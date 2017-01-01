Классическая и современная английская донка. Особенности выбора удилища и катушки Андрей Чепурный, Харьков

В предыдущих статьях цикла (Статья 1, Статья 2) мы рассмотрели все компоненты подводной части фидера и собрали их воедино. Теперь мы знаем, какую оснастку следует применять в зависимости от условий ловли, какую кормушку и какой поводок поставить в той или иной ситуации, чтобы получить приемлемый результат на рыбалке. Но всё это сработает, если у нас в руках будет находиться точно отлаженная наземная часть фидера - и при этом мы умеем ею пользоваться. И тогда тот самый «приемлемый результат» не заставит себя долго ждать.

Напомню, из чего состоит наземная часть. Это специальное удилище с чутким кончиком-сигнализатором поклевок (квивертипом - quiver tip), оснащенное безынерционной катушкой с монофильной леской или шнуром. Но как их надо выбирать из множества предложений на рынке рыболовных снастей?

На первый взгляд, что может быть проще - посетил магазин (или зашел на страницу интернет-магазина), выбрал внешне понравившееся фидерное удилище, приглянувшуюся катушку, какую-нибудь монолеску или шнур. Но тут могут возникнуть сложности. К примеру, я часто подмечал, как в магазине начинающие фидеристы, располагая определенным бюджетом, экономили на катушке или удилище, но почему-то приобретали дорогую «плетенку».

Однако на водоеме те самые новички наверняка потом имели множество проблем, подчас способных свести на нет всю рыбалку. Скажем, частые запутывания шнура бюджетными катушками или же неспособность тяжелого и грубого недорогого удилища передать поклевку мелкой или осторожной рыбы. И промучившись с такой «дубовой» снастью, они могли навсегда охладеть к фидерной ловле.

Но тут нет ничего удивительного - даже профессионалы не всегда бывают в состоянии обуздать дешевые снасти. Так что, конечно, однозначно порекомендую приобретать только проверенные временем классические решения от известных фирм, пусть и дорогие, но зато готовые к успешной эксплуатации.

Но главное – начинающему рыболову надо знать основные характеристики всех компонентов наземной части фидера и разбираться, для каких условий ловли предназначены те или иные модели снастей. Вот в этом и попытаемся сейчас разобраться.

Выбор фидерного удилища и катушки в зависимости от условий ловли

На сегодняшний день рынок рыболовных снастей насыщен огромным количеством фидерных удилищ на любой вкус и цвет. Все они отличаются определенными параметрами - длиной, тестом, строем, материалом, из которого их изготовили, назначением и особо значимым для начинающего рыболова – ценой. Ведь не будет секретом тот факт, что универсальных фидерных удилищ (ровно как и спиннинговых и прочих) просто не существует. И каждое удилище спроектировано так, чтобы максимально соответствовать определенным условиям его использования.

Кроме того, в результате конкурентной борьбы между производителями рынок переполнен еще и абсолютно аналогичными по назначению снастями под разными брендами. Но выбор новичку как-то сделать нужно? И на практике сформировались три основных подхода к выбору удилища (равно как и катушки, лески и т.д.).

Купить точно такое же, как у друга, или выбрать по его совету. Прислушаться к рекомендациям продавца рыболовного магазина. Потратить немало времени, чтобы перелопатить контенты всех рыболовных сайтов и форумов, перечитать тонны рыболовных журналов и газет, по крупицам найти нужную информацию, после чего, обобщив ее, сделать свой выбор.

Но хорошо, если ваш друг или продавец в магазине – опытный фидерист, имеющий представление об особенностях использования данной снасти на практике и отлично ориентирующийся на рыболовном рынке. А если нет? И ваш друг купил свое удилище тоже по совету своего знакомого, а продавец в магазине просто решил продать вам залежавшийся или самый дорогостоящий товар? Безусловно, третий из приведенных выше способов - самый трудоемкий, но зато и эффективный, поскольку вы сами сможете подобрать правильное удилище, исходя из проанализированной информации и четко сформулировав требования к удилищу, основываясь на конкретно ваших условиях ловли.

