Классическая и современная английская донка. Фидерный поводок в сборе Андрей Чепурный, Харьков

В предыдущей статье мы коснулись вопроса об использовании поводков в фидерной ловле. Условились, что по умолчанию наш поводок изготовлен из лески длиной 300 - 400 мм, а её диаметр и крючок (размер и форма) - соответствуют размеру предполагаемой рыбы и выбранной нами наживке.

Но на практике не всё так просто. Есть масса нюансов, связанных с поводками для классических фидерных и Method оснасток. Так что теперь подробно проанализируем особенности изготовления и практического применения этой немаловажной составляющей подводной части английской донной снасти.

Итак, давайте вспомним, что подводная часть фидера состоит из подобранных под конкретные условия ловли оснастки, кормушки и поводка с крючком. Все эти составляющие одинаково важны для успешной рыбалки - и пренебрегать ни одной из них ни в коем случае нельзя. Скажем, поставим некачественную кормушку – и не сможем делать прицельные забросы в точку лова или вообще запутаем снасть после одного-двух забросов. Выберем не подходящую условиям ловли оснастку - и можем вовсе не увидеть поклевок, поскольку, к примеру, оснастка вместе с кормушкой и поводком провалится в ил или между камнями. Так же обстоит дело и с поводками. Напомню на всякий случай, что под «поводком» подразумевается комбинация из двух частей - крючка и отрезка поводкового материала (фото 1).

Основные требования к поводку

Конечно же, в первую очередь поводок служит для сохранения оснастки невредимой при избыточной нагрузке - чтобы разорвался именно он, а не основная леска. Соответственно, поводковый материал выбирается с меньшей разрывной нагрузкой, чем у основной лески. Так, для поплавочного «штекера» и маховой удочки разница диаметров основной и поводковой лески составляет 0,02 мм, что вполне логично, учитывая особенности ловли на глухую снасть.

А вот для катушечных снастей эта разница бывает больше. К примеру, в матчевой ловле самая ходовая леска – 0,2 мм, а поводок может быть и 0,1 мм. Очень похожая ситуация в большинстве ситуаций на рыбалке и с фидером.

Следующим важным качеством поводка является то, что он позволяет оперативно менять крючок без всяких перевязываний. Старый крючок мог затупиться, разогнуться или вовсе оторваться в процессе лова. И если вдруг, невзирая на грамотное вываживание, начались частые сходы рыб, это явный признак, что крючок пришел в негодность - и пришло время для свежего поводка с крючком. Ведь, согласитесь, аккуратно сделанные в домашних условиях поводки (фото 2) поставить легче простого, а вот связать новый поводок на водоеме - терять драгоценное время на рыбалке, не говоря уже о соревнованиях.

А бывает, просто хочется попробовать крючок чуть большего или меньшего размера, чтобы посмотреть, как это отразится на клёве. Факт, что в условиях капризного клёва плотвы, скажем, или подлещика переход на более мелкий крючок означает увеличение процента реализации поклевок. И особенно хорошо это заметно на водоемах с высоким рыболовным прессингом, где какая-то часть рыб уже успели побывать на крючке. Именно на таких водоемах я сталкивался с ситуацией, когда разница в клёве на крючки номеров 16 и 18 была просто колоссальной!

В то же время для активной и непуганой рыбы деликатные снасти зачастую не нужны вовсе. Наоборот, разумнее поставить крючок побольше, а поводковую леску - потолще, чтобы увереннее тащить рыбу, не опасаясь схода, и в итоге поймать большее количество «хвостов» за меньшее время. А такие рыбы, как усач, язь, карась и, в особенности, карп вообще непритязательны к размеру крючка. Но при ловле этих рыб также следует иметь разумный предел фантазии - и не ставить крючок, скажем, рассчитанный на сома.

Крючок и поводковый материал – сочетание

Многие рыболовы уверены, что чем тоньше поводок – тем лучше клёв. Однако это не совсем и не всегда так. Понятно, что рыба может почувствовать неестественное сопротивление от толстой лески, но всё-таки первостепенное значение для неё имеет именно крючок. Это тот элемент снасти, от которого «в общую картину» выстраивается всё остальное. Важны его размер, толщина, форма и цвет (материал будет вынесен в отдельную статью).

