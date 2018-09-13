Кастеры. Адресная наживка для крупняка Николай Линник | 13 сентября 2018 г.

О том, что опарыш является самой популярной приманкой для ловли нехищных рыб, знают даже домохозяйки, весьма далекие от рыбалки - им приходится смиряться с присутствием на полках своих холодильников коробок с шустрыми белыми червячками, торжественно водруженных туда мужьями да сыновьями. За несколько последних десятилетий опарыш победил своих ближайших конкурентов - навозного червя и пареные злаки, и сделался поистине народной, всепогодной и всесезонной наживкой. Но есть у «приманки №1» и один большой недостаток.

Даже при весьма бережном хранении опарыши в теплое время года быстро окукливаются. Буквально на глазах резвые личинки превращаются в неподвижные бочонки светло-коричневого цвета, которые вскорости темнеют. И что с ними делать? Выбрасывать? Ни в коем случае! Кастер (caster, так на английском языке именуется куколка мясной мухи) является превосходной наживкой для избирательной ловли крупной белой рыбы.

Крупные лещи, лини и особенно плотвицы кастеров очень жалуют. А вот мелочь, наоборот, окуклившихся опарышей обходит стороной. Но это еще не всё. Кастеры очень хороши в качестве добавки к прикормке. И если я хочу, чтобы моя прикормка заинтересовала крупную рыбу, я обязательно щедро сдабриваю её кастерами.

Ловля с кастером на крючке бывает наиболее эффективной в первую половину осени. Аппетит у рыбы еще достаточно хороший, но, насытившись за лето всевозможным кормом, она уже начинает привередничать. В этом случае очень выручают приманки, о которых летом практически никто и не вспоминает. Одной из таких приманок и является кастер, и в сентябре мне очень нравится ловить с ним крупную рыбу.

Четыре возраста принцессы

Жизнь у кастеров еще более скоротечна, чем у опарышей. Процесс перехода от личинки к мухе условно можно разделить на 4 стадии (фото 1). И если не принять должных мер по затормаживанию их развития, кастеры в куколку тёмно-коричневого цвета превращаются всего за несколько часов (фото 2). А тёмная куколка сильно заполнена воздухом - и поэтому всплывает в воде. Да и оболочка у неё делается очень хрупкой.

Так что перезрелые куколки годятся разве что в прикормку. Да и то в раздавленном виде. Для насадки на крючок пригодны только куколки кремового и светло-коричневого цвета (фото 3), вот они тонут в воде. В таких содержится самое большое содержание привлекательных для рыбы веществ, а оболочка еще достаточно упругая, чтобы выдержать поклевку рыбы.

Сейчас необходимое мне количество кастеров я покупаю в рыболовном магазине. Продаются они в вакуумной упаковке и имеют достаточно большой срок хранения - до двух недель в запечатанном виде. Полулитровой упаковки куколок мне хватает и на прикормку, и на насадку.

Технология же заготовки кастеров в домашних условиях несложная, но довольно продолжительная. Предназначенных для окукливания опарышей несколько раз за день пропускают через 3-миллиметровое сито и отбирают переставших шевелиться личинок. Чтобы притормозить дальнейшее их развитие, молодых куколок помещают в холодильник в емкость с водой. Воду нужно менять каждый день, иначе куколки испортятся. Кстати, таким же способом хранятся кастеры и на рыбалке. Если не залить их водой, на открытом воздухе уже через час после вскрытия пакета практически все куколки делаются тёмно-коричневыми.

Условия ловли

При ловле на кастеры наилучших результатов я добивался в озерах и старицах с глубиной 1,5 – 2,5 м. Причина тут проста. При прикармливании россыпью с руки на большой глубине бывает очень тяжело создать у рыб пищевую конкуренцию. В погоне за тонущими куколками рыба распределяется в разных горизонтах глубины и перестает конкурировать за корм. Донный рельеф тоже играет роль в достижении успеха.

Как и при ловле на пареные злаки, для ловли на кастеры лучше выбирать участки водоема с относительно ровным дном. Если рыбачить на уклоне, есть большой риск того, что вслед за падающими кастерами рыба скатится на недосягаемую для снасти глубину.

Снасти

Ловить рыбу на кастеры можно и с легким фидером, но поплавочная удочка непременно даст более высокий результат. Причина в том, что эта необычная наживка требует не только деликатной подачи, но и постоянного прикармливания небольшими дозами чистыми куколками. Удобнее всего делать это с руки, поэтому для ловли на окуклившихся опарышей я не пользуюсь маховыми удилищами длиннее семи метров.

На больших дистанциях, особенно в ветреную погоду, заброшенные с руки кастеры разлетаются по большой площади и «размазывают» кормящуюся рыбу. Хорошо, если удилище будет оснащено монолитной гибкой вершинкой типа «китовый ус». Такая конструкция удилища позволяет мне использовать самые тонкие оснастки.