Подобная ситуация возникает и при выборе катушки. Но если с удилищами неопытному рыболову еще как-то разобраться можно, изучив соответствующие публикации, то с выбором катушки дела обстоят сложнее - существует довольно большой информационный пробел: множество статей и видеообзоров на страницах сайтов или рыболовных журналов дают очень скудное описание особенностей катушек, подходящих именно для фидерной ловли, а то и предоставляют некорректную информацию, особенно в рекламных публикациях. Да и с лесками для фидера дела обстоят аналогично.

Итак, повторюсь, чтобы разобраться, какое нам понадобится фидерное удилище, а также подобрать подходящую катушку, перво-наперво следует четко сформулировать условия ловли, при которых мы собираемся рыбачить. И лишь после этого сможем выделить узкий круг подходящих нам единиц из огромной массы сотен и тысяч разных удилищ и катушек. Ну, а далее всё будет зависеть от имеющегося бюджета, предпочтений по бренду, личных антропометрических показателей и эстетических предпочтений.

Итак, выбирая подходящую снасть, приходится учитывать следующие условия ловли:

- тип водоема (это может быть маленький пруд, озеро, водохранилище, река, канал и т.д.) и его особенности (размеры, глубина, рельеф дна, наличие течения);

- характер береговой линии водоема (наличие деревьев, кустов, линий электропередач над головой и т.д.);

- вид и размер рыбы, на ловлю которой мы нацелимся в данном водоеме - скажем, на леща - или на плотву, на карася - или на карпа, а также величина трофея, встреча с которым более-менее реальна. Например, для ловли плотвы на водохранилище удилище подойдет куда более нежное, чем для крупного карпа на платном ставке;

- примерное количество выездов на рыбалку за сезон;

- вид основной лески, которую мы собираемся применить в нашей снасти.

Первые три условия прямо указывают на выбор конкретных технических параметров любого удилища и катушки, о чем мы поговорим ниже, тогда как последних два оказывают свое влияние косвенно.

Суть предпоследнего условия заключается в том, чтобы выбирая снасть, надо учитывать постоянство её эксплуатации.

Одно дело, когда человек бывает на рыбалке 2 - 3 раза за год - и остальное время удочка пылится в кладовке. Тогда не обязательно концентрироваться на топовой продукции именитых брендов – не шедевры, но вполне неплохие фидерные удилища выпускают и другие, в том числе и отечественные компании, и цены их весьма привлекательны как в средних, так и в продвинутых категориях. Но если рыболов каждые выходные и весь отпуск проводит на реке или озере, то тогда будет оправдано использование именно профессионального фидерного удилища.

Что же касается фидерных катушек, то в подобной ситуации недорогие, пусть даже полностью удовлетворяющие потребностям рыболова изделия попросту могут не располагать необходимым ресурсом производительности для очень частых, продолжительных и «трудовых» рыбалок, в связи с чем эти катушки (или отдельные их элементы), как правило, очень быстро выходят из строя. Таким образом, взяв во внимание примерное количество выездов на рыбалку за сезон, нам будет несложно разграничить общую массу всех существующих удилищ на две подгруппы: топовых профессиональных снастей с большим запасом прочности и износостойкостью и не таких дорогих, но вполне рабочих аналогов.

Последнее же условие, я думаю, тоже обязано быть учтено. Вид основной лески – плетеная она предполагается или монофильная – не связан напрямую с техническими характеристиками удилищ и катушек, но косвенно он влияет на выбор конкретной снасти, о чем мы поговорим ниже.

Выбор и оснащение фидерного удилища

Основными характеристиками фидерных удилищ, являются:

длина;

тест;

строй;

материал, из которого его изготовили;

конструкция бланка - количество частей (секций) удилища.

Длины удилищ. Чаще всего классические кормушечные удилища бывают ростом от 9 до 14 футов (примерно от 2,7 до 4,2 м), с шагом в 1 фут (1 фут - примерно 0,3 м). Это связано, прежде всего, с количеством секций и применением специфических по длине и строю квивертипов (кончиков-сигнализаторов). Правда, встречал я и фидер длиной 4,8 м.

