема вам знаком по предыдущим поездкам, вы досконально знаете там рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. Но если вы на водоеме впервые или, к примеру, ваше изученное место ловли оказалось занятым? Тогда необходимо найти новое подходящее место для ловли и произвести там предварительную разведку. Об общих принципах выбора этого самого места ловли неоднократно писалось в рыболовной литературе, поэтому мы не будем останавливаться на этом, а заострим внимание лишь на исследовании уже выбранного места.

Итак, мы на новом месте. И чтобы определить рубеж и точку ловли, нужно буквально прощупать дно водоема. Для этого на основную леску (лучшим вариантом тут будет шнур - ввиду его нерастяжимости и, соответственно, максимальной «отзывчивости») прикрепляем специальное маркерное грузило (фото 1) массой в 28 - 42 г (в зависимости от теста удилища, которым мы собираемся ловить в данных условиях, и толщины шнура) и производим серию веерных забросов. А вариант: пришел, ровненько кинул и всё на этом - это самая частая ошибка новичков. Всегда следует выделять время для нескольких забросов в разные стороны. Ведь, например, справа, в десяти метрах, может оказаться хорошая яма.

После приводнения грузила начинаем посекундный отсчет и ведем его до момента касания грузилом дна. Это выглядит следующим образом: забросив снасть, мы не опускаем вершинку фидера к воде, а держим ее приподнятой кверху, слегка напрягая провисшую леску (фото 2). И в момент падения грузила на дно вершинка фидера отчетливо отыграет вверх. Этот способ очень хорошо знаком всем джиговым спиннингистам, но, как видите, ему нашлось место и в фидерной ловле.

Так мы определяем условную глубину в месте заброса. Например, в следующий раз, забросив грузило ближе на полметра и, соответственно, посчитав секунды до его падения на дно, мы можем обнаружить изменение глубины в данном месте или же отсутствие таких изменений. Таким вот образом можно прозондировать досягаемый участок водоема.

Но вернемся к первому забросу. Когда груз упадет на дно, выбрав катушкой слабину основной лески, мы подтягиваем его к берегу удилищем, после чего снова выбираем слабину лески. Специальное маркерное грузило имеет специфическую форму, благодаря которой оно максимально качественно взаимодействует с поверхностью дна, что дает нам возможность понять его структуру. И мы можем приблизительно определить характер и состав дна.

Эта процедура повторяется до тех пор, пока мы не найдем интересующий нас участок или не вымотаем полностью шнур. Если грузило, к примеру, практически неощутимо упало на дно и с достаточно большим усилием всё время просто скользило по нему – это илистый участок дна, нам тут делать нечего. Если же ощущается жесткое падение грузила на дно и достаточно легкое его скольжение при подмотке - это песок. А вот колонии ракушек или галечный участок отчетливо информируют о себе выразительным стуком грузила и его затрудненным ходом.

Также нас может заинтересовать граница водорослей и открытого участка твердого дна, что даже новичку достаточно легко определить. Интересует и участок твердого дна среди ила, даже небольшой, и свал в глубину или же, наоборот, подъем на отмель. Эти места следует изучить подробнее, т.к. именно там частенько сосредотачивается рыба в поисках корма.

Если нами обнаружен перспективный участок, то в этом же направлении производим еще несколько забросов – подальше и поближе – для получения более детальной информации. Делается это следующим образом: как только мы обнаружили интересный участок дна, мы сматываем с катушки два-три метра лески. Затем зажимаем леску под клипсой, расположенной на шпуле катушки (фото 3). Далее снова забрасываем наш груз в том же направлении.

Считаем секунды до падения грузила, подматываем на полметра, вновь клипсуемся и повторяем процедуру. Таким образом, несколько раз совершив подобные действия, нам удастся достаточно точно определить характер дна и тактильно ощутить его состав.

