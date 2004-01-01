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Катушки для лайтовой ловли

Владимир Герасимов

Катушки, о которых будет рассказано в предлагаемом обзоре, объединяют две основных особенности – способность ловить на тонкие шнуры небольшими приманками и демократичная цена при очень высоком качестве продукта.

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Катушки эти, конечно, отличаются массой, размерами, другими характеристиками, но и условия ловли у всех спиннингистов разные. Где-то требуется изящная снасть, а на крупные приманки ловля ведется редко. В других условиях приходится применять широкий спектр приманок – от небольших минноу до крупных крэнков. Ловля может вестись как на водоемах без течения, так и на реках с очень быстрыми перекатами, где требуется максимальная мощность и надежность всей снасти.

В последние годы любовь рыболовов к лайтовой и ультралайтовой ловле набрала новые обороты. Спиннингистам нравится ловить легкими снастями по целому ряду причин:

  • Большинство рек вокруг больших городов или сильно выбиты, рыбы осталось мало, или рыба в этих водоемах сильно запрессингована и не реагирует на крупные приманки;
  • Желание рыболова сделать рыбалку гораздо более «острой», ведь поймать достойную рыбу на легкую снасть – это большие эмоции и память на всю жизнь;
  • Возросшая популярность ловли на микроджиг и легкий джиг;
  • Увеличение количества любителей ловли голавля, других белых хищников, арийной и ручьевой форели – где иногда применяются приманки просто микроскопического размера.

Для ловли, например, того же голавля нужна и соответствующая снасти катушка. Она должна быть легкой, с тонко настраиваемым фрикционом, с отличной укладкой шнура на шпуле. Еще совсем недавно катушки с такими качествами можно было найти всего у двух фирм – лидеров мирового катушкостроения «Дайвы» и «Шимано». Но в последние годы все изменилось - и рыболовы стали чаще обращать внимание на модели других фирм – таких как «Стингер», «Риоби», «Окума».

Одной из причин такого внимания стала цена катушки: за 5 - 6 тысяч рублей именитые японцы не смогут предложить ничего хорошего, как бы они ни старались, а вот указанные выше фирмы - могут, как показала практика их использования. Итак, я утверждаю (и к моему мнению, судя по отзывам в интернете, присоединяются мои коллеги – опытные голавлятники), что катушки недорогого ценового сегмента отлично подходят для ловли рыбы на небольшие приманки, требующие деликатной проводки.

Innova Ultralight 2004

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Настоящий хит прошлого сезона (фото 1). Первая партия этих катушек пришла весной, была мгновенно сметена с прилавков и складов. После этого наступил долгий перерыв в ожидании второй поставки, которая намечалась вначале на август, потом - на сентябрь. В начале сентября было запланировано проведение турнира «Ефремовский голавль» (этап турнира «Голавль Плюс») - и сразу пять участников очень надеялись, что именно к турниру они получат свои «Стингеры».

Удивительно, но так и произошло. Первая катушка из новой партии (которая следовала на выставку на ВВЦ) «прямо с колес», с поезда Санкт-Петербург – Москва, попала в мои руки 2 сентября - и я сразу поехал с ней на «Ефремовский голавль», а следом за ней на этот же турнир привезли с выставки еще несколько катушек. Времени на их раскатку не было, участники намотали на «Стингеры» шнуры и побежали на регистрацию. Надо сказать, что когда вечером «стингеровцы» собрались для обмена опытом – высказать свое мнение по катушкам, и выводы были такими: некоторые недостатки есть, но их можно устранить, а в целом катушка очень понравилась.

Я часто ловлю голавля и другого белого хищника на достаточно крупные и упористые крэнки, создающие мощное сопротивление при проводке или удержании его на сильной струе переката. Чаще всего для катушек такая нагрузка является губительной - и после нескольких дней подобной ловли (даже не учитывая поимку крупных рыб) в механизмах катушек появляются заметные люфты, рычание, возникает некорректная работа механизма закрытия дужки. Такие недостатки появлялись и после рыбалок с достаточно дорогими катушками из Японии – их узлы просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Поразительно, но катушка «Иннова Ультралайт» с честью выдержала все эти испытания. Отмечу хорошую тягу на подмотке упористых приманок и отличную ровную укладку шнура на шпуле. Катушка прошла испытания и зимой: ей мы ловили даже в хороший мороз (фото 2) - и все узлы работали корректно и четко. Ручка у катушка вкручивается в главный вал передаточного механизма, что уменьшает люфты и увеличивает надежность работы.

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Но нужно сказать честно, что у некоторых катушек выпуска 2016 г. были замечены небольшие дефекты. У части катушек застревал шнур в ролике лесоуладывателя, а у части - шнур попадал под верхнюю часть шпули. Нам повезло, в нашей партии катушек указанных недостатков не было, все работало как часы.