Наиболее распространенными являются фидеры длиной от 3,6 до 3,9 м. Такими удилищами удобно забрасывать оснастки на дальние расстояния, при этом имея над ними полный контроль. Замечу, что заросшая кустарниками береговая линия водоема не создаст проблем при ловле удилищами такой длины - при забросе оснастка будет находиться выше препятствий. Более короткие удилища идеальны для небольших водоемов, где не требуется выполнять дальний заброс, или же для водоемов с загроможденной береговой линией (присутствуют нависающие ветки деревьев, провода линии электропередач и прочие подобные препятствия). В свою очередь, для заброса приманки на сверхдальние дистанции необходимо применять удилища длиной 4,2 м. А что же касается довольно редких в наших краях удилищ длинной 4,5 и 4,8 м, то они предназначены только для ловли на сильном течении. Такое удилище устанавливается на берегу вертикально, чтобы максимально увеличить угол входа лески в воду, тем самым дав возможность уменьшить отрезок лески, находящийся в воде.

Хочется еще отметить, что относительно недавно появились и так называемые комбо-фидеры (Feeder Combo - фото 1), или «мультсистемы». В них с помощью установки или снятия дополнительного колена – «пролонги» – длина удилища может изменяться на 2 фута. Как заявляют производители таких удилищ (и доля правды в этом есть, кроме конечно же, одного нюанса, который будет рассмотрен далее), к примеру, имея 11- и 13-футовую (3,3 и 3,9 м) версию в одном комплекте, можно идеально приспособиться к любым условиям ловли.

Тест удилища. Это рекомендованная величина массы снаряженных оснасток, которые могут эффективно использоваться на данном удилище. Производитель указывает тест в унциях (в одной унции примерно 28 г), но может и в граммах (фото 2). Прямо на бланке удилища пишется или диапазон значений, или только верхний предел теста, хотя бывают и исключения – к примеру, надпись Medium (фото 3), что указывает на категорию, к которой удилище относится. Но тут следует понимать, что если рассмотренный выше комбо-фидер и представляет собой некое подобие универсализации снасти, то полностью универсальных фидеров, которые могли бы одновременно использоваться для заброса и сверхлегкой, и супертяжелой оснастки, просто не существует. Именно для определения подобного показателя и была создана такая характеристика удилища, как его тест.

Условно все фидерные удилища делятся по тесту на нижеуказанные категории:

Picker (пикер, или винклпикер - Winklepicker) - самое легкое и короткое удилище, предназначенное для использования оснасток массой до унции (28 г). Используется для ловли на ближней дистанции в стоячей воде или на каналах со слабым течением, часто – без кормушки, просто с грузом.

(пикер, или винклпикер - Winklepicker) - самое легкое и короткое удилище, предназначенное для использования оснасток массой до унции (28 г). Используется для ловли на ближней дистанции в стоячей воде или на каналах со слабым течением, часто – без кормушки, просто с грузом. Light feeder (легкий фидер) - подходит для работы с оснастками массой до 1,5 унции (42 г). В отличие от пикерных удилищ, легкие фидеры позволяют произвести более мощный заброс, что увеличивает дистанцию ловли, и использовать кормушки потяжелее, что актуально при наличии ветра. Основное назначение таких удилищ - ловля на коммерческих водоемах. Используется для ловли на ближней и средней дистанции в стоячем водоеме или на слабом течении.

(легкий фидер) - подходит для работы с оснастками массой до 1,5 унции (42 г). В отличие от пикерных удилищ, легкие фидеры позволяют произвести более мощный заброс, что увеличивает дистанцию ловли, и использовать кормушки потяжелее, что актуально при наличии ветра. Основное назначение таких удилищ - ловля на коммерческих водоемах. Используется для ловли на ближней и средней дистанции в стоячем водоеме или на слабом течении. Medium-Light feeder (среднелегкий фидер) - позволяет применять снаряженные оснастки массой до 2 унций (примерно 60 г). Предназначен для ловли на средних и среднедальних дистанциях в стоячих водоемах или в водоемах со слабым течением.

(среднелегкий фидер) - позволяет применять снаряженные оснастки массой до 2 унций (примерно 60 г). Предназначен для ловли на средних и среднедальних дистанциях в стоячих водоемах или в водоемах со слабым течением. Medium feeder (средний фидер) – соответственно, оснастки от 2 до 3 унций (60 - 80 г). Годится и для стоячих водоемов, и для рек с небольшим течением.