Наконец, когда перспективное место выбрано, мы должны как-то зафиксировать определенный нами опытным путем вылет лески, чтобы при последующих забросах отправлять оснастку именно на заданное расстояние. Это делается несколькими способами. Первый – после заброса защипнуть (с запасом в 1 - 1,5 м, чтобы оснастка приводнялась несколько дальше выбранной точки) леску под клипсу на шпуле (фото 4). Другой - связать на основной леске стопорный узел из монофильной лески или, что намного лучше, из специальной маркерной резины (фото 5). Ну, наконец, закрасить отрезок (30 - 50 см) основной лески специальным водостойким маркером (фото 6).

Правда, система со стопорным узлом ненадежна, т.к. узел может соскользнуть по основной леске, тем самым искажая информацию о дальности заброса. И для фидера, пожалуй, самой удобной будет вариант с фиксацией лески клипсой. Но это требует определенного навыка и аккуратности при забросе, т.к. имеется шанс порвать леску. Чтобы этого избежать, необходимо не допускать при забросе следующего: удилище не должно оказаться на одной (условной) линии со шнуром в момент его сброса у самой клипсы.

Обычно подобное заканчивается обрывом всей снасти или поломкой клипсы. Поэтому следует в конечной фазе полета кормушки (грузила) поднять удилище вертикально и слегка расслабить запястье (фото 7). Так энергия летящей кормушки (грузила) будет погашена самим удилищем - и заброс будет выполнен достаточно точно. Кстати, при такой технике заброса практически не бывает перехлестов поводка с кормушкой, поскольку поводок с насадкой на крючке по инерции пролетает вперед, вытягиваясь в прямую линию.

Вообще, заброс фидерным удилищем отличается от заброса, например, поплавочной снасти. В нашем случае мы имеем дело с достаточно большим грузом на тонкой леске и хрупким углепластиковым бланком. Чтобы первая рыбалка не стала для вашего удилища последней, необходимо следующее:

не стоит превышать максимальный тест вашего удилища;

даже несколько забросов с превышением максимальной нагрузки могут сослужить плохую службу. Бланк удилищ имеет свойство «накапливать усталость» (как и любой другой материал) и может потом подвести в самый неподходящий момент, порой даже при забросе самого легкого груза;

перед забросом проследите, свободно ли проходит леска через кольца, нет ли на ней узлов или «бороды» на шпуле катушки;

очень важно посмотреть назад - нет ли кустов, веток или высокой травы, за что может зацепиться крючок оснастки;

выполняйте заброс плавно, постепенно ускоряя насадку. Наибольшей скорости груза необходимо достичь в момент отпускания лески из-под прижимающего ее пальца. Кроме того, старайтесь делать забросы с одинаковой силой, ни больше и ни меньше, чем нужно для достижения оснасткой выбранной дистанции.

Чтобы максимально увеличить точность попадания кормушки (грузила), кроме дальности необходимо еще знать азимут. Для этого на противоположном берегу (если он виден) выбирается ориентир (дерево, куст, столб и т.д.). В дальнейшем, выполняя забросы строго в выбранном направлении и на нужную дальность, можно достичь хорошей кучности попадания в прикормленную точку. Если не соблюсти это условие, прикормка окажется разбросанной по большой территории и ловля фидером потеряет свою эффективность. Ведь сам принцип, да и главное преимущество фидера как раз в том и состоит, что можно создать вдали от берега зону точечного концентрированного прикармливания.

Конечно, этой информации маловато для полноценного восприятия характера места ловли, изменения глубины, состава и рельефа дна водоема, но на данном этапе новичку важно понять, как определить точку ловли и посылать оснастку именно в это место в дальнейшем. В следующей статье мы с вами подробно рассмотрим все нюансы этого действа, а также разберем и другие способы изучения характера дна и составим нашу первую карту водоема, а пока что поговорим о прикормке.

