Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки 2 Андрей Чепурный, Харьков

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Мы с вами разобрались с основными принципами выбора фидерных удилищ, основываясь на конкретных условиях ловли, и теперь, если резюмировать общие рекомендации по выбору удилища, исходя из условий ловли и предпочтений по рыбе, можем перечислить несколько вариантов готовых моделей. Конечно, это будет очень приблизительный список, но все ж он может дать начальное представление о возможном подборе удилищ к условиям ловли. Итак, начнем.

Примеры подбора удилищ в зависимости от условий ловли

- Малые неширокие реки с еле заметным течением, озера, старицы большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли - плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7 - 3,3 м. Строй удилищ - быстрый или средний (полупараболический). Тест - до 40 - 56 г.

- Условия - те же, но ловля ведется на более дальней дистанции. В этом случае уже применяются фидерные удилища длиной 3,6 - 3,9 м с таким же строем, но с тестом до 80 - 90 г.

- Реки со средним и быстрым течением, средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли - крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше всего для этих целей подойдут удилища длиной 3,6 - 3,9 м с тестом до 120 г. Строй - быстрый или среднебыстрый.

- Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли - крупная плотва и лещ. Используются мощные фидеры быстрого строя длиной 3,9 - 4,2 м с тестом 150 г и выше.

- Коммерческие водоемы. Объект ловли - карп и амур. В зависимости от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки используются удилища среднего или медленного (параболического) строя длиной 3,3 - 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.

- Если же ловля ведется с лодки, то лучше всего подойдет фидерное удилище длиной 2,7 - 3 м с тестом 30 - 56 г. Строй - среднебыстрый или средний.

Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными удилищами разных производителей, но аналогичными (на первый взгляд) характеристиками. И в процессе нашего разговора упоминал о некоем нюансе, скрытом в аналогичности этих удилищ. Так вот, существует еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удилище. Это толщина стенки бланка удилища.

Чтобы понять, в чем же кроется подвох, следует обратить внимание на массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при их изготовлении используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная фурнитура. В среднем, к примеру, масса удилищ длиной 3,6 м с тестом до 100 г от ведущих производителей находится в пределах 200 - 220 г. Удилища среднего класса неизбежно будут иметь чуть большую массу - и это абсолютно нормально, они ведь имеют другие бланки и фурнитуру. Их масса при такой же длине в среднем составляет 260 - 290 г.

Но если масса удилища среднего класса от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же характеристиками по длине и тесту будет меньше этого значения, то в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами и сохраняя при этом привлекательные цены, производители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удилища. Один из способов - использование тонкостенных бланков. Но качество таких бланков, и в частности - однородность толщины стенок, у бюджетного удилища оставляет желать лучшего. В итоге покупатели подобных удилищ потом жалуются на поломки.

Как видите, выбрать себе хорошее и надежное удилище непросто, но вполне реально. Только изучив хотя бы все приведенные выше данные, можно начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности. Очень желательно в этом списке иметь несколько моделей удилищ, и очень было бы неплохо, если эти модели оказались в одном магазине, дабы вы их могли сравнить.

Но на этом разговор о выборе фидерного удилища завершать не станем. Остался, по меньшей мере, еще один нюанс, который нам следует изучить, прежде чем покупать удилище и уж, тем более, катушку. Это основная леска для нашего фидера. Ее выбор может косвенно повлиять на выбор удилища с катушкой. Но чтобы понять, какое влияние на нашу снасть будет оказывать этот элемент, сперва необходимо его рассмотреть.

Выбор основной лески для фидера

Как мы уже говорили в предыдущей статье цикла, на сегодня существует, по меньшей мере, 4 основных вида полимерных материалов, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон. Мы изучили их особенности и разобрались, какой использовать для поводка в той или иной ситуации. Остался вопрос, что же выбрать в качестве основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что эффективнее сочетается с фидерной снастью? Есть ли какие-то особенности работы фидерных удилищ и катушек с монолеской и шнуром, а также как они могут себя проявить на практике?

