Катушки для лайтовой ловли Владимир Герасимов

Катушки, о которых будет рассказано в предлагаемом обзоре, объединяют две основных особенности – способность ловить на тонкие шнуры небольшими приманками и демократичная цена при очень высоком качестве продукта.

Катушки эти, конечно, отличаются массой, размерами, другими характеристиками, но и условия ловли у всех спиннингистов разные. Где-то требуется изящная снасть, а на крупные приманки ловля ведется редко. В других условиях приходится применять широкий спектр приманок – от небольших минноу до крупных крэнков. Ловля может вестись как на водоемах без течения, так и на реках с очень быстрыми перекатами, где требуется максимальная мощность и надежность всей снасти.

В последние годы любовь рыболовов к лайтовой и ультралайтовой ловле набрала новые обороты. Спиннингистам нравится ловить легкими снастями по целому ряду причин:

Большинство рек вокруг больших городов или сильно выбиты, рыбы осталось мало, или рыба в этих водоемах сильно запрессингована и не реагирует на крупные приманки;

Желание рыболова сделать рыбалку гораздо более «острой», ведь поймать достойную рыбу на легкую снасть – это большие эмоции и память на всю жизнь;

Возросшая популярность ловли на микроджиг и легкий джиг;

Увеличение количества любителей ловли голавля, других белых хищников, арийной и ручьевой форели – где иногда применяются приманки просто микроскопического размера.

Для ловли, например, того же голавля нужна и соответствующая снасти катушка. Она должна быть легкой, с тонко настраиваемым фрикционом, с отличной укладкой шнура на шпуле. Еще совсем недавно катушки с такими качествами можно было найти всего у двух фирм – лидеров мирового катушкостроения «Дайвы» и «Шимано». Но в последние годы все изменилось - и рыболовы стали чаще обращать внимание на модели других фирм – таких как «Стингер», «Риоби», «Окума».

Одной из причин такого внимания стала цена катушки: за 5 - 6 тысяч рублей именитые японцы не смогут предложить ничего хорошего, как бы они ни старались, а вот указанные выше фирмы - могут, как показала практика их использования. Итак, я утверждаю (и к моему мнению, судя по отзывам в интернете, присоединяются мои коллеги – опытные голавлятники), что катушки недорогого ценового сегмента отлично подходят для ловли рыбы на небольшие приманки, требующие деликатной проводки.

Innova Ultralight 2004

Настоящий хит прошлого сезона (фото 1). Первая партия этих катушек пришла весной, была мгновенно сметена с прилавков и складов. После этого наступил долгий перерыв в ожидании второй поставки, которая намечалась вначале на август, потом - на сентябрь. В начале сентября было запланировано проведение турнира «Ефремовский голавль» (этап турнира «Голавль Плюс») - и сразу пять участников очень надеялись, что именно к турниру они получат свои «Стингеры».

Удивительно, но так и произошло. Первая катушка из новой партии (которая следовала на выставку на ВВЦ) «прямо с колес», с поезда Санкт-Петербург – Москва, попала в мои руки 2 сентября - и я сразу поехал с ней на «Ефремовский голавль», а следом за ней на этот же турнир привезли с выставки еще несколько катушек. Времени на их раскатку не было, участники намотали на «Стингеры» шнуры и побежали на регистрацию. Надо сказать, что когда вечером «стингеровцы» собрались для обмена опытом – высказать свое мнение по катушкам, и выводы были такими: некоторые недостатки есть, но их можно устранить, а в целом катушка очень понравилась.

Я часто ловлю голавля и другого белого хищника на достаточно крупные и упористые крэнки, создающие мощное сопротивление при проводке или удержании его на сильной струе переката. Чаще всего для катушек такая нагрузка является губительной - и после нескольких дней подобной ловли (даже не учитывая поимку крупных рыб) в механизмах катушек появляются заметные люфты, рычание, возникает некорректная работа механизма закрытия дужки. Такие недостатки появлялись и после рыбалок с достаточно дорогими катушками из Японии – их узлы просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Поразительно, но катушка «Иннова Ультралайт» с честью выдержала все эти испытания. Отмечу хорошую тягу на подмотке упористых приманок и отличную ровную укладку шнура на шпуле. Катушка прошла испытания и зимой: ей мы ловили даже в хороший мороз (фото 2) - и все узлы работали корректно и четко. Ручка у катушка вкручивается в главный вал передаточного механизма, что уменьшает люфты и увеличивает надежность работы.

Но нужно сказать честно, что у некоторых катушек выпуска 2016 г. были замечены небольшие дефекты. У части катушек застревал шнур в ролике лесоуладывателя, а у части - шнур попадал под верхнюю часть шпули. Нам повезло, в нашей партии катушек указанных недостатков не было, все работало как часы.