Подготовка прикормки

Надо обязательно сказать, что перед тем как в полной мере начинать раскладывать снасти на разведанном и подходящем нам месте, ставить нужную оснастку и готовиться к забросам (а то и до самой разведки дна), я настоятельно рекомендую уделить внимание еще одному очень важному процессу в фидерной ловле – начальному приготовлению прикормки. Ну а когда рубежи ловли будут ясны, рабочее место подготовлено и т.д., тут уже можно довести предварительно подготовленную и увлажненную прикормку до нужных кондиций.

Вообще, само по себе приготовление прикормочных смесей является одним из самых творческих в рыбалке, здесь каждый может ощутить себя полноценным кулинаром, а рыба будет выступать избалованным гурманом, который может по достоинству оценить ваше блюдо, а может и вовсе не подойти к наживке. Именно из-за этого прикормка является таким важным элементом фидерной рыбалки, ведь даже имея идеально подобранную и настроенную снасть, мы можем в принципе ничего не поймать, не уделив прикормке должного внимания.

Понятно, что всё творчество в приготовлении прикормочных смесей для разных условий ловли сложно коротко описать, и мы поговорим об этом позже, в отдельной статье. А сейчас рассмотрим вариант, когда прикормка у нас уже имеется (к примеру, мы купили готовую смесь в магазине) и подходит под условия ловли, а также под рыбу, которую собираемся ловить.

Основными этапами процесса приготовления прикормки являются: смешивание мелкофракционных сухих компонентов, равномерное увлажнение (водой с водоема) полученной смеси, просеивание через сито, соответствующее размеру фракций прикормки, отстаивание прикормочной смеси (чтобы она как следует впитала в себя воду) и, если это необходимо, добавление в нее крупной фракции (зерновых культур, пеллетса и прочих добавок) и/или животных компонентов (например, кормового мотыля, опарыша, рубленого червя).

Вообще, просеивание прикормки (особенно мелкого помола) через сито (фото 8) рекомендую всегда выполнять не только фидеристам, но и любителям поплавочной ловли. Это связано с множеством положительных эффектов, которые приобретает просеянная через сито прикормка - в отличие от непросеянной. Кроме того, различного рода сита помогают разобраться и с животными компонентами для прикормки, и с грунтами - к примеру, позволяют отделить живых личинок от мертвых или же качественно просеять глину. Но об этом мы поговорим в отдельной статье, посвященной приготовлению определенных прикормочных смесей для различных условий ловли.

Сейчас же нам необходимо знать о сите то, что оно поможет нам разбить все комки и сделать максимально однородную, насыщенную воздухом прикормочную смесь. Слепленные из нее шары будут распадаться равномерно, образуя вокруг мелкую взвесь. Точно так же поведет себя прикормка, помещенная в фидерную кормушку. Рыба уважает именно такую работу прикормки, и это проверено многократно.

Что же касается прикормки с крупной фракцией, то вполне достаточно и намного быстрее будет перемешать ее специальным венчиком, установленным на аккумуляторном шуруповёрте (фото 9). Это здорово сэкономит время и силы, избавляя от нужды пользоваться ситом, особенно если прикормки необходимо замешать довольно много. К тому же прикормочная смесь такого помола получится ничуть не хуже, когда бы мы просеяли ее через сито с соответствующей ячейкой. Все комки будут разбиты.

Итак, высыпаем имеющуюся прикормку из пакета (или пакетов) в емкость, в которой мы будем ее замешивать (фото 10). Затем постепенно (порционно) добавляем в нашу смесь подготовленную воду из водоема. Перемешиваем очень тщательно. Как только прикормочная смесь немного увлажнилась и начала лепиться в шар, который с легкостью распадается от нажатия на него рукой, прекращаем добавлять воду. Очень важно не переувлажнить прикормку, иначе она потеряет свою привлекательность для рыбы. И вообще - ее лучше изначально приготовить слегка недоувлажненной. Следующим шагом полученную прикормочную смесь необходимо протереть через сито.