Итак, если быть предельно кратким – в фидерной ловле в качестве основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур – и только. Флуорокарбон – практически не видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, несомненно, является положительной чертой для данной снасти. Но зато он очень жесткий и легко «запоминающий» форму того, на что он был намотан. Это свойство сильно сказывается на его полетных характеристиках и чувствительности снасти в целом. К тому же, флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.

Но в то же время монофильная леска имеет достаточно высокую степень растяжимости, и если вы используете ее в качестве основной в фидерной снасти и при этом забрасываете оснастку на дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки. Поэтому при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет практически нулевую растяжимость. Правда, у него тоже есть недостатки, которые мы рассмотрим ниже.

Достоинства и недостатки монофильной лески и шнура

Одним из основных достоинств рыболовных шнуров является обеспечение ими высочайшей чувствительности снасти. Это свойство является важным как при передаче поклевки на квивертип, так и при исследовании специальным маркерным грузилом при определении рельефа дна и его состава, а также в деле обнаружения перспективной точки лова.

У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром. Прежде всего - это стоимость, которая делает ее доступной каждому. Многие рыболовы с высоким достатком такой фактор за преимущество не признают, но для остальных это может оказаться довольно серьезным аргументом, т.к. при использовании монолески удается сэкономить на снасти в целом. К тому же, если нам часто придется ловить на бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, надо иметь в виду, что они с легкостью режут шнур, чего не скажешь про монолеску. Это, понятно, минус. Но, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера из лески большего диаметра или же оснастки из флуорокарбона.

Специальная фидерная монолеска отличается от обычной лески меньшей степенью растяжимости. Но последняя все равно имеется и может доходить до 10 - 15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже очень много. Хотя при сравнении плетеной и монофильной фидерной лески на расстоянии заброса до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет очень даже полезной - растяжимость лески гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека увеличивается. А вот в процессе ловли на более дальних дистанциях, особенно свыше 50 м, ловить на монолеску станет проблематично. Например, если вы используете шнур, то для подсечки вам надо только снять фидер с подставки, но в случае с монолеской потребуется сделать еще и пару шагов назад.

Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную монолеску применять на карповых водоемах, где и поклевка рыбы будет хорошо заметна, и процесс вываживания для рыболова окажется более простым и результативным. Но давайте не забывать о применении вставки фидер-гама, а также хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе с мягким строем удилища скомпенсирует амортизацию монолески с лихвой.

Но что делать, если вы только учитесь ловить данной снастью - и фрикционный тормоз, к примеру, у вас настроен не идеально? Ко всему прочему, любой фрикцион имеет еще и время запаздывания. Особенно такое проявляется, когда идет поимка трофейных экземпляров. А если дело обстоит на течении, то шнур на шпуле дает уже большой минус, и надо иметь очень хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить оборванный поводок. Так что если идет ловля на прудах, где разводят, например, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.

При одинаковом диаметре в сечении, «плетенка» крепче монолески одного с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет большого значения, а вот при ловле на течении диаметр играет важную роль: чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку. Соответственно, появляется возможность работы с более легкими кормушками, и в данном случае целесообразней использовать шнур, а не монолеску.

Еще давайте не будем забывать про боковой ветер при ловле. При забросе фидерной оснастки при порывах ветра леска, например, диаметром 0,25 мм, очень парусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит к неточности заброса и к пропуску поклевок во время выбора лишней лески. Так что «плетенка» предпочтительнее и во время сильного ветра.

Но есть еще несколько минусов шнура – например, тот факт, что он является настоящим «магнитом» для мусора, плавающего на поверхности воды. Особенно остро это ощущается при ловле у тополей. Уже после первого заброса мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который потом довольно сложно вычищать. Ну и, конечно же, во время ловли при отрицательных температурах воздуха шнур замерзает просто на глазах. Спорить не приходится - в данных условиях победа за монолеской.

И что же все-таки лучше для фидера - шнур или монофильная леска? Однозначного ответа на этот вопрос, как видите, нет, т.к. оба материала обладают положительными и отрицательными свойствами, так что для эффективной фидерной рыбалки нужно держать в запасе их оба. Отсюда вытекает первое требование к фидерной катушке – обязательное наличие двух шпуль.