Именно крючок мы первым делом подбираем, исходя из того, какую наживку будем использовать в процессе ловли, какую рыбу ловить, а диаметр поводка уже подгоняется под крючок. Ведь совершенно бессмысленно пытаться привязать крючок № 18 на леску диаметром 0,14 мм, т.к. в этом случае всё равно мелкий крючок будет разгибаться при нагрузке, гораздо меньшей, чем в состоянии выдержать леска. Поэтому разрывная нагрузка поводка должна примерно соответствовать усилию на разгиб крючка.

Исходя из опыта множества европейских рыболовов-спортсменов, классические сочетания номера крючка и диаметра поводкового материала (лески) таковы: № 20 – 0,08 мм, № 18 – 0,1 мм, № 16 – 0,12 мм, № 14 – 0,14 мм, № 12 – 0,16 мм, № 10 – 0,18 мм. Понятно, что крючки разных производителей и серий имеют разную толщину проволоки, а поводковые материалы - разные разрывные нагрузки, поэтому приведенные цифры – условны. Да и бывают случаи, когда приведенные сочетания могут намеренно нарушаться.

К примеру, скоростная ловля уклейки на маховую снасть. Тут крючок нужен некрупный (максимум – № 16), а рыбу удобнее просто стряхивать с толстого поводка, силой выдирая крючок у неё изо рта. Более того, некоторые европейские рыболовы рекомендуют для ловли уклейки ставить поводок 0,12 мм на основную леску 0,1 мм! Хотя классическое сочетание – обратное. Кстати, ещё один плюс такой оснастки состоит в том, что более толстый поводок из лески медленнее планирует в толще воды, а уклейка это весьма уважает. Как, впрочем, и другая верховая рыба.

В общем, охотясь за конкретной рыбой, приходится изменять в процессе лова не только диаметр (толщину) поводка, но и материал из которого он изготовлен, его жесткость, длину, иногда даже расцветку. Ведь поводок непосредственно контактирует с рыбой и от него во многом зависит конечный результат этого контакта.

Материал для изготовления поводков в классической фидерной ловле и его жесткость

Если речь идет о классической фидерной ловле в наших краях, то под этим подразумевается ловля такой «белой» рыбы, как лещ, плотва, густера, красноперка, уклейка и т.д. И учитывая размер предполагаемого трофея (самой крупной рыбы, которая вероятнее всего попадется на нашу снасть), а также особенности питания и повадок таких рыб, рыболовы чаще всего используют относительно тонкую монофильную леску для изготовления поводков.

Но это не является правилом или закономерностью - классической снастью успешно можно ловить карася, язя, карпа, линя, усача и прочих довольно крупных и сильных рыб, увеличив диаметр и, соответственно, разрывную нагрузку поводка, а также оснастки в целом. Но, правда, именно для таких рыб всё-таки чаще используются оснастки Method feeder, поводки в которых в основном изготовлены из мягких плетеных поводковых материалов (фото 3).

Вообще, идёт множество споров о том, какой материал лучше использовать. С одной стороны, чем поводок жестче, тем меньше его собственная слабина и тем он чувствительнее. С другой - есть опасение, что на жестком поводке не будет естественной игры наживки на течении - та болтается, как на проволоке, что отпугивает осторожную рыбу. Также такая рыба, подняв приманку со дна, может ощутить сопротивление жесткого поводка, пусть даже практически невидимого для неё, что, несомненно, её насторожит. По этой причине многие опытные рыболовы избегают делать поводки из жесткой монолески и флуорокарбона.

На сегодня существует, по меньшей мере, 4 вида основных полиамидных материала, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон.

Нейлон был изобретен в 1935 г. в США. Позже стал первым и самым массовым искусственным материалом для изготовления рыболовных лесок. Имеет коэффициент преломления света 1,52 (у воды - 1,3), что следует учитывать при выборе этого материала в качестве поводкового. Подвержен старению под воздействием ультрафиолетового излучения, имеет средние (среди прочих материалов) показатели по стойкости к набуханию в воде и абразивоустойчивости. Растягивается под нагрузками, что следует учитывать при выборе нейлоновых лесок (фото 4) в качестве основных и при изготовлении длинных (более метра) поводков в фидерной ловле.