В фидере общие требования к прикормке следующие: в темповой ловле (интервалы между забросами от 2,5 до 5 минут) - прикормка должна покидать кормушку за относительно короткое время, исходя из чего и строится механика такой прикормки. А то бывает, что забросили, вымотали – а корм в кормушке… Такого быть не должно. Повторюсь: прикормка должна распадаться, образуя вокруг кормушки взвесь мелких частиц, что, безусловно, привлечет внимание рыбы.

В виду того, что объем прикормки будет меньше, чем для поплавочной ловли (фидер в этом плане - более экономичная снасть), прикормка может быть более концентрированной в плане ароматики и в плане добавки живого корма. Кстати, опарыша и мотыля не обязательно замешивать в прикормку - их можно будет просто положить в кормушку и зажать с двух сторон «пробками» из той же прикормки, что очень удобно. Кроме того, так можно всё время пробовать разные «бутерброды»: гранулы добавлять, рубленого червя или еще чего-нибудь - и смотреть, на что рыба лучше реагирует. Можно даже насыпать в кормушку сухой ароматизатор, закрыв его «пробками» из прикормки, что создаст «взрыв запаха» на дне и позволит быстро собрать рыбу на первом этапе ловли.

Далее даем нашему кулинарному шедевру впитать влагу, как следует, отставив емкость со смесью на 15 - 20 минут в сторону. А вот теперь есть время разложить вещи, настроить снасть. Частой ошибкой начинающих рыболовов является стремление немедленно использовать приготовленную прикормку. Но свойства большинства прикормочных смесей таковы, что впитывание влаги происходит постепенно, и нужные кондиции состав примет не сразу. Именно поэтому всегда лучше сперва недоувлажнить прикормку, впоследствии добавив воды по необходимости. На этом этапе лучше всего воспользоваться обыкновенным пульверизатором (фото 11).

Итак, место ловли подготовлено, прикормочная смесь на первоначальном этапе уже дошла, пора завершать кулинарные упражнения. Если смесь была приготовлена правильно и хорошо впитала в себя жидкость, нам понадобится всё тот же пульверизатор с водой из водоема. Очень аккуратно доувлажняем прикормку, снова просеиваем ее через сито или разбиваем венчиком. В зависимости от предполагаемого улова, мы можем добавить крупнофракционные частицы в нашу прикормку, по необходимости – бустируем или же добавляем различного рода сиропы, мелассу, животные компоненты. И теперь наша прикормка полностью готова.

Оборудование места ловли

У рыболовов разного достатка разное представление об удобстве на рыбалке. Кто-то может позволить себе взять лишь стульчик, подставку для фидера и емкость для прикормки (фото 12), а кто-то - рыболовную платформу, оборудовав место ловли по последнему писку моды. Но как в первом, так и во втором варианте присутствует несколько обязательных вещей. Это, прежде всего, установка удилища, расположение подсачека (он в фидерной ловле просто обязателен) и садка, размещение прикормочных и насадочных емкостей, а также их защита от солнца и дождя.

Общее правило: ничто не должно мешать подвести даже крупную рыбу к берегу, чтобы в дальнейшем завести ее в подсак. Это на самом деле важно - мне часто доводилось наблюдать, как сидящие рядом рыболовы теряли весьма увесистых рыб прямо у берега из-за банально непродуманного размещения своего оборудования.

Безусловно, каждый сам решает, как ему будет удобно поставить то или иное оборудование. Но все ж я приведу несколько рекомендаций, которые, возможно, кому-то помогут благополучно добыть свой первый трофей.

Размещение удилища – важный нюанс в фидерной рыбалке, принципиально отличающий ее от любого другого вида ловли. Грамотно расположенное удилище позволит увидеть практически все поклевки, даже самые осторожные. Если есть возможность, лучше сесть чуть подальше от уреза воды и поставить удилище не параллельно, а чуть под углом к берегу. Угол между вершинкой и закинутой основной леской не должен быть чрезмерно острым или, наоборот, слишком тупым, т.к. это снижает чувствительность и сказывается на четкости определения подсечек. Желательно, чтобы он был в интервале 70 - 110°, но как можно ближе к прямому (фото 13).