Оснастка

При ловле на кастеры очень важно соблюдать определенные правила подачи приманки. Здесь (почти как при ловле на пареные злаки) для достижения наилучшего результата наживка на крючке должна опускаться в окружении свободно падающей в воде прикормки. Поэтому и оснастки я выбираю такие, как для ловли на пареные злаки.

Основу моих оснасток составляют поплавки с веретенообразным телом грузоподъемностью 1,25 – 1,5 г (фото 4). Более легкие поплавки я выбираю, когда рыбачу в штиль или при дующем в спину ветре, а с тяжелыми поплавками рыбачу при боковом или встречном ветре. Антеннка у поплавка обязательно тонкая - не толще 1,25 мм. С более толстой антеннкой можно не увидеть и половины осторожных поклевок.

Схема огрузки – цепочка из убывающих по массе грузил. Оптимальное количество грузил – 5 - 7 штук (фото 5). Конечно, схема огрузки поплавка в английском стиле - типа «пуговицы на рубашке» (когда 7 - 8 грузил одинаковой массы крепятся на леске с одинаковыми промежутками) - позволяют более правдоподобно презентовать наживку. Но она хороша для штекерных удилищ, а вот при работе с маховым удилищем оснастка, построенная по этой схеме, часто путается при забросах. Особенно, если приходится сильно размахиваться из-за ветра.

Поводок - обязательно тонкий и не очень длинный. Длина поводков на моих удочках колеблется в пределах 10 - 15 см. А их диаметр составляет 0,085 мм. При наличии монолитного кончика на удилище и определенной сноровке при вываживании рыбы мощности лески на поводке вполне хватает для вываживания рыбы массой 0,3 – 0,5 кг. И только в самых исключительных случаях, когда в трофеях ожидаются лещи или лини, я ставлю поводок диаметром 0,108 мм (фото 6).

Для ловли на кастер нужны надежные крючки самого мелкого размера. Чаще всего я пользуюсь крючками №№ 18 - 20 из проволоки сечением 0,32 – 0,35 мм. Такие маленькие крючки имеют незначительную массу, так что поданный на них кастер (фото 7) ведет себя в воде очень естественно.

Прикармливание

Как уже отмечалось выше, при ловле на кастеры самый действенный способ прикармливания рыбы - это регулярное подбрасывание к поплавку небольших порций приманки. Но бывают случаи, когда в водоеме присутствует слабое течение, и чтобы сохранить компактность кормового «пятна», приходится использовать дополнительные утяжелители. Наиболее простой вариант – это смешать кастеры с небольшим количеством грунта.

Однако в случаях, когда есть желание поохотиться с кастером за крупным лещом или линем, я смешиваю куколки с прикормкой типа Super Black (см. фото 4) Наличие в прикормке растительного компонента соберет в точке ловли мелочь. А её возня у «пятна» привлечет к приманке и крупную рыбу. При ловле леща очень хорошо добавлять в прикормку с кастерами и некоторое количество мотыля (фото 8).

Стандартная схема прикармливания рыбы на кастеры выглядит приблизительно так. В самом начале рыбалки я забрасываю в точку ловли 3 - 5 шаров нафаршированной кастерами растительной прикормки. Это ориентир, на который впоследствии будет ориентироваться рыба. Потом, в процессе ловли, я регулярно подбрасываю к поплавку по 5 - 10 куколок - и внимательно наблюдаю за поведением рыбы.

Если поклевки происходят в верхних слоях воды, что в солнечные дни случается довольно часто, я перехожу на прикармливание кастерами, смешанными с небольшим количеством суглинка. Моя цель – постараться опустить рыбу ближе ко дну. Если мне это не удается, я беру в руки удочку, настроенную на ловлю рыбы в средних слоях воды.

Найти ритм

В случаях, когда прикармливание рыбы ведется насадкой в чистом виде с руки, очень важно найти правильный ритм подачи прикормки. Некоторые рыболовы совершают одну серьезную ошибку: они стремятся ловить лишком быстро. Однако их коллегам, которые нашли правильный ритм рыбалки, удается поймать больше рыбы. Причина - элементарна. При интенсивном прикармливании россыпью с руки ритм поклевок сразу действительно возрастает. Потом вошедшая в азарт рыба распределяется по всей толще воды - и стая как бы «размазывается».

Прикормка перестает выполнять одну из важнейших своих функций - вызвать у кормящейся рыбы ажиотаж и конкурентную борьбу за пищу. Как только интенсивность поклевок начинает уменьшаться, я забрасываю в воду 30 - 40 куколок и обязательно делаю паузу в прикармливании. Одновременно с этим перехожу на ловлю с двумя кастерами на крючке и начинаю проводить приманку у самого дна.

Очень часто причиной прекращения клева плотвы является появление на прикормленной точке более крупной рыбы другого вида. А приятный бонус в виде поимки леща или линя только добавит азарта рыбалке.

Рыбачьте в удовольствие!