Еще одной характерной чертой для шнура является пропиливание им объектов, которые находятся в непосредственном контакте с ним. Следовательно, не каждая катушка или удилище сможет выдержать длительную работу с плетеной леской. На фото 1 изображены «тюльпаны» и ролики лесоукладывателя катушки, поврежденные шнуром. Это напрямую связанно даже не столько с шероховатостью шнура, сколько с его свойством собирать на себе всякий мусор.

В чистой воде даже самые дешевые кольца со вставками из безымянного оксида алюминия служат долгие годы. Но мутная вода – едва ли не самый главный враг удилищ и катушек. Взвесь микроскопических частиц в толще воды во время ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл, увы, пасует. И не только на кольцах удилищ.

Если ролик безынерционной катушки по какой-то причине перестанет свободно вращаться (износится подшипник, даст клин втулка или протрется какая-нибудь тоненькая прокладка-шайбочка), то его распил шнуром произойдет весьма быстро. На роликах очень дорогих катушек появляются отчетливые борозды, способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально насквозь. Правда, такие несчастья ожидают далеко не всех рыболовов. У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих катушек, ролики живут намного дольше, но все равно не являются вечными.

Таким образом, если мы хотим ловить, используя шнур, возникает обязательное требование к фидерному удилищу – наличие колец со вставками из карбида кремния (SiC) или хотя бы Alconite (фото 2). Это предотвратит их скороспешный износ, а также продлит службу не такой уж дешевой плетеной лески.

Диаметр, цвет и производитель монолески или шнура

С диаметром основной монофильной лески все довольно просто: выбираем его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (например, если ожидается поимка крупного карпа - или же преобладает мелкая густера). При этом цвет (как уже говорилось ранее) не имеет никакого значения. Особой разницы нет и при выборе брендов, кроме как совсем уж малоизвестных.

Конечно, ни для кого не секрет, что монолеска, к примеру, фирмы Fox плохой быть не может, но и этой гарантии на сегодняшний день недостаточно. Даже ее нужно обязательно проверять - ведь никто не застрахован от того, что продавец выдаст залежавшуюся на складе леску. Она должна быть достаточно крепкой, слаборастяжимой и иметь минимальную остаточную «память».

Далее нам следует намотать выбранную монолеску почти под самый бортик шпули, отступив от него где-то 2 мм. Тогда будет осуществляться максимально продуктивный сброс лески со шпули во время заброса, а также минимизироваться вероятность самопроизвольного схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной «памяти», даже минимальной. Если же «память» у лески сильно выражена – этот отступ необходимо увеличить, немного пожертвовав дальностью заброса, иначе запутывание снасти станет регулярным. Если же, к примеру, вы купили леску длиной 150 м, а лесоемкость шпули катушки - 200 м для этого диаметра, то чтобы заполнить шпулю до краев, надо сделать бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой лески того же диаметра.

Если вы решили использовать шнур в качестве основной лески, то процесс намотки будет аналогичен, только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5 - 2 мм). Если намотать шнур до самого бортика шпули, то при забросе будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».

Чтобы подобрать необходимую «плетенку», прежде всего необходимо задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из нас хочется поймать исполина (и да, мы этого добьемся!). Правда, при ловле на фидер основную часть улова у нас составит подлещик, небольшой карп, плотва, густера, красноперка и карась, которые редко попадаются величиной более килограмма – трех. Карп покрупнее встречается на рыборазводных прудах, но для него метод ловли совсем другой. А для наших трофеев достаточным диаметром шнура будет 0,1 – 0,14 мм (в зависимости от условий ловли и с учетом комфортного забрасывания кормушек).

Более тонкий шнур позволяет сделать заброс оснастки дальше, но, особенно новичку, ее будет довольно легко отстрелить при забросе. Так что, для начала, диаметр 0,12 – 0,14 мм станет оптимальным. Что касается цвета, то тут дело вкуса – кто-то предпочитает шнур, максимально замаскированный под водную гладь, а кто-то выбирает поярче, чтобы хорошо видеть его при подмотке.

