Классическая и современная английская донка. Фидерные кормушки Андрей Чепурный, Харьков

В прошлый раз мы подробно рассмотрели основную составляющую подводной части английской донной снасти - фидерные оснастки. Затем провели их сравнительный анализ, на основе которого сделали вывод, в каких условиях каждая из оснасток находит свое применение. Но мало правильно выбрать подходящую оснастку, чтобы получить приемлемый результат, пусть даже в изученном вдоль и поперек водоеме. Секрет результативности работы любой оснастки будет напрямую зависеть от еще одного важного элемента подводной части фидера - от кормушки.

Основное назначение кормушки - обеспечить доставку прикормки в определенное рыболовом место. Таким образом, форма кормушки должна быть, прежде всего, аэродинамической, т.е. с хорошими полетными качествами, что важно при ловле на дистанциях 40 м и более, иначе не избежать бокового разброса - и, как следствие, растягивания кормового «пятна». Также важно, чтобы кормушка при этом была правильно сбалансирована, что, в конечном счете, повлияет не только на итог рыбалки, но и на работоспособность всей снасти.

Например, кормушка, имеющая какой-либо дисбаланс (искривление формы, повлиявшее на смещение грузика; чересчур легкий для этой кормушки грузик; дефект держателя кормушки и пр.) всегда приводит к закручиванию оснастки и основной лески, что влечет за собой неприятные последствия. Иногда этот фактор влияет и на аэродинамику кормушки, из-за чего мы получаем неточные забросы. Поэтому при покупке любой кормушки мы должны обязательно обращать внимание на ее форму и внешний вид - на ней не должно быть дефектов, даже, на первый взгляд, незначительных.

В зависимости от условий ловли, кормушки должны либо легко отдавать прикормку, быстро формируя закормочное «пятно», либо удерживать смесь, создавая при этом прикормочный шлейф в течение относительно длительного промежутка времени. Но, так или иначе, любая кормушка просто обязана надежно удерживаться на дне, обеспечивая изгиб чуткого кончика фидерного удилища - квивертипа. При этом если мы ловим на течении, то к кормушке предъявляются особые требования относительно её формы - она не должна позволять кормушке переваливаться или катиться по дну.

Ещё кормушка должна достаточно хорошо отрываться от дна при подмотке, что особенно актуально при ловле на бровках, покрытых ракушкой, или в водоемах, имеющих захламленное, каменистое или поросшее водной растительностью дно. И, наконец, кормушка не должна отпугивать рыбу своим видом и запахом, в связи с чем большинство фирм-производителей рыболовных снастей устанавливают жесткие рамки цветовой палитры, применяемых материалов и лакокрасочных покрытий при изготовлении своей продукции.

Это, пожалуй, все основные требования, предъявляемые к фидерным кормушкам. Но существуют и дополнительные, применимые к кормушкам определенного вида и назначения, о которых мы поговорим чуть ниже. А сейчас - классифицируем фидерные кормушки.

Итак, какие бывают виды кормушек?

- Сеточные (фото 1). Как правило, они имеют довольно большой объем и рассчитаны на значительное количество прикормочной смеси. По сути, не создают прикормочного «пятна» в точке ловли и предназначены привлекать рыбу непосредственно к себе. Применимы как на течении, так и в стоячем водоеме.

- Каркасные кормушки Method (были подробно рассмотрены в предыдущей статье, приведу лишь фрагмент фото с вариантами конструкции). Весьма популярные в карповой ловле кормушки, в которых в качестве прикормки используется вязкая смесь, способная выдержать дальний заброс. Их существует несколько типов (на фото 2 - слева направо): рамочная («трехгранка»), дисковая (или же наиболее известный ее вариант – «пружина») и плоская (тип Flat). Область их применения - водоемы со стоячей водой или слабым течением.

- Контейнерные (фото 3). В отличие от сеточных и некоторых каркасных (в частности – «пружин»), которые в виду своих особенностей мало пригодны для фидерной ловли и остались на вооружении разве что у любителей простеньких закидушек, контейнерные кормушки составляют основной дивизион фидерных кормушек. Применимы как на течении, так и в стоячей воде.

Итак, как мы уже поняли, основными фидерными кормушками являются именно контейнерные. Они появились очень давно и, пройдя через много лет рыболовной практики, практически не изменились. Считается, что их родиной, как и фидерной снасти, является та самая далекая Англия.

Условно контейнерные кормушки можно разделить на несколько типов.