Капрон разработали в 1952 г. в Германии для того, чтобы воспроизвести свойства лесок из нейлона, не нарушая прав разработчика на его производство. Капроновые лески очень, на первый взгляд, похожи на нейлоновые. Они тоже имеют коэффициент преломления света выше, чем у воды, что прямо указывает на их видимость для рыбы, и подвержены старению под действием нагрузок, воды и ультрафиолетового излучения. Срок службы таких лесок обычно не превышает двух-трех лет. Из капрона делается, например, леска «Клинская».

Волокна из полиэтилена с высоким модулем упругости (РЕ) были изготовлены в семидесятых годах голландской компанией DSM. Используются для производства многоволоконных лесок (шнуров), отличающихся высокой прочностью и низкой растяжимостью (фото 5). В Европе новый материал стал известен под торговой маркой DYNEEMA («Дайнима»), а в Америке - SPECTRA («Спектра»).

Все плетеные лески изготавливаются из одних и тех же волокон, а различия между ними - лишь в способе их соединения (плетения или спекания) и применении тех или иных защитных пропиток. Имеют высокие показатели стойкости к ультрафиолетовому излучению. Всё это делает их лучшим выбором в качестве основной лески (кроме случаев, которые мы подробно рассмотрим в следующей статье), т.к. «плетенка» молниеносно передает поклевку рыбы на чуткий кончик-сигнализатор фидерного удилища (квивертип), позволяет сделать качественную подсечку и не теряет своих свойств под воздействием палящего солнца на продолжительных рыбалках.

Еще одним их преимуществом над прочими материалами (в определенных условиях ловли) является мягкость и огромная прочность на разрыв при относительно малых диаметрах. Так, при ловле крупной и сильной рыбы в оснастках «метод» применяются поводки именно из этого материала.

Производители поводковых материалов из РЕ придали своим детищам максимально подходящий под цвет дна большинства водоемов окрас, что делает их менее заметными для рыбы, учитывая тот факт, что в отличие от других, этот материал - видимый в воде. Именно из-за этого поводки из «плетенки» используют только в донной ловле (в толще воды рыба его с легкость увидит) и чаще всего очень короткие (обычно до 300 мм, а в оснастках «метод» - и того короче).

К тому же такие поводки набухают в воде, что, несомненно, является далеко не положительным их свойством, а их слабая абразивная стойкость делает их вовсе непригодными при ловле на дне с колониями ракушек и в прочих опасных местах, где с легкостью можно перерезать подобный поводок.

Флуорокарбон был разработан в конце 60-десятых инженерами японской компании Kureha для нужд нефтяной промышленности, а в 1971 г. получил прописку в производстве лесок. Этот химический полимер обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред - как химических, так и физических.

Флуорокарбоновые (PVDF) лески (фото 6) не меняют своих свойств при изменении температуры воды или воздуха на рыбалке (вообще, их рабочая температура от −40 до +160 ºC) практически не подвержены старению под действием ультрафиолета (т.е. не требуют замены после долгого хранения), не смачиваются и не набухают в воде, абразивоустойчивы. Флуорокарбон на 50 % тяжелее обычных лесок и на 78 % тяжелее воды, поэтому тонет в 2,5 раза быстрее нейлона, что, как правило, важно при донной ловле. И имеет меньший, чем у других лесок, коэффициент преломления света - всего 1,42, что, соответственно, делает его менее заметным в воде для рыбы.

Однако при одинаковой толщине флуорокарбоновые лески имеют и меньшую прочность на разрыв, чем нейлоновые, будучи при этом намного жестче. Поэтому многие рыболовы считают недостатком (если это недостаток) поводков из флуорокарбона именно повышенную жесткость, что далеко не всегда приходится по нраву рыбе. Хотя, если учесть хорошую абразивоустойчивость данного материала, то поводки из него - лучший выбор для ловли на дне, усеянном ракушками. То же самое можно сказать и об оснастках, связанных из флуорокарбона.