(средний фидер) – соответственно, оснастки от 2 до 3 унций (60 - 80 г). Годится и для стоячих водоемов, и для рек с небольшим течением. Medium-Heavy feeder (среднетяжелый фидер) – от 2,5 до 3,5 унции (70 - 100 г). Неплохо проявляет себя на всех карповых прудах, а также реках со средним по силе течением. Позволяет ловить на среднедальних и дальних дистанциях.

(среднетяжелый фидер) – от 2,5 до 3,5 унции (70 - 100 г). Неплохо проявляет себя на всех карповых прудах, а также реках со средним по силе течением. Позволяет ловить на среднедальних и дальних дистанциях. Heavy feeder (тяжелый фидер) – от 3,5 до 4,5 унций (от 100 - до 120 г). Отличный выбор для рек со средним и довольно быстрым течением или же для ловли на сверхдальних дистанциях на водохранилищах.

(тяжелый фидер) – от 3,5 до 4,5 унций (от 100 - до 120 г). Отличный выбор для рек со средним и довольно быстрым течением или же для ловли на сверхдальних дистанциях на водохранилищах. Extra-Heavy feeder (экстратяжелый фидер) – свыше 4,5 унций (обычно от 120 до 140 г, иногда – и до 180 г). Используется, как правило, на сильном течении и (или) для ловли на сверхдальних растояниях.

При этом в рамках одной категории удилищ использование кормушек меньшей массы отрицательно сказывается на чувствительности фидера, а превышение тестового предела увеличивает вероятность поломки удилища при забросе.

Конечно же, данная классификация носит условный характер, поскольку в последние годы появились модели удилищ, которые по своим характеристикам уже не вписываются в неё. Например, лодочные фидерные удилища, имеющие небольшую длину и большой тест.

Строй фидерного удилища. Упрощенно, строй удилища – это характер его изгиба под нагрузкой. Эта важная характеристика укажет на несколько существенных моментов: целевое назначение удилища в определенных условиях ловли, бросковые качества и его вяжущие способности при вываживании рыбы. Наверное, поэтому описанию строя удилищ посвящено немало обзоров. Но следует иметь в виду, что только по описанию строй конкретного удилища понять сложно - это даст только поверхностное представление, которое можно рассматривать как отправную точку в подборе удилища. Чтобы определить строй конкретного удилища, нужно не только подержать его в руках, но и половить с ним.

И то у разных рыболовов будет собственное представление о строе определенной модели. Одному удилище может показаться «сверхбыстрым», а второму - просто «быстрым». Так что в определении истинного строя удилища гораздо больше субъективного, чем объективного. К тому же иногда происходит ошибка в определении реального строя удилищ только потому, что сравниваются несколько разных удилищ от разных производителей с немного различным тестом.

Поэтому дать детальное описание строя конкретных моделей удилищ от разных производителей не получится. Есть и еще причина, по которой нецелесообразно давать характеристику по строю определенных удилищ. Дело в том, что даже у одного производителя строй удилищ разных лет выпуска и разной модификации может отличаться.

Условно строй фидерных удилищ можно поделить на три основные группы:

Удилища быстрого строя (при нагрузке работает верхняя треть бланка). Хороши при скоростной ловле мелкой и средней рыбы. Лучше всего проявляют себя при забросе на дальние дистанции, обеспечивая при этом довольно высокую точность. Незаменимы для рек с быстрым течением, т.к. жесткий бланк почти не изгибается под действием нагрузки на леску или шнур, что позволяет квивертипу сохранять чувствительность.

(при нагрузке работает верхняя треть бланка). Хороши при скоростной ловле мелкой и средней рыбы. Лучше всего проявляют себя при забросе на дальние дистанции, обеспечивая при этом довольно высокую точность. Незаменимы для рек с быстрым течением, т.к. жесткий бланк почти не изгибается под действием нагрузки на леску или шнур, что позволяет квивертипу сохранять чувствительность. Вообще, чувствительность у удилищ с быстрым строем считается лучшей (хотя тут многое зависит от материала бланка), а подсечка получается более надежная. Вяжущие способности удилищ с быстрым строем довольно низкие. Часто при вываживании приходится рассчитывать не на способность удилища амортизировать рывки рыбы, а на хороший фрикционный тормоз катушки. Удилища среднего строя (при нагрузке работает бланк до середины) считаются наиболее универсальными, т.к. они подходят для большинства случаев разноплановых рыбалок, выдерживая достаточную дальность и точность заброса, при этом обладая достаточными вяжущими свойствами.