Производителей шнуров - много, рекомендовать какую-то определенную марку - дело неблагодарное. Тем более что на нашем рынке часто одна и та же марка шнура, в зависимости от партии, может совершенно отличаться по качеству. И все же лучше выбирать его в проверенных магазинах из известных брендов.

Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум одна металлическая шпуля, и лучше, если с напылением нитрида титана на ее бортике (фото 3). Это даст гарантию долговечности использования подобной шпули (защитит не только от самого шнура, собирателя грязи, но и при боковых ударах бортика шпули о сторонние предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру и, что немаловажно, немного улучшит вылет оснастки. Что же касается лески - ею будет вполне комфортно ловить и на пластиковой шпуле.

Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо подвижный и без специального покрытия, он пропиливается очень быстро. Отсюда следует, что если мы планируем использование шнуров, необходимо подобное напыление и на нем. Ко всему прочему, ролик обязан быть поставлен на подшипник, в идеале – экранированный (имеющий защиту от воды и пыли).

Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых подшипник и его защита монтируются в самом ролике, объединенные в один узел (фото 4), вследствие чего трение по бокам ролика исключается. Это позволит ему проворачиваться без проблем, не испытывая особого трения со шнуром в процессе работы. К тому же большинство производителей устанавливают ролики определенной формы (об этом информирует надпись, например, Anti-Twist, Twist buster 2 или Power Roller, которую обычно можно прочесть на упаковке или же на самой катушке).

Такое технологическое решение позволяет укладывать витки шнура, не перекручивая его при этом. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной на катушку, и на шпулю ложится леска, закрученная на 20 – 40 % меньше. Такая система, безусловно, стоит потраченных денег, а поскольку леса становится менее закрученной, то и запутывание ее при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.

Но все эти фишки все равно ничем не смогут помочь, если у вашей катушки будет неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, помимо всего прочего, катушка должна обладать может не безупречной, но хотя бы правильной укладкой лески. Если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость». Таким образом, при подобной укладке лески, когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за еще несколько нижележащих витков, вылетит со шпули спутанная в узел.

Обычно производители прямо на торговой коробке указывают технологию укладки лески, о чем служит надпись, к примеру, X Aero Wrap для катушек Shimano или Neo Cross Wrap для катушек Daiwa. Это системы последних поколений фирменной перекрестной намотки. Здесь уже витки шнура укладываются не один на другой, а крест-накрест с определенным интервалом, что полностью исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее повышает ценность катушки, но и сводит на нет количество «бород» на рыбалке.

Если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит внимательно почитать про эту катушку на рыболовных форумах или же пойти в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях работы определенной модели. Правда, это, скорее всего, касается катушек самого дешевого сегмента, которым не присущи столь необходимые нам свойства, да и к тому же не каждый продавец вам ответит честно. Катушку, отвечающую всем нашим требованиям на сегодняшний день, дешевле 40 долларов, увы, не найти.

Понятно, что более дешевые катушки, не имеющие приведенных выше свойств, тоже пригодны для фидера, и ловить ими можно. При работе с монолеской с ними не возникнет никаких проблем и, возможно, они прослужат очень-очень долго (при условии аккуратного обращения и регулярного техобслуживания). Но попади они (даже лучшие представители этого ценового сегмента) на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» – их придется ремонтировать. И так будет постоянно.

Далее одним из самых важных в фидерной катушке узлов, учитывая использование тонких поводков, выступает фрикционный тормоз. Он должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.

Кроме того, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить задачу поимки и вываживания крупных рыб при использовании тонких основных лесок и поводков. Эти системы также имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Система бейтраннер (Baitrunner)

Изначально бейтраннер (фото 5) был серьезным преимуществом, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтраннер – это рычаг, позволяющий настроить катушку так, что при поклевке рыбы леска сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система имеет собственную регулировку свободного хода – это позволяет настраивать усилие стягивания лески в зависимости от условий ловли.

Она отключается простым проворотом ручки катушки, при этом включается заранее настроенный основной фрикционный тормоз. Таким образом, оставленное без внимания удилище, пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить с катушки, пока рыболов наконец-то не предпримет меры. Хотя (из личного опыта) бывает и так, что удилище вырывает из рук даже небольшой карпик. Поэтому система Baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.