В последнее время на прилавках магазинов можно встретить бюджетные «аналоги» PVDF-лесок - нейлоновые лески с покрытием из флуорокарбона (надпись на торговой упаковке «Fluorocarbon coated»). Во многом их появлению способствовал тот факт, что флуорокарбон значительно дороже в производстве, чем нейлон. Правда, это отнюдь не замена самому флуорокарбону, а, скорее, маркетинговый ход компаний, желающих так привлечь внимание покупателя. Покрытие практически ничего не добавляет в пользу качества лески, да и в воде они по-прежнему заметны для рыбы.

Возвращаясь к вопросу о жесткости поводкового материала, хочу добавить, что, по личным наблюдениям, на течении при погружении наживки поводок натягивается так или иначе - и тем самым, независимо от его жесткости, обеспечивается достаточная чувствительность. Лишь бы леска не имела «памяти», иначе образуется слабина. А в условиях отсутствия течения поводок ложится на дно как попало - и поэтому говорить о его чувствительности не приходится.

К тому же игры наживки в этом случае точно никакой нет. Исходя из этого, чем длиннее мы ставим в подобных условиях поводок, тем жестче должна быть леска.

При выборе материала для изготовления поводков, нужно учитывать основные факторы:

условия ловли (тип водоема, наличие/отсутствие течения), характер дна и его цвет, прозрачность воды);

активность рыбы (интенсивный или пассивный клев);

предпочтительные виды рыб (их особенности питания и повадки) и размер предполагаемого трофея.

Проанализировав вышесказанное, можно сформулировать общие рекомендации по выбору поводкового материала. В классической фидерной ловле в качестве материала для изготовления поводка лучшим выбором будет нейлоновая леска, не имеющая «памяти» (или в определенных условиях флуорокарбон) соответствующего выбранному крючку диаметра, но с разрывной нагрузкой, достаточной чтобы вытащить предполагаемый трофей.

А что касается оснасток типа Method, то тут подойдут тонкие плетеные поводковые материалы. Они максимально мягкие (учитывая совсем малую длину поводка) и при относительно малом диаметре выдерживают нагрузки в несколько раз больше, чем леска или флуорокарбон, что является решающим фактором в ловле крупной рыбы.

Длина поводка для фидерной ловли

Вопрос о выборе длины фидерного поводка - один из самых неоднозначных. Можно даже сказать, что любители фидерной ловли делятся на две группы: на тех, кто предпочитает поводки подлиннее (600 – 800 - 1000 мм и более) и на тех, кто ловит исключительно на 200 – 300-миллиметровые. Первые говорят, что более длинные поводки дают увеличение поклевок в разы, а вторые - что пробовали такими ловить, но существенного прироста поклевок не заметили.

На мой взгляд, подобные разногласия возникают по нескольким причинам. Например, из-за рутинной привычки некоторых рыболовов к определенным схемам. Обычно весь летний сезон и до поздней осени рыба клюет с охотой. И фидерист, получая стабильные поклевки и, как следствие, определенные уловы, не экспериментирует с длиной поводка. Но активность клёва, как мы все с вами прекрасно знаем, может снизиться в зависимости от многих факторов.

И если такое случилось, зачастую рыболов начинает судорожные эксперименты с чем угодно - с наживкой, величиной крючка, с прикормкой, дистанцией заброса, вплоть вообще до смены места ловли, только не с длиной поводка, ведь он «точно знает», что эта длина - рабочая.

Следующее: кое-кто не учитывает очевидный факт, что длина фидерного поводка зависит не только от того, какую рыбу предполагается ловить, но и от особенностей водоема, структуры его дна и даже конкретного места лова на водоеме. Ну, например, ловить в стоячей воде – это одно, а на течении - совсем другое. Или для илистого дна нужен один поводок, а в ракушках, на камнях - совсем другой. Или на реке: рыбачим на бровке - придонное течение одного типа, а рядом в яме могут быть завихрения с обратным движением воды и т.д. В общем, длина поводка быть однозначной, только большой или только маленькой, просто не может, потому как зависит от многих причин.