(при нагрузке работает бланк до середины) считаются наиболее универсальными, т.к. они подходят для большинства случаев разноплановых рыбалок, выдерживая достаточную дальность и точность заброса, при этом обладая достаточными вяжущими свойствами. Удилища медленного строя (при нагрузке работает весь бланк) - так называемые «параболики». Их основное достоинство - лучшая работа бланка при вываживании рыбы. Большинство классических английских фидеров легкого и среднелегкого класса, предназначенных для ловли некрупной рыбы на ближних и средних дистанциях в стоячей воде, обладают именно медленным строем. Хотя при этом они сохраняют достаточную мощь для того, чтобы управлять довольно крупной рыбой. Но следует учитывать, что удилища медленного строя абсолютно непригодны для ловли на сильном течении. К тому же далеко ими оснастку не удастся забросить. Хотя тут возникает и противоположное мнение: некоторые рыболовы считают, что медленный строй бланка позволяет лучше выполнять дальний силовой заброс. Вполне вероятно, что при определенной технике и опыте удилище параболического строя может отработать как катапульта, послав оснастку на достаточно дальнее расстояние. Только вот точность заброса при этом неизменно окажется хуже, чем у удилищ с быстрым строем. В целом же мнение большинства сводится к тому, что при всех прочих равных условиях «быстрые» удилища являются более посылистыми, они позволяют делать относительно точные забросы даже новичкам.

Также обязательно хочу упомянуть и о так называемом «прогрессивном», или «сложном» строе, о котором заявляют производители рыболовных снастей в своих аннотациях. В данном случае подразумевается, что мощность удилища возрастает в зависимости от степени изгиба бланка от вершинки, т.е. чем сильнее нагрузка, тем больше изгибается бланк, гася мощные рывки рыбы. Так, «сложный» строй предполагает изгиб бланка в верхней части при небольших нагрузках, а при значительных - бланк должен изгибаться вплоть до комлевой части, постепенно приближаясь по форме к параболе.

Подобная работа бланка наблюдается и у удилищ быстрого и среднего строя: при увеличении нагрузки бланк тоже принимает больший изгиб. Но в отличии от «прогрессивных» - до определенного момента, при котором он начинает блокироваться (перестает изгибаться под действием нагрузки). Именно в этот момент, как правило, и возникает риск разрыва поводка (в отличие от удилищ со «сложным» строем), хотя на самом деле точно настроенный фрикционный тормоз катушки вполне может это предупредить. Так что, в целом выбор удилища по строю зависит не только от условий его применения, но еще и от личных тактильных предпочтений рыболова. Кому-то больше нравятся колообразные удилища, а кому-то - менее жесткие «параболики».

Материал бланка. Фидерные удилища изготавливаются из трех основных материалов:

углепластик (графит, карбон);

стекловолокно;

композитные материалы (комбинации стекловолокна и углепластика).

В целом модели из углепластика считаются наиболее качественными, чувствительными, мощными и при этом достаточно легкими. Но у них имеются и определенные недостатки. Это, прежде всего - высокая стоимость удилища, сразу же за которой идет его нежность и хрупкость. Поэтому покупать высококачественное удилище из углепластика следует опытным и аккуратным рыболовам. Начинающим же фидеристам в качестве первого учебного удилища вполне подойдет бланк из композитного материала.

Хотя такое удилище будет несколько тяжелее и крепче, при этом не сильно уступая в чувствительности и мощности графитовым удилищам, но зато прослужит оно долго, а по стоимости выйдет в разы дешевле. Что же касается стеклопластика, то в экстремальных условиях ловли (предельный заброс, тяжелые кормушки, ловля крупной рыбы) оправдано будет использование удилищ даже из этого материала.

Очень недорогой, достаточно крепкий и отлично вяжущий бланк таких фидеров позволит ловить крупную рыбу и весьма успешно справляться с ее сильными рывками при вываживании, что делает данную подгруппу неплохим выбором для новичков, любящих ловить карпа, скажем так, деликатными снастями.