Плюс ко всему, данная система позволяет упростить принудительный сброс лески. Это необходимо особенно новичкам, поскольку, доставая оснастку из воды, не всегда удается оставить необходимое количество лески для удобства забивания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это, казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса?

Но фрикцион потом нужно будет заново настраивать, открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс – это гарантия запутывания шнура, т.к. любая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится. Так она запутает леску сама.

Включенная система бейтраннер позволяет с легкостью выматывать необходимое количество шнура без риска запутать снасть. Но, правда, значительная отрицательная черта этих катушек – чрезмерная (особенно для легких фидеров) масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с такой системой, которым присущи все необходимые нам характеристики, вот, правда, их цена мало кого может порадовать.

Но время не стоит на месте и технологический прогресс – тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чем-то отдаленно напоминающая систему Baitrunner. Теперь катушки стали намного легче и технологически более продуманны.

Система Figting Drag («рычаг борьбы»)

В катушках, оснащенных данной вторичной тормозной системой, вместо рычага бейтраннера сзади устанавливается поворотный рычаг системы Figting Drag, которая, в отличие от предыдущей системы, уже не отключает основной фрикционный тормоз катушки, а непосредственно настраивает его. Только в этом случае эта настройка выполняется намного быстрее. Как и у предшественницы, у «быстрого фрикциона» имеется собственная регулировка свободного хода. Рычаг этой системы тоже расположен сзади катушки (фото 6).

Достаточно повернуть рычаг влево, чтобы полностью ослабить фрикционный тормоз катушки, а затем повернуть его обратно (можно даже ориентироваться на щелчки рычага) вправо, чтобы выставить соответствующую настройку. Ко всему прочему, система намного превосходит все остальные типы фрикционов в скорости настройки при вываживании крупной рыбы. Еще из преимуществ – месторасположение рычага. Он вынесен в заднюю часть катушки, причем вместе с рычагом регулировки свободного хода. Это сказалось и на простоте снятия шпули.

Итак, мы рассмотрели все фундаментальные требования для фидерных катушек, познакомились с системами, упрощающими множество нюансов в ужении крупных рыб, а теперь пришло время рассмотреть основные критерии выбора катушки для фидерной ловли.

Для катушки, которой вы собираетесь оснастить фидерное удилище, важны ее масса, лесоемкость шпули, тяговое усилие и передаточное число. Все эти параметры обозначены в технических характеристиках, кроме тягового усилия. Его величину приблизительно можно определить по передаточному числу, которое указывает на то, сколько оборотов делает ротор вокруг шпули катушки за один полный оборот рукоятки. Чем выше это значение, тем меньшее усилие развивает катушка и тем выше скорость забора лески катушкой. Дабы не углубляться в теорию и технические нюансы, скажем просто: если передаточное число ниже 5,2:1, то перед нами катушка, которая вполне справится с выматыванием тяжелых кормушек и вываживанием крупной рыбы.

Модели же со значением выше 5,2:1 больше подойдут для матчевой удочки, где важна скорость выматывания легкой поплавочной оснастки. Что же касается моделей со значением ниже 4,6:1, то это уже силовые катушки. Они обладают, как правило, большим тяговым усилием, но относительно малой скоростью забора лески. Это исключительно карповые и серфовые катушки. Их обычно не применяют в фидерной ловле. Отбросив их, мы сужаем круг поиска и можем сосредоточиться на размере шпули – характеристике, от которой зависят лесоемкость, габариты и масса катушки. Чем выше размер шпули, тем больше она вмещает лески и тем больше габариты и масса модели.

Так случилось, что многие производители катушек приняли классификацию компании Shimano, а остальные – взяли на вооружение типоразмеры компании Daiwa. Последние – немного больше по габаритам, нежели первые.

Размер шпули указывается на ней же. Для пикеров приемлемы значения 2000 - 2500, а для фидеров, чаще всего, в пределах от 2000 до 6000. Однако на всякий случай следует уточнять и лесоемкость, и физические параметры катушек, потому что некоторые бренды пользуются собственной шкалой размеров.