- Открытые (фото 4), представляющие собой цилиндр или параллелепипед, не имеющий крышки и дна. Основное назначение данных кормушек - ловля в стоячем водоеме или на слабом течении. Им свойственно быстрое освобождение от прикормочной смеси. Таким образом, за относительно короткий промежуток времени рыболов с помощью такой кормушки формирует закормочное «пятно» в выбранной точке ловли.

- Полузакрытые, имеющие несъемную или же съемную пластину (заглушку), установленную внизу кормушки (фото 5). Они с успехом применяются на течении в виду своей особенности - удерживать прикормочную смесь значительно дольше. Так, медленно вымываясь, прикормка будет создавать кормовой (взвесь вкусных частиц) и запаховый шлейф, уходящий вниз по течению, чем привлечет рыбу с большого расстояния.

- Закрытые, имеющие несъемные или съемные заглушки с обеих торцевых сторон кормушки (фото 6). Как правило, стенки таких кормушек выполнены из цельного материала с минимальным количеством отверстий. Такое решение позволяет использовать подобные кормушки для закармливания прикормкой животного происхождения - например, опарышем или рубленым червем.

- Гибридные. В таких кормушках для привлечения рыбы в зону ловли используется прикормочная смесь, налепливаемая на кормушку, и жидкие аттрактанты, которыми пропитывается наполнитель, размещенный в закрытой части кормушки.

По форме поперечного сечения контейнерные кормушки делятся на:

- круглые;

- полукруглые;

- квадратные;

- прямоугольные;

- треугольные.

Круглые - из-за своей склонности к перекатываниям - в большинстве случаев используются, конечно же, в стоячих водоемах и редко когда - на слабом течении. Они, безусловно, лидируют среди прочих по своим аэродинамическим характеристикам и намного легче всплывают при подмотке лески. Остальные же некруглые виды хорошо себя зарекомендовали в ловле на реках с довольно сильным течением, поскольку из-за их угловатой формы лучше держат дно.

Более того, в этом случае наилучшим вариантом будет применение именно полузакрытых контейнерных кормушек с указанной формой поперечного сечения, т.к. они будут дольше удерживать прикормочную смесь, давая ей постепенно вымываться, тем самым привлекая представителей рыбьего семейства с большого расстояния. Но по собственному опыту ловли на реках и учитывая мнения множества знакомых фидеристов-спортсменов, я предпочел бы использовать на сильном течении именно полукруглую в поперечном сечении контейнерную кормушку с широким основанием (фото 7).

Это, прежде всего, связанно с ее главным отличием от других кормушек - отсутствием углов или выступов на ее рабочей поверхности, а также ярко выраженное смещение центра тяжести к основанию кормушки. Таким образом, перекатывания подобных кормушек практически полностью исключены даже на сильном течении. Плюс при вымотке лески кормушка за счет правильной огрузки не закручивает снасть. А ее обтекаемая форма позволяет ей надежнее удерживаться на дне, в результате чего, данная кормушка превосходит квадратные, прямоугольные и треугольные в сечении модели.

В размерной сетке данные кормушки бывают:

- большие;

- средние;

- малые.

Это разделение носит условный характер, и четкого обозначения размеров кормушек нет. Но между рыболовами существует некое негласное определение размеров кормушек исходя из соотношения их диаметра к длине корпуса.

Для круглых в поперечном сечении кормушек при соотношении 2:3 или 3:5 малыми следует считать кормушки, диаметр которых не превышает 20 мм, средними по размеру – 25 - 30 мм и большими – 40 - 50 мм. Такая же схема разделения по размерам присуща и кормушкам с квадратным поперечным сечением. А вот для кормушек прямоугольных для расчета соотношения предлагается брать значение суммы высоты кормушки и ее ширины, разделенной на 2.

Правда, есть один нюанс - это относится только к заводским фидерным кормушкам, которые были разработаны специализированными фирмами-изготовителями, а не к кормушкам кустарного производства, занимающих основную часть рынка нашей страны. Последние - дешевые в изготовлении, доступные при покупке, но их формы и размеры могут быть самыми разными, а балансировки корпуса и огрузки чаще всего нет как таковой. Именно из-за этого данная ниша фидерных кормушек рассчитана разве что на начинающего рыболова, который в процессе обучения ловли фидером может их много потерять.

В конце концов, для него это расходный материал и на первых шагах освоения снасти можно пожертвовать качеством кормушек в пользу их количества. Ведь импортные заводские кормушки, увы, далеко не всем по карману.

Как правило, большие кормушки (фото 8) используются на первоначальном этапе ловли, когда нужно быстро, в течение первых 5 - 10 забросов, создать кормовое «пятно», доставляя при помощи таких кормушек сравнительно большой объем прикормки в зону ловли. После этого сама ловля проводится с кормушками малого размера (фото 9), и тогда прикормка лишь добавляется небольшими порциями.