На выставке, что прошла в конце февраля этого года в Москве на ВВЦ, Михаил Никишатов ответил на вопросы пользователей по «Иннове». Он сказал прямо и четко: «Про недостатки знаем, в новой партии катушек «Иннова Ультралайт 2004», которая придет в Россию в июне, не будет указанных недочетов. Владельцам всех проданных в прошлом году катушек, а это 1500 клиентов – будут выданы улучшенные узлы – новая шпуля и дужка вместе с роликом лесоукладывателя».

На мой вопрос: «Это что за не совсем характерное для нашей страны волшебное отношение к клиентам, как на «Мерседесе» или «Вольво?» - Михаил Сергеевич скромно ответил: «Стараемся соответствовать». Приятно, черт возьми, что есть такие правильные отношения между рыболовными фирмами и клиентами.

Катушка «Иннова» - самая легкая среди конкурентов, описанных в обзоре. Поэтому она может с успехом использоваться как в ультралайтовой ловле, так в следующем классе – в лайте (тест по приманкам до 14 г).

Характеристики Innova Ultralight 2004:

легкий корпус из карбоновой керамики;

система прямого привода Direct Drive;

точеная рукоять;

передаточное число 5,2:1;

подшипники 10+1;

тяга фрикциона 3 кг;

масса 175 г;

вместимость шпули 0,14 мм – 140 м; 0,16 мм – 100 м; 0,18мм – 70 м.

Okuma Inspira 2500S

«Окума» – один из признанных монстров катушкостроения как по количеству производимой продукции, так и по странам, где есть их представительства. Широчайший модельный ряд, огромные объемы продаж. В этом году на выставке на ВВЦ в Москве рыболовов ждала приятная новинка – новая катушка «Инспира 2500S» с мелкой шпулей (фото 3).

Как рассказали на стенде фирмы, судьба ее была весьма непроста. Дело в том, что представители «Окумы» в России давно знали, что спиннингистам в нашей стране очень нужна легкая катушка с мелкой шпулей, которая позволяет наматывать тонкий шнур без бэкинга, что исключает продавливание шнура внутрь витков при больших нагрузках и исключает такие неприятные моменты, как образование «бороды» при последующем забросе.

Делать для уже существующих моделей такую мелкую шпулю не имело смысла – деталь получилась бы при выходе в серию почти по цене новой катушки. Но и изготавливать новую катушку для России «Окуме» было невыгодно – не хватало нужных объемов. Но когда представители головного офиса «Окумы» сделали запросы в другие страны, нужна ли им подобная катушка, вдруг пришел неожиданный ответ из Японии, что в Стране восходящего солнца такая катушку будет пользоваться спросом на внутреннем рынке.

Вопрос решился - и вот уже новую катушку можно было посмотреть на выставках, и она даже доступна в продаже. В Россию эта катушка поставляется в том виде и в той же коробке, что и в Японию.

Характеристики Okuma Inspira 2500S:

передаточное число 5:1;

подшипники 8+1;

тяга фрикциона 3 кг;

масса 210 г;

вместимость шпули: монолеска 4 lb -130 м, 6 lb – 85 м; PE #0.6 – 195 м; #0.8 – 150 м.

Stinger Phantom XW

Эту катушку в свое время я приобрел как дублера для «Дайвы Сертейт». На многодневных рыбалках в дальних краях много чего может произойти - например, поломка или падение в воду. Часто ремонт в полевых условиях просто невозможен, поэтому полезно подстраховаться и иметь запасной агрегат. Вот в моей сумке в качестве запасного и появился «Фантом», тем более что у него есть защита от воды – безболезненно выдерживает нахождение под водой при падении, скажем, в реку до трех минут.

Однажды получилось так, что для ловли на конкретном участке потребовался тонкий шнур, а он стоял именно на «Стингере». Перематывать шнур на «Дайве» не хотелось - и на поле вышел «запасной игрок». Сказать, что я был удивлен его работой – это ничего не сказать. Заброс, укладка, фрикцион, точная работа при фиксации дужки - все было хорошо. Я отловил рыбалку, поймал несколько хороших рыб. На следующей рыбалке я опять решил половить на «Фантом» – стало просто интересно, насколько хватит ресурса у этой совсем бюджетной модели. Но «Стингер» прошел почти весь сезон, мужественно выполняя все задачи, что я перед ним ставил (фото 4).

Характеристики Stinger Phantom XW:

точеная рукоять

передаточное число 5,2:1;

водозащищенные подшипники 6+1;

тяга фрикциона 4 кг;

лесоемкость 0,15 мм – 180 м; 0,2 мм – 100 м.

К слову, когда я беру в руки «Стингер Фантом», то начинаю догадываться, кто был «папой» у «Инновы Ультралайт». Потому как про «маму» я давно знал, когда начал ловить на катушку «Иннова 2500» на джиг.