От размера шпули прямо зависят габариты катушки и лесоемкость. Последняя характеристика указывает на то, сколько метров лески определенного диаметра вмещает шпуля. Как правило, это указано на юбке самой шпули рядом со значением ее размера приблизительно таким образом: №3 (0,285 mm – 150 m). Это значит, что вы держите в руках шпулю 3000 размера и можете намотать на нее 150 м лески диаметром 0,28 мм.

Что касается массы катушки – тут уже играет роль баланс снасти. Понятно, что баланс фидера несколько отличается от того, как мы подбираем катушку для спиннинговой ловли, однако ни удилище, ни катушка не должны перевешивать, иначе удовольствие от рыбалки сменится на, как минимум, усталость от нее. Все должно быть гармонично, тогда вы получите не только эффективный и функциональный комплект, но и массу удовольствия от работы с ним.

Правда, чем меньше масса фидерной катушки (имеется в виду катушка, со всеми характеристиками, описанными выше), тем больше ее стоимость. Эта зависимость объясняется переходом на более легкие сплавы и материалы, снижающие массу катушки без потери ее надежности и прочностных характеристик. Естественно, технологически усовершенствованная катушка стоит дороже даже при тех же, казалось бы, мощностных характеристиках.

Итак, с массой и габаритами все более-менее понятно. Ниже приведена таблица, по которой можно ориентироваться при выборе катушки в зависимости от класса фидерного удилища.

Класс удилища Размер шпули катушки Пикер и фидер Light от 2000 до 2500 Medium от 2500 до 3500 Heavy от 3500 до 5000 Extra Heavy от 5000

Здесь важно помнить, что часто удилища по своему тесту могут принадлежать к неким промежуточным классам - например, медиум-лайт или медиум-хэви. Поэтому и катушку следует выбирать соответствующего размера. Скажем, к среднетяжелым удилищам отлично подойдут катушки со шпулей 3000 – 4000.

Еще хочется сказать несколько слов о моментах, на которые, к сожалению, новички делают больший акцент, нежели на приведенные выше характеристики.

Количество подшипников. Очень часто производитель использует эту характеристику в рекламных целях. И поэтому у части покупателей сложилось мнение, что чем больше подшипников, тем лучше катушка. Но главное-то не количество, а качество подшипников, их правильное размещение, устойчивость к воздействию коррозии и т.д. Они устанавливаются в основных узлах передаточного механизма и отвечают за легкость хода. Их может быть и 1, и 4, и 7. А оптимальное и, в какой-то степени, оправданное количество шариковых подшипников для фидерной катушки – от 4 до 8. Огромное количество разнородных систем, установленных в механизме катушки. Примером могут послужить системы Silent Oscilation 3, Dyna-balance и подобные. Указанные системы уменьшают вибрацию катушки при работе, ее ход становится более плавным, что весьма неплохо для спиннинговой снасти. Но для чего переплачивать за такие навороты, когда мы ловим донной снастью? Ведь мы не так уж часто, по сравнению со спиннинговой ловлей, делаем перезабросы снасти, и нам не нужно выполнять специфические проводки искусственных приманок, дабы привлечь внимание рыбы.

На самом деле, не важно, какой фирмы будет у вас катушка, не важно, насколько громко звучат технологии, которые применяются в том или ином изделии. Кстати, многие из них, являясь в большей степени маркетинговым ходом компании, лишь повышают на порядок стоимость катушки. Важно лишь то, чтобы ваша катушка смогла доставить вам удовольствие от рыбалки, а не огорчение от утерянного попусту времени на распутывание или перевязывание снасти или же от схода, возможно, первого трофея.

Таким образом, мы выбрали фидерное удилище, приобрели соответствующую катушку, в надежности которой мы абсолютно уверены, правильно подобрали и намотали леску или шнур. Следующим шагом мы соединяем рассмотренную ранее подводную часть фидера с наземной. Вот и все – мы держим в руках настоящую английскую донку.

На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь же, перед нами стоит задача опробовать нашу английскую донку в деле, получив максимум удовольствия от рыбалки. В следующей статье попытаюсь максимально раскрыть нюансы практической стороны использования этой прекрасной снасти - и тогда обязательно поймаем наш первый улов.

Ни хвоста, ни чешуи!