Кроме того, не забывайте о возможности установки удилища под большим углом относительно земли (фото 14). Это бывает полезно не только при ловле на течении, но и в стоячих водоемах. Помните: чем меньше лески находится в воде, тем меньше на нее давление, а значит - выше чувствительность и эффективнее подсечка. Впрочем, могут быть и отступления от этого правила - например, при ловле с высоких (более метра) берегов или в сильный ветер, когда удилище, наоборот, желательно опустить пониже, чтобы утопить леску.

Садок для хранения рыбы размещают так, чтобы он не мешал вываживанию. Его удобнее всего устанавливать со стороны удилища (удилищ). Подсак же размещается с противоположной стороны, под свободную руку, но так, чтобы его было удобно сразу же подвести к рыбе (см. фото 12).

Следующий момент: наживка и прикормка обязаны быть хорошо защищенными от солнечных лучей (или от дождя). Иначе, если они внезапно испортятся, вам просто придется ехать домой. Для этих целей существуют специальные термоконтейнеры и зонтики для прикормки (фото 15), которые устанавливаются непосредственно на столик с прикормкой. Сам же контейнер с прикормкой и наживкой удобнее всего расположить с противоположной стороны от удилищ, чтобы он не мешал и был, как говорится, всегда под рукой. А при ловле в темпе нам необходимо будет оперативно перезаряжать оснастку, чтобы максимально быстро можно было бы закинуть ее обратно - и, соответственно, подобное размещение стола с прикормками и наживками будет способствовать поддерживанию скорости ловли.

В остальном – нет никаких ограничений. Располагайтесь, как вам удобно.

Закорм выбранного участка

Теперь пришло время выполнить стартовый закорм. В фидере популярны три тактические схемы.

1) Определив участок ловли и выбрав ориентир на противоположном берегу, мы сперва устанавливаем фидерную кормушку большого объема (следует только помнить о тесте удилища и о мягкости квивертипа, установленного на удилище, чтобы не перегрузить их). Поводок пока не вешаем. Достаточный объем стартового закорма - 1 – 2 л смеси, количество разовых порций прикормки (т.е. число потребных забросов) зависит от объема выбранной кормушки (рассчитать объем кормушки, цилиндрической или прямоугольной, надеюсь, может каждый окончивший школу).

Еще нужно учесть, что после опускания кормушки на дно ее необходимо сорвать с него нерезким (чтобы не оборвать оснастку или не повредить удилище), но довольно быстрым взмахом, чтобы опустошить кормушку в выбранной точке ловли. В идеале «пятно» прикормки не должно быть шире полутора метров. Лишь после этого вешается небольшая компактная кормушечка, с которой и ведется ловля, и поводок с крючком.

2) Закорм осуществляется непосредственно в процессе ловли. Так, вешается сразу компактная рабочая кормушка, поводок с крючком и наживкой - и путем частых перезабросов прикормка доставляется в точку ловли. Например, первые 20 перезабросов следует выполнять раз в минуту - полторы.

3) Большой объем прикормки забрасывается в точку ловли шарами при помощи рогатки (фото 16). Данная тактика позаимствована у поплавочников и в последнее время дает хорошие результаты и в обыденной рыбалке, и на соревнованиях. К тому же она особенно актуальна при ловле крупной рыбы. Почему? Да все просто. Представим, что маленькой кормушкой вы отправили в зону ловли литр прикормки. Какую-то ее часть, конечно же, разнесла мелочь. Потом пришли несколько лещей и хвостами всё, что мы так усердно отправляли в эту точку, без раздумий раскидали. Вот и всё, у нас прикормки нет! Поэтому следует не полениться и сделать некоторое количество плотно сжатых прикормочных шаров, которые отправятся затем в точку ловли.