Теперь рассмотрим конкретику. Чем поводок длиннее, тем позже мы видим поклевку. Если быть точным, даже не саму поклевку (т.е. процесс заглатывания рыбой наживки), а тот момент, когда рыба уже поплыла в сторону, держа крючок во рту. И проходит больше времени, чем в случае с коротким поводком, прежде чем она почувствует сопротивление от вершинки фидера или груза (кормушки).

Именно по этой причине длинный и сверхдлинный поводок полезен в тех способах ловли, где применяется грубый сигнализатор поклевки, например – жесткий квивертип. Тем самым мы даем рыбе больше времени на то, чтобы спокойно заглотить наживку.

Поэтому для ловли на фидер профессионалы практически никогда не используют поводки короче 400 мм, только длиннее. Кроме, разве что, ловли на Method, где рыба должна сама засекаться на короткий поводок, наглухо (или через резинку) приделанный к кормушке. Длина поводка в этом случае составляет всего 60 - 100 мм (фото 7), что обеспечивает близкое расположение наживки к нашей прикормке. Более того, крючок же с наживкой в открытой кормушке фиксируется непосредственно в самом прикормочном слое (фото 8), что, безусловно, увеличивает вероятность поклевки.

Ставить очень длинный поводок нет особого смысла ещё и в том случае, когда сигнализатор поклевок имеет высокую чувствительность. Разве что за исключением ловли осторожной рыбы на медленно падающую наживку. Кроме того, чем короче поводок, тем быстрее наживка достигает нужной глубины. Это особенно важно для селективной рыбалки. Представьте ситуацию: в верхних слоях воды - засилье мелкой рыбы, а вам нужно как можно быстрее пробить этот «паразитный слой» и доставить наживку на дно, где стоят крупные экземпляры. Это как раз тот случай, когда поводок длиной 400 – 600 мм будет просто незаменим.

А вот при слабом клёве или при его ухудшении многие фидеристы советуют удлинять поводок. В какой-то степени это правильно. Но для начала лучше проверить другие способы активации клева. Как уже упоминалось: подбор наживки, её комбинации, добавление пенопласта на крючок; изменение прикормочной смеси – скажем, увеличение или уменьшение в ней рассыпчатой фракции. Стая рыбы могла просто уйти и лучше активировать таким способом её интерес снова.

Если клев по-прежнему капризный, можно уменьшить объем кормушки, размер крючка и, соответственно, диаметр поводка. Нет результатов? Тогда можно поставить крючок ещё более мелкий и другой по форме. И, как продолжение таких манипуляций, увеличить длину поводка - например, ловили на 400 мм, ставим 600 - 800 мм. И если уж ничего не помогает, только тогда можно сменить точку лова.

Вообще, обычно все эти манипуляции имеют свои последствия - и очень быстро норма рыбы появляется в садке. Если же пассивно ждать перемены погоды и что рыба сама активизируется (а многим рыболовам-любителям нравится именно такой поход), можно просидеть всё отведенное на ловлю время и уехать с пустыми руками.

Так, часто мне приходилось слышать выражение: «Если рыба клюет – значит, она будет клевать на всЁ". Что ж получается, если «сегодня рыба не клюет», то мы и не будем её ловить? К огорчению сторонников этой теории, это не всегда так. Хотим поймать – придется работать. Как мы все с вами знаем, рыба имеет склонность к чередованию активного поиска корма и пассивного образа жизни.

Но задача рыболова как раз и заключается в том, чтобы при любом состоянии рыбы найти тот самый вид фидерной оснастки, прикормки, насадки, места лова, которые принесут ему пользу. Если место знакомое, то фидерист, как правило, уже знает все эти способы, если же приехали на водоем впервые, то ищем правильный подход к рыбе постоянно. И длина фидерного поводка должна занимать при этом не последнее, но ни в коем случае и не первое место.