Конструкция бланка фидерного удилища. Фидеры выпускаются в разных вариантах соединения колен - штекерном и телескопическом. Однако «телескопы» широкого распространения не получили по одной простой причине - соединение большого количества колен получается не слишком надежным, из-за чего удилище значительных нагрузок чаще всего просто не выдерживает и относительно быстро выходит из строя.

Это случается как из-за самого принципа телескопического соединения, так и из-за неравномерного распределения нагрузки на удилище. Ведь на таком составном бланке кольца расположены не там, где они нужны, а там, где была возможность их установить - на концах колен. Да и вообще, качество большинства телескопических фидерных удилищ оставляет желать лучшего. Всерьез задумываться над приобретением таких моделей можно только из-за острой необходимости иметь малые транспортировочные размеры фидера.

Ну и, конечно же, подавляющее большинство фидерных удилищ выпускается со штекерным соединением колен. Причем характерно, что удилища среднего и тяжелого класса имеют 3-коленную конструкцию, в то время как большинству пикерных удилищ, а также некоторым легким и среднелегким фидерам присуща 2-коленная. Но есть и исключения.

Считается, что 2-коленная конструкция фидерного удилища более практична, нежели 3-коленная. Это связанно с одним неоспоримым фактом: чем меньше стыков, тем лучше выдерживается строй удилища и качественнее работает бланк под нагрузкой. Таким образом, 2-коленные пикеры и фидеры являются наиболее точными в забросах, более дальнобойными и намного легче справляются с нагрузками. Пожалуй, единственный минус таких удилищ - 2-коленная конструкция при одной с 3-коленной длине может доставить проблемы при транспортировке.

Отдельная категория удилищ - это «мультисистемы» и удилища с дополнительной вставкой («пролонгой»). «Мультисистема» - это своего рода фидерный «конструктор», состоящий из нескольких комлевых частей, второго, третьего колена и вершинок. Иногда такой набор дополнительно комплектуется и «пролонгой». Из этих частей можно собрать удилище определенной длины и теста под разные условия ловли.

Удилище же с одной дополнительной «пролонгой» позволяет быстро изменять его длину, при этом тест удилища остается прежним. Идея разработчиков заключается, конечно же, в создании некого универсального фидера, имея который можно будет изменять длину удилища, подстраиваясь к конкретной ситуации. Хотя в последнем случае использование «пролонги» длиной от 30 до 60 см, на мой взгляд, несколько ухудшает строй удилища. А кроме этого, удилище получает дополнительные стыки, что само по себе не так хорошо. Лично у меня сложное и противоречивое отношение и к «мультисистемам», и к удилищам с «пролонгой».

Мне кажется, что лучше иметь в своем арсенале несколько нормальных разноплановых удилищ, чем одну «мультисистему». К тому же удилище с «пролонгой» очень часто используется только в каком-то одном варианте, так что пользы от удлиняющей вставки почти никакой. Во всяком случае, начинать освоение фидера именно с таких систем и удилищ я бы не стал. Но это лишь мое мнение.

Квивертипы

Как правило, фидерные удилища комплектуются несколькими вершинками разного теста (фото 4), обычно – тремя, реже - двумя или четырьмя. Не всегда в анонсах фидерных удилищ указываются тестовые показатели квивертипов. Но если они указаны, то по ним косвенно можно судить и о тесте удилища. Обычно тест самой мощной вершинки в комплекте соответствует верхней границе теста самого удилища, а самый меньший - нижней. Но это нельзя считать правилом.

И еще: иногда создается впечатление, что только отдельные производители, дорожащие своей репутацией, вдумчиво подходят к комплектации удилища квивертипами разного теста. В бюджетной же серии возможны казусы, когда, например, удилище с верхним тестом в 80 г может комплектоваться квивертипами, среди которых оказываются два, одинаковые по мощности, а то и 5-унцовая вершинка.

Еще о классе удилища можно судить и по виду материала вершинок. Бюджетные фидерные удилища комплектуются, как правило, квивертипами из стекловолокна, реже в комплект входит одна карбоновая. И она же обычно является самой мощной. Более дорогие фидерные удилища комплектуются вершинками из карбона.

(Окончание в следующем номере)