Хотя, справедливо заметит каждый, лепить шары довольно долго, и более того - попадать ими в точку ловли на приличном расстоянии очень сложно. Да, так раньше и было. Лепить приходилось много плотных шаров небольшого размера, чтобы их можно было бы отправить в точку ловли рогаткой. Но из-за их неоднозначной формы и массы чаще всего наше кормовое «пятно» оказывалось растянутым, чего, естественно, следует избегать.

Но время не стоит на месте, и не так давно одной из ведущих компаний, производящей рыболовные снасти для ловли карповых, было разработано очень удобное устройство, вполне решающее эту проблему – шаролепка (фото 17), состоящая из двух встречных деталей. С ее помощью с легкостью и за кратчайшее время мы сможем слепить целый арсенал одинаковых как по размеру, так и (примерно) по массе прикормочных шаров, которые будет легче простого отправлять в точку ловли, имея при этом минимальный разброс прикормки.

В качестве ориентира на любительской рыбалке можно поставить маркер и кидать шарами по нему. Потом, после закорма, вместо кормушки достаточно повесить даже обычный грузик, чтобы не пугать рыбу всплесками. Повторный закорм можно будет повторить через 2 - 3 часа. И еще один момент. К примеру, вы закормились. Сидите полчаса, а поклевок нет. И начинаете перезабрасывать левее, правее, менять дистанцию. И начинает мучить вопрос - а может я ошибся? Всегда старайтесь воздержаться от подобного. Необходимо ждать час - полтора. Да, это будет час постоянных перезабросов.

Но всё объяснимо - объем прикормки, отправленной в зону ловли – небольшой, и рыба может подходить к нему до часа времени. Только потом уже станет понятно, стоит ли менять дистанцию. К тому же смена дистанции (как и неточные забросы) может сыграть с нами в злую шутку, «размазав» рыбу прикормкой по всей досягаемой акватории. Мы дадим ей свободу перемещений. Рыба-то присутствовать будет, но на таком обширном куске, что количество поклевок уменьшится в разы!

Поклевки и подсечка

Для начинающих частенько непросто отличить поклевку от естественных колебаний вершинки фидера, вызванных течением или ветром. Следует в первую очередь обращать внимание на резкие движения и дрожание квивертипа - как правило, именно так выглядит и поклевка на фидер. Наоборот, более плавные, чуть замедленные подергивания - обычные явления при ловле в ветреную погоду или на течении. Они обычно не являются поклевкой.

Кроме того, поклевки разных рыб выглядят по-разному. Как ни странно, зачастую с наибольшей энергией дергает именно мелочь. В моей практике бывали случаи, когда при поклевке достаточно тяжелый фидер слетал с подставки, однако вместо ожидаемого исполина я вытаскивал красноперку с пол-ладони! А чаще всего такие фокусы происходят на течении. Поначалу разобраться во всём этом кажется непросто, однако, с некоторым опытом вы без труда подсечете долгожданную рыбу, несмотря на ветер и течение. Более того, впоследствии по поклевке зачастую даже сможете определять, кто именно заинтересовался вашей наживкой.

Начинающие рыболовы часто совершают еще одну достаточно характерную ошибку - неправильную подсечку. Когда вершинка фидера начнет подрагивать при поклевке, следует не торопясь взять фидер в руки - и равномерно и плавно оттянуть его назад, пока не установится контакт с засеченной рыбой. А вот торопливые и резкие подсечки обычно заканчиваются потерей рыбы, обрывом поводка или, что еще хуже, поломкой удилища. Нужно, прежде всего, учитывать материал связующего звена наземной части фидера с подводной.

Если это леска, то проблем нет - подсечку выполняем быструю и размашистую, т.к. монолеска имеет достаточно большую амортизацию. Если же мы применяем шнур – достаточно просто поднять удилище, как было описано выше.

