Кипр. Путевые заметки Сергея Апрелова Сергей Апрелов

Всем известно, к каким последствиям привела революция в России в 1917 году. В рыболовном мире XX век тоже отметился революцией. Но только эта революция не привела к человеческим жертвам, а вот рыбы в результате нее пострадало немало. Главным революционером выступил простой финский парень Лаури Рапала. В 1936 году он изобрел новый вид искусственных приманок – воблер с лопастью. И пошло-поехало. К концу XX века воблеры стали одной из самых массово выпускаемых приманок в мире.

Фантазиям производителей нет предела. Расцветки и формы поражают разнообразием, от классических до образов заимствованных у художников-авангардистов. Что называется, на любой вкус и цвет. Но, так или иначе, большинство фирм, производящих воблеры, весьма серьезно относятся к своей продукции. И если Лаури Рапала вытачивал первые воблеры перочинным ножиком из коры дерева с последующей обработкой шкуркой и лаком, то спустя всего немногим более полувека их производство стало достаточно высокотехнологичным процессом.

Коллективы разработчиков погружаются в муки творчества, обтачивают идеи – сначала воплощая их на бумаге, затем идет объемная компьютерная модель, потом пластиковая или опять-таки деревянная (возвращаясь к истокам). Не знаю, доходят ли до испытаний в аэродинамической трубе, но прототипы еще долго купают в ванной, делая проводки с помощью небольшой удочки.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, перехожу к заключительной фазе выхода на рынок новых моделей. Воблеры после испытаний экспертами попадают в руки простым, но довольно «продвинутым» рыболовам. Таким образом, три новых воблера LureMax оказались в моих руках буквально за два дня до поездки на Кипр. Есть у меня привычка каждый год, именно весной в компании с единомышленниками летать туда, ловить в местных водохранилищах басса. Нравится мне эта рыба за свою мощь, активное сопротивление с высокохудожественными прыжками и, как ни странно, за капризный характер. Привереда по отношению к приманкам ужасный. Что ж подумал я, на привередах хорошо проверять новые приманки.

Так что в моей коробке со снастями рядом со съедобной «резиной» поселились три воблера-родственника LureMax - раттлин Yojimbo 60 мм (фото 1), минноу Lasandra 110 мм (фото 2) и крэнк Eloisa 68 мм. Вполне современные воблеры с системой дальнего заброса, прочным лакокрасочным покрытием (поскреб ногтем, затем крючком), 3D-глазами. Ох, эти воблера глаза… В такие глаза любая рыба влюбится.

От лирики перехожу к конкретике. Конкретика такова. Зимой на острове в горах было малоснежно - и потому воды в дамбах оказалось очень мало. Уровень в среднем на 8 – 10 м меньше обычного. Все любимые заливы на дамбе Курис стали сухопутными. Печально побродив по бывшему дну вдоль любимых когда-то подводных бровок и уступов, которые обнажились, сняв с себя завесу таинственности, я понял, что рыбалка будет непростой. Но будет. И собрал спиннинг четырехчастник Maximus Smuggler. К слову сказать, это самый удачный спиннинг для путешествий - в сложенном виде всего 60 см. То есть - входит в любой чемодан. А среднебыстрый строй делает его универсальным, что в рыболовных путешествиях весьма важно. Снабдил спиннинг катушкой Black Side Talon 3000 со шнуром Power Phantom PE4 (фото 3).

Еще одно маленькое отступление. Не могу не сказать пару слов о шнуре. Кроме того, что он мягкий, эластичный и довольно бюджетный, поставляется он в пластиковой коробке (фото 4), впоследствии ее можно использовать для хранения приманок, что я в принципе и сделал.