Кормушки малого размера используются еще и при ловле на мелководных участках водоемов, когда очень нежелательно создавать большой шум при приводнении кормушки. Наиболее универсальными считаются кормушки среднего размера, используемые обычно в любительской и спортивной фидерной ловле.

Контейнеры самой кормушки могут быть изготовлены из:

- металлической сетки;

- листового металла с просечками;

- пластика.

Возможно, кто-то из читателей скажет, что материал, из которого изготовлен корпус кормушки, особой роли не играет, лишь бы он был достаточно прочен, но и тут на самом деле не все так просто.

Если учитывать только параметр прочности и надежности, то корпус кормушки, изготовленный из листового металла с просечками (фото 10), будет выступать лидером. Но по массе - без учета оснащения кормушки грузом, если сравнивать с кормушками одинакового объема, но изготовленными из других материалов - такой корпус окажется тяжелее корпуса кормушки из металлической сетки и, конечно же, пластикового. Прежде всего, это прямо повлияет на количество прикормки, которой мы сможем положить в кормушку.

Так, если полностью набрать одной и той же прикормочной смеси в три одинаковых по объему, но изготовленных из разных материалов кормушки, то выйдет, что весить они будут очень даже по-разному. А это чревато последствиями, ведь если общая масса оснастки фидера получится выше теста удилища (материал будет рассмотрен в отдельной статье), возникает риск отстрела кормушки при забросе или даже поломки удилища.

Кроме того, фидерные кормушки большого объема и общей малой массы, изготовленные из листового металла с просечками, имеют очень существенный недостаток - при быстрой подмотке такая кормушка, не обладая ярко выраженным центром тяжести, начинает крутиться вокруг своей оси, закручивая при этом всю оснастку. А вертлюжок, крепящийся к кормушке, не всегда помогает избежать последствий такого вращения.

Контейнерные кормушки (форма не имеет значения), изготовленные из металлической сетки, менее тяжелы в отличие от предыдущих, но тоже довольно крепкие и надежные. Зато если нужно быстро опустошить кормушку от прикормочной смеси - им нет равных. Именно они чаще всего выступают в качестве закормочных, перенося в себе большие объемы прикормочной смеси и мгновенно отдавая ее на выбранном месте.

Правда, при ловле в стоячей воде, но на участках водоемов с подводной растительностью, эта кормушка уступает пластиковой (фото 11), которая цепляет на себя водорослей в разы меньше, особенно при подмотке. Кроме того, пластиковые кормушки, в отличие от металлических, легко поднимаются от дна, в течение всей подмотки как бы паря в толще воды, что также немаловажно.

Пластиковые корпуса кормушек, в свою очередь, обладают еще одним достоинством - разнообразием моделей с отверстиями различного диаметра, что позволяет использовать разные виды прикормок и их комбинации. Например, в цилиндрических пластиковых кормушках с немногочисленными мелкими отверстиями в корпусе можно применять сочетание «тяжелой» и «пылящей» прикормок (фото 12).

Некоторые пластиковые кормушки в виде цилиндров правильной формы вообще отверстий не имеют, что позволяет в ряде случаев использовать их по типу кормушек закрытого типа при использовании прикормки животного происхождения. Для этого с одного торца кормушки делается «пробка» из обычной прикормки, затем в полость кормушки набирается опарыш, а потом и второй торец кормушки закрывается прикормочной «пробкой». Таким образом, опарыш остается зафиксированным в полости кормушки между двумя «пробками» и доставляется на дно в зону ловли без всяких потерь.

Еще приведу из личного опыта несколько вариантов применения кормушек, изготовленных из различных материалов, с разным размером отверстий, ячеек и просечек. Известна любовь плотвы к пылящим прикормкам, особенно если последние при падении кормушки оставляют шлейф в толще воды. Таким образом, к примеру, на водоеме со стоячей водой будет целесообразно применить открытую круглую, малую или среднюю по размеру (фото 13), кормушку (зависит от глубины ловли). Лещ также любит зрелищно всплывающие частицы прикормки, но если мы, к примеру, хотим ловить именно его, отсекая при этом уклейку, красноперку и другую верховодку, от предыдущей кормушки следует отказаться и применить подобную (для тех же условий ловли), но с меньшим количеством отверстий, при этом скомпоновав в ней суховатую и хорошо увлажненную смесь.