Момент подсечки надо выбирать, исходя из размера насадки и предполагаемой добычи. Например, при ловле осторожного линя на выползка не стоит торопиться, иначе можно просто выдернуть червя изо рта удивленной рыбы, которая еще и не успела-то по-настоящему заглотить!

Поклевки при ловле фидером на течении гораздо более выразительны, чем в стоячей воде. Лучшие поклевки - те, при которых рыба берет приманку и тянет ее в сторону или же, как, например, лещ поднимает ее вверх. Квивертип в этих случаях либо отчетливо сгибается, либо после резкого сгибания полностью разгибается - откидывается с небольшим провисом лески. Но бывает и так, что замечаешь просто подрагивание хлыстика, и тогда нелегко определить, что именно делать - подсекать или подождать. Чаще всего это подрагивание происходит из-за того, что рыба просто подошла на прикормку - и просто задевает телом леску или кормушку.

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Если кончик удилища сгибается резко, но не сильно, а затем быстро возвращается в исходное положение, и при подсечке никто на крючок не садится - значит, насадкой скорее всего заинтересовалась мелкая рыба. Не стоит расстраиваться. Продолжайте ловить и даже немного увеличьте темп перезабрасываний - тогда вы либо перекормите мелочевку, либо привлечете внимание крупной рыбы.

В целом, при ловле английской донкой перезабросы снасти, как правило, производят гораздо чаще, чем при ловле на простые донки – если в течение 5 - 10 минут не было поклевок, снасть можно смело перезабрасывать. Исключение составляет разве что ловля крупной осторожной рыбы на небольшой глубине (леща, линя, карася, карпа).

Вываживание рыбы

Вываживание нехищной рыбы на фидер тоже имеет свою специфику - нерастяжимость «плетенки» может сослужить плохую службу, поскольку мы лишаемся амортизирующих свойств монофильной лески, а вся нагрузка по гашению рывков рыбы ложится на удилище. При этом запросто можно порвать тонкий поводок, а то и губу рыбе. Обязательно следите, чтобы ни при каких условиях леска не вытягивалась в одну линию с осью бланка фидера. По этим же причинам ни в коем случае нельзя форсировать вываживание.

Учитывая нерастяжимость плетеной лески, тонко настраивайте фрикционный тормоз катушки. Лучше всего это сделать заранее, подвешивая на леске, к примеру, бутыль с водой, при этом тормоз должен надежно срабатывать при нагрузке в 50%, максимум - 70% от разрывной прочности используемой для поводка лески. Это связано с тем, что леска на узлах теряет свою прочность, да и солнце и острые камни ее отнюдь не добавляют. В сочетании с великолепными амортизационными свойствами фидерного бланка, хороший фрикцион позволит смягчить рывки рыбы и повысит шансы на успех при поимке трофея.

При использовании тонких поводков рыбу старайтесь всегда заводить в подсачек. Это гарантированно позволит вытащить вашу добычу на берег, сохранит поводок и исключит травмирование рыбы. Для фидерной рыбалки наиболее удобными и практичными являются подсаки с ручками длиной от 2,5 до 4 м - в зависимости от условий ловли и длины вашего удилища.

В конце статьи хотелось бы упомянуть о том, что английскую донку по праву можно считать самой уловистой донной снастью. С нею вам не помеха ни ветер, ни волны, ни крутые берега, ни какие-либо другие препятствия на водоемах. Конструкторы ведущих компаний предусмотрели удилища и оснащение, подходящие практически к любым условиям ловли. В связи с этим количество пойманных «хвостов» в вашем садке может оказаться достаточно большим. Но помните: рыбы осталось не так-то и много в наших водоемах. Берите с собой ровно столько, сколько сможете съесть сами. А остальную рыбу отпускайте на свободу. И в будущем она снова подарит вам долгожданные минуты борьбы.