Изучив новую реальность, спустившись к воде, я приступил к ловле. Обычно начинаю с силиконовых «червей», затем перехожу на воблеры. Так сделал и в этот раз. Пробросав безрезультатно полтора часа и дойдя до небольшой косы, в метрах трех от берега увидел небольшого басса. Он стоял на гнезде, на глубине сантиметров восемьдесят. Кто не знает, бассы откладывают икру в так называемые «гнезда» и охраняют их. Причем начинают охрану еще до икромета. С таких гнезд рыболовы часто ловят рыб.

Ввиду того, что басса ловят по принципу «поймал - отпусти», вреда популяции не наносится. Я стал соблазнять его разными приманками. Подавал ему и силиконовых «червей», «кракозябр» разных, воблерочки проводил у самого носа, «вертушки» и «колебалки» небольшие, а ни в какую. То, что ему не все безразлично, понял, когда он откусил часть небольшой поролоновой «рыбки». И сделал он это только после того, как я положил рыбку на дно в полуметре от него. Ага, значит, не все так безнадежно, подумал я - и поставил 3-дюймового съедобного «червячка» LureMax с прескверным запахом.

Аккуратно подал ему к столу на офсетном крючке Saykio без огрузки - и он с жадностью принял приглашение отобедать. Подсечка, прыжки, брызги - и первый кипрский басс был пойман. Ура! К своему стыду стоит признаться, что спешно собираясь, я взял с собой всего одну упаковку «резины» LureMax размера 3 дюйма. Остальные 5 пачек так и остались лежать на столе. Не забудь я их, не исключено, что мог бы бассов поймать гораздо больше. В целом же оцениваю эту «резину» как очень перспективную.

Окрыленный первой победой, перемещаюсь к более глубокому месту и ставлю новый воблер LureMax Lasandra 110 мм. Он ныряет до четырех метров - как раз то, что надо. Где-то на пятом забросе, не успел я сделать пару оборотов катушки, резкий удар, треск фрикциона и… ничего. Сразу понял, что рыбка живет там непростая. Понимаю, нужно дать успокоится ей - и сделать вторую попытку. Ухожу минут на сорок. С волнением возвращаюсь, делаю заброс, провожу воблер с подтвичиванием по глубине. Тишина. Делаю второй заброс. Начинаю проводку - и знакомый удар с визгом фрикциона, только в отличие от первого раза нет схода.

Рыба бросается из стороны в сторону, выпрыгивает, но тщетно. Крючки воблера LureMax Lasandra надежно держат басса. Приманка доказала свою работоспособность сполна. После короткой, но захватывающей дух борьбы, рыба в руках. Сердце рвется из груди. Прошу сделать фото. Замеряем рыбу - ого, 52 см (фото 5)! Для меня это рекорд. Принимаю поздравления. А вот с весами проблема вышла - батарейки в них умерли. Но по аналогии с другими такими бассами, прикинули – весила рыбка где-то 2,5 кг. Для Кипра это довольно большой басс.

В следующие дни рыба ловилась с переменным успехом, и мы переезжали с водоема на водоем. На один день я заехал к своему кипрскому другу Андреасу. Он занимается разведением осетров на Кипре. Также владеет небольшим озером, где можно половить форель. Отказать себе в удовольствии половить форель я не мог. Ввиду того, что не брал с собой никаких форелевых приманок, решил ловить на небольшой ратлин LureMax Yojimbo. И что вы думаете, форель (фото 6) с удовольствием ела его.

Да, поездка в этот раз получилась весьма интересной. А с воблерами LureMax я продолжил экспериментировать уже в Подмосковье - на платных водоемах (ввиду нерестового запрета), ловя в большом количестве небольших щучек. В основном им по вкусу пришелся раттлин Yojimbo и крэнк Eloisa (фото 7). Они их ели с какой-то неимоверной жадностью. Пришлось даже один раз приостановить рыбалку - надоело доставать из щучьей пасти глубоко проглоченные воблеры. Да и щучек было жалко. Им еще расти и расти.

Вывод можно сделать один - воблеры рабочие, басы и щуки на них клюют. А раз они пришлись по вкусу рыбам – значит, и рыболовы оценят их по достоинству.