Такое решение позволит кормушке упасть на дно, практически не оставляя шлейфа в толще воды, и за короткое время создать пылевую завесу вокруг себя из суховатой части прикормки, в то время как основной шар увлажненной прикормочной смеси будет постепенно разваливаться. К тому же, опять же из практики, металлические кормушки падают на дно и отдают прикормочные смеси намного быстрее, нежели пластиковые, что тоже можно использовать с пользой. А пластиковые кормушки, в свою очередь, хуже тонут в иле, дольше задерживают в себе прикормку и практически незаметны при ловле на песке. Они великолепно взлетают со дна при подмотке, не цепляя при этом подводную растительность, но на течении совсем некстати сильно смещаются в сторону от точки ловли и т.д.

По большому счету, размер отверстий, ячеек и просечек в кормушках из различных материалов играет куда менее важную роль, нежели состав прикормки, которая забивается в кормушку, и степень ее увлажнения. Липкая прикормка с большим количеством тяжелых фракций будет очень долго вымываться даже из крупноячеистой кормушки, а легкая, но с нормальным увлажнением, может легко удалиться из контейнера кормушки, вообще не имеющей отверстий. Но все ж приведенные выше особенности разных кормушек тоже можно учитывать при ловле в различных условиях.

Дополнительно к вышесказанному можно добавить еще одну классификацию фидерных кормушек - по массе их огрузки - от неогруженных до сверхтяжелых, вплоть до 140 г.

Наконец, на этом классификацию фидерных кормушек по основным параметрам можно закончить, но уже на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что кормушек разных типов, форм, объема, размеров, массы, изготовленных из различных материалов для разных условий ловли нужно иметь много. А если еще учесть, что необходимо иметь несколько одинаковых кормушек одной массы, размера и формы - все это смело можно умножить, как минимум, на два.

Однако это в идеале. На самом деле, если не рассматривать вариант коллекционирования, для реальной рыбалки кормушек требуется не так уже и много. Их нельзя отнести к расходным материалам. В реальности у опытного рыболова они отрываются крайне редко и почти никогда - на забросе. Правда, иногда бывают срезы оснасток с тяжелыми кормушками при ловле на бровках с ракушкой. Все зависит от условий, в которых мы рыбачим постоянно.

Лично мне достаточно иметь набор кормушек открытого и полузакрытого типов - малого и среднего размера, круглых или полукруглых в поперечном сечении и различной массы для того, чтобы комфортно рыбачить на водоемах без течения и на реках с быстрым течением. Материал, из которого они изготовлены, в основном не критичен. Но, как уже упоминалось выше - особенности кормушек, изготовленных из разного материала можно использовать с пользой для себя, поэтому в моем арсенале лежат несколько аналогов из пластика и металла.

Критичным, скорее всего, для каждого рыболова при комплектации набора для ловли является масса кормушек. Наиболее часто для ловли в стоячей воде используются кормушки 20, 25, 28 г, на слабом течении - до 40 г, а на реках с сильным течением применяются тяжелые кормушки от 60 г и тяжелее. Безусловно, выбор весовой категории кормушек определяются не только условиями ловли, но и характеристиками фидерных удилищ, которые рыболов имеет в своем арсенале, установкой определенного квивертипа, а также предполагаемым объектам ловли.

В целом, существует золотое правило в подборе массы кормушки для ловли в конкретных условиях: всегда следует использовать кормушки максимально легкие для данных условий. Подбор кормушки определенной массы сводится к тому, что перед началом ловли пустая кормушка минимальной тяжести, выбранной для данных условий ловли, без оснастки забрасывается в зону ловли. При настройке квивертипа кормушка не должна стягиваться по дну, выпрямляя чуткий кончик-сигнализатор.

Если она не держит дно, то меняется на более тяжелую. Идеально, если есть возможность использовать для настройки квивертипа линейку кормушек с шагом увеличения массы, скажем, в 5 г, что позволит подобрать оптимальную массу кормушки практически под все условия ловли. Ну, и не следует забывать о том, что разные фидерные удилища рассчитаны на заброс оснастки определенной тяжести - и превышать его небезопасно. Выбирая массу кормушки, надо учитывать ещё и тяжесть заполняющей её прикормки. Поэтому полезно будет предварительно в домашних условиях взвесить свои кормушки вместе с прикормочной смесью и соотнести эту общую массу с тестом конкретного фидерного удилища.

Таким образом, подытожив вышеизложенное, мы можем смело сказать, что теперь знаем, каков должен быть наш минимальный набор кормушек, а руководствуясь основным правилом их подбора, мы уже сможем выбрать оптимальную под конкретные условия ловли. Осталось лишь определиться с поводком для фидерной ловли, после чего полностью собрать и оптимизировать ту самую «подводную часть» фидера, что мы и сделаем в следующем номере журнала.