Начинающему же рыболову можно лишь дать несколько советов, которые помогут ему приобрести определенный опыт в выборе длины поводка в начале рыбалки и в дальнейшем. На любом водоеме, пусть даже знакомом, поведение крючка под водой может зависеть от конкретного места лова. Находим точку лова, делаем стартовые забросы и ставим поводок. Если мы ловим на реке, то длиной 300 - 400 мм, для стоячей воды – 600 - 700 мм. А дальше уже всё зависит от нас и от поведения рыбы.

Повторюсь, на своём опыте неоднократно убеждался, что при активном жоре поводок 300 - 400 мм позволяет увидеть поклевку значительно быстрее, а переход с поводка 400 на 600 - 800 мм на порядок увеличивал количество поклевок при пассивном клеве. Но работает это не всегда. Правда, при необходимости обязательно применяю этот метод, как один из способов активации клёва.

Диаметр фидерного поводка

В целом, рассказывая о подборе крючка и поводкового материала, мы уже рассмотрели все основные нюансы выбора диаметра фидерного поводка. Конечно же, многолетний опыт множества европейских рыболовов не уместится даже на страницах целой книги, не говоря уже о статье рыболовного журнала, но, выделив основные моменты и подкрепив их своей личной практикой, я постарался максимально сжато раскрыть данную тему.

В общем, поводковый материал следует выбирать в пределах от 0,08 до 0,18 мм диаметром с максимальной разрывной нагрузкой в данном сегменте. А вот тут-то в чистом виде мы и наблюдаем философский закон единства и борьбы противоположностей в действии.

Так, с одной стороны, чем больше разрывная нагрузка у лески, из которой изготовлен поводок, тем более крупную рыбу можно вытащить. А с другой - чем больше разрывная нагрузка, тем больше и диаметр лески, и тем она заметнее в воде. Это простительно лишь на «диком» водоеме с активной и непуганной рыбой, где, наоборот, следует усилить свою снасть, чтобы увереннее ею работать и получать минимум сходов рыбы. Но в условиях нынешней урбанизации и увеличения численности населения таких водоемов в транспортной досягаемости, наверное, практически не осталось.

А в запрессингованном рыболовами и браконьерами водоеме крупная рыба может стать крупной, если только, так сказать, с детства ведет себя осмотрительно. И чтобы её поймать, поводок должен быть незаметным, т.е. тонким. Опытом многих рыболовов доказано, что уменьшение диаметра поводка заметно увеличивает количество поклевок крупной рыбы. Так что, чем опытнее становится рыболов, тем более тонкие поводки он применяет.

Но как быть, если поводок у нас очень тонкий, а рыба может попасться крупная? Как же её вытащить, не получив обрыв? Ответом на этот вопрос является использование так называемого «фидерного амортизатора», или фидер-гама (от англ. feeder gum, он же power gum).

Фидер-гам - амортизатор для поводка

Как и сама фидерная снасть, фидерная резина (feeder gum) пришла к нам из Англии. Впервые в наших широтах заговорили о ней в 2006 году. Сегодня же, спустя 11 лет, она не является секретом для рыбаков, интересующихся облегчающими ловлю приспособлениями.

Так что же такое фидерная резина и для чего она используется? Всё просто: это элемент оснастки из эластичного материала, который компенсирует рывки рыбы и снижает нагрузку на поводок во время подсечки и вываживания, что минимизирует шанс обрыва поводка и схода добычи. Изначально амортизатор изготавливался из обычной резины, но из-за быстрого износа и крайней ненадежности такие монтажи не снискали большой популярности.

Массовое же распространение амортизирующая оснастка получила только с появлением на рынке особого эластичного материала фидер-гама, крепкого и износостойкого, обладающего высокой плотностью и небольшой растяжимостью (фото 9).

Фидер-гам производят на основе силикона, он имеет широкий спектр окрасок, что позволяет подобрать резину в тон грунту различных водоемов, или же может быть прозрачным. Как и лески, фидер-гам различается по диаметру сечения (от 0,6 до 1 мм) и разрывной нагрузке (4 – 14 lb). Его использование особенно актуально при ловле крупной или даже трофейной рыбы, мощной и хитрой. Таким образом, применяя данное новшество в наших оснастках, можно выбирать поводки потоньше, в результате чего получать больше поклевок, и при этом быть уверенным, что рыба не порвет их, даже если окажется крупной и сильной.