На выставке, что прошла в конце февраля этого года в Москве на ВВЦ, Михаил Никишатов ответил на вопросы пользователей по «Иннове». Он сказал прямо и четко: «Про недостатки знаем, в новой партии катушек «Иннова Ультралайт 2004», которая придет в Россию в июне, не будет указанных недочетов. Владельцам всех проданных в прошлом году катушек, а это 1500 клиентов – будут выданы улучшенные узлы – новая шпуля и дужка вместе с роликом лесоукладывателя».

На мой вопрос: «Это что за не совсем характерное для нашей страны волшебное отношение к клиентам, как на «Мерседесе» или «Вольво?» - Михаил Сергеевич скромно ответил: «Стараемся соответствовать». Приятно, черт возьми, что есть такие правильные отношения между рыболовными фирмами и клиентами.

Катушка «Иннова» - самая легкая среди конкурентов, описанных в обзоре. Поэтому она может с успехом использоваться как в ультралайтовой ловле, так в следующем классе – в лайте (тест по приманкам до 14 г).

Характеристики Innova Ultralight 2004:

  • легкий корпус из карбоновой керамики;
  • система прямого привода Direct Drive;
  • точеная рукоять;
  • передаточное число 5,2:1;
  • подшипники 10+1;
  • тяга фрикциона 3 кг;
  • масса 175 г;
  • вместимость шпули 0,14 мм – 140 м; 0,16 мм – 100 м; 0,18мм – 70 м.

Okuma Inspira 2500S

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«Окума» – один из признанных монстров катушкостроения как по количеству производимой продукции, так и по странам, где есть их представительства. Широчайший модельный ряд, огромные объемы продаж. В этом году на выставке на ВВЦ в Москве рыболовов ждала приятная новинка – новая катушка «Инспира 2500S» с мелкой шпулей (фото 3).

Как рассказали на стенде фирмы, судьба ее была весьма непроста. Дело в том, что представители «Окумы» в России давно знали, что спиннингистам в нашей стране очень нужна легкая катушка с мелкой шпулей, которая позволяет наматывать тонкий шнур без бэкинга, что исключает продавливание шнура внутрь витков при больших нагрузках и исключает такие неприятные моменты, как образование «бороды» при последующем забросе.

Делать для уже существующих моделей такую мелкую шпулю не имело смысла – деталь получилась бы при выходе в серию почти по цене новой катушки. Но и изготавливать новую катушку для России «Окуме» было невыгодно – не хватало нужных объемов. Но когда представители головного офиса «Окумы» сделали запросы в другие страны, нужна ли им подобная катушка, вдруг пришел неожиданный ответ из Японии, что в Стране восходящего солнца такая катушку будет пользоваться спросом на внутреннем рынке.

Вопрос решился - и вот уже новую катушку можно было посмотреть на выставках, и она даже доступна в продаже. В Россию эта катушка поставляется в том виде и в той же коробке, что и в Японию.

Характеристики Okuma Inspira 2500S:

  • передаточное число 5:1;
  • подшипники 8+1;
  • тяга фрикциона 3 кг;
  • масса 210 г;
  • вместимость шпули: монолеска 4 lb -130 м, 6 lb – 85 м; PE #0.6 – 195 м; #0.8 – 150 м.

Stinger Phantom XW

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Эту катушку в свое время я приобрел как дублера для «Дайвы Сертейт». На многодневных рыбалках в дальних краях много чего может произойти - например, поломка или падение в воду. Часто ремонт в полевых условиях просто невозможен, поэтому полезно подстраховаться и иметь запасной агрегат. Вот в моей сумке в качестве запасного и появился «Фантом», тем более что у него есть защита от воды – безболезненно выдерживает нахождение под водой при падении, скажем, в реку до трех минут.

Однажды получилось так, что для ловли на конкретном участке потребовался тонкий шнур, а он стоял именно на «Стингере». Перематывать шнур на «Дайве» не хотелось - и на поле вышел «запасной игрок». Сказать, что я был удивлен его работой – это ничего не сказать. Заброс, укладка, фрикцион, точная работа при фиксации дужки - все было хорошо. Я отловил рыбалку, поймал несколько хороших рыб. На следующей рыбалке я опять решил половить на «Фантом» – стало просто интересно, насколько хватит ресурса у этой совсем бюджетной модели. Но «Стингер» прошел почти весь сезон, мужественно выполняя все задачи, что я перед ним ставил (фото 4).

Характеристики Stinger Phantom XW:

  • точеная рукоять
  • передаточное число 5,2:1;
  • водозащищенные подшипники 6+1;
  • тяга фрикциона 4 кг;
  • лесоемкость 0,15 мм – 180 м; 0,2 мм – 100 м.

К слову, когда я беру в руки «Стингер Фантом», то начинаю догадываться, кто был «папой» у «Инновы Ультралайт». Потому как про «маму» я давно знал, когда начал ловить на катушку «Иннова 2500» на джиг.

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