Использование фидерного амортизатора имеет свои нюансы, которые следует учитывать:

Качество монтажа фидер-гама необходимо тщательно проверять - при непрочной установке узлы фидерной резины могут легко развязываться;

При длинных поводках поклевки мелкой рыбы фиксируются слабо;

Чем длиннее вставка фидер-гама, тем меньше осторожных поклевок ми видим;

При использовании фидер-гама повышается шанс запутывания снасти;

Фидер-гам может зацепиться за преграду, растянуться и прийти в негодность, при этом сопротивление резины вываживанию может привести к обрыву крючка;

При использовании вставки из фидерной резины длиной более 150 мм ухудшается качество подсечки рыбы и, как следствие, увеличиваются сходы.

Однако все эти недостатки условны, и если сделать правильный монтаж и ловить аккуратно, проблем не возникнет.

В целом, способов применения данного амортизатора существует большое количество. Мы же рассмотрим самый распространенный и эффективный. Итак, вначале следует создать вставку из фидерной резины. Она делается очень просто: берется отрезок амортизатора и на обеих концах хирургическим узлом вяжется по стандартной петельке.

Важно: при затягивании петелек на фидер-гаме узлы не смачивайте! Иначе амортизатор обязательно развяжется в петле. Еще одно важное замечание: желательно предупредить запутывания поводка со вставкой из фидер-гама, что часто бывает из-за плохо отрезанных краев амортизатора в узлах петелек вставки. Правда, если их срезать полностью, случается, что даже хорошо затянутый узел петли в конце концов может развязаться.

Чтобы этого не допустить, следует закрыть узлы петелек вставки тонкой термоусадочной или силиконовой трубочкой – например, такой, что применяется для фиксации килевых поплавков. Это сделать довольно просто, используя так называемую «иглу для лид-кора», которая встречается в рыболовных магазинах (фото 10).

Так, надев отрезок термоусадочной трубочки на приспособление, мы заводим петельку вставки фидер-гама в крючок иглы, а затем закрываем его специальной лапкой, что установлена снизу крючка. Затем просто стягиваем трубочку на наш амортизатор. Совет: во избежание поломки хрупкой иглы следует именно стягивать трубочку, а не тянуть за иглу. Так проблем никогда не возникнет.

Общая длина амортизатора должна находится в пределах 100 - 150 мм - в зависимости от мягкости фидер-гама. Встречались мне как слабо-, так и сильнорастяжимые амортизаторы, из-за чего приходилось корректировать длину вставки (фото 11), а разрывная нагрузка вставки не должна быть меньше разрывной нагрузки поводка. Вставка из качественного фидер-гама прежде, чем порваться, растягивается, по крайней мере, в четыре раза.

Далее данный амортизатор вставляется между поводком и фидерной оснасткой соединением «петля в петлю» (фото 12). Но дабы практически полностью исключить запутывание оснастки, при использовании вставки из фидерной резины можно применить одну хитрость: при изготовлении самой оснастки следует учесть вставку амортизатора. Другими словами - создать специальную оснастку с укороченным отводом поводка непосредственно для использования с амортизатором. Так вставка фидер-гама компенсирует недостающую часть отвода, тем самым минимизировав шансы на запутывание оснастки при забросе (фото 13).

Остается лишь сказать несколько слов о технике подсечки: она должна быть размашистой и плавной, а, растягиваясь, фидер-гам проявит все свои преимущества. И если на крючке будет крупная рыба, вы увидите, насколько оправданным было применение такого амортизатора. Новичкам могу посоветовать фидерную резину еще по одной простой причине: она дает уверенность в том, что трофейный экземпляр (возможно, ваш первый) не сойдет в самый последний момент. Фидер-гам - гарантия успешного вываживания крупной рыбы на тонкие поводки.

Наконец, мы можем сказать, что вся подводная часть английской донки собрана, и мы уже можем её оптимизировать под конкретные условия ловли. Теперь нам необходимо рассмотреть основные элементы наземной части фидера и связать их воедино, что и будет сделано в следующей статье.